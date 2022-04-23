Коронавирус в Грузии: 87 новых случаев заражения, два человека скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 7,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 1,18%, за две недели – 1,21%, за семь дней – 1,15%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 654 163.

Более 41% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 36. В Имерети выявили 14 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванетии – 10, в Гурии – 8, в Кахетии – 7, в Квемо Картли – 3, в Шида Картли – 3, в Самцхе-Джавахети – 2, в Аджарии – 2, в Мцхета-Мтианети — 2.

От ковида умерли два пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 797.

Выздоровели 259 человек, их общее число выросло до 1 635 550.

На данный момент в Грузии 1 790 активных случаев коронавируса. Из них 334 человека (более 17% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остается 71 человек. 1 456 пациентов лечатся на дому.