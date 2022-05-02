Грузия передала ЕС первую часть анкеты для получения статуса страны-кандидата

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал послу Евросоюза в Грузии Карлу Харцелю первую часть заполненного опросника для получения статуса кандидата в ЕС.

Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, посол ЕС пожелал Грузии успехов и отметил, что для него большая честь участвовать в этом историческом процессе.

Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство Грузии, все соответствующие государственные ведомства продолжают интенсивную работу по заполнению второй, секторальной части опросника, которая включает 33 главы и до 2300 вопросов.

ЕС установил 13 мая в качестве даты представления второй части анкеты, но в правительстве Грузии заявили, что хотят передать документ раньше срока.

После получения заполненного опросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет представлен в совет Евросоюза. Ожидается, что решение по предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС может быть принято к концу июня.

Кроме Грузии, опросники заполняют Украина и Молдова, которые также подали заявки на вступление в Евросоюз.