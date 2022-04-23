Полиция установила автора граффити, которые вызвали панику в Грузии

Полиция установила личность автора граффити, которые стали появляться на стенах зданий в Тбилиси и вызвали большой ажиотаж среди пользователей соцсетей, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Рисунки, на которых изображено напоминающее мышь животное с подписью «шиша» на русском, сегодня в центре Тбилиси можно увидеть повсюду – на фасадах жилых домов, в подземных переходах, рекламных щитах и заборах.

В грузинском сегменте Facebook на полном серьезе стала обсуждаться версия о том, что эти граффити могут оставлять наводчики вражеских сил – якобы таким образом помечают потенциальные цели для ударов. Наиболее инициативные начали самостоятельно закрашивать рисунки и призывали других последовать их примеру.

Высказывались и другие предположения. Так, например, некоторые пользователи соцсети полагали, что граффити «шиша» – часть пиар-кампании известного бренда, другие говорили, что это может быть связано с какой-то новой молодежной игрой.

Версия о том, что за всем этим стоит уличный художник, была наименее популярна, однако оказалась ближе всего к правде. По сообщениям СМИ, автором рисунков является молодой парень, который работает в одном из столичных баров. Полиция несколько часов допрашивала его в отделении. Подозреваемый признался, что посвятил свои работы домашнему питомцу – коту по кличке Шиша.

«Лицо установлено, признаков уголовного правонарушения не выявлено, возбуждено административное производство, дело будет передано в соответствующую службу для реагирования», - сообщили журналистам в МВД Грузии.