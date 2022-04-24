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Украина предложила России «реальное пасхальное перемирие» в Мариуполе
Украина - в праздник Пасхи, который сегодня отмечают православные христиане - вновь предложила России пасхальное перемирие для эвакуации людей из Мариуполя и с территории завода «Азовсталь», где продолжают удерживать оборону украинские военные.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сегодня написал в соцсетях:
«Предлагаю РФ подумать об остатках репутации. Для этого необходимы всего три “мариупольских шага”.
1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие в Мариуполе.
2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских.
3. Согласиться на специальный раунд переговоров, чтобы мы забрали/обменяли военных».
Предложения о специальных переговорах по ситуации в Мариуполе украинская сторона выдвигала и раньше, но Россия на них не ответила. Попытка организовать накануне гуманитарный коридор из Мариуполя сорвалась – это признали обе стороны.
Три дня назад российский президент Владимир Путин распорядился не штурмовать “Азовсталь”, - после того как получил доклад министра обороны Сергея Шойгу об установлении контроля над остальной территорией Мариуполя. В тот же день Россия отклонила предложение (сделанное 19 апреля) генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша о пасхальном перемирии в Украине, заявив, что эта передышка позволит собраться с силами украинским войскам.
Российские войска продолжают наносить удары по территории «Азовстали».
Находящийся на территории «Азовстали» заместитель командира украинского полка «Азов» Святослав Паламарь утром 24 апреля записал видеообращение с призывом сделать все, чтобы освободить людей из Мариуполя: «Сегодня Пасха и, несмотря на это, враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, стреляет корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать… В это время, когда вы отправляете пасхальные картинки, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей».
Ранее сообщалось, что на территории завода укрываются по меньшей мере сотни мирных жителей Мариуполя.
Российские военные неоднократно заявляли о готовности предоставить гуманитарный коридор для выхода с «Азовстали», но от украинских военных они при этом требуют сдаться в плен.
Международный комитет Красного креста в воскресенье выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Мариуполе и призвал немедленно обеспечить в город гуманитарный доступ, а также безопасный коридор для выхода с «Азовстали» для мирных жителей и раненых.
Бои в Мариуполе продолжаются почти 2 месяца, за это время большая часть города - важного порта на юге Донецкой области - была разрушена. По оценкам (точное число жертв установить не представляется возможным) погибли тысячи мирных жителей. Большая часть города сейчас под контролем российских военных и сепаратистов «ДНР».
Другие новости дня
Алексей Арестович: Кадыров приезжал в Мариуполь после «неприятного разговора» с Путиным
Из-за низкой боеспособности военных из Чечни во время агрессии России в Украине у главы республики Рамзана Кадырова был «неприятный разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего чеченские подразделения перебросили в Мариуполь. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
В интервью «Медузе» Арестович рассказал о значительных потерях среди военных с Северного Кавказа – по его словам, погибли или ранены не менее пяти тысяч человек из кавказских республик, включая Чечню.
«Но только я знаю, по-моему, три случая, когда накрывали кадыровские колонны артиллерией и авиацией, причем там 30-40 машин за раз. Они и в наземные засады попадали, и наш спецназ их очень сильно почикал. Настроение у них сразу упало – еще, по сути, не вступая с нашими войсками в бой, просто от авиации и от артиллерии», – сказал Арестович.
После этого, по словам политика, у Кадырова был «очень неприятный разговор с Путиным по поводу реальной боеспособности». Затем военных из Чечни, по словам Арестовича, перебросили в Мариуполь, куда к ним приезжал Кадыров.
«За эту героическую вылазку [Кадыров] получил звание генерал-лейтенанта», – утверждает Арестович.
Собеседник «Медузы» добавил, что в реальных боях кадыровцы не участвуют, но записывают «смешные видео»: «Они движутся в третьем-четвертом эшелоне – чтобы посниматься, чтобы что-то изобразить. В отдельных боевых эпизодах, не очень напряженных, они принимают участие».
С 4 марта Кадыров порядка 30 раз заявлял в своем телеграм-канале о скором взятии украинского Мариуполя, который находится в блокаде российских военных, в том числе подразделений полка МВД и Росгвардии из Чечни.
8 апреля в Грозном прошло вручение Кадырову погон генерал-лейтенанта.
- Кавказ.Реалии проанализировал, чем прославились в России бойцы Кадырова – оказалось, что многие из них были причастны к пыткам и убийствам людей и до войны в Украине. Как минимум двое из воюющих являются киллерами в розыске, семеро имеют отношение к массовым пыткам и досудебным расправам над жителями Чечни, один военный вовсе считался мертвым.
- Из чеченского города Гудермес в зону боевых действий в Украине направились очередные «добровольцы». Они прошли подготовку на базе расположенного там российского университета спецназа, говорится в репортаже ЧГТРК «Грозный».
В Грузию доставлены тела добровольцев, погибших в Украине
В Тбилиси доставлены тела двух грузинских добровольцев - Зазы Бицадзе и Алика Цаава, погибших в ходе боевых действий в Украине. В столичном аэропорту их встречали родственники, друзья и рядовые граждане, сообщает SOVA.
Заза Бицадзе и Алик Цаава погибли в Луганской области, недалеко от Рубежного, 16 апреля, когда ехали в город за телом погибшего незадолго до этого грузинского добровольца Аркадия Касрадзе.
Накануне тело Касрадзе также было доставлено на родину. Гражданская панихида прошла в храме Кашвети в Тбилиси, после чего гроб с телом бойца отвезли в Гори. Он будет похоронен с воинскими почестями на родовом кладбище.
Тело другого грузинского героя, Бахвы Чикобавы, убитого в районе осажденного Мариуполя, до сих пор не доставлено на родину.
В ходе войны на Украине погибли уже девять грузинских добровольцев.
В России заблокировали сайт для шахматистов Chess.com
В России заблокирован сайт chess.com, один из самых популярных онлайн-ресурсов для шахматистов. Роскомнадзор добавил сайт в реестр запрещенных по требованию Генеральной прокуратуры 23 апреля. Об этом сообщил бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и издание TJournal. Ранее на блокировку обратила внимание «Роскомсвобода».
Формально в реестр внесены две страницы сайта - со статьями о российском вторжении в Украину, однако из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, доступа без инструментов обхода блокировки нет ко всему сайту.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин, поддержавший вторжение и попавший под дисквалификацию ФИДЕ, ранее призвал российские власти заблокировать ресурс, поскольку его администраторы заменили флаг, который отображается у игроков из России, на ссылку на пост о войне в Украине, содержащий критику действий России. Аккаунт самого Карякина был заблокирован. При этом другие пользователи chess.com из России и Беларуси заблокированы не были.
Как отмечает TJournal, платформа chess.com позволяет играть онлайн с соперниками со всего мира. Сайтом пользуются как новички и любители, в том числе для обучения основам игры, так и мировые звезды шахмат. Например, долгое время под чужим аккаунтом на сайте играл Гарри Каспаров.
Макрон против Ле Пен. Во Франции - второй тур президентских выборов
Во Франции сегодня проходит второй тур выборов президента. За избрание на второй пятилетний срок борется действующий президент Эммануэль Макрон. Его соперница - лидер правых популистов Марин Ле Пен.
Эти же соперники встретились во втором туре выборов 5 лет назад. Тогда Макрон, который шел на выборы, как и Ле Пен, как представитель оппозиции, одержал убедительную победу. Сейчас, по опросам, его шансы тоже предпочтительнее, хотя разрыв между кандидатами, скорее всего, будет меньше. В среднем, по опросам, Макрон может претендовать на 55 процентов голосов.
Если Макрон одержит победу, он станет первым президентом Франции за 20 лет, который сможет избраться на второй срок. В последний раз это удавалось Жаку Шираку, который победил отца Марин Ле Пен Жана-Мари.
Хотя Марин Ле Пен придерживается более умеренных позиций, чем ее отец и она сама несколько лет назад, большинство политических сил Франции поддержало Макрона, чтобы не допустить крайне правых к власти. Многое будет зависеть от позиции радикальных левых, чей кандидат Жан-Люк Меланшон в первом туре выборов 2 недели назад занял третье место. Сторонники Меланшона яростно выступают против политики Макрона. Однако их лидер призвал не голосовать за Ле Пен, поскольку для левых она остается «большим злом».
Многие европейские лидеры также поддержали Макрона, выразив опасения, что победа Ле Пен нанесет ущерб ЕС. Они также обвинили ее в лояльном отношении к президенту России Владимиру Путину.
Ле Пен осудила российское вторжение в Украину, но продолжает выступать за продолжение сотрудничества с Москвой. Позиция Макрона, который до последнего времени оставался одним из немногих лидеров ЕС, находившихся в контакте с Владимиром Путиным, по ходу войны становится все более жесткой по отношению к Кремлю. В ходе предвыборных дебатов Макрон подверг свою соперницу критике за связи с Россией. Макрон, в частности, указал на кредит, который партия Марин Ле Пен взяла у «Первого российско-чешского банка» в 2014 году. По его словам, это обстоятельство означает, что в случае избрания президентом у Ле Пен в отношениях с Кремлем «будут связаны руки».
Во время дебатов Ле Пен старалась апеллировать к избирателям, недовольство которых может быть связано с ростом потребительских цен, в том числе, из-за войны России с Украиной. Ле Пен заявила, что ее приоритетом, если она станет первой женщиной на посту президента Франции, будет снижение расходов для граждан. Себя она назвала кандидатом тех, кто едва сводит концы с концами.
По результатам первого тура, прошедшего 10 апреля, за Макрона отдали голоса почти 28 процентов избирателей, за Ле Пен – более 23 процентов.
Жертвами удара по Одессе стали 3-месячная девочка, ее мама и бабушка
Среди жертв нанесенного в субботу российского ракетного удара по украинскому городу Одесса - трехмесячная девочка, ее мама и бабушка.
Гибель своей жены и дочери подтвердил житель Одессы Юрий Глодан.
Погибли Валерия Глодан (Явкина), ее дочь Кира и мать, имя которой не сообщается. Под одной из последних записей Валерии Глодан в инстаграме - ее фото во время беременности - уже десятки тысяч записей с соболезнованиями. Последняя ее запись в инстаграме - рассказ о войне и призыв остановить Владимира Путина.
Всего, по словам президента Украины Владимира Зеленского, погибли 8 человек. Как отмечает издание «Граты», это первые мирные жители, погибшие в Одессе, расположенной далеко от линии фронта, за 2 месяца войны. «Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете? Что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов», — заявил Зеленский вечером 23 апреля на пресс-конференции в Киеве. Многие пользователи соцсетей отмечают, что удар был нанесен в преддверии праздника Пасхи, который отмечают верующие и в России, и в Украине.
Одна из выпущенных по Одессе ракет попала в многоэтажный жилой дом и разрушила несколько квартир. Именно там погибли люди. Разбор завалов продолжается. В российских телеграм-каналах появились утверждения, что речь могла идти об обломках ракеты, сбитой украинской ПВО. Опубликованное видео свидетельствует в пользу версии о прямом попадании ракеты.
По данным командования украинского ПВО, по городу было нанесено несколько ударов крылатыми ракетами с самолетов, находившихся над Каспийским морем, то есть в сотнях километров от Одессы. Две ракеты поразили военный объект и жилые дома.
Российское минобороны заявило, что «высокоточным оружием» был поражен военный аэродром под Одессой. О попадании ракеты в жилой дом и гибели мирных жителей в сообщении ничего не говорится.
Сегодня ровно два месяца с начала российского вторжения в Украину.
Аслан Бжания поздравил православных христиан Абхазии с праздником Светлой Пасхи
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил православных христиан с праздником Светлой Пасхи – Воскресения Христова.
«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением! Праздник Святой Пасхи несет негасимый свет веры и дарит нам чувства надежды и душевной теплоты. Он являет собой символ торжества жизни, духовного возрождения, всепрощающей любви. Великий праздник Пасхи способствует духовному подъему, помогает преодолевать трудности. В этот праздничный день наши сердца наполняются самыми добрыми чувствами, забываются все обиды.
Пасхальные традиции придают особое настроение и атмосферу в наших домах. Дорогие друзья, пусть этот праздник придаст сил для новых достижений и согреет теплотой общения с родными и близкими. Мира и процветания нашей Апсны», - отмечается в поздравлении, передает информагентство «Апсныпресс».
Владимир Путин пришел на пасхальное богослужение в Москве
Большинство православных христиан отмечает в воскресенье праздник Пасхи, или воскресения Христова. В Москве богослужение в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Кирилл.
На службу прибыл президент России Владимир Путин. Он и ранее, как правило, посещал пасхальные богослужения в храме Христа Спасителя, за исключением 2020 года, когда в Москве был карантин в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Путин сейчас крайне редко появляется на публике - по телевидению, как правило, показывают в записи его встречи с чиновниками, или же он участвует в совещаниях в онлайн-режиме.
- Российские власти на днях отказались от призыва генерального секретаря ООН объявить пасхальное перемирие. Боевые действия в Украине продолжаются. В субботу российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, одна из ракет попала в жилой дом. Погибли не менее 8 человек, в том числе ребёнок. Минобороны России заявило, что удар был нанесён по военному объекту.
- В православных храмах Украины в ночь на воскресенье проходят пасхальные богослужения, однако как правило без прихожан, поскольку в стране действует комендантский час. Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Митрополит Онуфрий возглавил службу в Киево-Печерской лавре. Ранее он записал видеообращение, в котором призвал Путина остановить войну. Во многих православных храмах в Украине перестали поминать патриарха Кирилла, который не осудил войну и фактически поддержал действия российских властей.
- Минобороны России в субботу заявило, что в Украине якобы готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в гибели прихожан храмов на Пасху.
Анатолий Бибилов принял участие в пасхальном богослужении
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в пасхальном богослужении в храме Пресвятой Троицы. Глава республики поздравил народ со святым праздником Пасхи Христовой и пожелал всем Божьей благодати, крепости веры и добра.
«В этот светлый праздник мы молим Бога об исполнении самых добрых надежд, хранимых глубоко в сердце. И в первую очередь молимся за спокойное, красивое будущее наших детей. Пусть Всевышний оберегает всех нас и да будут услышаны сердечных молитвы. Всему народу Осетии желаю благополучия, уверенного движения вперед, созидания во благо нашей Родины. И в этих благих намерениях желаю вам благодатной помощи Божией!», – сказал он.
К началу службы в храм накануне был доставлен Благодатный огонь. Как и в прежние годы, его в Южную Осетию привез глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов, пишет агентство «Рес». Благодатный огонь был передан во все храмы республики.
Православные верующие отмечают в воскресенье один из самых важных и светлых праздников для христиан всего мира – Воскресение Христово.
В этот день главные украшения праздничного стола – пасхальный кулич и крашенки. Традиция красить яйца уходит корнями в глубокую древность и по поверьям является символом возрождения, обновления, новой жизни. В православных храмах накануне прошли праздничные богослужения с крестным ходом и освящением снеди.
Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы до городских кладбищ
Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые отвезут пассажиров до городских кладбищ в дни пасхальных праздников.
По информации агентства «Новости-Грузия», бесплатные автобусы будут ходить в течение двух дней – 24 и 25 апреля – с 08:00 до 20:00. Они отвозят пассажиров от станции метро «Дидубе» до кладбища «Мухатгверди» и «Вашлиджвари».
До «Кукия» можно добраться от Вокзальной площади и площади Коте Марджанишвили. До «Сабурталинского кладбища» – от станции метро «Делиси», а до кладбища на «Тбилисском море» – от станции метро «Сараджишвили».
Автобусы, следующие в направлении кладбища «Вели», останавливаются на улице Виссариона Чичинадзе – на территории, прилегающей к корпусу №25. На кладбище в Варкетили можно доехать от станции метро «Варкетили», а также с улицы Шуамта.
На Пасху Илия Второй напомнил о важности человеческого достоинства во время войны
Во время войн люди должны проявлять сострадание и доброту к жертвам конфликтов и не утратить человеческое достоинство, веру и любовь. Об этом говорится в пасхальном обращении Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
Свою эпистолу предстоятель Грузинской православной церкви посвятил ситуации в Украине, сообщает агентство «Новости-Грузия». Он напомнил, что любая война приносит «большое несчастье, поскольку она уносит тысячи человеческих жизней, попирает всяческий закон, мораль, достоинство, несет разрушение и материально-культурный ущерб, сеет жестокость и всеобщую ненависть».
«В такой обстановке важно и необходимо проявлять сострадание и доброту к жертвам войны (раненым, пленным, обездоленным, детям, женщинам, старикам, немощным и т. д.), чтобы преодолеть зло. Огромную душевную боль вызывают продолжающиеся сегодня в мире войны, особенно по соседству с нами, которую Россия ведет в Украине, где место имеют ужасающие факты и большая жестокость. Вот почему мы все должны особенно молиться и прилагать усилия для достижения мира», - сказал он.
Как указал Илия Второй, в нынешней ситуации «никто не знает, что будет завтра, и как будут развиваться события». По его словам, «процессы могут закончиться в ближайшее время, перерасти в затянувшиеся противостояния, или же мы все можем оказаться перед лицом глобальной катастрофы, что порождает всеобщий страх».
«Однако не следует забывать, что Господь неоднократно открывал человечеству выход из тяжелейших ситуаций; Главное – не утратить человеческое достоинство даже в самой сложной ситуации, не утратить веру и любовь к Творцу», - добавил он. Напоследок патриарх призвал верующих укреплять свою веру и еще раз поздравил всех с праздником Воскресения Господня.
Прихожане Грузинской православной церкви в 2022 году отмечают Пасху 24 апреля. В ночь на воскресенье Илия Второй возглавил службу в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба). К Пасхе в храм была доставлена частица сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня. Сегодня в Самеба собрались сотни верующих, на литании присутствовали первые лица страны.
Турция закрыла небо для российских самолетов, следующих в Сирию
Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, которые направляются в Сирию. Об этом в субботу заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В Сирии находится российский военный контингент, в том числе боевые самолеты.
По словам Чавушоглу, разрешения выдавались на три месяца, срок действия последнего истек в апреле, и Турция не стала его продлевать. О причинах этого шага он не сказал, однако напомнил о действующем сейчас запрете на проход боевых кораблей через пролив Босфор – Турция ввела его в связи с войной в Украине.
Через турецкое воздушное пространство ведет кратчайший путь из России в Сирию. Его закрытие означает, что придется использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.
Чавушоглу отметил, что Турция продолжает посреднические усилия в конфликте России и Украины. По его словам, продолжаются переговоры в рабочих подгруппах, а также существует предварительное согласие президентов Украины и России на встречу в Турции.
Спецрейсом из Израиля в Тбилиси доставили благодатный огонь
Благодатный огонь доставили в Грузию спецрейсом из Израиля, сообщает Общественный вещатель.
Делегацию Грузинской православной церкви, которая присутствовала на сегодняшней церемонии в храме Гроба Господня, в Тбилисском аэропорту встречали сотни людей.
Из аэропорта свечи и лампады доставили в Кафедральный собор Святой Троицы (Самеба), где в эти минуты проходит праздничная пасхальная служба. Затем благодатный огонь передадут во все епархий ГПЦ на территории страны.
Из Иерусалима в Грузию Благодатный огонь в Грузию доставляется с 1995 года, с 1999 года – его привозят спецрейсом.
Зеленский раскритиковал Грузию за позицию касательно войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос грузинской журналистки об отношениях между Украиной и Грузией на фоне полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.
Президент Украины заявил, что не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России. Он отметил, что украинцы и грузины - это по-настоящему братские народы, а потому и больно воспринимает такие действия со стороны грузинских властей.
Об этом он сказал 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.
«Я считаю, что грузинский действительно один из самых близких народов к Украине. Именно грузинский народ. И это начиная исторически, начиная с первой революции, мы видели такую большую поддержку. И сейчас даже, когда мы не поняли, скажу вам откровенно, и в принципе я могу быть откровенным с грузинами, потому что мы действительно братские народы. И я не понимаю позицию лидеров вашего государства. Да, я не понимаю. И потому я так больно это воспринимаю. И я считаю, что это того не стоит, то, на что они идут. Невведение этих санкций, эти копейки. В истории двух государств, в истории такого соседства. Несмотря на количество километров, мы соседи. Мы гораздо ближе, чем мы с Россией.
Вы видите, что у нас с Россией война. И мы точно не хотим никаких конфликтов с Грузией. И уверен, что их никогда не будет. Как Грузия вышла сейчас, как она вышла на улицы, как вышел весь Тбилиси, как он поддерживал. И я обращался, и наши люди обращались, и как ваши люди приехали сюда и, отдавая жизнь свою, воевали, поддерживали, гуманитарно помогали, волонтеры, и много всего за все эти годы. Еще раз, начиная с революции, заканчивая началом войны еще с 2014 года.
Но я не могу понять поведения. Я не учитель, а ваши лидеры не ученики. Это взрослые люди и точно уже не игрушки. Я не понимаю, ради чего. Ради чего? Невведение санкций? Я слышал, что мы должны защищать свою экономику. Какая экономика? Уже отобрали часть территории в Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Какая экономика? Все это того не стоит, я так считаю», - сказал Зеленский.
Зеленский: Как только у нас будет оружие - мы пойдем вперед
Президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию на станции метрополитена в Киеве.
Отвечая на вопрос о том, как Украина отреагирует на возможное проведение референдумов о создании «народных республик» на оккупированных Россией территорий Херсонской и Запорожской областей, Зеленский сказал: «Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут провозглашены псевдореферендумы в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из всех переговорных процессов». По словам президента Украины, несмотря на нападение России на Украину и убийства мирных жителей, он по-прежнему выступает за переговоры и готов встретиться с Владимиром Путиным.
Зеленский также заявил, что Украина вернет под свой контроль территории, которые в ходе войны были заняты российской армией. «Как только у нас будет больше оружия, мы будем идти вперед возвращать наши территории. И это будет не через десятки лет» - сказал президент Украины, поблагодарив страны Запада за поставки оружия.
По словам Зеленского, в воскресенье в Киев приедут министр обороны и госсекретарь США. С ними будут обсуждаться вопросы дальнейшей поставки вооружений.
Президент Украины сказал, что сейчас нет возможности деблокировать Мариуполь военным путем, и вновь призвал Россию разрешить ситуацию гуманитарным путем - выпустить из города заблокированных на заводе «Азовсталь» украинских военных и мирных жителей в обмен на российских пленных.
Зеленский также призвал жителей России занять четкую позицию по отношению к войне и, если они ничего не могут сделать, чтобы ее остановить, то хотя бы высказаться против нее. Жизнь в России он назвал «виртуальной реальностью» и призвал россиян выйти из нее и вернуться в реальный «цивилизованный мир». Тех, кто в России выходят на акции протеста против войны, он поблагодарил, отметив, что их «немного», но российские власти их «боятся».
В разных городах России задержаны участники антивоенных акций
В Москве на Красной и Пушкинской площадях в субботу задержали несколько участников одиночных пикетов против войны с Украиной. Как сообщает «Медиазона» и ОВД-Инфо, на Красную площадь вышли Артур Алаев с плакатом «Нет войне», Лия Клименко с плакатом «Нет фашизму» и Артем Потапов с плакатом «Детям нужен мир». Их всех задержали.
На Пушкинской площади задержали пикетчика Артема Латушкина. На его плакате было написано «Нет войне» и отрывок из поэмы «Гайдамаки» украинского поэта Тараса Шевченко. Также полицейские задержали пикетчика Ашота Мелконяна, который шел с плакатом «Свободу политзаключенным! Свободу прессе!» по Пушкинской площади. Там же позднее задержали братьев Кирилла и Николая Солдатовых с антивоенными плакатами.
В Петербурге был задержан Николай Романов, устроивший пикет с плакатом «Нет войне».
В Хабаровске задержали жительницу, проводившую одиночный пикет против войны. Полицейские угрожали ей карцером, сообщило издание SOTA со ссылкой на своего корреспондента. Ее имя не называется. В руках она держала антивоенный рисунок.
В Ухте (республика Коми) жителя оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за то, что он облил красной краской баннер с буквой Z. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Баннер с буквой Z в виде георгиевской ленты появился на многоэтажном доме по улице Первомайской. Того, кто облил баннер краской, вычислили по камерам наблюдения. Полицейские утверждают, что нашли в телефоне у мужчины «переписку, подтверждающую факт подготовки к совершению противоправного деяния», а сам он «признал вину и выразил извинения гражданам, чьи чувства оскорбил».
Судя по карточке дела в суде, оштрафованного зовут Дмитрий Поляков, ему 33 года, сообщает Север.Реалии.
- Россия 24 февраля 2022 года начала военное вторжение в Украину. Спустя несколько дней после начала войны Госдума приняла закон об административной и уголовной ответственности за «дискредитацию» Вооруженных сил России и об уголовной за распространение так называемых фейков. За это могут грозить как штрафы, так и лишение свободы до 15 лет.
- По данным «ОВД-Инфо», с момента принятия закона было возбуждено около тысячи административных дел о «дискредитации». По информации правозащитного проекта «Агора», около 100 человек стали фигурантами уголовных дел за антивоенные высказывания и действия (дела возбуждаются по статьям о вандализме, фейках об армии и насилию против полицейских).
Полиция установила автора граффити, которые вызвали панику в Грузии
Полиция установила личность автора граффити, которые стали появляться на стенах зданий в Тбилиси и вызвали большой ажиотаж среди пользователей соцсетей, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Рисунки, на которых изображено напоминающее мышь животное с подписью «шиша» на русском, сегодня в центре Тбилиси можно увидеть повсюду – на фасадах жилых домов, в подземных переходах, рекламных щитах и заборах.
В грузинском сегменте Facebook на полном серьезе стала обсуждаться версия о том, что эти граффити могут оставлять наводчики вражеских сил – якобы таким образом помечают потенциальные цели для ударов. Наиболее инициативные начали самостоятельно закрашивать рисунки и призывали других последовать их примеру.
Высказывались и другие предположения. Так, например, некоторые пользователи соцсети полагали, что граффити «шиша» – часть пиар-кампании известного бренда, другие говорили, что это может быть связано с какой-то новой молодежной игрой.
Версия о том, что за всем этим стоит уличный художник, была наименее популярна, однако оказалась ближе всего к правде. По сообщениям СМИ, автором рисунков является молодой парень, который работает в одном из столичных баров. Полиция несколько часов допрашивала его в отделении. Подозреваемый признался, что посвятил свои работы домашнему питомцу – коту по кличке Шиша.
«Лицо установлено, признаков уголовного правонарушения не выявлено, возбуждено административное производство, дело будет передано в соответствующую службу для реагирования», - сообщили журналистам в МВД Грузии.
Создатели «Бессмертного полка» попросили не связывать их с будущими шествиями
Создатели «Бессмертного полка» попросили не связывать их с будущими шествиями из-за изменения первоначального смысла акции.
«К сожалению, мы видим множество меняющих первоначальный смысл Бессмертного полка явлений и событий. Разумеется, каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице», – говорится в сообщении.
Отмечается, что они продолжат вести народную летопись «Бессмертного полка» и архивировать семейные истории людей из разных стран.
В 2015 году одноименные шествия стала проводить организация, связанная с «Общероссийским народным фронтом». 22 апреля пресс-секретарь движения «Бессмертный полк» Ольга Байбулова заявила «Фонтанке», что родственники российских военных, которые погибли на войне в Украине, смогут прийти на акцию с их портретами. Такое предложение ранее озвучил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Бывшие журналисты томского телеканала ТВ2, которые провели первую акцию «Бессмертный полк» в 2012 году, выступали с критикой российского вторжения в Украину. «Беда в том, что мало кто задумывается, что в эту войну-то, что на одной, что на другой стороне, брошены как раз правнуки тех, кто воевал тогда – кого мы называем сегодня «Бессмертным полком». Я вот думаю, что, наверное, наши прадеды нас прокляли бы за то, что произошло», – сказал один из создателей акции Сергей Лапенков.
4 марта ТВ2 объявило о прекращении деятельности – Роскомнадзор заблокировал сайт издания после двух предупреждений. Ранее регулятор потребовал от ТВ2 удалить хронику пятого дня войны с Украиной, издание выполнило требования.
Одесса подверглась ракетному обстрелу. Есть жертвы
Российские войска нанесли в субботу ракетные удары по Одессе. По сообщениям украинских властей, есть жертвы среди мирных жителей.
Оперативное командование ПВО Украины «Юг» заявило, что не менее четырех крылатых ракет было выпущено из акватории Каспийского моря. Две ракеты, как утверждается, были сбиты, еще две попали в объекты инфраструктуры и 2 жилых дома.
В соцсетях появились фото и видео последствий попадания ракеты в жилой дом.
По предварительным данным, погибли 5 человек, в том числе трехмесячный ребенок. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россию необходимо признать государством-спонсором терроризма. «Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе - террор», - написал Кулеба в твиттере.
Российские военные пока не комментировали удары по Одессе.
Одесса находится далеко от линии фронта, однако по этому стратегически важному городу периодически наносятся ракетные удары.
Накануне исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что российские войска видят задачей второго этапа войны в Украине установление полного контроля над Донбассом, южной Украиной, обеспечение сухопутного коридора в аннексированный Крым и выход к молдавским границам. Такая формулировка предполагает план захвата или по крайней мере блокирования Одессы.
За стрельбу в пассажирском автобусе жителю Тбилиси грозит до 10 лет тюрьмы
Мужчине, устроившему стрельбу в пассажирском автобусе в центре Тбилиси, грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Грузии.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», случай произошел вечером 21 апреля в автобусе №359, который следовал по проспекту Чавчавадзе. По данным следствия, мужчина из хулиганских побуждений ранил в руку и ногу пассажира, который сделал ему замечание. В ведомстве отмечают, что в это время он подверг опасности жизни и других людей, находившихся в салоне.
Нападавший был задержан вскоре после совершения преступления. Сегодня прокуратура официально предъявила ему обвинения незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.
В ближайшее время прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения.
Президент Грузии помиловала восемь осужденных по случаю Пасхи
Президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю православной Пасхи издала акт о помиловании восьми заключенных. Об этом сообщает администрация главы грузинского государства.
«Восемь осужденных сегодня же покинут пенитенциарное учреждение», - сказано в сообщении.
Помилование является дискреционным правом президента. Обычно глава государства издает акты о помиловании в преддверии государственных праздников, в том числе религиозных. В последний раз это произошло 9 апреля – в 33-ю годовщину трагических событий 1989 года. Тогда Зурабишвили помиловала 15 осужденных.
В Риге прошел митинг «Русский голос против войны»
В Риге у памятника Свободы прошел митинг, организованный сообществом «Русский голос против войны», которое объединяет русскоязычных жителей Латвии.
На митинге выступили актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, организатор «Артдокфеста» Виталий Манский, главный редактор проекта «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов и другие.
Как сообщили порталу Delfi организаторы мероприятия, цель митинга – показать, что русскоязычные жители Латвии не идентифицируют себя с режимом Владимира Путина, уважают суверенитет и культуру других государств, а также интегрированы в латвийское общество и ни в коем случае не поддерживают политику насилия.
«Русский голос против войны» – передает слова организаторов SOTA, – это голос простого человека, берущего на себя ответственность и верящего в свою силу. Это акт солидарности с теми, кто не молчит, осуждает агрессора и призывает к немедленному прекращению огня, выводу российских войск с территории Украины и расследованию военных преступлений. «Русский голос против войны» звучит вопреки российской пропаганде, вопреки преступным приказам. Он призван, идя путем справедливости, не дать себя запятнать».
- 21 апреля сейм Латвии поддержал во втором, окончательном чтении предложенные Министерством юстиции поправки к законодательству, позволяющие лишать гражданства лиц, поддерживающих военные преступления и агрессивные войны.
- 23 апреля стало известно, что сейм Латвии объявил девятое мая Днем памяти жертв российской военной агрессии в Украине. В этот день по всей стране объявят траур и запретят любые празднования.
- В ноябре 2021 года сейм запретил демонстрировать георгиевскую ленточку на публичных мероприятиях. В апреле 2022 года то же самое произошло с символами Z и V, которые в России используют сторонники военной агрессии в Украине. Победу над гитлеровской Германией в Европе отмечают 8 мая.
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Впервые за последние годы доступ паломников к стенам Старого города не был ограничен из-за пандемии, однако внутрь храма пропускали только обладателей специальных пропусков. Туда смогли войти не более 2 тысяч паломников – представители всех автокефальных церквей.
Сходит благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос.
Верующие считают, что благодатный огонь символизирует присутствие и воскрешение Иисуса Христа. Считается, что, если он не сойдет на Гроб Господень, это будет означать наступление скорого конца света.
Традиционно в Тбилиси частичку благодатного огня доставляют спецрейсом. Это происходит ближе к полуночи, уже после начала пасхальных служб.
Из учебников издательства «Просвещение» требуют убрать упоминания Киева и Украины
Сотрудники издательства «Просвещение» получили от руководства распоряжение свести к минимуму упоминания Киева и Украины в школьных учебниках. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на трех редакторов издательства.
Распоряжение было озвучено на «конфиденциальной встрече» с сотрудниками сразу после начала войны в Украине – 24 февраля. По словам редакторов, им пришлось «почиркать около 15%» текстов. При этом они отметили, что авторы учебников и редакторы старались упоминать Украину как можно реже и осторожнее еще с 2014 года.
Например, из параграфов, в которых приводятся примеры геральдики разных государств, еще несколько лет назад редакторам настоятельно рекомендовали убрать флаг Украины и заменить его на флаг любой другой страны. Теперь они должны убрать упоминания Украины везде, где это возможно.
«То есть перед нами стоит задача – сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора», – цитирует «Медиазона» одного из сотрудников издательства.
По словам редакторов, сложнее всего тем, кто работает над учебниками по истории, так как не упоминать Украину и Киев без ущерба без содержания «просто невозможно».
«Можно упоминать, как мы спасали Киев, но говорить о какой-либо самостийности Украины как страны уже нельзя», – описывает один из сотрудников.
Планируется, что в следующем учебном году один из учебников издательство выпустит без фамилии автора на обложке, поскольку автор – гражданин Украины, и его фамилия «откровенно намекает» на это.
Увольнение, по словам сотрудников, сейчас может грозить за любое проявление антивоенной позиции: подписи под петициями, посты в соцсетях, участие в протестных акциях. По данным источников «Медиазоны», ранее один из редакторов отдела исторической литературы лишился работы за политическое высказывание в фейсбуке.
- До 1991 года «Просвещение» было главным учебно-педагогическим издательством СССР, однако затем утратило монополию на выпуск учебников. У госиздательства появилось несколько крупных конкурентов среди частных компаний. В 1990-х и начале 2000-х выбор учебных пособий для школьников определяли сами учителя, закупали их чаще всего на деньги родителей, а государство лишь вело перечень рекомендованной литературы.
- В 2011 году основатели издательской группы «Олма» Владимир Узун и Олег Ткач приватизировали «Просвещение»; инвестором выступил миллиардер Аркадий Ротенберг, которого называют другом Владимира Путина. В 2013-м бизнесмен возглавил совет директоров и стал совладельцем «Просвещения».
- «Просвещение» купило несколько конкурирующих издательств, объем госзаказа у него вырос с трех до девяти миллиардов рублей, а выручка увеличилась в два раза – с восьми до 16 миллиардов. Издательство получает почти 80% государственных денег, которые направляются на закупку учебников, писала «Медуза».
Югоосетинский Верховный суд отменил дату повторных президентских выборов
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия отменил дату выборов, назначенных на четверг, 28 апреля.
«Решение будет готово через два часа. Верховный суд удовлетворил требования административного искового заявления», - сообщили информагентству «Рес» в пресс-службе Верховного суда республики.
20 апреля в Верховный суд обратились граждане Тандуев Азамат Батразович, Гагкуев Георгий Таймуразович и Утаров Радислав Владимирович с исковым заявлением, в котором они выразили несогласие с ЦИК республики, назначившей второй тур выборов на 28 апреля.
Сегодняшнее заседание суда проходило без участия журналистов.
ЦИК, согласно решению суда, обязан назначить новую дату повторных выборов на воскресенье. В Центризбиркоме, в свою очередь, уточнили, что «ждут решения суда, где будет уточнено, по каким критериям, на основании каких актов суд обязывает ЦИК принять решение».
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