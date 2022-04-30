Коронавирус в Грузии: 153 новых случая заражения

В Грузии за минувшие сутки выявили 153 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 22,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 0,69%, за две недели – 1,01%, за семь дней – 0,87%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 655 098.

До 50% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 76. В Имерети выявили 23 случая заражения, в Шида Картли – 11, в Квемо Картли – 11, в Кахетии – 10, в Аджарии – 9, в Самегрело и Земо Сванети – 8, в Гурии – 6, в Шида Картли – 5, в Мцхета-Мтианети – 3, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1, в Самцхе-Джавахети – 1.

Новых летальных исходов среди пациентов с диагнозом «коронавирус» не зафиксировано – их общее число составляет 16 807.

Выздоровели 237 человек, их общее число выросло до 1 637 037.

На данный момент в Грузии 1 228 активных случаев коронавируса. Из них 293 (около 24% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остается 71 человек. 935 пациентов лечатся на дому.