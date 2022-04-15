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Обвиняемых в убийстве Ники Кварацхелия приговорили к 17 и 16 годам тюрьмы
Тбилисский городской суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве 22-летнего Ники Кварацхелия.
Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе признаны виновными по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – статья 109 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц) и статья 236 (противоправные приобретение, хранение, ношение, огнестрельного оружия группой лиц).
Челидзе приговорен к 17 годам лишения свободы, а Кавиладзе – к 16 годам заключения.
По словам судьи Давида Мгелиашвили, рассмотренные по делу доказательства свидетельствовали о групповом преступлении. Сами подсудимые не присутствовали в зале суда при оглашении приговора. Они участвовали в процессе в онлайн-формате, пишет Общественный вещатель.
- Ника Кварацхелия был сыном «вора в законе», однако сам отношения к преступному миру не имел. Он являлся одним из создателей грузинской онлайн-платформы Feedc и входил в список успешных бизнесменов «до 30 лет», составленный грузинским изданием Forbes. Его убили 15 сентября днем выстрелами из пистолета в упор возле дома, в котором он проживал.
Другие новости дня
В Украине резко вырос спрос на марки с утонувшим крейсером «Москва»
Недавно «Укрпочта» выпустила марки с украинским пограничником Романом Грибовым, показывающим средний палец крейсеру «Москва». Грибов – автор фразы о «русском военном корабле», ставшей мемом.
После новостей о потоплении крейсера спрос на марки резко вырос. В некоторых отделениях украинской почты в четверг образовались очереди за марками с «Москвой», пишет Би-би-си.
Ранее с альбомом этих марок сфотографировался и президент Украины Владимир Зеленский.
Минобороны России вечером в четверг сообщило о гибели флагмана российского Черноморского флота - ракетного крейсера «Москва».
«При буксировке крейсера в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», - сообщили в российском оборонном ведомстве.
В ночь на 14 апреля Минобороны России заявило о пожаре на крейсере «Москва», и последующей детонации на нём боезапаса. Отмечалось, что корабль получил серьёзные повреждения, но основное ракетное вооружение не пострадало, экипаж был полностью эвакуирован. Причины пожара не назывались.
Также в российском оборонном ведомстве утверждали, что крейсер сохраняет плавучесть и принимаются меры по его буксировке в порт. Но куда именно, не говорилось. Не указывалось и где именно произошло ЧП. 10 апреля крейсер «Москва» была замечен в Севастополе.
Вечером 13 апреля источники издания «Украинская правда» и глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщили, что крейсер «Москва» был поражён украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». В результате на борту начался пожар. Марченко отмечал, что кораблю были нанесены очень серьёзные повреждения. На помощь «Москве», по данным источника «Украинской правды» в разведке, пришли четыре российских технических судна. На море тогда был шторм.
Соцсети: в Украине погиб еще один доброволец из Южной Осетии
На войне в Украине погиб еще один доброволец из самопровозглашенной республики Южная Осетия, воевавший на стороне России. Осетинские Telegram-каналы сообщили о смерти Руслана Казиева.
Ранее стало известно о смерти добровольца Руслана Бесаева. Он был мастером спорта по рукопашному бою и, по информации югоосетинского Минобороны, погиб «в боях в районе Мариуполя».
17 марта в Цхинвали с воинскими почестями похоронили российского сержанта Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине. Он проходил службу в одном из подразделений 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации.
Военных из Южной Осетии, получивших ранения в Украине, в Москве навестил глава югоосетинского Минздрава Сослан Наниев. О количестве раненых не сообщается.
Глава РАН заявил о приостановке научного сотрудничества с Китаем
Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил о приостановке научного сотрудничества с партнерами из Китая и заморозке совместных проектов. Сложности, по его словам, возникают и в сотрудничестве с академиями наук других стран, которые "срывают" совместные мероприятия.
"Наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения", - цитирует Сергеева "Интерфакс".
В 2019 году РАН и Академия наук Китая подписали "дорожную карту" о сотрудничестве. Оно касается таких направлений, как исследования деятельности мозга и изучения Тибетского плато, также планировались совместные экспедиции в Южно-Китайское море и восточную Арктику для установления источников выброса метана. В том же году было подписано соглашение с Академией наук США.
Сейчас, по словам Сергеева, Российская академия наук находится в беспрецедентной ситуации. Она продолжает контакты с теми учеными, которые хотят сотрудничать, но с агентствами и академиями наук других стран - в том числе Франции, Германии и США отношения заморожены , рассказал Сергеев.
В конце марта Великобритания объявила об ограничении финансирования совместных с Россией научных проектов, которые имеют "стратегическое значение для российского государства".
В то же время крупнейшие мировые издательства научных журналов выпустили совместное заявление о приостановке продаж в России и сервисов этих издательств для российских научных организаций. Статьи российских ученых могут быть опубликованы на сервисах при наличии положительных отзывов от международного сообщества, однако российским ученым будет запрещено пользоваться иностранными. На долю России приходится два с половиной процента мировой научной продукции.
В США выдвинуты обвинения против зампреда Госдумы Александра Бабакова
В Соединённых Штатах выдвинуты обвинения против заместителя председателя Госдумы России Александра Бабакова и двух его помощников – Александра Воробьёва и Михаила Плисюка.
Им вменяют в вину сговор с целью совершения преступлений в США - в рамках реализации глобальной схемы иностранного влияния. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении на сайте американского министерства юстиции.
"Российский законодатель Александр Бабаков и двое его сотрудников, предположительно, организовали тайную российскую пропагандистскую кампанию в США с целью реализовывать враждебные политические замыслы России против Украины и других стран, включая США", - приводятся в пресс-релизе слова прокурора Дэмиана Уильямса.
Помощник генпрокурора США Мэтью Олсен заявил, что находящиеся под санкциями высокопоставленный российский законодатель, поддерживающий взгляды президента Владимира Путина, и двое его сотрудников участвовали в попытках получить доступ к выборным представителям властей США. В американском Минюсте указывают, в частности, что ответчики контактировали с членами Конгресса с 2012 по 2017 годы, чтобы добиваться с ними встреч и предлагали, как минимуму одному из конгрессменов бесплатную поездку от имени Александра Бабакова.
«Обвиняемые планировали повлиять на политику США в отношении России посредством специально организуемых мероприятий, проплаченной пропаганды, а также вербовки, по меньшей мере, одного американского гражданина – для выполнения их поручений в неофициальном качестве. Обвиняемые стремились вовлекать американских и европейских политиков и влиять на общественное мнение в своих интересах, используя американских и европейских граждан в качестве своих доверенных лиц…чтобы иметь доступ к власти, уклоняться от санкций и скрывать истинную цель – продвижение российской внешней политики", - говорится в сообщении Минюста США.
В тексте также указано, что ответчики вели работу по ослаблению партнёрства США с европейскими союзниками.
Вменяемые россиянам преступления предусматривают наказания от пяти до двадцати лет тюремного заключения.
Комментариев российской стороны на эту информацию пока не последовало.
В Грузию доставлены тела двух добровольцев, погибших в Украине
В ночь на 15 апреля в Тбилиси были доставлены тела двух грузинских добровольцев, погибших в Украине. Борт из Варшавы доставил в Грузию тела 47-летнего Давида Менабдишвили и 21-летнего Николоза Шанава.
Оба были членами батальона «Карпатская Сечь» и сражались под Харьковом. Шанава и Менабдишвили погибли 9 апреля в результате артиллерийского обстрела российских военных, пишет СОВА.
С момента вторжения России в Украину 24 февраля там погибли шесть грузинских добровольцев. В марте в Грузию были доставлены тела Давида Гобеджишвили, Гии Беруашвили и Давида Ратиани, сражавшихся в районе Ирпени. Бахва Чикобава погиб в Мариуполе. Его тело не удалось вывезти из осажденного российской армии города.
Бибилов оспорит дату второго тура выборов президента
Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов планирует оспорить дату проведения второго тура президентских выборов в Верховном суде, так как она выпадает на рабочий день. Об этом в его штабе сообщили российским СМИ.
Югоосетинский Центризбирком накануне назначил второй тур на четверг, 28 апреля. Глава ЦИК Эмилия Гагиева заявила, что будет направлено письмо Бибилову, «чтобы объявить этот день указом президента – нерабочим».
Сразу после первого тура выборов в соцсетях распространилась информация, что через Верховный суд «готовится коварный план нарушения срока проведения второго тура, определенного конституционным законом».
«Антиконституционное решение позволит Анатолию Бибилову быстро провести референдум и инициировать возбуждение уголовного дела против Алана Гаглоева, чтобы вывести его из выборной кампании», – говорилось в посте пользователя под ником «Роберт Гард».
12 апреля глава ЦИК Эмилия Гагиева заявила, что выборы могут пройти 8 мая, 13 апреля предложила провести голосование 23 апреля. Решение провести второй тур 28 апреля утвердили 11 членов ЦИК, трое выступили против.
Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев после обработки 100% протоколов набрал в первом туре президентских выборов в Южной Осетии 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%).
Минобороны РФ: крейсер «Москва» затонул при буксировке
Флагман Черноморского флота России – крейсер «Москва» затонул, сообщили в Минобороны РФ.
«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», – сообщили в ведомстве.
«Как сообщалось ранее, экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского Флота», – отметили в Минобороны РФ.
Ранее глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что крейсер был успешно атакован украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». Эту информацию подтвердили «Украинской правде» анонимные источники в разведке страны.
В Минобороны РФ заявили, что корабль получил серьёзные повреждения в результате пожара, причины которого «устанавливаются». О числе пострадавших и погибших не сообщается.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал в четверг, что российский президент Владимир Путин в курсе инцидента с крейсером «Москва». На уточняющий вопрос журналистов, какой информацией обладает Кремль и насколько большим ударом для России могла быть потеря такого корабля, Песков заметил, что»это вопрос министерства обороны».
Крейсер «Москва» участвовал в атаке на остров Змеиный в Одесской области в первый день военной операции в Украине – 24 февраля.
- "Москва" – головной ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант", построен на верфи в Николаеве, спущен на воду в 1979 году под именем "Слава". В 1996 году над кораблём взяло шефство правительство Москвы, после чего его переименовали.
- Водоизмещение корабля – 11 380 тонн при длине 186 метров и максимальной ширине 20,8 метра. Предполагалось, что он способен развивать скорость до 34 узлов. Основным ударным вооружением "Москвы" служили 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан".
- Крейсер участвовал в ряде вооруженных конфликтов, в том числе в российской операции в Сирии. После этого с 2017 по 2020 год корабль находился на ремонте, от его модернизации флот отказался в связи с нехваткой средств.
- Его не раз посещал с иностранными лидерами президент России Владимир Путин.
- Ракеты "Нептун" приняты на вооружение Украиной в 2020 году. Сообщалось, что в составе вооружённых сил перед войной была лишь одна батарея таких ракет. В начале апреля украинские СМИ сообщали, что Великобритания доставила в Одессу противокорабельные ракеты "Гарпун".
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Верховная Рада признала действия российской армии в Украине геноцидом
Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому действия российской армии, политического и военного руководства России признаны геноцидом украинского народа. Об этом сообщается на сайте Рады.
За принятие этого постановления проголосовали 363 народных депутата.
«Совершенные ВС РФ действия являются не просто преступлением агрессии, а преследуют цель системного и последовательного уничтожения украинского народа, его самобытности и лишения его права на самоопределение и самостоятельное развитие. Это требует безотлагательного признания действий, совершенных ВС РФ во время последней фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа», - говорится в пояснительной записке к постановлению.
В ней отмечается, что постановление также предусматривает направление обращений от Рады в ООН, ПАСЕ, Европарламент, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительств и парламентов иностранных государств относительно признания действий российских военных в Украине геноцидом украинского народа.
Также был принят законопроект о запрете символов Z и V. Эту символику нельзя использовать на одежде, в соцсетях, СМИ, рекламе, общественных местах.
«Медуза» рассказала об угрозах пресс-секретарю Путина после критики Кадыровым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков получал звонки с угрозами в свой адрес после того как, по мнению сторонников войны с Украиной, недостаточно патриотично высказался о войне. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на два анонимных источника, близких к администрации президента.
Это произошло после того, как чиновника критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и секретарь Генерального совета “Единой России” Анатолий Турчак, высказывающиеся за продолжение войны с Украиной.
«[Пескову] звонили не высокопоставленные люди - не Кадыров, тем более не Турчак. Но откуда-то же телефон Пескова звонившие взяли?» - сказал один из собеседников «Медузы». Песков, Кадыров и Турчак материал на момент публикации не комментировали.
Кадыров критиковал Пескова после того, как тот заявил, что не считает предателями и пятой колонной всех, уехавших из России после начала войны. Турчак - после того, как пресс-секретарь Путина признал готовность Москвы к переговорам с Киевом и признал значительные потери в ходе войны.
Источники «Медузы» утверждают, что скоординированной атаки на пресс-секретаря нет, но Путин ее и не запрещает. При этом собеседники издания уверены, что публично защищать пресс-секретаря президент «не решится», так как вопрос переговоров с Украиной может ударить по его рейтингу.
Но месту Пескова ничто не угрожает, утверждает издание: Путин считает его человеком из близкого круга и привык к окружению, которое давно не меняется. Пресс-секретарь Путина занимает свою должность с 2008 года.
В состав направляющейся в Украину парламентской делегации Грузии вошли 9 депутатов
Из Грузии на Украину отправится парламентская делегация, в состав которой войдут девять депутатов – четверо от правящей партии и пятеро – от оппозиции.
Делегацию возглавит председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Также из правящей партии «Грузинская мечта» в состав делегации войдут Арчил Талаквадзе, Давид Сергеенко и Бека Одишария, пишет агентство «Новости-Грузия».
От оппозиции в Украину отправятся Леван Иоселиани («Граждане»), Георгий Ходжеванишвили («За Грузию»), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия), Вахтанг Мегрелишвили («Гирчи») и Анна Нацвлишвили («Лело»).
Представители самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» отказались ехать в Киев в составе делегации под руководством Папуашвили. Не собираются в эту поездку и представители парламентской политической группы «Европейские социалисты».
- О предстоящем визите Папуашвили на Украину стало известно в среду, после телефонного разговора спикеров двух стран. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии.
- Все еще предстоит согласовать точную дату поездки. По предварительной информации, грузинские депутаты отправятся в Украину в субботу, 16 апреля.
Навальный призвал открыть против Путина «информационный фронт»
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, призвал президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, европейских политиков и глав IT-гигантов «сокрушить путинскую пропаганду, используя возможности соцсетей».
Политик опубликовал обращение в твиттере, в котором заявил, что социальные сервисы должны каждый день показывать россиянам 200 миллионов рекламных сообщений, чтобы открыть таким образом «информационный фронт» против Путина.
«Правда и свободная информация бьют по безумному режиму Путина не хуже джавелинов», - заявил Навальный, отметив, что расходы на рекламу в интернете будут несопоставимо ниже военных трат.
Эти деньги, считает политик, можно было бы потратить, в частности, на рекламу независимых СМИ, заблокированных в России. «Факт в том, что большинство граждан РФ имеют совершенно искаженное представление о том, что происходит в Украине», - написал он.
- После начала войны в Украине в России были заблокированы сайты десятки независимых СМИ, включая Радио Свобода, социальные сети Facebook, Instagram и Twitter. YouTube, Facebook и Instagram запретили платное продвижение на российском рынке.
- На этом фоне отмечается резкий рост популярности VPN-сервисов. Только у мобильного оператора Yota число пользователей VPN-сервисов с начала 2022 года выросло в 53,5 раза, отчитался он.
В Молдове запретили георгиевскую ленту и символы Z и V
Парламент Молдовы одобрил законопроект, запрещающий использование в стране георгиевской ленты и символов Z и V, которые используют российские войска в Украине.
Документ предусматривает штраф или общественные работы за изготовление, продажу и публичное использование "общеизвестных атрибутов и символов, используемых в контексте актов военной агрессии", а также "пропаганду или прославление таких действий". К таким атрибутам, в частности, причислены чёрно-оранжевая двухцветная лента, эмблемы (в том числе буквы "Z" и "V", или цифры и их комбинации), значки, лозунги и так далее - конкретный перечень отсутствует.
За принятие закона голосовали депутаты от правящей партии "Действие и солидарность", оппозиционные коммунисты покинули зал заседаний в знак протеста.
Молдова ранее выступила в поддержку суверенитета Украины и с осуждением действий России. Власти Молдовы однако не стали вводить в отношении России санкции.
Георгиевская лента как символ победы в Великой отечественной войне начала использоваться в России с середины 2000-х годов и постепенно фактически превратилась в символ лояльности политике Кремля. Она активно использовалась сепаратистами в Крыму и Донбассе с 2014 года. Буквы Z и V наносятся на российскую технику, которая участвует во вторжении в Украину. Прокремлёвские СМИ, а нередко и власти разных уровней, пропагандируют их как символы так называемой спецоперации в Украине.
Ранее использование букв Z и V в контексте войны запретила Верховная Рада Украины и несколько регионов в Германии.
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СК РФ обвинил Украину в вертолётном обстреле Брянской области
Власти Брянской области заявили об обстреле посёлка Климово и пострадавших жителях.
Губернатор области Александр Богомаз обвинил в обстреле Вооружённые силы Украины. Как он написал в телеграм-канале, пострадали два жилых дома.
Представитель приёмного отделения Климовской центральной районной больницы сообщил ТАСС о ранении в результате обстрела 7 человек, в том числе беременной женщины и ребёнка.
Следственный комитет России впоследствии заявил, что удары по посёлку нанесли 2 украинских боевых вертолёта. Ведомство возбудило уголовное дело, обвинив украинских военных в преступном сговоре "в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения специальной военной операции".
В соцсетях появились видео, на которых видно, как горит некое строение, и люди говорят, что это результаты обстрела. Где и когда оно было снято – неясно.
Посёлок Климово находится примерно в 10 км от границы.
Также в четверг власти Белгородской области заявили об обстреле с украинской стороны села Сподарюшино. Как сообщается, пострадавших нет.
ФСБ России 14 апреля заявило, что накунуне с украинской стороны был обстрелян погранпункт "Новые Юрковичи" в Брянской области. Утверждается, что пострадавших не было.
Украинская сторона не комментировала сообщения об обстрелах.
Накануне представитель Минобороны России обвинил Украину в обстрелах российской территории. По его словам, если такие действия будут продолжены, Россия может нанести удары по "центрам принятия решений", в том числе в Киеве.
Россия 24 февраля начала широкомасштабное вооружённое вторжение в Украину. В стране идут боевые действия. В начале апреля российские военные были выведены из северных регионов Украины, граничащих в том числе с Брянской областью.
Суд в Москве заочно назначил Любови Соболь шесть месяцев колонии
Симоновский суд Москвы заочно назначил оппозиционеру Любови Соболь пять месяцев и 26 дней колонии по так называемому санитарному делу, сообщил адвокат Владимир Воронин. Она уже была приговорена по нему к ограничению свободы, но уехала из страны.
Согласно приговору, оппозиционеры призывали сторонников выйти на уличные акции в поддержку Навального в январе 2021 года, чем подвергли их угрозе заражению коронавирусной инфекцией нового типа.
Обвиняемыми по санитарному делу стали многие соратники Навального, московский муниципальный депутат Люся Штейн, участница "Пусси Райот" Мария Алёхина. Соболь по нему было назначено полтора года ограничения свободы.
На Фиджи арестовали яхту, владельцем которой называют Керимова
В островном государстве Фиджи в Океании полиция Фиджи арестовала суперъяхту Amadea, предположительно принадлежащую российскому миллиардеру и члену Совета Федерации Сулейману Керимову, попавшему под западные санкции. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, которое ссылается на фиджийские газеты, команда яхты была задержана, а её капитан допрошен полицией. Сотрудник местной полиции сообщил, что судно прибыло на остров 12 апреля и не прошло надлежащее таможенное оформление.
Агент суперъяхт на Фиджи, который заявил, что представляет Amadea, сообщил Reuters, что не знает, кто является владельцем яхты. Однако, по его словам, опубликованные данные "не совсем соответствуют действительности, включая данные о праве собственности".
Представители посольства США и представительства ЕС на Фиджи заявили, что сотрудничают с властями острова по поводу яхты.
Ранее в портах ЕС были арестованы несколько яхт, предположительно принадлежащих попавшим под санкции россиянам.
Керимова 15 марта внесли в санкционные списки Великобритании и Евросоюза, как человека, получавшего крупные суммы от приближённого Путина, музыканта Сергея Ролдугина. В санкционный список США Керимова включили ещё до начала войны в Украине.
Грузинская делегация отправится в Киев без депутатов от «Национального движения»
В состав парламентской делегации, которая отправится в Украину, войдут представители всех политических групп, за исключением самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение». Так закончились переговоры между правящей партией и оппозицией.
Накануне после телефонного разговора спикеров двух стран стало известно, что председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ближайшие дни посетит Украину. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает «логичным и символичным», что ЕНД, которую власти называют «партией войны», не будет представлена в одной делегации с «Грузинской мечтой» во время визита спикера парламента Грузии.
«Думаю, что все складывается идеально … Безусловно, идеально то, что этот визит многопартийный и солидарность украинскому народу будет выражена в многопартийной форме. И в то же время очень хорошо, что представителя «Нацдвижения» не будет в этом визите», – заявил Кобахидзе на брифинге.
«Все политические группы едут на Украину вместе с «Грузинской мечтой» и с одним из лидеров – Шалвой Папуашвили. Партия войны должна быть за бортом, и они остались за боротом», – отметил Кобахидзе.
Абхазский омбудсмен: «Деятельность журналистов не должна быть ограничена»
Деятельность журналистов не должна быть ограничена, заявляет Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл.
Как сообщалось ранее, на заседание первой сессии абхазского Народного Собрания нового созыва не пропустили троих журналистов – Анаид Гогорян, Саида Барганджия и председателя Союза журналистов Руслана Хашига.
«Безусловно, присутствие на первом заседании парламента первых лиц государства требует особого порядка его организации и соблюдения мер безопасности, с чем связано составление списка приглашенных и организация особого режима пропуска в здание. Однако вызывает вопросы процедура составления списка приглашенных журналистов, деятельность которых регламентирована законодательством», – сказано в заявлении омбудсмена.
Асида Шакрыл считает, что необходимо урегулировать вопросы, связанные с организацией деятельности управления протокола разных ведомств или схожих с ним отделов.
«Свобода слова и плюрализм являются одними из основополагающих принципов демократического государства, а важность роли СМИ в нем бесспорна. Незаконное ограничение деятельности СМИ является прямым нарушением права на свободу слова, на информацию и выражения мнения, гарантированные Конституцией республики Абхазия», – говорится в заявлении.
Омбудсмен выразила надежду, что причины недопуска журналистов на заседание парламента будут изучены, «будет дана адекватная оценка со стороны руководителей соответствующих ведомств и приняты соответствующие решения».
Югоосетинский ЦИК: Гаглоев набрал в первом туре 38,55% голосов, Бибилов – 34,95%
Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев после обработки 100% протоколов набрал в первом туре президентских выборов в Южной Осетии 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%). Об этом свидетельствуют данные итогового протокола югоосетинского Центризбиркома.
По данным ЦИК, Александр Плиев набрал 3434 голоса (12,37%), Гарри Мулдаров – 2592 (9,33%), Дмитрий Тасоев – 822 голоса (2,96%), против всех проголосовали 510 избирателей (1,84%).
«Число избирателей, принявших участие в голосовании, составило 29 057 человек, что составляет 73.97% от общего числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования», – обозначено в итоговом протоколе.
Сегодня стало известно, что второй тур выборов, в который вышли Алан Гаглоев и Анатолий Бибилов, пройдет 28 апреля.
Агентство «Рес» отмечает, что победитель во втором туре определяется простым большинством голосов. Для признания второго тура выборов состоявшимся в голосовании должны принять участие более 30% избирателей, внесенных в избирательные списки. В бюллетенях для голосования предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов.
- В Тбилиси назвали прошедшие выборы «актом Российской федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии». Евросоюз, США, Азербайджан, Украина, Латвия, Литва и ряд других стран заявили, что не признают выборы.
Второй тур выборов югоосетинского президента пройдет 28 апреля
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на четверг, 28 апреля. Решение принято на заседании Центризбиркома большинством голосов, сообщила агентству «Рес» глава ЦИК самопровозглашенной республики Эмилия Гагиева.
«Дата определена на заседании комиссии сегодня. Прозвучали разные предложения – 28 апреля, 23 апреля, 1 или 8 мая, так как выборы не могут назначаться на праздничный день. Но после долгого обсуждения большинством голосов принято решение назначить их на 28 апреля, соответствующее письмо будет направлено главе государства, чтобы объявить этот день указом президента – нерабочим», – сказала Гагиева.
По её словам, за решение о проведении второго тура 28 апреля проголосовали 11 человек, против – трое.
- По предварительным итогам первого тура, после обработки 95% протоколов оппозиционер Алан Гаглоев получил 36,9% голосов избирателей, действующий президент Анатолий Бибилов – 33,5%. Итоговая явка на выборах составила 82,07%.
Владелец Times New Roman заблокировал доступ к шрифту в России
Американская компания Monotype, владеющая правами на самые популярные мировые шрифты - Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла доступ к своему каталогу для пользователей из России. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в IT-компаниях.
Издание обратило внимание на то, что теперь при попытке входа на страницу с каталогом шрифтов пользователь получает сообщение о запрете доступа. При включении VPN каталог становится доступен.
Комментарий компании Monotype пока получить не удалось.
Юристы, опрошенные изданием, считают, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype — пока не означает, что эти шрифты перестанут работать в России. Однако компании, книгоиздатели, производители программного обеспечения в обозримом будущем могут потерять возможность использовать их в своих продуктах.
При этом, отметили собеседники газеты, российское законодательство допускает механизм принудительного лицензирования, когда продукт можно использовать в стране даже после отказа правообладателя на предоставление лицензии — "в силу необходимости защиты интересов государства и общества".
В 2014 году в рамках западных санкций, введенных в ответ на аннексию Крыма Россией и поддержку сепаратистов в Донбассе , компания Monotype отказались выдавать разрешение на использование своих шрифтов для некоторых российских организаций, например, для разработчиков программного обеспечения для министерства обороны России.
Шрифт Times New Roman является стандартом документооборота в России. В мае 2016 года министр связи России Николай Никифоров потребовал избавиться от иностранных шрифтов и типов файлов в документообороте, который ведут российские госорганы. Сколько можно пользоваться шрифтом Times New Roman. "Все это нужно вычищать", – заявил министр.
После российского вторжения в Украину в отношении Москвы были введены беспрецедентные санкции и их список продолжает расширяться.
Так власти Австралии добавили в санкционный список, 14 крупных российских компаний с государственным участием, играющим ключевую роль в экономике России. Об этом сегодня сообщил МИД Австралии.
В список, в частности, попали: "Газпром", "Транснефть", РЖД, Объединенная судостроительная корпорация, "Совкомфлот", Новороссийский морской торговый порт, "Русгидро", "Алроса", "Ростелеком", "КамАЗ".
США увеличат объем разведданных, передаваемых Украине
Соединенные Штаты расширяют объем разведывательной информации, передаваемой Украине и увеличивают поставки боевых вооружений, сообщает американская пресса со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне.
По данным газеты Wall Street Journal, США начнут предоставлять Украине разведданные, которые "помогут украинским силам лучше идентифицировать планы наступлений российской армии, что позволит украинцам ответить нанесением ударов с помощью артиллерии, беспилотников и других вооружений по целям в оккупированных частях территории Украины". Источники газеты подчеркивают, что речь идет лишь о целях на украинской территории. США продолжают воздерживаться от передачи украинской стороне данных, которые могут позволить Киеву идентифицировать цели на российской территории. Это вызвано желанием уменьшить риск расширения конфликта.
До сих пор США исходили из того, что основной целью российского вторжения является захват Киева и предоставляли украинцам лишь общие данные о дислокации российских сил в Донбассе и Крыму, не делясь сведениями, которые могли бы использованы для выявления целей на этих территориях и нанесения по ним ударов.
Одновременно в среду Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи, в рамках которого Украина впервые получит тяжелую артиллерию - 18 самоходных гаубиц, 300 беспилотников, используемых для нанесения воздушных ударов, 500 противотанковых ракет Javelin, 200 боевых машин пехоты, 11 вертолетов Ми-17, беспилотники береговой охраны, радары для определения источников артиллерийских и ракетых атака и значительное количество другого военного снаряжения. Общая сумма этого пакета помощи составляет 800 миллионов долларов.
По данным американской разведки, после провала операции по захвату Киева и других городов на севере Украны Россия готовится к нанесению мощных ударов на востоке страны с целью расширения территорий в этом регионе, находящихся под ее контролем.
ЕК признала указ Путина об оплате за газ в рублях нарушением санкций
Еврокомиссия предупредила страны ЕС, что оплата газа в рублях, как этого требует Россия, будет нарушением санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Согласно предварительному юридическому анализу комиссии, указ Путина существенно изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию. Как отметил собеседник агентства, новая процедура передаст полный контроль над сделками российскому государству. Более того, будут нарушены ограничительные меры ЕС в отношении России, считают в Еврокомиссии.
Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за природный газ с "недружественными" странами на рубли. Согласно документу , покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля. При этом в Кремле не исключили, что могут отменить решение, "если наступят иные условия".
Лидеры стран ЕС неоднократно заявляли, что выступают против оплаты российского газа в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение России перевести платежи за газ в рубли попыткой обойти западные санкции. По ее словам, ЕС не позволит это сделать. "Время, когда нас можно было шантажировать энергоносителями, прошло", — говорила она.
Евросоюз получает от России около 40 процентов потребляемого им газа. По оценкам Еврокомиссии, немедленно заместить такой объём невозможно – прекращение поставок неминуемо приведёт к дефициту топлива.
Медведев: «О безъядерном статусе Балтики речь идти не сможет»
В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО "ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет". Об этом написал в четверг в своём телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Российские представители ранее негативно оценивали возможности вступления двух стран в НАТО, однако Медведев впервые заявил о конкретных шагах со стороны Москвы.
По его словам, "у России станет больше официально зарегистрированных противников", и поэтому ей придётся "серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива". В этом контексте Медведев упоминает и ядерное оружие. "До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась" - пишет он.
При этом, по словам Медведева, у России нет со Швецией и Финляндией территориальных споров, как с Украиной, поэтому к вступлению этих стран в НАТО Россия отнесётся иначе, чем к гипотетическому вступлению Украины, которое было объявлено Москвой одной из причин вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля.
В Швеции и Финляндии сейчас активно обсуждается вопрос о присоединении к НАТО. Общественное мнение этих нейтральных стран резко изменилось после начала войны в Украине - большинство теперь выступает за вступление в НАТО. Решения пока не приняты, но ожидается, что заявки Швеция и Финляндия могут подать уже нынешним летом.
- По итогам Второй мировой войны СССР присоединил часть финских территорий, ранее завоёванных им во время войны 1939-1940 годов. Финляндия согласилась с потерей этих территорий в Парижском мирном договоре 1947 года и не имеет планов как-то ставить этот договор под сомнение.
- С присоединением Финляндии к НАТО сухопутная граница между Россией и странами НАТО удлинится более чем на тысячу километров.
В Грузии задержана бухгалтерша, растратившая бюджетные деньги на азартные игры
В Службе государственной безопасности Грузии сообщили о задержании главного бухгалтера Агентства по развитию культуры и туризма при мэрии Горийского муниципалитета. Её обвиняют в присвоении крупных денежных сумм с использованием служебного положения.
Следствие установило, что бухгалтерша систематически перечисляла принадлежащие агентству бюджетные средства на свои личные банковские счета в грузинских банках – TBC и Liberty, а позже «использовала их в интернет-тотализаторах».
Установлено, что сумма незаконно присвоенных денег составила около 144 тысяч лари (47 тысяч долларов). В СГБ утверждают, что продолжается изучение бухгалтерских и банковских документов, после завершения чего сумма присвоенных средств, скорее всего, сильно увеличится.
Ранее сообщалось, что нарушения в Горийском муниципалитете выявила Служба государственного аудита. По информации СМИ, чиновники в Гори могли завладеть мошенническим путём суммой в размере 500 тысяч лари (162 тысячи долларов).
Также стало известно, что бухгалтерша, которую подозревают в присвоении крупных денежных сумм, выиграла автомобиль Range Rover в розыгрыше одной из букмекерских контор.
Расследование факта продолжает Антикоррупционное агентство СГБ.
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