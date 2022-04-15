Бибилов оспорит дату второго тура выборов президента

Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов планирует оспорить дату проведения второго тура президентских выборов в Верховном суде, так как она выпадает на рабочий день. Об этом в его штабе сообщили российским СМИ.

Югоосетинский Центризбирком накануне назначил второй тур на четверг, 28 апреля. Глава ЦИК Эмилия Гагиева заявила, что будет направлено письмо Бибилову, «чтобы объявить этот день указом президента – нерабочим».

Сразу после первого тура выборов в соцсетях распространилась информация, что через Верховный суд «готовится коварный план нарушения срока проведения второго тура, определенного конституционным законом».

«Антиконституционное решение позволит Анатолию Бибилову быстро провести референдум и инициировать возбуждение уголовного дела против Алана Гаглоева, чтобы вывести его из выборной кампании», – говорилось в посте пользователя под ником «Роберт Гард».

12 апреля глава ЦИК Эмилия Гагиева заявила, что выборы могут пройти 8 мая, 13 апреля предложила провести голосование 23 апреля. Решение провести второй тур 28 апреля утвердили 11 членов ЦИК, трое выступили против.

Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев после обработки 100% протоколов набрал в первом туре президентских выборов в Южной Осетии 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%).