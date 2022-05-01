Объединение профсоюзов Грузии проводит митинг в защиту прав трудящихся

Объединение профсоюзов Грузии сегодня, 1 мая, проводит митинг в защиту прав трудящихся у администрации правительства в центре Тбилиси.

Участниками акции стали несколько сотен человек. В их числе врачи, железнодорожники, работники горнодобывающей промышленности и работники других сфер.

Как указал председатель Объединения профсоюзов Ираклий Петриашвили, хотя 1 мая в Грузии и не является государственным праздником, для них этот день остается поводом напомнить о проблемах граждан как исполнительной, так и законодательной власти.

«Вы прекрасно знаете, что приоритеты – это борьба с бедностью, трудоустройство, достойные рабочие места», - сказал Петриашвили в комментарии Общественному вещателю.

Организаторы акции сформулировали четыре основных требования: безопасная рабочая среда, равные условия и оплата труда для женщин и мужчин, введение пособий по безработице, объявление 1 мая праздником.

Параллельно акции у правительственной канцелярии происходит сбор помощи для граждан Украины, которые приехали в Грузию после начала боевых действий.