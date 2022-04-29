Глава МИД Грузии осудил заявления Алексея Арестовича

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили считает, что заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в адрес правительства Грузии вредят отношениям двух стран.

28 апреля в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» Арестович сказал, что власти Грузии ведут себя странно, а их политике на выборах даст оценку грузинский народ.

«Мы пытались развивать двусторонние отношения, будем продолжать в этом же режиме, и очень жаль, что распространяются такие непонятные заявления, которые наносят ущерб отношениям между двумя странами», – заявил Дарчиашвили.

По его словам, правительство Грузии делает все возможное, чтобы в этот сложный период максимально помочь Украине.

Ранее Арестович заявил, что у Грузии есть «историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию». Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, но и пытается оправдать позицию России. Арестович также считает, что правительство Грузии своими действиями и заявлениями старается угодить Москве.

В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что сценарий новой войны с абхазами и осетинами необходимо исключить.