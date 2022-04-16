Шалва Папуашвили: Для меня большая честь находиться в героическом Киеве

«Мы гостим у наших друзей в братской Украине, чтобы подтвердить нашу сильную и единую поддержку Украины. Мы не могли поступить иначе, так как наши народы очень близки друг другу», – заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на брифинге после встречи парламентской делегации Грузии с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

По словам Папуашвили, Россия должна закончить войну, уважать территориальную целостность Украины в международно признанных границах и выбор украинского народа. Он поблагодарил своего украинского коллегу за гостеприимство, оказанное несмотря на продолжающуюся войну и ежедневные бомбежки, сообщает Общественный вещатель Грузии.

«Для меня большая честь находиться в героическом Киеве. Я хотел бы выразить свою благодарность моему коллеге Руслану Стефанчуку, который принимает нашу парламентскую делегацию в Верховной Раде, несмотря на продолжающуюся войну и ежедневные бомбежки. Мы посещаем наших друзей в братской Украине, чтобы подтвердить нашу сильную и единую поддержку Украины. Мы не могли поступить иначе, потому что наши люди очень близки друг другу. Наша культура, история, дружба - это то, что делает нас сильнее и объединяет. Это то, что ценят и Украина, и Грузия.

Мы, грузины, приехали в Киев, чтобы выразить наши соболезнования семьям погибших, выразить наши соболезнования и разделить боль тех, кто пострадал, и встать рядом с украинским народом. Словами невозможно передать ту картину, которую мы увидели издалека, и теперь у нас будет возможность увидеть все своими глазами. Я имею в виду фотографии из Бучи, Ирпени, Бородянки, Краматорска. Весь мир узнал об этой жестокости. Но есть еще много городов, которые постигла та же участь, и многие истории еще неизвестны. Россия должна прекратить эту войну, уважать территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и выбор украинского народа», - заявил Шалва Папуашвили.