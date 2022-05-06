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В Абхазии заключение под стражу экс-министра культуры признано законным
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия признала законным и обоснованным заключение под стражу экс-министра культуры Гудисы Агрба. Об этом сообщается на сайте суда.
Предварительным расследованием Агрба подозревается в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 157 абхазского Уголовного кодекса (хищение чужого имущества, вверенного виновному, путём присвоения или растраты, совершенные по предварительному сговору в особо крупном размере).
По версии следствия, в результате преступных действий, совершенных Гудисой Агрба и его предположительным пособником, предпринимателем Надиром Джинал, министерству культуры был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 14 млн 300 тысяч рублей.
Согласно постановлению Сухумского городского суда от 26 апреля 2022 года к Гудисе Агрба применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2022 года.
Другие новости дня
Азербайджан установит два новых пропускных пункта на границе с Арменией
Правительство Азербайджана приняло решение об установке двух новых пропускных пунктов на границе с Арменией.
Согласно сообщению пресс-службы правительства Азербаджана, премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о создании по одному контрольно-пропускному пункту в селе Эйвазлы Губадлинского района и в селе Газанчи Зангиланского района.
Дополнительные пропускные пункты будут действовать также в международных аэропортах Физулинского и Загатальского районов.
Грузия заполнила вторую часть опросника Евросоюза
Грузия заполнила и вторую часть опросника, на основании которого в Брюсселе рассмотрят вопрос возможного вступления страны в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, правительство планирует передать вторую часть опросника Еврокомиссии до 10 мая, пишет агентство «Интерпрессньюс».
«Мы закончили работу над второй частью опросника. Этот документ требует подготовки только лишь в технической части, и мы планируем, что к 10 мая Грузия передаст последнюю часть опросника Еврокомиссии. Как вам известно, вторая часть опросника была более технического и секторального характера, и для ее подготовки были приложены довольно большие усилия. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все государственные ведомства, которые принимали участие в этом очень важном процессе», – заявил Дарчиашвили после заседания правительственной комиссии по интеграции Грузии в ЕС, прошедшего под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
2 мая Гарибашвили передал послу Евросоюза в Грузии Карлу Харцелю первую часть заполненного опросника. Представители грузинской оппозиции и НПО недовольны тем, что правительство не обнародовало ответы первой части опросника.
Белорусский суд приговорил Софью Сапегу к шести годам тюрьмы
Белорусский суд приговорил Россиянку Софью Сапегу, арестованную в прошлом году вместе с белорусским оппозиционным блогером Романом Протасевичем после посадки самолёта Ryanair в Минске, к шести годам колонии общего режима. Сапегу взяли под стражу в заде суда.
Россиянку обвиняли по семи статьям белорусского Уголовного кодекса.
Среди предъявленных Сапеге обвинений разжигание социальной вражды, насилие или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Следствие считает, что она модерировала сайт, посвящённый сбору данных о сотрудниках белорусских силовых структур.
Шесть лет заключения — минимальный срок, который могла получить Сапега. Суд учёл её соглашение со следствием.
Сапегу задержали 23 мая 2021 года после того, как белорусские власти принудительно посадили в Минске авиалайнер Афины – Вильнюс, в котором она летела вместе с Протасевичем.
Страны Запада резко осудили действия Минска, обвинив режим Александра Лукашенко в воздушном пиратстве с целью похищения человека. Главное внимание при этом было привлечено к фигуре Протасевича, одного из основателей оппозиционного телеграм-канала NEXTA. Ресурс занимался активным освещением акций против официальных результатов президентских выборов, победителем которых был объявлен Лукашенко.
В апреле белорусский Верховный суд объявил NEXTA террористической организацией.
Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Впоследствии его отпустили из СИЗО. Обвинения с него не сняты, однако о том, где он сейчас находится и чем занимается, нет достоверных данных.
Еврокомиссия предлагает на 3 месяца отсрочить нефтяное эмбарго против РФ
Еврокомиссия – после возражений ряда стран ЕС, прежде всего Венгрии – внесла коррективы в предлагаемый ею шестой пакет санкций в отношении России в связи с её вторжением в Украину.
В новом предложении, которое в пятницу обсуждают послы стран ЕС в Брюсселе, содержится более долгий переходный период перед введением эмбарго на поставки российской нефти. По словам члена Еврокомиссии Паоло Джентилони, согласно новому предложению эмбарго вступит в силу через 9 месяцев, а не к концу года, как планировалось ранее.
Кроме того, для ряда стран – Венгрии, Словакии, вероятно, также Чехии – будет сделано исключение до 2024 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что не поддержит шестой пакет санкций в том виде, в котором он был предложен. По его словам, нефтяное эмбарго станет разрушительным для экономики Венгрии. Он также сказал, что против санкций в отношении религиозных лидеров – в санкционный список предлагалось включить предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла.
Позиция Орбана вызвала одобрение заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который назвал его слова "мужественным шагом". Других лидеров ЕС Медведев сравнил со "стадом".
Санкции для их вступления в силу должны одобрить все страны ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу сказала, что нефтяное эмбарго – непростой шаг, но в долгосрочной перспективе ЕС не может полагаться на поставки энергоносителей из России и не должен финансировать российский бюджет, средства которого идут на войну.
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Медведева и Шойгу
Украинская Генеральная прокуратура подозревает девятерых членов Совета безопасности России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Всем им выписаны повестки с вызовом на допрос 16, 17 и 18 мая. Документы опубликованы на сайте украинской Генпрокуратуры. Владимира Путина среди вызванных нет.
Офис генерального прокурора Украины намерен допросить заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, главу Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСБ Александра Бортникова, руководителя Службы внешней разведки Сергею Нарышкину и полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева.
21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации в Донбассе. Все вызванные Украиной на допрос присутствовали и выступали на нём в поддержку признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". Заседание транслировалось по телевидению. Спустя три дня, 24 февраля 2022 года, Россия вторглась на территорию Украины.
Следственный комитет России заявил, что установит должностных лиц Украины, вызвавших на допрос членов российского Совбеза. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК.
Совет безопасности РФ функционирует с 1992 года. Члены Совета назначаются президентом — председателем Совета безопасности — на персональной основе, а не по должности. Сейчас в Совбезе 12 постоянных членов и 17 работающих на непостоянной основе. Согласно закону РФ “О безопасности”, основная функция Совбеза — подготовка решений президента в области обеспечения безопасности.
Новым пресс-секретарём Белого дома впервые стала темнокожая
Новым пресс-секретарём Белого дома стала Карин Жан-Пьер. В конце следующей недели она сменит на посту Джен Псаки. Соответствующее назначение сделал президент США Джо Байден.
Карин Жан-Пьер 44 года. Она стала первой темнокожей женщиной и представителем ЛГБТ на должности пресс-секретаря.
Джен Псаки работала на разных позициях в администрациях Барака Обамы и Джо Байдена. После ухода из Белого дома она станет ведущей леволиберального канала MSNBC.
Карин Жан-Пьер родилась на карибском острове Мартиника, в заморском департаменте Франции. Выросла в Нью-Йорке. В прошлом работала аналитиком на телеканале, куда уходит Псаки. Больше двух десятков лет работала с Демократической партией США. Занимала директорскую должность в администрации Обамы. Перед переходом в команду Байдена работала в аппарате вице-президента Камалы Харрис.
В 2016 году Жан-Пьер была представителем либерального движения MoveOn. Оно среди прочего пропагандирует идеи инклюзивного общества, равенства, социальной справедливости и политического прогресса.
В Украине девять грузинских добровольцев получили легкие ранения
В ходе боев в Украине ранения получили девять грузинских добровольцев. Об этом на своей страничке в соцсети Facebook написал один из бойцов Ладо Гамсахурдия.
«В ходе столкновения мы, девять грузин, были ранены. Все мы – в порядке, твердо стоим на ногах. Лично мне осколок попал в бедро, выявлена легкая контузия. Как видите, я в порядке», – сообщил Гамсахурдия, опубликовав свое фото из больницы.
Как пишет СОВА, доброволец рассказал, что они участвовали в ожесточенном боестолкновении, но вышли из него без потерь, в то время как у противника – «солидные потери».
«Как сказал наш командир: мы отомстили за кровь наших грузинских бойцов», – добавил Ладо Гамсахурдия.
Отметим, что с 24 февраля в Украине погибли уже 10 грузинских добровольцев, воевавших на украинской стороне.
Мать Саакашвили: лиц, причастных к его пыткам, могут внести в аналог «списка Магнитского»
Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что лица, причастные к пыткам политика, бесчеловечному и жестокому обращению с ним, могут быть включены в аналог «списка Магнитского». Все эти лица уже идентифицированы, приводит ее слова телеканал «Мтавари архи».
Как пишет СОВА, Аласания обсудила вопрос самочувствия Саакашвили с депутатами Европарламента и представителями Совета Европы, в том числе с председателем Европейского комитета по предотвращению пыток. По ее словам, западные партнеры детально знакомы с делом Михаила Саакашвили и согласны с тем, что ответственность за здоровье и жизнь третьего президента Грузии теперь лежит на правительстве страны.
«Во время встреч от этих людей часто было слышно о «списке Магнитского». Все они были единодушны в том, что такой список должен быть составлен и люди, участвовавшие в этих пытках и бесчеловечном обращении, должны быть должным образом наказаны», – сказала Гиули Аласания.
27 апреля сформированный под эгидой Омбудсмена Грузии Нино Ломджария консилиум врачей подготовил очередной отчет о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Согласно заключению медиков, у экс-президента наблюдается белковое голодание. Саакашвили потребляет лишь около 1/4 ежедневно принимаемых им ранее калорий, поэтому функции его организма «замедляются».
5 мая члены семьи и сторонники экс-президента провели у здания администрации правительства Грузии акцию протеста с требованием защитить право Саакашвили на жизнь и здоровье.
«Список Магнитского» – перечень лиц, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть российского аудитора Сергея Магнитского, а также другие грубые нарушения прав человека в РФ. Изначально список содержал 60 фамилий чиновников, силовиков и судей, но впоследствии в разных странах принимались различные нормативные акты, которые расширяли перечень.
Военная прокуратура: крейсер «Москва» не участвовал в «спецоперации»
Российская военная прокуратура утверждает, что затонувший в апреле в Чёрном море флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва" - не входил в территориальные воды Украины и не участвовал в войне, которую российские власти называют спецоперацией.
Это следует из письма Военной прокуратуры Черноморского флота, скан которого опубликовал Дмитрий Шкребец, отец матроса-срочника Егора Шкребца, проходившего службу на "Москве" и объявленного пропавшим без вести. Комментариев прокуратуры и независимых подтверждений подлинности этого письма нет.
Как говорится в документе, крейсер "Москва" "не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции". В документе говорится, что Егор Шкребец официально объявлен пропавшим без вести в результате "чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель корабля".
- Крейсер "Москва" затонул, как заявило Минобороны России, в результате пожара и взрыва боезапаса на борту. О причинах пожара не сообщается. Большая часть экипажа, как утверждается, была эвакуирована. По официальным данным Минобороны, погиб 1 военнослужащий, ещё 27 объявлены "пропавшими без вести". От родственников и знакомых известны имена нескольких из них.
- Украинская сторона утверждает, что по крейсеру были выпущены 2 ракеты, которые и привели к пожару и затоплению корабля.
- Ряд американских СМИ - в частности NBC News, The Washington Post, The New York Times и CNN - со ссылкой на источники утверждают, что разведка Соединённых Штатов незадолго до гибели "Москвы" предоставила Украине информацию о местоположении крейсера в Чёрном море. При этом, как утверждается, США заранее не знали о том, что Украина собирается ударить по крейсеру, и не участвовали в принятии решения об ударе. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не предоставляли "информацию о целеуказании" на "Москву", сказав, что у Украины есть своя разведка.
- По украинским данным, крейсер участвовал в боевых действиях, в частности в захвате острова Змеиный в первый день войны 24 февраля. Почта Украины даже выпустила марку с изображением крейсера, посвящённую обороне острова - один из его защитников, как утверждается, нецензурно ответил на предложение "русского военного корабля" сдаться.
- Президент России Владимир Путин утверждал, что к участию в "спецоперации" не привлекаются военнослужащие-срочники. Однако известно, что в экипаже "Москвы" срочники были, это признало само командование. Ответ прокуратуры, очевидно, призван доказать, что гибель корабля и части его экипажа никак не связана с войной.
Абхазский клуб может войти в состав российской футбольной лиги
Заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов накануне провёл рабочую встречу с председателем Государственного комитета самопровозглашенной республики Абхазия по спорту Джемалом Губаз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.
Стороны обсудили «вопросы сотрудничества в сфере футбола между Сочи и Абхазией», а также возможность включения в число участников второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2) с сезона-2022/2023 абхазского футбольного клуба.
Сообщается, что в настоящее время Минспортом России пересматривается календарь официальных спортивных мероприятий, ведётся работа по изменению формата соревнований. Речь идёт, в частности, о включении в состав участников команд и спортсменов, «представляющих дружественные иностранные государства».
Военкомат в Нижневартовске закидали «коктейлями Молотова»
В Нижневартовске двое неизвестных забросали местный военкомат "коктейлями Молотова". На кадрах, которые опубликовало издание Baza, и которые сняты от лица совершивших поджог, видно, как в здание летят семь бутылок с зажигательной смесью, разбиваются несколько окон и начинается пожар. Позже он был потушен прибывшими на место сотрудниками МЧС.
Сообщается, что атака на военкомат, который находится на улице Мира, произошла ночью 4 мая. Задержаны ли участники поджога - неизвестно.
С начала вооружённого вторжения российской армии на территорию Украины несколько военкоматов в разных регионах России подверглись подобным нападениям. Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что атаки были совершены гражданами РФ, протестующими против войны и возможной мобилизации. Официального подтверждения этой информации нет.
За время войны Путин засекретил более половины своих указов
С начала войны с Украиной процент засекреченных указов Владимира Путина от общего числа подписанных им документов стал рекордным за последние 20 лет.
На это обратило внимание издание "Медиазона", изучив портал правовых актов и порядковые номера документов. Судя по ним, в марте были засекречены 54% от всех указов Путина, в апреле - 49%. Выше этот показатель был только в декабре 2002 года (59%) - тогда, напоминает "Медиазона", шла вторая чеченская война, а внутри страны произошло множество терактов.
Издание отмечает, что секретными указами, в частности, посмертно награждают орденами военных. Изучив сообщения различных городских и поселковых администраций о гибели российских военнослужащих на территории Украины, "Медиазона" сообщает о как минимум 600 таких награждений.
По различным оценкам, с начала вторжения армии РФ на территорию Украины погибли от 10 до 25 тысяч российских солдат. Минобороны РФ не сообщало о количестве погибших с 25 марта - тогда, по версии ведомства, их было 1 351.
В Казахстане назначен референдум по поправкам в Конституцию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 5 июня 2022 года референдума по внесению изменений в Конституцию. Об этом сообщает «Настоящее время».
Токаев заявил, что конституционная реформа нацелена на «комплексную трансформацию всей государственной модели». В частности, поправки в основной закон страны закрепят «окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством».
По словам Токаева, в новой редакции Конституции планируется «закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений».
- Как пишет казахская служба Радио Свобода, в марте Токаев, обращаясь с «посланием к народу», предложил внести изменения в Конституцию. Они предусматривают воссоздание Конституционного суда, который был упразднен в 1995 году; запрещают президенту состоять в политических партиях на период осуществления полномочий, а его близким родственникам – занимать политические или руководящие должности в квазигосударственном секторе; затрагивают работу парламента и избирательную систему.
- В конце апреля председатель мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов заявил, что принятие поправок к Конституции позволит упразднить конституционный закон о первом президенте. Именно этот закон гарантирует Нурсултану Назарбаеву иммунитет от преследования, неприкосновенность его имущества и активов членов его семьи, предусматривает ряд привилегий и финансирование из бюджета его канцелярии.
Путин извинился перед премьером Израиля за слова Лаврова о Холокосте
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом извинился за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о евреях и антисемитизме. Об этом сообщает канцелярия Беннета.
«Премьер-министр принял извинения президента путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», – говорится в сообщении по итогам переговоров.
На сайте Кремля об извинениях со стороны российского президента информации нет. Там говорится, что Путин поздравил Беннета с Днем независимости Израиля и обсудил с ним войну в Украине, в частности – эвакуацию людей с мариупольского завода «Азовсталь».
Кремль также сообщает, что лидеры двух стран обсудили приближающийся день победы - 9 мая. Президент России «напомнил, что из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40 процентов были гражданами СССР, и просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия».
- 1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Он предположил, что у Гитлера, под руководством которого были уничтожены 6 миллионов евреев, была «еврейская кровь». «Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи», – заявил Лавров. Слова российского министра вызвали возмущение руководства Израиля. Власти страны обвинили Лаврова во лжи и расизме и вызвали российского посла Анатолия Викторова для дачи разъяснений.
- 3 мая МИД России опубликовал статью «Об антисемитизме», обвинив Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве». На следующий день официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что израильские наемники воюют в Украине «плечом к плечу с боевиками «Азова».
Семья и сторонники Саакашвили проводят у здания правительства Грузии акцию протеста
Перед зданием правительственной канцелярии Грузии проходит акция в поддержку третьего президента страны Михаила Саакашвили. В ней принимают участие родственники политика, члены оппозиционного «Единого национального движения» и других политических партий, а также сторонники экс-президента, сообщает SOVA.
По словам организаторов акции, их главное требование – защитить право Саакашвили на жизнь.
«Государство всегда должно быть защитником фундаментального права – права на жизнь. В данном случае мы видим другое: имеется заключение квалифицированных врачей [консилиума] Народного защитника о тяжелейшем состоянии его здоровья. У нас есть информация от посетителей, которые его навещают, что его состояние – плачевное. Поэтому мы решили активнее включиться, чтобы все знали о его реальном физическом состоянии. Поэтому мы и собрались. Сегодня – первая акция, и они продолжатся», - сказал брат бывшего президента Давид Саакашвили.
- 27 апреля сформированный под эгидой омбудсмена Грузии Нино Ломджария консилиум врачей подготовил очередной отчет о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Согласно заключению медиков, у экс-президента наблюдается белковое голодание. Саакашвили потребляет лишь около 1/4 ежедневно принимаемых им ранее калорий, поэтому функции его организма «замедляются».
Reuters: к убийствам в Буче причастны бойцы Росгвардии и чеченские войска
Информационное агентство Reuters провело масштабное расследование массовых убийств в Буче и установило, какие воинские части России находились в городе во время оккупации.
В частности к военным преступлениям в Киевской области, согласно опросу местных жителей и найденным документам, причастны подразделение Росгвардии «Витязь», 76-я парашютно-десантная дивизия из Пскова и военные из Чечни.
Так в здании на Яблунской улице, где российские военные организовали штаб и рядом с которым позже были обнаружены восемь трупов, члены Нацгвардии Украины нашли удостоверение личности на имя Константина Коршунова. Журналисты Reuters выяснили, что он был военнослужащим воинской части № 3179, которая принадлежит к подразделению Росгвардии «Витязь».
В одном из домов местных жителей Бучи было найдено письмо, отправленное Александру Логвиненко. Он, согласно расследованию Reuters, был десантником из Пскова. В соседнем доме, который также занимали российские военные, баллончиком на стене было написано «Wolf_68». Журналисты нашли россиянина Кирилла Крючкова, который подписывается так в социальных сетях и служит в 234-м штурмовом авиаполку, входящем в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
О присутствии военных из Чечни, кроме показаний местных жителей, свидетельствуют фотографии и видео, которые были опубликованы солдатами в социальных сетях. Reuters установил, что в Буче и окрестностях города были как минимум три чеченских подразделения, связанных с лидером региона Рамзаном Кадыровым.
- В начале апреля после того, как из Бучи ушли российские войска, украинские власти и журналисты сообщили о множестве тел погибших на улицах города, а также о братской могиле с десятками захороненных. В том числе были найдены и убитые со связанными руками. Жители погибли во время пребывания в Буче российских войск. Власти Украины и стран Запада обвинили российских военнослужащих в военных преступлениях, в оценках событий в Буче звучит и слово «геноцид».
- Минобороны России назвало фотографии и видеоматериалы с убитыми мирными жителями в Буче под Киевом «постановкой киевского режима для западных СМИ». О «провокации» заявляет и президент России Владимир Путин.
- 28 апреля прокуратура Украины назвала имена десяти российских военных, которые согласно ее расследованию, пытали местных жителей и занимались мародерством.
Грузинский бизнесмен Хвича Макацария покупает Beeline Georgia
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии одобрила продажу местного Beeline (Vеon Georgia) бизнесмену Хвиче Макацария. Как сообщает издание Netgazeti, он стал собственником 100% акций компании (точнее по 100% акций компаний-владельцев грузинского Beeline).
По данным Бизнес-реестра Грузии, в настоящее время у Veon Georgia два владельца, в частности:
- 71% акций принадлежит компании Watertrail Industries, зарегистрированной на Британских Виргинских островах;
- 29% акций – зарегистрированной там же Investico Alliance.
Veon позиционируется как корпорация, базирующаяся в Нидерландах. При этом 47,9% акций Veon Group принадлежат компании LetterOne, которая, в свою очередь, принадлежит российскому олигарху Михаилу Фридману, подпавшему под западные санкции.
На заседании 5 мая Национальная комиссия по коммуникациям Грузии пришла к выводу, что приобретение Хвичей Макацария акций Watertrail Industries и Investico Alliance не повлияет на конкуренцию в системе связи. В ведомстве сочли, что указанная транзакция «совместима с конкурентной средой на рынке электронных коммуникаций».
- Хвича Макацария – бизнесмен, владеющий акциями в компаниях ресторанного, гостиничного, строительного бизнеса и сферы торговли. В частности, ему принадлежат доли в Telasi, Tbilisi Mall и Национальной лотерейной компании. Он также является основателем CBS Group.
- Что касается компании Veon, она появилась на рынке Грузии в 2007 году под названием Mobitel и начала работать под брендом оператора сотовой связи Beeline. Mobitel принадлежала российской группе «ВымпелКом», которая была переименована в Veon в результате ребрендинга 2017 года.
- Находящийся под западными санкциями российский олигарх Михаил Фридман, который является бенефициарным владельцем Veon Group, также владеет в Грузии компанией Borjomi. На фоне санкций в связи с войной в Украине она недавно приостановила производство.
Руководство компании IDS Боржоми уволило 49 работников
Руководство компании IDS Боржоми расторгла трудовой договор с 49 работниками заводов по розливу минеральной воды. Они отказались подписывать новый контракт, по которому получали бы только 50% от зарплат во время вынужденного простоя, сообщает агентство «Новости-Грузия.
Реорганизация в компании была объявлена после того, как из-за российского участия в капитале она попала под санкции. Розлив минеральной воды был приостановлен, а сотрудники отправлены в вынужденный отпуск.
На двух заводах по разливу воды «Боржоми» трудоустроены 685 человек. IDS Боржоми заявила, что не может полностью оплачивать работникам вынужденный простой, и предложила новые контракты.
«Мы предложили работникам обновленные условия. К сожалению, это было неприемлемо для некоторого числа сотрудников, что вынудило нас начать процесс реорганизации на заводе и расторгнуть соглашения с 49 сотрудниками», - говорится в заявлении компании.
Руководство IDS Borjomi заявляет, что компания делает все возможное, чтобы оставаться на плаву и максимально сохранить рабочие места.
Накануне сотрудники IDS Borjomi вышли на акцию, на которой выступили против новых трудовых контрактов. Они требовали встречи с генеральным директором компании Иване Мачавариани и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
МИД Грузии будет эвакуирован – по зданию пошли трещины после землетрясения
МИД Грузии в ближайшее время должен быть временно переведен в другое здание, пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Netgazeti. Старинное здание по адресу Читадзе № 4-6 в Тбилиси пострадало от подземных толчков, по зданию пошли трещины, а уже существовавшие стали шире. По данным издания, на данный момент принято решение о переводе персонала и переносе имущества в бывшее здание Нацбанка на улице Леонидзе. Услуги по транспортировке и хранению имущества, по предварительной смете, обойдутся бюджету в 26 100 лари.
Министерство ссылается на заключение Национального бюро судебной экспертизы им.Самхараули после землетрясения 13 февраля 2022 года. Техническое состояние комплекса административных зданий МИД было оценено как неудовлетворительное и не соответствующее сейсмическим нормам. Помещение, согласно заключению, должно быть освобождено как можно скорее. До принятия мер безопасности находиться там будет запрещено.
Здание на Читадзе относится к старейшим в Тбилиси, оно было построено в XIX веке, до революции в нем располагался Институт благородных девиц. МИД Грузии занимает его около 30 лет.
Внешнеполитическое ведомство Грузии распространило пресс-релиз, в котором сообщает о планируемой реконструкции старинного комплекса в рамках инициативы премьер-министра по улучшению общественной инфраструктуры. «Здание Министерства иностранных дел довольно старое, его устойчивость вызывает сомнения, а заключение экспертизы подтверждает, что здание нуждается в реконструкции», - говорится в пресс-релизе.
- Подземные толчки участились в Грузии в последнее время. Одно из самых ощутимых землетрясений произошло 13 февраля, магнитуда составила 6,2. Эпицентр землетрясения находился на юге Грузии в районе села Самеба, но подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Тбилиси и Батуми.
Абхазский МИД критикует грузинскую концепцию об оккупированных территориях
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия заявляют, что грузинская концепция об оккупированных территориях «не соответствует действительности и носит политически мотивированный характер». Заявление опубликовано на сайте ведомства.
В Сухуми говорят, что ситуация в Абхазии «не соответствует ни одному международно-признанному критерию оккупации». В заявлении сказано, что Абхазия – «независимое государство, в котором законно избранные органы государственной власти осуществляют эффективное управление и контроль без какого-либо вмешательства извне».
Отношения с Россией, по версии абхазского ведомства, «носят стратегический характер и соответствуют всем действующим нормам международного права».
«В качестве классического примера оккупации может служить военное вторжение США и их союзников в Ирак в 2003 году, которое проходило без санкции Совета Безопасности ООН. В результате оккупации была создана Временная коалиционная администрация Ирака, которая находилась под полным контролем властей США. Подобные примеры могут служить яркой иллюстрацией, проводимой США и их союзниками политики и полностью подпадают под международно-признанные критерии оккупации», – говорится в заявлении абхазского ведомства.
Абхазия провозгласила свою независимость в 1999 году. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.
После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Абхазия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Абхазия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Абхазия признается пятью государствами-членами ООН и четырьмя непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Абхазию, была переживающая гражданскую войну Сирия.
Грузия не признает независимость Абхазии. Согласно законодательству Грузии, Абхазия имеет статус автономной республики, официальные органы власти которой находятся в изгнании. В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Абхазия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Абхазия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Саломе Зурабишвили: «Мы никогда не сможем выиграть войну с Россией»
Грузии необходим более быстрый и надежный путь интеграции в ЕС и НАТО, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Deutsche Welle.
«Именно в этом мы видим нашу максимальную безопасность», – сказала Зурабишвили.
Говоря о том, что достичь максимальной безопасности Грузия не может с помощью войны, президент Грузии добавила: «Мы никогда не сможем выиграть войну с Россией».
На вопрос журналиста, можно ли было бы избежать развития событий вокруг Украины, если бы европейские страны реагировали быстрее, Зурабишвили ответила, что не хочет возлагать ответственность ни на ту, ни на другую сторону. По ее словам, европейские страны могли бы сделать больше, но ответственность за происходящее несет только Россия.
Югоосетинский Верховный суд «признал незаконным бездействие ЦИК»
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия «признал незаконным бездействие ЦИК». Речь идёт об открытии в Северной Осетии дополнительных участков для второго тура президентских выборов, назначенных на 8 мая. Как пишет агентство «Рес», суд обязал Центризбирком рассмотреть данный вопрос.
«Верховный суд Республики Южная Осетия оставил без удовлетворения требования одного административного истца, административное исковое заявление с учетом уточнений исковых требований, другого истца – удовлетворил. Признал незаконным бездействие ЦИК. Обязал Центризбирком Южной Осетии рассмотреть на основании заявления административного истца вопрос об образовании дополнительных участков в Республике Северная Осетия–Алания», – сказала пресс-секретарь Верховного суда Зарина Тедеева.
Сроки исполнения решения суда не оговорены. Решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию Верховного Суда.
Сегодня же вопрос об открытии дополнительных участков должен был рассмотреть югоосетинский парламент, но заседание не состоялась из-за отсутствия кворума.
Председатель ЦИК Эмилия Гагиева заявила, что пока нет ответа толкования от парламента, открытие участков за пределами республики невозможно.
«Мы рассматривали заявления граждан об открытии дополнительных участков. Некоторые члены ЦИК решили, что нужно толкование, соответственно, мы обратились в парламент, но ответа до сих пор нет», – сказала она.
Ранее Гагиева говорила, что избирательные участки образуются не позднее чем за 50 дней от даты выборов. Таким образом, по словам главы Центризбиркома, открытие новых участков будет противоречить принципам равноправия во втором туре выборов.
- В первом туре лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%).
Казахстан намерен присвоить Тиграну Кеосаяну статус персоны нон грата
МИД Казахстана запустил процесс о присвоении российскому телеведущему и мужу главного редактора RT Маргариты Симоньян Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря МИД страны Айбека Смадиярова.
"Мы в тот же день запустили процесс по включению Кеосаяна в список лиц, нежелательных для въезда в нашу страну. В дипломатической практике мы иногда применяем такое", – сообщил пресс-секретарь.
На вопрос казахской службы Радио Свобода о том, какие именно слова Кеосаяна, по мнению МИД, были оскорбительными, Смадияров ответил: "Все слова, тон, смысл слов и, в общем, его слова, сказанные в адрес Казахстана и казахов".
Как рассказал пресс-секретарь, черный список у государства появился еще до случая с Кеосаяном. Он заявил, что "сообщать, кто включен в список, надобности нет", и добавил, что "если эти люди будут пытаться приехать" в Казахстан и пересекать границу, то власти "будут возвращать их обратно"
Пресс-секретарь МИД также сообщил, что "не в курсе", сколько времени занимает процесс включения в черный список, но подчеркнул, что этот "вопрос решается быстро".
"Если будут такие же, как Кеосаян, их тоже добавим. Самое главное, наши интересы должны защищаться. [Кто еще включен в этот список] не могу сказать, это информация для служебного пользования", – сказал Смадияров.
24 апреля на Youtube-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он негативно высказывается в адрес Казахстана, власти которого отказались от проведения в этом году парада 9 мая. На видео российский телеведущий предупреждает, что с Казахстаном может случиться то же, что с Украиной, и заявляет, что "ответственным лицам" России, по его мнению, следует "пересмотреть уровень взаимоотношений".
Спустя три дня на фоне возмущения в интернете словами российского телеведущего МИД Казахстана опубликовал в телеграм-канале комментарий пресс-секретаря: "Возможно, его [Кеосаяна] заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств". Представитель МИД тогда предположил, что Кеосаян может быть включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан.
Казахстан, один из ближайших союзников России, официально не осудил и не поддержал российское вторжение в Украину и придерживается "нейтралитета". В конце марта первый заместитель главы администрации президента Тимур Сулейменов в интервью изданию EURACTIV заявил, что Казахстан не станет помогать Москве обходить санкции, наложенные Западом.
Гарибашвили заявил о безоговорочной поддержке Украины и осудил агрессию России
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил, что Тбилиси твердо поддерживает международное сообщество и выражает полную солидарность с Киевом.
«Мы продолжим поддерживать Украину как политически, так и практически, в двустороннем и многостороннем форматах», – заявил политик, выступая на благотворительной сессии Международной донорской конференции высокого уровня в Польше.
«Мы мобилизовали все наши ресурсы, чтобы смягчить последствия этой разрушительной войны. Мы никогда не отказывали в поддержке нашим историческим партнерам и друзьям в Украине в такое волнительное для нашего региона время», – добавил он.
По словам Гарибашвили, война в Украине привела к острому гуманитарному кризису в регионе, что требует от международного сообщества немедленных действий. И правительство выражает безоговорочную солидарность со своими украинскими партнерами, заверил премьер.
«Мы осуждаем грубую военную агрессию России против Украины, грубо нарушающую основополагающие принципы и нормы международного права и Устава ООН и бросающую беспрецедентный вызов европейской архитектуре безопасности. Последствия войны в Украине определяют будущую архитектуру европейской безопасности и закладывают основу для новой системы безопасности в нашем регионе и за его пределами», – отметил Гарибашвили.
Конференция в Варшаве проводится по совместной инициативе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон. Партнерами встречи будут председатель Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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