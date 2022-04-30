Ираклий Гарибашвили: Мы сможем еще больше усилить нашу армию

«Наша история и настоящее, которое и сегодня наполнено испытаниями, требует от нас дальнейшего усиления нашей армии, процесса трансформации нашей армии», - сказал в своем выступлении премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на мероприятии на базе IV пехотной бригады в Вазиани, посвященном ко Дню Сил обороны, передает Общественный вещатель.

Премьер-министр поблагодарил международных партнеров, США и страны-члены НАТО за их поддержку в укреплении грузинской армии.

«По намеченному плану мы сможем еще больше усилить нашу армию, усилить боеготовность и обороноспособность, увеличить значительно. Сегодня я также хотел бы поблагодарить наших друзей, партнеров - США, членов НАТО, всех, кто нас поддерживает, за помощь в усилении наших вооруженных сил.

Сегодня Силы обороны наряду с Церковью являются самым авторитетным институтом в Грузии с точки зрения доверия населения. Это, безусловно, ваша заслуга, каждого солдата. Еще раз спасибо за вашу самоотверженную службу, желаю вам успехов и побед везде. Да будет Бог вашим защитником!», - сказал Ираклий Гарибашвили.