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США увеличат объем разведданых, передаваемых Украине
Соединенные Штаты расширяют объем разведывательной информации, передаваемой Украине и увеличивают поставки боевых вооружений, сообщает американская пресса со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне.
По данным газеты Wall Street Journal, США начнут предоставлять Украине разведданные, которые "помогут украинским силам лучше идентифицировать планы наступлений российской армии, что позволит украинцам ответить нанесением ударов с помощью артиллерии, беспилотников и других вооружений по целям в оккупированных частях территории Украины". Источники газеты подчеркивают, что речь идет лишь о целях на украинской территории. США продолжают воздерживаться от передачи украинской стороне данных, которые могут позволить Киеву идентифицировать цели на российской территории. Это вызвано желанием уменьшить риск расширения конфликта.
До сих пор США исходили из того, что основной целью российского вторжения является захват Киева и предоставляли украинцам лишь общие данные о дислокации российских сил в Донбассе и Крыму, не делясь сведениями, которые могли бы использованы для выявления целей на этих территориях и нанесения по ним ударов.
Одновременно в среду Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи, в рамках которого Украина впервые получит тяжелую артиллерию - 18 самоходных гаубиц, 300 беспилотников, используемых для нанесения воздушных ударов, 500 противотанковых ракет Javelin, 200 боевых машин пехоты, 11 вертолетов Ми-17, беспилотники береговой охраны, радары для определения источников артиллерийских и ракетых атака и значительное количество другого военного снаряжения. Общая сумма этого пакета помощи составляет 800 миллионов долларов.
По данным американской разведки, после провала операции по захвату Киева и других городов на севере Украны Россия готовится к нанесению мощных ударов на востоке страны с целью расширения территорий в этом регионе, находящихся под ее контролем.
Другие новости дня
Кипр запустил процедуру лишения гражданства четверых миллиардеров из России
Кипр запустил процедуру лишения гражданства четверых миллиардеров из России и 17 членов их семей. Об этом пишет газета "Филелефтерос" со ссылкой на решение правительства республики. Причиной стало попадание бизнесменов в санкционные списки Евросоюза из-за войны с Украиной.
По данным газеты, гражданства будут лишены Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович и Алексей Кузьмичёв. До начала войны с Украиной российская версия журнала Forbes оценивала их состояния в 2,5, 2,9, 2,4 и 7,8 миллиарда долларов соответственно, всего — в 15,6 миллиарда. Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что правительство разрешило лишить гражданство четырёх россиян, но их имена не сообщались.
По данным агентства Reuters, по программе золотого паспорта гражданство Кипра получили 6779 иностранцев, из которых 2886 были россиянами. Сейчас власти Кипра проверяют около 1100 человек, получивших гражданство страны в обмен на инвестиции, на предмет нарушений, связанных с войной в Украине, пишет "Филелефтерос".
Ранее лишить получивших гражданство россиян из санкционного списка призвал Евросоюз. Сама программа золотых паспортов была закрыта из-за многочисленных нарушений и выдачи документов Евросоюза людям, подозреваемым в коррупции и других преступлениях.
Экипаж флагмана российского Черноморского флота эвакуирован после атаки Украины
Экипаж флагмана российского Черноморского флота, ракетного крейсера "Москва", эвакуирован после детонации боезапаса в результате пожара. Украинские власти сообщили, что корабль поражён крылатыми ракетами.
Об эвакуации экипажа сообщили ночью российские государственные агентства ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на министерство обороны России. В ведомстве заявили, что корабль получил серьёзные повреждения в результате пожара, причины которого "устанавливаются". О числе пострадавших и погибших не сообщается.
Ранее глава Одесской областной военной администрации Масим Марченко заявил, что крейсер был успешно атакован украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". Эту информацию подтвердили "Украинской правде" анонимные источники в разведке страны.
Штатная численность экипажа "Москвы", по разным данным, составляет от 510 до 758 человек. Полная эвакуация может означать, что корабль нельзя будет оставить на плаву и он будет потоплен.
"Москва" участвовала в операции у острова Змеиный в Одесской области, именно к этому крейсеру относились ставшие мемом слова "Русский военный корабль, иди на ***".
- "Москва" – головной ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант", построен на верфи в Николаеве, спущен на воду в 1979 году под именем "Слава". В 1996 году над кораблем взяло шефство правительство Москвы, после чего его переименовали.
- Водоизмещение корабля — 11380 тонн при длине 186 метров и максимальной ширине 20,8 метра. Предполагалось, что он способен развивать скорость до 34 узлов. Основным ударным вооружением "Москвы" служили 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан". С 2017 по 2020 год корабль находился на ремонте, от его модернизации флот отказался в связи с нехваткой средств.
- Его не раз посещал с иностранными лидерами президент России Владимир Путин.
- Ракеты "Нептун" приняты на вооружение Украиной в 2020 году. Сообщалось, что в составе вооружённых сил перед войной была лишь одна батарея таких ракет. В начале апреля украинские СМИ сообщали, что Великобритания доставила в Одессу противокорабельные ракеты "Гарпун".
В Нью-Йорке арестован подозреваемый в стрельбе по пассажирам в городском метро
В Нью-Йорке полиция арестовала подозреваемого в стрельбе по пассажирам городского метро, случившейся утром 12 апреля. Тогда на станции 36-я улица, где пересекаются линии Д, Н, Р, были ранены 29 человек.
Об аресте в среду сообщила радиостанция 1010 Wins, информацию подтвердил мэр города Эрик Адамс, передаёт CNN. Подозреваемому 62 года, его зовут Фрэнк Джеймс. Он был задержан в районе Ист-Виллидж в Нижнем Манхэттене. Ранее полиция объявляла его в розыск, его опознали прохожие.
Во время атаки в метро стрелок был в противогазе. Он зажёг дымовую шашку и выстрелил 33 раза из пистолета по пассажирам в заполненном вагоне линии Н. 10 человек были ранены выстрелами, еще 19 пострадали в давке. Мотивы случившегося пока неизвестны. Полиция не исключает, что произошедшее могло быть терактом, но пока что дело не расследуется по этой статье.
В Белгородской области российский военный открыл стрельбу по сослуживцам
В Белгородской области российский военный открыл огонь из табельного пистолета по сослуживцам. В результате один человек погиб, еще один - ранен. Об этом сообщили местное издание Fonar.tv и телеграм-канал ASTRA.
По информации изданий, подозреваемый - 42-летний старший прапорщик, во время инцидента он был пьян. 21-летний ефрейтор был ранен, еще один 24-летний ефрейтор - убит на месте. О задержании открывшего стрельбу не сообщалось.
Белгородская область - одно из главных направлений, откуда российские войска вторглись на территорию Украины. Сейчас там дислоцируются десятки подразделений российской армии. Утверждается, что подозреваемый служит во входящем в Кантемировскую дивизию 423-м гвардейском мотострелковому полку, обычно расквартированном в подмосковном Наро-Фоминске.
Российская армия и другие официальные источники ситуацию не комментировали.
Суд острова Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на $7 миллиардов
Суд расположенного в проливе Ла-Манш острова Джерси заморозил активы, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем общей стоимостью больше 7 миллиардов долларов. Это приблизительно половина его оценочного состояния. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Джерси - коронное владение Елизаветы II, остров не входит в состав Великобритании, но исполняет финансовые санкции, объявленные британским правительством. Великобритания внесла Абрамовича в санкционный список в начале марта, обвинив его в участии в дестабилизации Украины или получении выгоды от близости к российскому правительству.
Джерси - крупный офшор, на острове нет корпоративного налога, налога на прирост капитала и на богатство, многие состоятельные бизнесмены используют его для регистрации своих активов. У Абрамовича длительные связи с островом, отмечает Bloomberg, но розыск его имущества на острове доказывает, что давление на оффшорные состояния российских бизнесменов будет усиливаться. Представители миллиардера не ответили на запрос агентства.
Министр иностранных дел Грузии посетит Чехию 13-14 апреля
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили посетит Чехию 13-14 апреля. Как сообщает Министерство иностранных дел Грузии, в рамках визита Дарчиашвили проведет встречу со своим чешским коллегой Яном Липавским, после чего они проведут совместную пресс-конференцию.
«Илья Дарчиашвили также проведет встречу с министром по европейским делам Чешской Республики Микулашем Беком и председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой», - сказано в сообщении МИД Грузии.
Пашинян: «Международное сообщество говорит нам: снизьте планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха»
«Сегодня международное сообщество говорит нам: немного снизьте вашу планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и вы обеспечите большую международную консолидацию вокруг Армении и Арцаха», – заявил сегодня с трибуны Национального собрания премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«В противном случае, говорит международное сообщество, просим вас на нас не рассчитывать не потому, что мы не хотим вам помочь, а потому, что мы не можем вам помочь», – добавил Пашинян.
Премьер-министр Армении заявил, что альтернативы мирной повестке дня нет, и скорейшее подписание мирного договора с Азербайджаном входит в планы, а формат и график, по словам Пашиняна, еще предстоит обсудить.
Как пишет Радио Азатутюн, Пашинян не исключил, что Азербайджан попытается быстро завести процесс мирных переговоров в тупик, создав тем самым повод для новых агрессивных действий против Армении и Нагорного Карабаха.
Такие же опасения есть у Еревана и в связи с работами по делимитации, сказал премьер, не исключив, что Азербайджан использует этот процесс для формулировки территориальных претензий к Армении, заявляя де-юре, что у него нет никаких территориальных претензий.
Комментируя запрет на въезд группы оппозиционных депутатов Национального собрания Армении в Нагорный Карабах со стороны российских миротворцев, премьер-министр Армении отметил, что этот факт вызывает недоумение.
«Вызывает недоумение, так как такая практика противоречит положению трехстороннего заявления от 9 ноября о том, что Лачинский коридор призван обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Кстати, хочу сказать, что в коридоре не предусмотрена функция проверки какого-либо порядка, тем более запрета или блокирования проезда депутатов Национального собрания, поскольку он именно для того, чтобы обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией», – подчеркнул премьер-министр.
Накануне стало известно, что оппозиционным депутатам парламента Армении не был разрешен въезд в Нагорный Карабах. МИД Армении выразил обеспокоенность в связи с тем, что военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе не впустили в Нагорный Карабах группу депутатов Национального собрания Армении.
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии может пройти 23 апреля
Глава ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия Эмилия Гагиева предложит провести второй тур президентских выборов 23 апреля. Об этом пишет агентство «Рес».
Еще накануне Гагиева заявляла, что повторные выборы могут пройти 8 мая. Это стало бы нарушением срока, определенного конституционным законом.
Окончательное решение о дате выборов будет принято на завтрашнем заседании Центризбиркома.
«На заседании ЦИК я предложу провести повторное голосование 23 апреля, в субботу, чтобы Светлое Христово Воскресение все участники избирательного процесса провели в кругу родных и близких, а не на избирательных участках. Это тоже выходной день, и я полагаю, это оптимальная и законная дата для второго тура», – сказала сегодня Гагиева.
Она признает, что вопрос о дате второго тура вызвал дискуссии как среди членов ЦИК, так и в народе.
- По предварительным итогам первого тура, после обработки 95% протоколов оппозиционер Алан Гаглоев получил 36,9% голосов избирателей, действующий президент Анатолий Бибилов – 33,5%. Итоговая явка на выборах составила 82,07%.
Лондон ввёл новые санкции против россиян и Виктора Медведчука
Великобритания внесла в санкционный список 206 физических и юридических лиц из России. Под санкции среди прочих попали глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, депутат Госдумы и известный хоккеист Вячеслав Фетисов. Кроме того, в ограничительный список попал пророссийский политик Виктор Медведчук, накануне задержанный спецслужбами Украины.
Активы всех, на кого распространили санкции, заморозят. Кроме того, с ними запрещено проводить сделки, говорится в уведомлении на сайте британского Министерства иностранных дел.
После вторжения России на территорию Украины Великобритания неоднократно расширяла список ограничений против Москвы. В частности, Лондон ввёл эмбарго на российские энергоресурсы. Кроме того, в санкционные списки были внесены дочери президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.
Представители российских властей признают, что против России введены беспрецедентные санкции, но утверждают, что экономика страны выдержит давление.
В Тбилиси пройдет выставка-продажа NFT-картин о российском вторжении в Украину
Выставка-продажа NFT-картин о российском вторжении в Украину пройдёт в Тбилиси.
Миссия мероприятия – продать уникальные цифровые произведения и собрать средства в поддержку Украины.
Выставку организует Chikovani Foundation в партнерстве с международным блокчейн–разработчиком Block Square. Как сообщили организаторы, картины – часть официальной коллекции MetaHistory Museum.
«После российского вторжения NFT-сообщество при поддержке Минцифры Украины запустило первый цифровой музей хроники войны. Его цель – сохранить хронологию конфликта. Каждый NFT (non-fungible token, «невзаимозаменяемый токен») – это новость из официального источника в Twitter и иллюстрация художников, как украинских, так и зарубежных», – сообщили организаторы.
Все заработанные на аукционах в Тбилиси средства будут направлены на крипто-счета Министерства цифровой трансформации Украины. Организаторы ожидают выручить не менее $20 тысяч.
С 14 по 17 апреля в Тбилиси пройдет несколько мероприятий, в том числе закрытый аукцион NFT-картин в офлайне и воркшоп для грузинских художников от украинских коллег. 16-17 апреля все желающие смогут посетить выставку-продажу в пространстве Block Square Tbilisi (ул. Антона Пурцеладзе, 18, парк Орбелиани).
В Абхазии объявили о повышении тарифов на электроэнергию
Правительство самопровозглашенной республики Абхазия утвердило новые, повышенные тарифы на электроэнергию.
Как рассказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган в интервью Абхазскому телевидению, постановление вступает в силу 1 июля текущего года.
Для физических лиц, не имеющих приборов учёта, тариф составит 90 копеек за кВт/ч, для имеющих счетчики – 70 копеек. Юридические лица и индивидуальные предприниматели будут платить 1 рубль 40 копеек за кВт/ч.
Озган добавила, что в течение пяти лет тарифы повысятся поэтапно и население будет платить более 2 рублей за кВт/ч лишь в 2026 году.
Отметим, что абхазское правительство установило тариф и для майнинга криптовалют (3.6 рублей) – несмотря на то, что эта деятельность под запретом как минимум до 31 декабря 2022 года.
Осужденным по делу о пытках владикавказским полицейским смягчили приговоры
Во Владикавказе изменили приговор бывшим полицейским Сослану Ситохову, Ацамазу Датиеву, Алану Бигаеву, Владимиру Валиеву, Олегу Дзампаеву и Азамату Цугкиеву. Их признали виновными по делу о пытках Владимира Цкаева, который умер после задержания, но освободили от ответственности за истечением сроков давности.
Ранее они были осуждены за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог на сроки от двух до четырех лет лишения свободы. Им так же было запрещено занимать должности в органах полиции.
При этом Сослан Ситохов считается также осужденным за превышение должностных полномочий на срок в шесть лет лишения свободы, а Алан Бигаев за злоупотребление на срок в три года. Ранее Ситохов был осужден на восемь лет, а Бигаев – на четыре года.
Вместе с ними по делу проходили еще четверо полицейских, которым назначили более жесткие сроки — их приговоры остались без изменения, сообщила Кавказ.Реалии вдова погибшего владикавказца Земфира Цкаева.
Цкаева вместе с осужденными полицейскими оспаривала изначальный приговор - по ее мнению, он был слишком мягким.
- Владимир Цкаев был доставлен из дома на допрос в Иристонский отдел полиции 31 октября 2015 года. На следующий день родственники нашли его тело со следами многочисленных травм в городском морге.
- Cпустя три года вдове погибшего, Земфире Цкаевой, удалось добиться начала судебного процесса над полицейскими. Уголовные дела были заведены в отношении 10 сотрудников правоохранительных органов. Их обвиняли в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и причинении смерти по неосторожности.
- Последняя судебно-медицинская экспертиза установила, что возможная причина смерти Цкаева – закрытая черепно-мозговая травма. Изначально судмедэксперты делали заключение об асфиксии – нехватке кислорода в результате удушения пакетом.
- Ни один из осужденных полицейских не признал свою вину.
Из Москвы и Киева поступают противоречивые сообщения о судьбе морпехов в Мариуполе
Минобороны России сообщило, что в Мариуполе сдались в плен украинские военные. По информации российского ведомства, «в районе металлургического комбината… добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты».
Как пишет Би-би-си, украинские власти изложили свою версию событий.
«В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного манёвра прорвались на соединение с полком «Азов». 36 бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьёзные возможности, фактически обрела второй шанс», – написал Алексей Арестович, советник советника главы офиса Зеленского.
«Система обороны города приросла и укрепилась», – заверил он.
В свою очередь представитель минобороны Украины на просьбу агентства Рейтер прокомментировать заявление российской армии о сдаче украинцев в плен в Мариуполе, ответил, что не располагает такой информацией.
Накануне мама и друг одного из защитников Мариуполя, украинского морпеха британского происхождения Эйдена Эслина, рассказали Би-би-си, что он в последних разговорах признавал: еда и боеприпасы закончились, и ничего не остается, как сдаться в плен.
Художник Сергей Елкин уехал из России
Художник-карикатурист Сергей Елкин уехал из России. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
"Все же я уехал из России. Пограничник-таможенник не хотели отпускать меня как Лао Цзы. Но я теперь в Болгарии. Будущее туманно", – написал Елкин.
Сергей Елкин – известный российский художник-карикатурист и архитектор. Он рисует политические карикатуры для многих популярных изданий, большинство его работ посвящены политикам, бизнесменам и государственным деятелям. В 2017 году Сергей Елкин стал лауреатом премии независимой журналистики в Восточной Европе Free Media Award. Этой премией фонд Fritt Ord в Осло и фонд Die Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius в Гамбурге награждают независимых журналистов и СМИ.
Дела Джабиева, Атейба, Русских – Госдеп США о нарушениях прав человека в Абхазии и Южной Осетии
Госдепартамент США в ежегодном докладе о соблюдении гражданских прав в мире в 2021 году рассказал о нарушениях прав человека в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии. В документе указано, что эти регионы оккупированы Россией и оставались вне контроля центрального правительства Грузии.
В докладе, в частности, говорится о расследовании смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева. Госдепартамент указывает, что югоосетинские власти освободили из-под стражи четырех сотрудников милиции, подозреваемых в причастности к гибели Джабиева в августе 2020 года, еще двое остались под стражей.
«Освобождение четырех человек последовало за сообщением 5 июня о возбуждении местными де-факто властями уголовного дела в отношении судмедэксперта, предварительная экспертиза которого связывала смерть Джабиева с острой сердечной недостаточностью, развившейся в результате травмы», – сказано в сообщении.
Вашингтон ссылается на майский отчет Института исследования демократии, в котором говорится о выдаче югоосетинской прокуратурой ордера на арест брата Инала Джабиева, Ацамаза Джабиева, в связи с «непристойными антигосударственными» высказываниями, сделанными на митинге и в здании цхинвальской прокуратуры. Отметим, что позже Ацамаза Джабиева освободили от уголовной ответственности.
«Сообщение о смерти Джабиева вызвало массовые протесты в оккупированной Южной Осетии, приведшие к смещению де-факто министра внутренних дел Игоря Наниева, отставке де-факто премьер-министра и роспуску де-факто правительства де-факто президентом», – сказано в докладе.
В документе говорится и о смерти жителя Абхазии Анри Атейба. Его родственники указывают, что молодого мужчину довело до самоубийства жестокое обращение со стороны полиции.
Госдеп указывает, что 13 октября абхазская Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух начальников районной милиции за «халатность, повлекшую по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека».
Госдепартамент рассказывает об избиении в Абхазии туриста из России Артема Русских, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков.
Сообщается, что туриста избили, ему угрожали расправой, «в том числе путем имитации казни через повешение на садовом шланге и утопление в горном ручье».
«Результатом побоев стали три сломанных ребра, множественные ушибы и повреждения внутренних органов, в том числе почек. В итоге Русских освободили и депортировали в Россию. После внимания СМИ 15 сентября абхазские де-факто прокуроры возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении трех де-факто сотрудников милиции, причастных к предполагаемому преступлению. Сообщается, что на время расследования все трое были отстранены от исполнения обязанностей», – сказано в докладе.
Госдепартамент указывает на частые факты задержания грузин «вдоль административных границ как оккупированных Россией районов Абхазии, так и Южной Осетии».
Указано, что гражданин Грузии Геннадий Бестаев был освобожден по гуманитарным соображениям в ноябре 2021 года после перенесенного инсульта, в результате которого он впал в кому (Бестаев позже скончался в тбилисской клинике – ред.).
Госдепартамент рассказывает и о жителе Гальского района Ираклии Бебуа, отбывающем 9-летний тюремный срок за сожжение абхазского флага.
«Де-факто власти также заявили, что нашли у него дома гранату», – сказано в отчете.
В документе речь идет и о ситуации в Ахалгорском районе – в частности, о программе по воссоединению семей. Воспользовавшись ей, жители покидают район, а де-факто власти предупреждают их, что они не смогут вернуться и истребовать имущество в Южной Осетии.
Полностью с докладом о соблюдении гражданских прав в Грузии можно ознакомиться на сайте Госдепартамента США.
Нефтетрейдер Vitol Group перестанет торговать российским сырьем
Крупнейшая в мире независимая нефтетрейдерская компания Vitol Group прекратит торговать российской нефтью и нефтепродуктами до конца 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на представителя швейцарско-нидерландской компании.
Объёмы российской нефти, которую продаёт Vitol Group, будут сокращаться во втором квартале года. Компания выполнит закупки только по тем контрактам, которые были заключены до начала российского вторжения в Украину. Новые сделки по покупке сырья из России заключаться не будут. До конца 2022 года Vitol Group планирует полностью прекратить торговлю российской нефтью и нефтепродуктами.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
США раскритиковали Россию за нарушения прав человека
Госдепартамент США в ежегодном докладе о соблюдении гражданских прав в мире в 2021 году резко раскритиковал Россию за нарушения прав человека.
На церемонии представления документа госсекретарь Энтони Блинкен осудил Россию в связи с вооружённым вторжением на территорию Украины и предполагаемыми военными преступлениями в этой стране. По словам госсекретаря, доказательств жестокости по отношению к украинцам со стороны российских военнослужащих становится всё больше.
"Мы видим то, что осталось после российского отступления. Мертвые тела на улицах со связанными руками. В театрах, на вокзалах, в жилых домах, которые были превращены в руины прямо с их жильцами внутри. До нас доходят свидетельства об изнасилованных женщинах и девочках, о замерзающих и страдающих от голода гражданских лицах", — сказал Блинкен.
По словам госсекретаря США, Кремль продемонстрировал пренебрежение к человеческой жизни и достоинству.
Как отметили авторы доклада, "в Российской Федерации существует в высокой степени централизованная, авторитарная политическая система".
Как отмечает Госдепартамент, "имеются достоверные сообщения о том, что сотрудники российских силовых структур совершают многочисленные нарушения прав человека".
В докладе также упоминаются дело оппозиционера Алексея Навального, ситуация с правами человека в Чечне, а также факты жестокого обращения с заключёнными.
Комментируя ситуацию с правами человека на территории Украины, Госдепартамент отметил наличие в стране внесудебных казней, пыток и случаев жестокого обращения с задержанными со стороны сотрудников правоохранительных органов.
В докладе обращается внимание на преследование журналистов и цензуру, а также выдворение беженцев в страны, где им грозит опасность. США отметили, что Украина практически не расследует факты гендерного насилия, насилия по отношению к ЛГБТ и случаи антисемитизма.
Серьёзные нарушения прав человека, такие как внесудебные казни, ограничение передвижения и ограничение свободы печати были выявлены в подконтрольных пророссийским сепаратистам регионах Донбасса и в аннексированном Крыму.
Пентагон планирует отправить Киеву вертолёты и внедорожники
Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине в новом пакете венной помощи вертолетов Ми-17 и внедорожников Humvee. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей Белого дома.
По данным собеседников газеты, новый пакет военной помощи Киеву может оцениваться в 750 миллионов долларов, но пока точно не определено, какие конкретно виды вооружений будут в нем содержаться.
По данным The Washington Post, предварительно в пакете фигурировали гаубицы, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, а также костюмы радиационной, химической и биологической защиты.
Но пока неясно, останется ли все это снаряжение в финальном пакете, сообщает газета.
Ранее о том, что Белый дом собирается выделить на новое вооружение для Украины 750 миллионов долларов сообщало агентство Reuters.
На прошлой неделе Сенат США единогласно одобрил законопроект, позволяющий президенту Джо Байдену использовать программу ленд-лиза для упрощения отправки военной помощи Украине и странам восточной Европы. Последний раз программа действовала во Вторую мировую войну, когда американская военная помощь отправлялась противникам нацистской Германии — в первую очередь, Великобритании и СССР.
Кроме того, об отправке нелетальной военной помощи на сумму более полутора миллионов долларов Украине сообщила Южная Корея. По данным источников агентства "Рёнхап", Сеул на следующей неделе отправит Киеву бронежилеты, шлемы, медикаменты и сухпайки. Поставлять летальное оружие Украине Южная Корея пока не планирует.
14 депутатов югоосетинского парламента выразили поддержку Алану Гаглоеву
14 депутатов парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия выразили «всемерную поддержку» Алану Гаглоеву, вышедшему во второй тур президентских выборов вместе с действующим югоосетинским лидером Анатолием Бибиловым. Среди депутатов, поддержавших Гаглоева – члены югоосетинской Коммунистической партии.
«Дорогие сограждане! Мы с вами прошли сложный путь борьбы против беззакония и произвола действующей власти. Опираясь на поддержку своих избирателей, подавляющего большинства народов Южной Осетии, мы на протяжении нескольких лет противостоим вопиющим нарушением закона. На прошедших в минувшее воскресенье выборах президента республики наш народ активно выступил за необходимость перемен. Первый тур выборов показал явного лидера – кандидат от оппозиции Алан Гаглоев получил весомый мандат доверия нашего народа. Считаем, что накануне второго тура все те, кого волнует будущее нашей республики, должны объединиться вокруг лидера, которые пользуются наибольшим доверием народа. Мы выражаем всемерную поддержку кандидатуры Алана Эдуардовича Гаглоева и его программы. Считаем, что кандидат от объединённой оппозиции сможет добиться согласия в обществе, консолидации всех политических сил и вернёт доверия народа к власти», – говорится в обращении депутатов.
Ранее о поддержке Гаглоева объявили три кандидата, принимавших участие в первом туре выборов – Гарри Мулдаров, Александр Плиев и Дмитрий Тасоев.
После обработки 95% протоколов Гаглоев, по предварительным данным, получил 36,9% голосов избирателей, Бибилов – 33,5%. Итоговая явка на выборах составила 82,07%.
Накануне в югоосетинском Центризбиркоме заявили, что второй тур президентских выборов пройдет, предположительно, 8 мая. Это уже
Джо Байден: «Россия совершает в Украине геноцид»
Во вторник президент США Джо Байден впервые назвал геноцидом преступления против мирного населения, совершенные в Украине российскими войсками.
«Я назвал это геноцидом, потому что становится становится все очевиднее и очевиднее, что Путин пытается уничтожить саму возможность быть украинцем. Свидетельств этого становится все больше и больше», – заявил президент Байден, подчеркнувший, что формальное решение о том, совершает ли Россия геноцид в отношении украинского населения вынесут юристы, но, по его мнению, это геноцид.
До сих пор американские официальные воздерживались от квалификации действий России как геноцид, используя термин военные преступления. На прошлой неделе советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан разъяснял, что преступления на территории Украины не являются геноцидом согласно определению, используемому американским правительством. По этому определению, геноцид – это действия «против национальной, этнической, расовой или религиозной группы с целью ее уничтожения».
Высказывания Байдена приветствовал президент Украины Владимир Зеленский.
«Правдивые слова настоящего лидера. Важно называть вещи своими именами, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже предоставили, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы пресечь дальнейшие зверства России», – написал он на своей странице в Twitter.
Обвинения России в геноциде последовали после появления данных о массовых убийствах мирного населения украинского города Буча во время его оккупации российскими войсками. После их ухода на территории города были обнаружены массовые захоронения. По словам мэра Бучи, к 12 апреля на территории города были найдены тела 403 человек, которые, по предварительным данным, были убиты российскими солдатами.
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка
На киргизско-таджикской границе в районе села Достук во вторник вечером произошла перестрелка между пограничниками. Бишкек утверждает, что причиной стало вторжение военнослужащих Таджикистана на киргизскую территорию – на 20 метров вглубь.
Как утверждается, киргизские пограничники открыли предупредительный огонь. В ответ таджикские военные начали стрельбу. Перестрелка закончилась после переговоров представителей двух стран.
Позднее стрельба повторилась. Она продлилась около получаса. Таджикские пограничники применили миномёты.
Через некоторое время киргизская сторона сообщала о том, что Душанбе стягивает войска к месту инцидента. Жители ближайших сёл покинули дома. Позднее Бишкек сообщил, что стороны урегулировали конфликт и договорились об отводе сил от границы.
Во время перестрелок ранения получили киргизский и таджикский военнослужащие.
Власти Таджикистана случившееся пока не комментировали. Источник Таджикской службы Радио Свобода, сообщил, что причиной перестрелки стали язвительные реплики киргизских пограничников в адрес таджикского наряда и последующая перепалка.
Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 970 километров, из них уточнены около 520-ти. По последним данным, достигнута договоренность о согласовании еще 81 километра.
Из-за неопределенности границы между жителями и военнослужащими соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом нередко применяется и оружие, что приводит к человеческим жертвам.
В середине марта главы пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана запретили своим военнослужащим применять оружие, кроме случаев, предусмотренных законами двух стран.
Наиболее крупный конфликт на границе произошел год назад из-за спора на между жителями киргизских и таджикских сёл около водораспределительного пункта. Позднее в него вмешались погранвойска. Ответственность за эскалацию стороны возложили друг на друга. Через несколько дней Бишкек и Душанбе подписали протокол о прекращении огня и отводе войск к местам постоянной дислокации.
В результате вооруженного столкновения с киргизской стороны пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых. На территории обеих республик были разрушены и сожжены дома, школы, другие здания и сооружения.
На войне в Украине погиб еще один уроженец Южной Осетии
Еще один уроженец Южной Осетии погиб на войне в Украине. Telegram-каналы и пользователи соцсетей сообщили о смерти Руслана Бесаева. Он был мастером спорта по рукопашному бою.
В Минобороны самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что Бесаев был добровольцем и погиб «в боях в районе Мариуполя».
Накануне стало известно что военных из Южной Осетии, получивших ранения в Украине, в Москве навестил глава югоосетинского Минздрава Сослан Наниев. О количестве раненых не сообщается.
Ранее стало известно, что от 4-й военной базы (Южная Осетия) было сформировано и отправлено в Украину три батальонно-тактические группы (БТГ) общей численностью до 1200 человек из российских и осетинских военнослужащих.
Около 300 контрактников вернулись из зоны боевых действий в Южную Осетию. В голосовых сообщениях, которые стали достоянием общественности, военные рассказывали, что их бросили на убой без соответствующей экипировки и вооружения, и призывали соотечественников не ехать в Украину.
5 апреля стало известно, что на войну отправили еще 58 военнослужащих из Южной Осетии.
17 марта в Цхинвали с воинскими почестями похоронили российского сержанта Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине. Он проходил службу в одном из подразделений 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации.
Зеленский опубликовал фото кума Путина Медведчука в наручниках
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своём телеграм-канале фотографию народного депутата Украины Виктора Медведчука в наручниках. Оппоненты называют его пророссийским политиком, он находился под домашним арестом, но исчез в начале войны с Россией.
Как написал Зеленский, спецоперацию по задержанию провела Служба безопасности Украины, и в ближайшее время появятся подробности.
На фото Виктор Медведчук одет в украинскую военную форму. Когда оно было сделано и где - неясно.
Медведчук, которого СМИ называют кумом Путина, из-за того что президент России был крестным его дочери, находился в Украине под домашним арестом и бежал из-под него в первый день российского вторжения 24 февраля.
В октябре прошлого года его обвинили в госизмене. По версии следствия, политик связан с контрабандой угля из так называемых «ДНР» и «ЛНР». Генпрокуратура Украины утверждает, что контакты Медведчука с Москвой подорвали экономическую безопасность страны в 2014=2015 годах. Аналогичные обвинения получил бывший президент Петр Порошенко.
- Ранее Медведчук возглавлял «Оппозиционную платформу – За жизнь!» – крупнейшую оппозиционную фракцию в Верховной раде. Оппоненты обвиняют партию в пророссийских настроениях после аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.
- 20 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение приостановить работу ОПЗЖ на время действия военного положения. Высокопоставленные украинские чиновники говорили, что планируют запретить партию через суд.
Константин Райкин уволен из театральной школы, которую основал
Актер и режиссер Константин Райкин уволен из Высшей школы сценических искусств (другое ее название - Театральная школа Константина Райкина). Соответствующий приказ подписал ректор учреждения Анатолий Полянкин. Райкин был в школе бессменным художественным руководителем.
Ранее ректор Полянкин переименовал школу, лишив ее имени Константина Райкина, а затем своим приказом попытался приостановить учебный процесс из-за «ухудшения материального положения». Студенческий совет подал коллективный иск в суд, благодаря чему учащиеся все же смогут закончить учебный год и сдать экзамены.
Решение об увольнении Райкина в студсовете назвали «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов». Учащиеся призвали Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».
- Константин Райкин основал Высшую школу сценических искусств в 2012 году, став ее худруком. Тогда же ректором школы был назначен театральный продюсер и инвестиционный менеджер Анатолий Полянкин. В последние годы худрук и ректор конфликтовали. По словам Райкина, «Полянкин хочет прибрать образовательное учреждение к рукам, как некую недвижимость, нарисовав себе ни с кем не согласованный устав». Решение о своем увольнении Райкин назвал «шагом к окончательному уничтожению театральной школы», добавив, что собирается отстаивать свои права в суде.
- 25 февраля Райкин в числе других 16 деятелей российской культуры выступил с призывом прекратить «вооруженные действия» в Украине.
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