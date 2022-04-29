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Глава МИД Грузии осудил заявления Алексея Арестовича
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили считает, что заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в адрес правительства Грузии вредят отношениям двух стран.
28 апреля в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» Арестович сказал, что власти Грузии ведут себя странно, а их политике на выборах даст оценку грузинский народ.
«Мы пытались развивать двусторонние отношения, будем продолжать в этом же режиме, и очень жаль, что распространяются такие непонятные заявления, которые наносят ущерб отношениям между двумя странами», – заявил Дарчиашвили.
По его словам, правительство Грузии делает все возможное, чтобы в этот сложный период максимально помочь Украине.
Ранее Арестович заявил, что у Грузии есть «историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию». Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, но и пытается оправдать позицию России. Арестович также считает, что правительство Грузии своими действиями и заявлениями старается угодить Москве.
В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что сценарий новой войны с абхазами и осетинами необходимо исключить.
Другие новости дня
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поддержке территориальной целостности Украины.
«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства», – заявил Алиев на международной конференции на тему «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».
Азербайджанский лидер говорил о поддержке территориальной целостности Украины в контексте конфликта вокруг Нагорного Карабаха. По его мнению, международное сообщество, поддерживая территориальную целостность Грузии и Молдовы, не относилось так же к Азербайджану.
«Еще до событий в Украине международное сообщество всегда, в очень открытой форме, поддерживало территориальную целостность Грузии и Молдовы. Но, когда дело доходило до нас, посыл был следующий: «заключите мирный договор с Арменией». Но как можно заключить мир с агрессором, захватившим твои земли? Мы старались добиться этого 17 лет, и убедились, что это невозможно. Потом мы увидели следующее: чем больше мы пытались добиться мира, тем агрессивнее становился агрессор. Армения уже стала угрожать нам новой войной. Они говорили: «Карабах – это Армения», а сейчас говорят, «Карабах – это Азербайджан». И кто это говорит? Те же люди, которые называли Карабах армянским в 2019 году. Мы создали новые реалии, своими руками, за счет своей мощи, своим духом», – подчеркнул Алиев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил понимание позиции Азербайджана по отношению к украинской войне. По его словам, Украина хотела бы большей вовлеченности Баку, но не требует этого.
Грузия заполнила первую часть анкеты для вступления в ЕС
Грузия заполнила первую часть официальной анкеты относительно вступления в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительственной комиссии по интеграции Грузии в ЕС.
11 апреля в Люксембурге еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели вручил главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили опросник, заполнение которого является необходимым шагом на пути получения статуса кандидата в ЕС. На подготовку анкеты у Тбилиси был один месяц.
«Заполненный вопросник будет передан главе представительства ЕС в Грузии Карлу Харцелю в понедельник, 2 мая», – сказал Гарибашвили.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что первая часть анкеты состоит из 369 вопросов. Они охватывают такие темы, как демократия и верховенство закона, судебная система, борьба с коррупцией, публичное управление, защита прав, макроэкономическая стабильность, инвестиции, функционирование товарных, трудовых и финансовых рынков и так далее.
Вторая часть опросника полностью посвящена совместимости с законодательством ЕС по отраслевым темам и секторам. Она включает 33 главы и до 2,3 тысячи вопросов. По информации пресс-службы администрации правительства, работа по ее заполнению уже начата. В ближайшее время документ обнародуют, как это произошло и в случае первой части анкеты.
«На встрече обсуждались сроки заполнения второй части вопросника… ЕС установил 13 мая в качестве даты представления второй части вопросника, но правительство Грузии желает передать вопросник ЕС как можно скорее», – проинформировали в пресс-службе.
После подачи заполненного вопросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственной оценки, которая будет передана в Совет ЕС, а соответствующее решение совета ожидается к концу июня.
3 марта премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Власти планировали сделать это только в 2024 году, однако, как пояснили в правящей команде, Тбилиси решил ускорить процесс «с учетом политического контекста и новой реальности».
Грузия направила обращение вслед за Украиной, которая подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля. После Тбилиси с аналогичной просьбой к ЕС обратилась Молдова.
В Запорожье пропали британские волонтёры после встречи с военными РФ
Российские военные захватили в Запорожской области Украины двух британских волонтеров, занимающихся гуманитарной помощью. Об этом сообщают Би-би-си и CNN со ссылкой на Доминика Бирна, соучредителя сети благотворительных организаций, работающих на территории Украины.
Имена похищенных не называются. По словам Бирна, вчера они пытались эвакуировать мать с двумя детьми из населённого пункта, перешедшего под контроль России.
Российские военные остановили волонтёров на блок-посту. После этого связь с британцами пропала. По словам Бирна, женщина, которая ждала помощи, получила от волонтёров странное сообщение на телефон, а затем в её дом ворвались российские солдаты. Они якобы интересовались, не были ли волонтеры "британскими шпионами", отметил Бирн.
МИД Великобритании эту информацию пока не комментирвал.
Украина и страны Запада обвиняют российскую армию в жестоком отношении с мирными гражданами. Минобороны России утверждает, что атакует на территории соседней страны исключительно военные объекты.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Беспилотник передал цветные снимки парашюта марсохода "Персеверанс"
Беспилотный вертолёт для изучения Марса "Индженьюити" получил цветные снимки обломков тормозной системы и парашюта, которые использовались при высадке на Марс ровера "Персеверанс" в начале прошлого года. Об этом сообщает американское космическое агентство NASA.
На снимках видно, что парашют и его стропы без повреждений выдержали спуск в атмосфере планеты.
"Персеверанс" запустили на Марс в июле 2020 года. Двухкилограммовый "Индженьюити" находился внутри ровера и отделился от него через несколько месяцев после запуска. Единственная миссия беспилотника – протестировать лётные возможности в разреженной атмосфере Марса, масса которой в 200 раз меньше земной.
Учёные планировали, что вертолёт совершит пять полётов на Марсе за один месяц, но аппарат выполнил их около 30. Суммарный налёт составляет час, общая дальность полёта – примерно шесть с половиной километров.
Марсоход "Персеверанс" сейчас находится в дельте реки в кратере Езеро. "Индженьюити" определит, по какому из двух высохших русел должен пойти ровер, чтобы достигнуть вершины дельты и сфотографирует происходящее на Марсе.
В настоящее время на Красной планете работают пять роботов – четыре американских и один китайский. Предполагалось, что осенью 2022 года миссию на Марс направит Европейское космическое агентство в сотрудничестве с Роскосмосом. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с межпланетным аппаратом планировался с космодрома Байконур.
Европейской агентство в марте приостановило проект. Причиной стало вооружённое вторжение России на территорию Украины. Запуск миссии, без участия России, перенесён как минимум на 2026 год. Роскосмос в ответ выразил сожаление и заявил, что европейские коллеги "поставили антироссийскую позицию выше общечеловеческих целей изучения Вселенной".
Универсиаду 2023 года перенесут из России из-за войны в Украине
Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение перенести летнюю Универсиаду 2023 года из Екатеринбурга, а также приостановила участие России и Беларуси в своих мероприятиях. Об этом сообщается на сайте федерации.
Таким образом, российские и белорусские спортсмены пропустят Универсиаду в Чэнду в Китае, которая состоится с 26 июня по 7 июля.
Универсиада в Екатеринбурге должна была пройти с августе 2023 года. Куда именно её перенесут пока не сообщается.
После начала войны в Украине многие международные организации отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в своих соревнованиях. На некоторых, например, шахматиста Сергея Карякина и пловца Евгения Рылова наложили персональную дисквалификацию за публичную поддержку российского вторжения в Украину.
Премьер-министр британских Виргинских островов арестован в США по подозрению в наркоторговле
Премьер-министр контролируемых Великобритании Виргинских островов Альтуро Фахи арестован в аэропорту Майами. Они подозревается в сговоре с целью наркотиков в Соединённые Штаты и в отмывании денег, сообщается в заявлении губернатора территории Джона Ранкина.
Согласно документам суда, 51-летний политик был вовлечён в незаконную схему по ввозу как минимум пяти килограммов кокаина в США. Вместе с ним была задержана директор управления портов Виргинских островов Олеанвина Мейнард и её сын Кадим, — передаёт газета The Guardian.
Управление по борьбе с наркотиками США утверждает, что на встрече с агентами под прикрытием, изображавшими членов мексиканского наркокартеля Синалоа, они согласились организовать встречу Фахи с представителями ливанской группировки "Хезболла", чтобы найти место для хранения тысяч килограммов кокаина из Колумбии. За это премьер-министр и Мейнард рассчитывали получить 700 тысяч долларов наличными.
Арест Фахи прокомментировала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, она заявила, что потрясена происходящим. В прошлом году Лондон учредил комиссию по расследованию неправомерного управления британскими заморскими территориями, которая заслушала обвинения в систематической коррупции, кумовстве, запугивании присяжных и нецелевом использовании государственных средств, напоминает The Guardian.
- Британские Виргинские острова — одна из крупнейших офшорных зон в мире. В 2021 году территория была названа "самым большим в мире источником злоупотреблений корпоративными налогами", — писала The Guardian. Журнал РБК в 2015 году подсчитал, что на островах зарегистрированы 5 из 500 крупнейших российских компаний с общей выручкой больше триллиона рублей.
В Киеве в результате ракетного удара погибла журналистка Радио Свобода
Единственной погибшей в результате удара по Киеву 28 апреля оказалась журналистка Украинской службы Радио Свобода Вера Гирич.
Ракетный удар по украинской столице был совершён во время нахождения в Киеве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия обстреляла город сразу после завершения его переговоров с Гутерришем.
Городские власти, заявили, что ракеты попали как в военный объект, так и в 25-этажный жилой дом, в котором частично обрушились первые два этажа и возник пожар.
Сообщалось о шести пострадавших, но об убитых информации не было. Тело Гирич нашли утром 29 апреля под завалами жилого дома.
Вера Гирич начала работу в киевском бюро Радио Свобода 1 февраля 2018 года. До этого она работала на ведущих украинских телеканалах.
Мы разделяем горе украинских коллег и выражаем соболезнования.
- По последним данным Национального союза журналистов Украины, с начала вооружённого вторжения России 24 февраля погибли 20 сотрудников СМИ из местных и зарубежных изданий.
- Минобороны России подтвердило факт ударов по украинской столице 28 апреля. Ведомство сообщило, что российская армия высокоточным оружием уничтожила производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артём".
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Завершился рабочий визит Аслана Бжания в Москву
Завершился рабочий визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания в Москву.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, он встретился с руководителем администрации президента РФ Антоном Войно и заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком.
«Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества», – говорится в сообщении.
В пресс-релизе указано, что Бжания провел ряд других встреч и переговоров, в частности, с заместителем секретаря Cовбеза РФ Рашидом Нургалиевым.
Рабочие встречи Аслана Бжания проходили с 26 по 29 апреля.
Заводы по розливу «Боржоми» временно прекратили работу из-за войны в Украине
Компания IDS Borjomi временно прекратила производство на заводах в Грузии. Об этом говорится в заявлении компании. Причина – трудности, возникшие из-за российского вторжения в Украину.
«С начала военных действий в Украине компания IDS Borjomi Georgia оказалась в сложном положении. К сложной ситуации, связанной с реализацией продукции компании на основных рынках, добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что перекрыло для компании валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами. Компания продолжала функционирование с надежной на существенное улучшение ситуации, чего, к сожалению, не произошло. С учетом указанного компания вынуждена с 29 апреля текущего года временно приостановить процесс производства на обоих заводах «Боржоми». Надеемся, что ситуация изменится в ближайшее время и мы сможем возобновить функционирование», – сказано в заявлении компании.
- Производство по розливу грузинской воды принадлежит российскому консорциуму «Альфа-Групп». 28 февраля Евросоюз ввел санкции в отношении совладельца консорциума Михаила Фридмана.
- Ранее сообщалось, что из-за введения санкций представители торговых сетей в Эстонии приняли решение не закупать «Боржоми».
- В СМИ появилась информация, что «Альфа-групп» может вернуть IDS Borjomi вдове грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
Наблюдательная миссия ОБСЕ окончательно покидает Украину
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объявила о прекращении своей наблюдательной миссии в Украине после того, как Москва отказалась продлить срок её мандата, который истёк 1 апреля.
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь организации Хельга Мария Шмид выразили сожаление, что позиция России не оставила иного выхода.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич утверждал, что российских специалистов "просто выдавливали" из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Он также обвинил представителей миссии из других стран, что они содействовали украинской стороне в ходе конфликта, в том числе передали бронированные автомобили батальону "Азов".
Вчера Россия обвинила ОБСЕ в передаче информации о расположении российских и пророссийских сил разведслужбам Запада и Украины.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала работу в 2014 году после того, как на востоке страны начался вооруженный конфликт с участием сепаратистов "ДНР" и "ЛНР", пользующихся поддержкой Кремля .
ОБСЕ была единственной международной организацией, которая непосредственно следила за конфликтом, участвовала в сборе информации на местах, выступала посредником при установлении перемирий и делала все для облегчения последствий конфликта для мирного населения, сказал Рау.
Миссия в Украине считалась самой крупной. В стране работали 814 международных и 477 местных сотрудников. Почти все наблюдатели ОБСЕ были выведены из Украины в феврале, после начала российского вторжения, однако административные работники миссии оставались на местах, и с тех пор четверо из них были захвачены.
В состав ОБСЕ входят 57 стран, в том числе Россия и Украина.
Выступившего против войны телеведущего Галкина в эфире заменит Николай Цискаридзе
Российский Первый канал заменит ведущего рейтинговой программы "Сегодня вечером" после того, как он публично выступил против войны в Украине. Вместо комика Максима Галкина эфир будет вести танцор Николай Цикаридзе. Об этом пишут сообщают "Комсомольская правда" и "СтарХит" со ссылкой на участников съёмок.
Накануне "СтарХит" сообщил, что Галкин будет заменён в программе из-за антивоенных высказываний. Тележурналист Мария Борзунова сообщила со ссылкой на анонимный источник, что прекращение контракта напрямую связано с антивоенными выступлениями. Официально канал это не комментировал.
Максим Галкин с начала войны в Украине критикует действия российских властей и призывает остановить кровопролитие. На фоне конфликта он и его жена, певица Алла Пугачева уехали из России.
- Галкин — не единственный федеральный ведущий, пропавший из эфира после начала войны. Первый канал прекратил выпуск программ Владимира Познера и Ивана Урганта. Программа "Что? Где? Когда?" перестала выходить в прямом эфире, издание "Можем объяснить" утверждает, что многие молодые участники покинули проект, а в некоторых командах осталось по 1-2 игрока из шести.
- От имени телеведущего канала "Россия" Александра Гуревича появилось сообщение, что все выпуски его программы "Сто к одному" были записаны перед началом боевых действий. На "России 1" перестали выходить “Вести в субботу” с Сергеем Брилёвым — по официальной версии, он уехал в длительную командировку.
Из-за прорыва магистрального водопровода часть Тбилиси осталась без воды
Автомобильное движение на Правой набережной Тбилиси сегодня утром в течение нескольких часов было парализовано из-за крупной коммунальной аварии. Дорогу, которая является одной из главных транспортных магистралей, затопило после прорыва магистрального водопровода.
Авария произошла на проспекте Маршала Геловани недалеко от здания Минсельхоза Грузии. Пользователи социальных сетей пишут, что вода прибывала очень быстро – поскольку автомобильное движение было невозможно, некоторым водителям пришлось оставить свои машины.
По информации водораспределительной компании GWP, на месте мобилизованы их технические группы. К настоящему времени дорога открыта для транспорта, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Запорно-регулирующий клапан был закрыт, чтобы остановить поток воды из поврежденного участка трубы. На данном этапе ведутся подготовительные работы по устранению повреждений», – проинформировали в компании.
Из-за ремонтных работ подача воды до 02:00 часов 30 апреля будет ограничена тысячам абонентов в районах Мтацминда-Крцаниси, Ваке-Сабуртало и Дидубе. Список улиц, которых коснутся отключения, приведен на сайте GWP.
Арестович: политике властей Грузии на выборах даст оценку грузинский народ
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что власти Грузии ведут себя странно, а их политике на выборах даст оценку грузинский народ. Об этом украинский политик заявил в эфире «Фейгин лайв», говоря о поддержке Киева со стороны Запада.
«Нам сказали, (что) вы часть нашего мира, мы за вас воюем. А также намерены отстоять Молдову. И отстаивали бы Грузию, если бы нынешнее грузинское руководство не вело бы себя как-то странно.
Грузия – суверенная держава, и народ Грузии будет определять, какую политику проводит государство Грузия. Украина не вмешивается (ни словами Арестовича, ни какими иными путями) в вашу суверенную политику. Но вам, вашим заявлениям, вашей политике даст оценку грузинский народ на выборах», – сказал Арестович и передал властям Грузии «пламенный привет».
Ранее власти Грузии выступили с критикой Арестовича, заявившего, что у Тбилиси есть «историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию».
Близкий к Путину бизнесмен Потанин покупает 35% группы Тинькофф
Одна из крупнейших управляющих и инвестиционных компаний России "Интеррос", владельцем которой является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Владимир Потанин, покупает 35% акций TCS Group (группа "Тинькофф"), принадлежащих семье банкира Олега Тинькова, сообщает РБК.
По оценке издания, рыночная стоимость 35% акций компании TCS Group составляет примерно 2,4 миллиарда долларов. При этом источник РБК сообщил, что во время переговоров о покупке обсуждалась сумма почти в семь раз меньше - 350 миллионов долларов.
"Пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей", - прокомментировал сделку Тиньков. Потанин же заявил, что его компания "как долгосрочный финансовый инвестор заинтересована в том, чтобы группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке России".
Ранее основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков, находящийся за границей, резко раскритиковал российское вооружённое вторжение на территорию Украины. В частности он назвал войну "безумной", а поддерживающих её - "дебилами".
В группе "Тинькофф" назвали выступление банкира его "личным мнением" и заявили, что он уже не принимает решений и не является сотрудником компании. Позже стало известно о переименовании группы и "Тинькофф банка". Новые названия пока не раскрываются.
Конгресс США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины
Палата представителей Конгресса США в четверг подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины. Он призван существенно упростить процедуру поставок Украине вооружения из Соединённых Штатов.
В поддержку документа высказались 417 членов Конгресса от обеих партий, против были только 10.
Сенат ранее уже одобрил этот законопроект, теперь его должен подписать президент Джо Байден.
Документ предусматривает, что США будут предоставлять вооружение Украине и другим странам Восточной Европы до 2023 года. При этом Украина не должна будет заранее платить за поставки - само словосочетание ленд-лиз переводится как "сдача внаём, в аренду".
Ранее - первый и единственный раз в истории - программа ленд-лиза действовала во Вторую мировую войну, когда американская военная помощь отправлялась противникам нацистской Германии — в первую очередь, Великобритании и СССР.
Американские законодатели провели параллели между нынешним законом и программой ленд-лиза времен Второй мировой войны. "Одобрение подобного документа дало возможность Великобритании и Уинстону Черчиллю продолжать борьбу и пережить бомбардировки Великобритании фашистской Германией до вступления Соединенных Штатов в войну, - заявил конгрессмен-демократ Джейми Раскин. - Президент Зеленский заявил, что Украине нужны вооружения, чтобы выстоять и президент Байден ответил на этот призыв".
С практической точки зрения, этот закон позволит президенту США оперативно откликаться на запросы Украины и поставлять ей вооружения и необходимые для ведения войны материалы в обход многочисленных бюрократических процедур. Пока представители администрации Байдена не разъяснили как она намеревается использовать новые полномочия, предоставленные этим законом президенту страны.
Президент США Джо Байден запросил в четверг у Конгресса США дополнительные 33 миллиарда долларов для помощи Украине, для её выделения должен быть принят отдельный законопроект. Чуть больше 20-ти миллиардов долларов из этой суммы пойдут на поставку Украине вооружений. Около 12-ти миллиардов составят пакет экономической и гуманитарной помощи, средства на восстановление разрушенной коммунальной инфраструктуры и сельскохозяйственного производства.
Администрация США подчёркивает, что будет поддерживать Украину, защищающуюся от российской агрессии, и заявляет, что президенту России Владимиру Путину нельзя позволить одержать победу в войне.
«Интерфакс»: суд решил досрочно освободить Алексея Улюкаева
Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, сообщает "Интерфакс".
По данным собеседника агентства, если решение не будет обжаловано, то Улюкаев выйдет на свободу в середине мая. Источник подчеркнул, что прокуратура и администрация колонии "не были против условно-досрочного освобождения министра, отметив его хорошее поведение".
Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года в офисе компании "Роснефть", которую возглавляет приближённый к Владимиру Путину Игорь Сечин. По версии следствия, Улюкаев вымогал у Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Роснефтью" компании "Башнефть".
В декабре 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 130 миллионов рублей. Министр вину не признал. Он настаивал на том, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.
«Ъ»: Костин предложил объединить банки ВТБ, «Открытие» и РНКБ
Глава второго по размерам российского банка ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу три кредитные организации, подконтрольные государству – ВТБ, банк "Открытие" и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). Об этом сообщает "Коммерсантъ". Все три банка находятся под западными санкциями.
По информации собеседника издания, президент России Владимир Путин уже одобрил это предложение. Идею, по словам источника, поддержал и Банк России. В самом регуляторе и Минфине на запросы "Коммерсанта" не ответили, во всех трёх банках также отказались от комментариев.
Источник издания в правительстве считает, что объединение государственных финансовых активов на базе сильного игрока выглядит "экономически и политически обоснованным".
По мнению экспертов, консолидация выглядит логичной в плане экономии издержек, хотя и создает риски увольнений "тысяч сотрудников".
В случае объединения трех банков их суммарные активы составят почти 23 триллиона рублей. Для сравнения суммарные активы Сбербанка превышают 38 триллионов. По данным ЦБ, общая сеть отделений ВТБ, "Открытия" и РНКБ составляет около двух тысяч офисов, тогда как у Сбербанка их более 13 тысяч.
ВТБ занимает второе место по числу активов среди российских банков, "Открытие" находится на восьмом месте, а РНКБ — на 31-м. РНКБ стал первым российским банком, начавшим работу в аннексированном Крыму в 2014 году и оказался под санкциями. ВТБ и "Открытие" попали под санкции ЕС и США в 2022 году после начала войны в Украине.
Расследование «Схем»: в России готовятся планы создания «Южной Руси»
Кремль рассматривает сценарий организации квазигосударства под названием «Южная Русь» на украинских территориях, захваченных российской армией, утверждается в расследовании проекта Радио Свобода «Схемы».
Планы по созданию нового государства изложены в документе, который получили «Схемы». Документ носит название «Манифест Южнорусского Народного Собора». Журналисты проанализировали документ и выявили причастных к его разработке людей среди руководства партии «Единая Россия».
Так называемый «Манифест» начинается с объяснения, что государство Украина после свержения «законно избранного президента» в 2014 году «утратило легитимность в границах УССР», и «в ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины» некий Южнорусский Народный Собор объявляет о решении взять власть в свои руки и учредить «новое государство Южная Русь» как наследницу «Киевско-Новгородской Руси с Ильей Муромцем и Александром Невским», наследницу Запорожской Сечи, наследницей «Новороссии, созданной Екатериной Великой», а заодно правопреемницей УССР.
В тексте русский назван языком, а украинский - наречьем. Манифест объявляет о планах «всенародного референдума».
Как сообщают «Схемы», метаданные документа помогли установить вероятного автора – Романова Романа Николаевича – и дату его создания – 16 апреля, компьютер, на котором документ был создан, принадлежит «Единой России». Роман Романов является заместителем председателя Центрального исполнительного комитета «Единой России». По словам источников «Схем», «манифест» был передан главе исполкома «ЕР» Андрею Турчаку, затем Дмитрию Грызлову, помощнику российского бизнесмена Константина Малофеева.
- В последнее время ряд СМИ со ссылкой на источники, а также представители украинских властей говорили о подготовке референдума в Херсонской области - говорилось о возможности провозглашения так называемой Херсонской народной республики. Ряд российских чиновников также говорил о возможности ее присоединения к аннексированному Крыму в рамках России. В оккупационной администрации в четверг заявили, что в данный момент референдум не готовится.
- В 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, в России обсуждались планы создания так называемой «Новороссии» за счет отторжения от Украины территорий южных и восточных областей. Тогда они не были реализованы, а в ходе нынешней войны слово «Новороссия» практически не употребляется.
СМИ сообщили о погибшем военном РФ на территории Белгородской области
На территории Белгородской области погиб российский военный, сообщает нижегородское издание NN.ru.
Это произошло 19 апреля, в 15 километрах от границы с Украиной. В тот день губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Головчино, по его словам - со стороны Украины. О погибших тогда не сообщалось.
По данным NN.ru, военнослужащего зовут Никита Кошелев, ему было 19 лет, дата и место его смерти указаны в извещении о смерти, которое получила семья погибшего. Смерть Кошелева также подтвердили в колледже, где он учился.
СМИ также утверждает, что военнослужащего, уроженца города Арзамас Нижегородской области, призвали в армию 1 июля прошлого года, а в феврале текущего года отправили на границу с Украиной. Подписывал ли он контракт - неизвестно.
Друг Кошелева рассказал, что последнее смс-сообщение от погибшего получил 18 апреля: «Нас будут бомбить, если что, я тебе позвоню либо напишу утром».
Российское вооруженное вторжение в Украину началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, официальные представители сторон скрывают потери, но с высокой долей вероятности речь идет о десятках тысяч военных и мирных жителей.
В Москве перед парадом 9 мая полиция ищет украинцев
В Москве в преддверии парада 9 мая полицейские обходят квартиры жителей центра города, интересуясь, не живут ли в квартирах украинцы, сообщает «Медиазона».
О таком обходе изданию сообщила, в частности, жительница, живущая по адресу Тверская улица, 6, строение 1. По ее словам, полицейские (кроме того, проживают ли в квартире граждане Украины) спрашивали у нее о наличии гражданского оружия, и о том, не интересовался ли кто-нибудь в последнее время арендой жилья.
О приходе полицейских сообщила также жительница дома №26 по улице 1-я Тверская-Ямская.
«Медиазона» отмечает, что поквартирный обход жителей центра Москвы перед парадом 9 мая проходил и в предыдущие годы, но тогда полицейские не интересовались проживанием граждан Украины.
Гутерриш в Киеве обсудил с Зеленским эвакуацию из Мариуполя
Эвакуация мирных жителей из Мариуполя стала одной из главных тем визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину в четверг.
На пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским Гутерриш сказал, что делает все возможное, чтобы эвакуация с осажденного российскими войсками мариупольского завода «Азовсталь» стала реальной. Он не стал говорить о подробностях, чтобы не сорвать переговоры об эвакуации. При этом Гутерриш подчеркнул, что в ходе его визита в Москву на этой неделе российский президент Владимир Путин дал принципиальное согласие на участие ООН и Красного креста в эвакуации.
Агентства сообщают, что чиновники ООН ведут переговоры о возможности обеспечения эвакуации как в Киеве, так и в Москве.
Крупный завод «Азовсталь» - последний очаг сопротивления украинских военных в Мариуполе после российской осады, продолжающейся два месяца. Кроме военных с оружием в руках, там находятся несколько сотен раненых, а также мирные жители. Украина настаивает на том, чтобы всем находящимся на заводе позволили эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию. Российские власти утверждают, что военные должны сдаться, а мирным жителям предлагают выехать на территорию, подконтрольную российским войскам или сепаратистам.
В ходе визита в Украину Гутерриш также посетил Бучу, Ирпень и Бородянку под Киевом, где во время оккупации погибло множества мирных жителей. Он поддержал расследование Международного уголовного суда на предмет возможного совершения российскими войсками военных преступлений.
Генсек ООН осудил действия России и высказался в поддержку целостности Украины.
Когда генсек ООН находился в Киеве, украинская столица подверглась нескольким ракетным ударам. По данным городских властей, ракеты попали как в военный объект, так и в жилой сектор, информация о пострадавших уточняется.
«Еще вчера он сидел за длинным столом в Москве, а сегодня в километре от него звучат взрывы. Открытка из Москвы?» - написал о Гутеррише советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Саломе Зурабишвили и Нэнси Пелоси обсудили ситуацию в регионе и войну в Украине
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обсудили ситуацию в регионе и российское вторжение в Украину. Встреча прошла в Вашингтоне в рамках рабочего визита главы государства в Соединенные Штаты, пишет SOVA.
Как сообщает пресс-служба президента, Зурабишвили проинформировала Пелоси о ситуации на территориях, неподконтрольных центральным властям Грузии. Она отметила, что задержания людей и грубые нарушения прав человека в этих регионах продолжаются.
Президент также поблагодарила спикера за принятие Палатой представителей США «Акта о поддержке Грузии». По ее словам, этот законопроект подчеркивает степень поддержки со стороны Соединенных Штатов и важность тесного стратегического сотрудничества между Вашингтоном и Тбилиси.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также поданную одновременно с Украиной и Молдовой заявку страны на ускоренное получение статуса кандидата в члены ЕС. В ходе обсуждения ситуации в регионе была подчеркнута важность безопасности Черного моря.
Саломе Зурабишвили также лично пригласила Нэнси Пелоси на запланированную на май в Тбилиси Международную женскую конференцию, которая по инициативе президента будет посвящена вопросам мира и безопасности.
Встречу в Вашингтоне Зурабишвили прокомментировала и в своем Twitter:
«Поговорила со спикером Пелоси об Украине и необоснованной российской агрессии, а также о важности дальнейшей поддержки Соединенными Штатами Грузии в эти критические времена. Как женщины-лидеры, мы должны иметь сильный голос против конфликтов и за мир».
Майя Санду: Я поблагодарила грузинский народ за проявленную солидарность с Молдовой
Состоялся телефонный разговор между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Молдовы Майей Санду. Саломе Зурабишвили и Майя Санду опубликовали информацию о телефонном разговоре на своей странице в Twitter, сообщает общественный вещатель Грузии.
«Я разговаривала с президентом Грузии Саломе Зурабишвили о последних событиях в Молдове. Я поблагодарила грузинский народ за проявленную солидарность с Молдовой в это трудное время для всего региона», - заявила президент Молдовы Майя Санду.
Со своей стороны, президент Грузии Саломе Зурабишвили подтвердила, что Грузия солидарна с Молдовой.
«Во время пребывания в Конгрессе у меня был телефонный разговор с президентом Майей Санду о ситуации в Молдове. Грузия солидарна с Молдовой, нас объединяет общий европейский путь», - заявила Зурабишвили.
- В самопровозглашенном Приднестровье, которое граничит с Одесской областью Украины, за последние несколько дней произошли несколько инцидентов. 25 апреля МВД сепаратистов сообщило, что здание министерства госбезопасности обстреляли из ручного гранатомета, а утром 26 апреля в поселке Маяк произошли два взрыва, которые вывели из строя антенны радиоцентра, ретранслировавшие российское радио. Власти Приднестровья заявили о трех «терактах».
- Украинская разведка, в свою очередь, заявила, что Украина к ним не причастна, и предполагает, что взрывы были провокацией со стороны России (в них никто не пострадал). Украинская разведка также сообщила, что РФ готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения и рассылает жителям сепаратистского региона фейковые сообщения якобы от имени СБУ: это делается, чтобы у России были основания напасть на Молдову.
- Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия планирует «создать сухопутный коридор в Крым» и установить контроль над югом Украины, который даст «ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».
Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в соревнованиях в России
Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в российских и белорусских соревнованиях и сотрудничать с командами этих стран. Нарушителей ждёт запрет на получение госфинансирования и вызов в сборную. Правила многих международных спортивных федераций запрещают такое вмешательство государства.
Запрет был принят 28 апреля в окончательном чтении, — сообщает Delfi. "Военная агрессия России и широкомасштабное вторжение в Украину является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и требует неотложных решений", — цитирует издания председателя подкомиссии по спорту в Сейме Сандиса Риекстиньша.
В аннотации к законопроекту говорится, что изменения в регламенте не позволят рижскому "Динамо" участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, а ХК "Рига" не сможет участвовать в Молодежной хоккейной лиге. Новые поправки также не позволят проводить матчи КХЛ в Латвии.
- Правила многих международных спортивных федераций запрещают государству вмешиваться в их работу в спортивных вопросах. Например, футбольная ФИФА отстраняет страны, законодатели или правительственные чиновники в которых пытаются напрямую влиять на управление федерацией или составы сборных.
- В то же время после начала войны с Украиной спортивные федерации практически во всех видах спорта самостоятельно отстранили российских спортсменов от турниров. В некоторых случаях это делали организаторы соревнований — например, такое решение приняли в апреле организаторы одного из престижных теннисных соревнований, Уимблдона.
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