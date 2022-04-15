Обвиняемых в убийстве Ники Кварацхелия приговорили к 17 и 16 годам тюрьмы

Недавно «Укрпочта» выпустила марки с украинским пограничником Романом Грибовым, показывающим средний палец крейсеру «Москва». Грибов – автор фразы о «русском военном корабле», ставшей мемом.

После новостей о потоплении крейсера спрос на марки резко вырос. В некоторых отделениях украинской почты в четверг образовались очереди за марками с «Москвой», пишет Би-би-си.

Ранее с альбомом этих марок сфотографировался и президент Украины Владимир Зеленский.

Минобороны России вечером в четверг сообщило о гибели флагмана российского Черноморского флота - ракетного крейсера «Москва».

«При буксировке крейсера в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

В ночь на 14 апреля Минобороны России заявило о пожаре на крейсере «Москва», и последующей детонации на нём боезапаса. Отмечалось, что корабль получил серьёзные повреждения, но основное ракетное вооружение не пострадало, экипаж был полностью эвакуирован. Причины пожара не назывались.

Также в российском оборонном ведомстве утверждали, что крейсер сохраняет плавучесть и принимаются меры по его буксировке в порт. Но куда именно, не говорилось. Не указывалось и где именно произошло ЧП. 10 апреля крейсер «Москва» была замечен в Севастополе.

Вечером 13 апреля источники издания «Украинская правда» и глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщили, что крейсер «Москва» был поражён украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». В результате на борту начался пожар. Марченко отмечал, что кораблю были нанесены очень серьёзные повреждения. На помощь «Москве», по данным источника «Украинской правды» в разведке, пришли четыре российских технических судна. На море тогда был шторм.