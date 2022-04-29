ТПП «Вале» на грузино-турецкой границе остановит работу почти на месяц

Работа таможенно-пропускного пункта «Вале» на грузино-турецкой границе будет приостановлена до 25 мая. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии. Причина ограничений – ремонт на ТПП «Тюркгезю» с турецкой стороны.

«Ввоз и вывоз товаров через таможенную границу Грузии, а также процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через ТПП «Вале», не смогут осуществляться», - говорится в сообщении ведомства.

В качестве альтернативы «Вале» ведомство рекомендует использовать пункт «Карцахи», который сейчас работает с полной загрузкой.

После завершения ремонтных работ на турецком ТПП, «Вале» продолжит работу в обычном режиме. Следовательно, пропуск пассажиров и грузов будет осуществляться беспрепятственно.