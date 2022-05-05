МИД Грузии будет эвакуирован – по зданию пошли трещины после землетрясения

МИД Грузии в ближайшее время должен быть временно переведен в другое здание, пишет NetGazeti. Старинное здание по адресу Читадзе № 4-6 в Тбилиси пострадало от подземных толчков, по зданию пошли трещины, а уже существовавшие стали шире. По данным издания, на данный момент принято решение о переводе персонала и переносе имущества в бывшее здание Нацбанка на улице Леонидзе. Услуги по транспортировке и хранению имущества, по предварительной смете, обойдутся бюджету в 26 100 лари.

Министерство ссылается на заключение Национального бюро судебной экспертизы им.Самхараули после землетрясения 13 февраля 2022 года. Техническое состояние комплекса административных зданий МИД было оценено как неудовлетворительное и не соответствующее сейсмическим нормам. Помещение, согласно заключению, должно быть освобождено как можно скорее. До принятия мер безопасности находиться там будет запрещено.

Здание на Читадзе относится к старейшим в Тбилиси, оно было построено в XIX веке, до революции в нем располагался Институт благородных девиц. МИД Грузии занимает его около 30 лет.

Внешнеполитическое ведомство Грузии распространилр пресс-релиз, в котором сообщает о планируемой реконструкции старинного комплекса в рамках инициативы премьер-министра по улучшению общественной инфраструктуры. «Здание Министерства иностранных дел довольно старое, его устойчивость вызывает сомнения, а заключение экспертизы подтверждает, что здание нуждается в реконструкции», - говорится в пресс-релизе.