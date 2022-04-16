Руслан Стефанчук: Я выражаю благодарность за постоянную поддержку Грузии как государству

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить наших грузинских братьев и сестер за прием наших граждан в Грузии, спасибо вам за вашу поддержку и заботу», – заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук после встречи с главой парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Руслан Стефанчук поблагодарил Папуашвили и парламентскую делегацию Грузии за визит в Украину.

«Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить наших грузинских братьев и сестер за то, что они приняли наших граждан в Грузии, поблагодарить вас за вашу поддержку и заботу. Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить свою благодарность за постоянную поддержку Грузии как государству и нашим коллегам, разделяющим наши международные ценности и курс в нашей борьбе с российской агрессией.

Мы обсудили ряд вопросов, связанных с присоединением Грузии к санкциям против России.

Я также хочу поклониться грузинским миротворцам, которые сражаются за Украину. Каждому солдату Грузинского батальона, который поддерживает нашу страну и пожертвовал своей жизнью за независимость Украины», – сказал Стефанчук.

По его словам, на встрече также обсуждались будущие отношения между Грузией и Украиной.

«У нас была возможность поговорить о будущем двух стран. Будущее, которое наступит после победы, после победы над Россией. Это будущее, конечно, связано с нашими целями, стремлением к европейскому курсу и пути европейской интеграции».

Стороны коснулись экономических и торговых вопросов.

«Я также воспользовался этой возможностью, чтобы пригласить наших грузинских друзей принять участие в восстановлении нашей страны после победы», - сказал Стефанчук.