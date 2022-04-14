Абхазский омбудсмен: «Деятельность журналистов не должна быть ограничена»

Деятельность журналистов не должна быть ограничена, заявляет Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл.

Как сообщалось ранее, на заседание первой сессии абхазского Народного Собрания нового созыва не пропустили троих журналистов – Анаид Гогорян, Саида Барганджия и председателя Союза журналистов Руслана Хашига.

«Безусловно, присутствие на первом заседании парламента первых лиц государства требует особого порядка его организации и соблюдения мер безопасности, с чем связано составление списка приглашенных и организация особого режима пропуска в здание. Однако вызывает вопросы процедура составления списка приглашенных журналистов, деятельность которых регламентирована законодательством», – сказано в заявлении омбудсмена.

Асида Шакрыл считает, что необходимо урегулировать вопросы, связанные с организацией деятельности управления протокола разных ведомств или схожих с ним отделов.

«Свобода слова и плюрализм являются одними из основополагающих принципов демократического государства, а важность роли СМИ в нем бесспорна. Незаконное ограничение деятельности СМИ является прямым нарушением права на свободу слова, на информацию и выражения мнения, гарантированные Конституцией республики Абхазия», – говорится в заявлении.

Омбудсмен выразила надежду, что причины недопуска журналистов на заседание парламента будут изучены, «будет дана адекватная оценка со стороны руководителей соответствующих ведомств и приняты соответствующие решения».