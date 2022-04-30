СМИ: в Украине погиб еще один грузинский доброволец

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объявила о прекращении своей наблюдательной миссии в Украине после того, как Москва отказалась продлить срок её мандата, который истёк 1 апреля.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь организации Хельга Мария Шмид выразили сожаление, что позиция России не оставила иного выхода.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич утверждал, что российских специалистов "просто выдавливали" из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Он также обвинил представителей миссии из других стран, что они содействовали украинской стороне в ходе конфликта, в том числе передали бронированные автомобили батальону "Азов".

Вчера Россия обвинила ОБСЕ в передаче информации о расположении российских и пророссийских сил разведслужбам Запада и Украины.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала работу в 2014 году после того, как на востоке страны начался вооруженный конфликт с участием сепаратистов "ДНР" и "ЛНР", пользующихся поддержкой Кремля .

ОБСЕ была единственной международной организацией, которая непосредственно следила за конфликтом, участвовала в сборе информации на местах, выступала посредником при установлении перемирий и делала все для облегчения последствий конфликта для мирного населения, сказал Рау.

Миссия в Украине считалась самой крупной. В стране работали 814 международных и 477 местных сотрудников. Почти все наблюдатели ОБСЕ были выведены из Украины в феврале, после начала российского вторжения, однако административные работники миссии оставались на местах, и с тех пор четверо из них были захвачены.

В состав ОБСЕ входят 57 стран, в том числе Россия и Украина.