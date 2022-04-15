Бибилов не намерен обжаловать в суде дату второго тура выборов – пресс-секретарь

Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, который баллотируется на второй срок, не намерен обжаловать в суде решение Центризбиркома, назначившего второй тур выборов на четверг, 28 апреля. Об этом агентствам «Рес» и ТАСС заявила пресс-секретарь югоосетинского лидера Дина Гассиева.

Ранее о том, что Бибилов планирует оспорить дату проведения второго тура выборов в Верховном суде, сообщили РИА Новости в его штабе.

Гассиева говорит, что «касательно просьбы ЦИК по назначению нерабочего дня 28 апреля, на данный момент идут консультации с юристами, после чего будет принято решение».

Югоосетинский Центризбирком накануне назначил второй тур на четверг, 28 апреля. Глава ЦИК Эмилия Гагиева заявила, что будет направлено письмо Бибилову, «чтобы объявить этот день указом президента – нерабочим».

Сразу после первого тура выборов в соцсетях распространилась информация, что через Верховный суд «готовится коварный план нарушения срока проведения второго тура, определенного конституционным законом».

«Антиконституционное решение позволит Анатолию Бибилову быстро провести референдум и инициировать возбуждение уголовного дела против Алана Гаглоева, чтобы вывести его из выборной кампании», – говорилось в посте пользователя под ником «Роберт Гард».

12 апреля глава ЦИК Эмилия Гагиева заявила, что выборы могут пройти 8 мая, 13 апреля предложила провести голосование 23 апреля. Решение провести второй тур 28 апреля утвердили 11 членов ЦИК, трое выступили против.

Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев после обработки 100% протоколов набрал в первом туре президентских выборов в Южной Осетии 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%).