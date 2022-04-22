В югоосетинском Верховном суде обжаловали дату второго тура выборов

Дату второго тура президентских выборов, запланированных на 28 апреля, обжаловали в Верховном суде самопровозглашенной республики Южная Осетия. От кого поступило административное исковое заявление, не сообщается.

Ранее в штабе действующего президента Анатолия Бибилова заявили РИА Новости, что он планирует оспорить дату проведения второго тура выборов. Однако пресс-секретарь югоосетинского лидера Дина Гассиева сообщила, что он этого делать не планирует.

Югоосетинский Центризбирком назначил второй тур на четверг, 28 апреля. Бибилову было направлено письмо, «чтобы объявить этот день указом президента – нерабочим».

«В Верховный Суд Республики Южная Осетия поступило административное исковое заявление о признании постановления ЦИК от 14 апреля 2022 года незаконным и его отмене и обязании ЦИК РЮО принять решение о назначении даты повторного голословная с соблюдением норм действующего законодательства. Судебное заседание назначено на 23 апреля 2022 года», – говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Верховного суда.

Сразу после первого тура выборов в соцсетях распространилась информация, что через Верховный суд «готовится коварный план нарушения срока проведения второго тура, определенного конституционным законом».

«Антиконституционное решение позволит Анатолию Бибилову быстро провести референдум и инициировать возбуждение уголовного дела против Алана Гаглоева, чтобы вывести его из выборной кампании», – говорилось в посте пользователя под ником «Роберт Гард».