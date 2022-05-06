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Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Грузии и Израиля
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили и министром иностранных дел Государства Израиль Яиром Лапидом.
По сообщению МИД Грузии, Яир Лапид поздравил своего грузинского коллегу с назначением на должность и пожелал ему успехов в дальнейших начинаниях.
В ходе телефонного разговора министры подчеркнули историческую тесную дружбу между Грузией и Израилем и обсудили перспективы дальнейшего развития партнерства между двумя странами. Министры отметили большой потенциал экономического сотрудничества между странами.
В ходе телефонного разговора Илья Дарчиашвили и Яир Лапид также обсудили вопросы региональной безопасности. Стороны подтвердили готовность к продолжению тесных связей между двумя странами, передает Общественный вещатель.
Другие новости дня
В Чечне призвали «добровольцев» не заниматься мародерством в Украине
Заместитель министра внутренних дел по Чечне Аслан Ирасханов перед отправкой в Украину очередной группы так называемых добровольцев призвал их не заниматься мародерством.
Выступление высокопоставленного полицейского показал в эфире государственный чеченский телеканал «Грозный». Обращаясь к бойцам, Ирасханов говорит: «Ваша цель – освободить наш русский народ, правильно? Поэтому мародерничать не в наших интересах, это неправильно будет... и за нас с вами будет краснеть наше руководство».
Сюжет об очередной группе «добровольцев» был опубликован на ютуб-канале ЧГТРК «Грозный» 4 мая. На кадрах видны люди в военной форме, предположительно, из разных регионов России. Утверждается, что они прошли подготовку на базе университета спецназа в Гудермесе.
Перед отправкой в Украину с напутственными словами перед бойцами также выступили председатель парламента Чечни Магомед Даудов, глава МВД по Чечне Руслан Алханов и заместитель председателя республиканского правительства Абузайд Висмурадов.
- В начале апреля в дополнение к страшным кадрам из населенных пунктов под Киевом, которые покинула армия РФ, в сети появились многочисленные свидетельства мародерства. Российские военные высылают семьям тонны вещей, вывезенных из Украины, – об этом свидетельствуют в том числе кадры с камер наблюдения, установленных в отделении службы курьерской почтовой доставки в белорусском Мозыре.
- В конце апреля в Чечне обнаружили украденную в украинском Мелитополе сельхозтехнику западного производства стоимостью в несколько миллионов евро. Позднее стало известно, что кадыровцы не смогли завести машины из-за дистанционной блокировки.
- Глава Чечни ранее заявил, что университет спецназа в Гудермесе еженедельно «готовит для отправки около 200 добровольцев», подчеркнув, что речь идет в том числе об уроженцах других регионов России. Основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в комментарии для Кавказ.Реалии отмечал, что подготовку в гудермесском центре вряд ли можно назвать полноценной.
У Руставской тюрьмы прошла акция в поддержку Саакашвили
У тюрьмы №12 в городе Рустави, где содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, прошла акция протеста. Митинг был организован сторонниками «Единого национального движения».
Манифестанты пришли к пенитенциарному учреждению с грузинскими и украинскими флагами. Они скандировали: «Миша, Миша!» и «Свободу Мише!». Главное требование протестующих – перевести Саакашвили на лечение за границу, пишет СОВА.
- Михаил Саакашвили уже семь месяцев находится в заключении. Третий президент Грузии тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября 2021 года. Тогда же политик объявил голодовку, которая длилась 50 дней. Экс-президент прошел курс реабилитации в военном госпитале Гори, а вскоре после возвращения в тюрьму снова обратился к крайней форме протеста. На этот раз он голодал 20 дней. Он называет себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- Врачи из консилиума при Народном защитнике заключили: у Михаила Саакашвили развилась анорексия, он не может принимать белки, в организме начался процесс поглощения белков из внутренних органов. Врачи считают, что в пенитенциарной системе не могут оказать Саакашвили должную помощь.
Международные доноры собрали для Украины 6,5 миллиарда долларов
В четверг на международной донорской конференции в Варшаве для Украины собрали 6,5 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Собранные средства направят на гуманитарную помощь и восстановление Украины после российской агрессии.
На конференции по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что украинские власти уже готовят масштабный план по послевоенному восстановлению страны. По оценкам аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики, общие потери Украины уже сейчас составляют около 600 миллиардов долларов.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции по итогам варшавского мероприятия заявил, что основным источником для восстановления Украины должны стать российские деньги.
"Частично это будут финансировать наши партнеры, частично это будет финансировать наш бюджет…. Но основным источником, безусловно, должны стать деньги агрессора. На сегодняшний день – около 300 миллиардов замороженных активов Российской Федерации, которые принадлежат государству. В целом, если брать ещё и замороженные активы российских олигархов, это сумма около 500 миллиардов долларов", — сказал Шмыгаль.
По его словам, украинские власти уже ведут переговоры по передаче Украине замороженных активов. Также он отметил, что с начала российского вторжения Украина получила более 12 миллиардов долларов – как оружием, так и в виде финансовой помощи.
24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. По подсчётам аналитического центра KSE Institute, к маю 2022 года в Украине повреждено более 33 млн кв. метров жилого фонда, 543 детских сада, 231 медучреждение, 144 культурных и 97 религиозных объектов.
Югоосетинский ЦИК не откроет дополнительные участки для выборов 8 мая
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Южная Осетия не будет открывать дополнительные участки для голосования на повторных выборах президента, которые назначены на 8 мая. Об этом ТАСС сообщила секретарь ЦИК Кристина Авлохова.
Накануне югоосетинский Верховный суд удовлетворил иск о признании незаконным бездействие ЦИК касательно открытия в Северной Осетии дополнительных участков для голосования и обязал Центризбирком рассмотреть данный вопрос.
При этом Авлохова сообщила, что голосование в ходе второго тура будет проходить на тех же участках, что и во время первого. Будут открыты 72 участка в Южной Осетии, два – во Владикавказе, по одному – в Москве и в Сухуми.
Ранее председатель ЦИК Эмилия Гагиева заявила, что, согласно конституционному закону, избирательные участки образуются не позднее чем за 50 дней от даты выборов. Таким образом, по словам главы Центризбиркома, открытие новых участков будет противоречить принципам равноправия во втором туре выборов.
В первом туре лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%).
В Мариуполе российские войска возобновили штурм «Азовстали»
В Мариуполе российские войска возобновили штурм завода "Азовсталь". По данным украинского Генштаба при помощи артиллерии, авиации и большого количества техники они прорываются на территорию комбината. Периметр, который занимают украинские военные, сокращается.
На кадрах трансляции агентства Reuters с территории комбината видно перемещение бронехники с буквой Z.
Штурм "Азовстали" продолжается третьи сутки, несмотря на российские заявления о том, что завод намерены лишь заблокировать. Такой приказ ранее давал президент России Владимир Путин.
О том, что завод штурмует российская армия, сообщает и разведка Великобритании. По её данным, сопротивление защитников "Азовстали" приводит к увеличению потерь россиян и срывает их планы на юге Донбасса. Попытки завладеть комбинатом и завершить захват Мариуполя, вероятно, связаны с наступающим 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине, пишут британские военные разведчики.
Представители полка "Азов", которые больше двух месяцев держат оборону на заводе, в очередной раз обвинили российские власти в нарушении обещаний и в очередной раз обратились к международному сообществу за помощью в эвакуации мирных жителей. Они так же попросили президента Владимира Зеленского сделать все возможное, чтобы вывезти раненых бойцов. Ранее украинские военные также призывали мировых политиков помочь в организации коридора для вывода военных.
Ранее с территории завода началась эвакуация мирных жителей, которые прятались в помещениях от обстрелов российской армии. По данным ООН, всего с "Азовстали", удалось вывести 500 человек. Сколько ещё мирных граждан укрывается на комбинате, неизвестно. На днях было объявлено, что гуманитарные коридоры для выхода с "Азовстали" будут открыты с 08:00 до 18:00 по московскому времени 5, 6 и 7 мая.
Российские военные предложили украинским военным сдаться и выйти по коридорам, но те отказались это сделать.
Несмотря на то, что на территории "Азовстали" идут бои, сам Мариуполь, который контролируют российские военные, начали расчищать от завалов. На одном из столбов в центре города водрузили флаг России. К работам по восстановлению памятников привлекли жителей города.
Мариуполь – портовый город на Азовском море – практически полностью разрушен. По данным местных властей, погибли не менее 20 тысяч человек. Уничтожено до 90 процентов городской застройки. В городе осталось около 100 тысяч человек из 400 тысяч, проживавших до войны.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
ООН опубликовала новый отчёт о гибели мирных граждан Украины
Почти 3300 человек мирных жителей убиты, около 3500 получили ранения с начала российского вторжения на территорию Украины. Об этом говорится в новом отчёте ООН.
231 погибший – дети в возрасте до 18 лет. Тела 73 убитых детей оказались в таком состоянии, что даже их пол было невозможно установить.
ООН также отдельно приводит данные о жертвах и раненых на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Там убиты 105 человек, ранено 417.
Как говорится в отчёте, причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.
В ООН отмечают, что реальные цифры погибших могут оказаться значительно большими.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Страны Запада регулярно обвиняют Москву в жестокости по отношению к мирным гражданам Украины. Международные организации утверждают, что российские военнослужащие совершали военные преступления. Россия все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что российская армия атакует исключительно военные объекты.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Суд в Москве заочно арестовал Александра Невзорова
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал журналиста Александра Невзорова по уголовному делу о распространении так называемых фейков о российской армии.
Ранее Невзоров был объявлен в розыск. Он находится за границей.
Об уголовном деле против Невзорова - бывшего телеведущего, депутата Госдумы и доверенного лица Владимира Путина - Следственный комитет сообщил 22 марта. Это одно из первых уголовных дел по статье о фейках, появившейся в Уголовном кодексе после российского вторжения в Украину. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными родильного дома в Мариуполе. Журналист назвал этот обстрел умышленным. Сознательные атаки военными гражданских объектов могут расцениваться как военное преступление.
Российская армия отрицает, что наносит удары по гражданским объектам. В случаях, когда такие атаки фиксируются, Москва заявляет, что объект использовали украинские военные, или же - как в случае с роддомом - что обстрел вёлся с украинских позиций или вообще был постановкой.
Об авиударе по роддому в Мариуполе Киев сообщил 9 марта. Российские власти сначала заявляли, что в здании располагался штаб подразделения Национальной гвардии Украины, а потом – что вообще не наносили удар. Согласно сложившейся практике, фейками российское следствие считает такие сообщения, которые противоречат официальной позиции Минобороны. В России уже возбуждены десятки уголовных дел о фейках, несколько человек находятся в СИЗО. Невзоров, получивший известность ещё в конце 1980-х годов как ведущий программы "600 секунд", один из самых известных обвиняемых по таким делам.
СМИ: у острова Змеиный горит российский фрегат
Российский фрегат, состоящий на вооружении Черноморского флота России, горит у острова Змеиный. Об этом 6 мая сообщает одесское издание «Думская». Украинский нардеп Алексей Гончаренко заявил, что фрегат «Адмирал Макаров» был «наказан богом моря».
По предварительной информации издания «Думская», корабль был поражен украинской ракетой «Нептун». На борту фрегата произошел взрыв с последующим горением. СМИ сообщает, что над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит российская авиация, на помощь кораблю из аннексированного Крыма вышли спасательные суда.
СМИ обращает внимание, что информация о взрыве на корабле появилась в соцсетях еще вечером 5 мая. Издание «Думская» пишет, что «получило подтверждение, что такой инцидент действительно произошел».
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил об инциденте с фрегатом в своем Telegram-канале.
«Друзья, всем привет с Одессы-мамы, классные новости. Есть такой «Адмирал Макаров», у него есть еще «брат» – «Адмирал Эссен». Человек и корабль. Ему стало очень плохо. Снова «наказал» бог моря этих негодяев. И еще один русский военный корабль ну не полностью пошел куда нужно, но получил достаточно и надеюсь скоро тоже пойдет тоже туда, куда нужно», – рассказал Гончаренко.
По предварительной информации Гончаренко, фрегат сильно поврежден, но остается на плаву.
В условиях боевых действий нет возможности независимо проверить эту информацию.
Украинские и российские военные официально не сообщали об инциденте с фрегатом «Адмирал Макаров».
4 мая корреспондент Крым.Реалии сообщил, что в главной базе Черноморского флота России в Севастополе находится большая часть боевых кораблей, в море выведены шесть кораблей с ракетами на борту.
Флагман Черноморского флота России гвардейский ракетный крейсер «Москва» затонул, по сообщению Министерства обороны РФ, 14 апреля во время буксировки в порт. Гибель российского крейсера произошла после масштабного пожара впоследствии, предположительно, удара 13 апреля украинскими ракетами «Нептун».
При этом, как утверждали в Минобороны России, экипаж, штатная численность которого свыше 500 человек, был эвакуирован.
До 22 апреля российские власти не раскрывали информацию, есть ли погибшие в результате затопления крейсера «Москва». Родные моряков начали сообщать о пропавших без вести в социальных сетях.
Минобороны России признало гибель на «Москве» только одного человека – старшего мичмана Ивана Вахрушева. Российское оборонное ведомство утверждает, что 27 моряков пропали без вести, 396 – эвакуированы. Вахрушева похоронили в Севастополе.
Согласно предварительной оценке украинской стороны, Россия смогла спасти 58 человек из 510 членов экипажа затонувшего российского крейсера «Москва».
Независимого подтверждения данных о потерях России на крейсере «Москва» нет.
Крейсер «Москва» участвовал в операции у острова Змеиный в Одесской области, именно к этому крейсеру относились, ставшие мемом, слова «Русский военный корабль, иди на ***».
В Абхазии заключение под стражу экс-министра культуры признано законным
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия признала законным и обоснованным заключение под стражу экс-министра культуры Гудисы Агрба. Об этом сообщается на сайте суда.
Предварительным расследованием Агрба подозревается в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 157 абхазского Уголовного кодекса (хищение чужого имущества, вверенного виновному, путём присвоения или растраты, совершенные по предварительному сговору в особо крупном размере).
По версии следствия, в результате преступных действий, совершенных Гудисой Агрба и его предположительным пособником, предпринимателем Надиром Джинал, министерству культуры был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 14 млн 300 тысяч рублей.
Согласно постановлению Сухумского городского суда от 26 апреля 2022 года к Гудисе Агрба применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2022 года.
Азербайджан установит два новых пропускных пункта на границе с Арменией
Правительство Азербайджана приняло решение об установке двух новых пропускных пунктов на границе с Арменией.
Согласно сообщению пресс-службы правительства Азербаджана, премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о создании по одному контрольно-пропускному пункту в селе Эйвазлы Губадлинского района и в селе Газанчи Зангиланского района.
Дополнительные пропускные пункты будут действовать также в международных аэропортах Физулинского и Загатальского районов.
Грузия заполнила вторую часть опросника Евросоюза
Грузия заполнила и вторую часть опросника, на основании которого в Брюсселе рассмотрят вопрос возможного вступления страны в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, правительство планирует передать вторую часть опросника Еврокомиссии до 10 мая, пишет агентство «Интерпрессньюс».
«Мы закончили работу над второй частью опросника. Этот документ требует подготовки только лишь в технической части, и мы планируем, что к 10 мая Грузия передаст последнюю часть опросника Еврокомиссии. Как вам известно, вторая часть опросника была более технического и секторального характера, и для ее подготовки были приложены довольно большие усилия. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все государственные ведомства, которые принимали участие в этом очень важном процессе», – заявил Дарчиашвили после заседания правительственной комиссии по интеграции Грузии в ЕС, прошедшего под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
2 мая Гарибашвили передал послу Евросоюза в Грузии Карлу Харцелю первую часть заполненного опросника. Представители грузинской оппозиции и НПО недовольны тем, что правительство не обнародовало ответы первой части опросника.
Белорусский суд приговорил Софью Сапегу к шести годам тюрьмы
Белорусский суд приговорил Россиянку Софью Сапегу, арестованную в прошлом году вместе с белорусским оппозиционным блогером Романом Протасевичем после посадки самолёта Ryanair в Минске, к шести годам колонии общего режима. Сапегу взяли под стражу в заде суда.
Россиянку обвиняли по семи статьям белорусского Уголовного кодекса.
Среди предъявленных Сапеге обвинений разжигание социальной вражды, насилие или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Следствие считает, что она модерировала сайт, посвящённый сбору данных о сотрудниках белорусских силовых структур.
Шесть лет заключения — минимальный срок, который могла получить Сапега. Суд учёл её соглашение со следствием.
Сапегу задержали 23 мая 2021 года после того, как белорусские власти принудительно посадили в Минске авиалайнер Афины – Вильнюс, в котором она летела вместе с Протасевичем.
Страны Запада резко осудили действия Минска, обвинив режим Александра Лукашенко в воздушном пиратстве с целью похищения человека. Главное внимание при этом было привлечено к фигуре Протасевича, одного из основателей оппозиционного телеграм-канала NEXTA. Ресурс занимался активным освещением акций против официальных результатов президентских выборов, победителем которых был объявлен Лукашенко.
В апреле белорусский Верховный суд объявил NEXTA террористической организацией.
Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Впоследствии его отпустили из СИЗО. Обвинения с него не сняты, однако о том, где он сейчас находится и чем занимается, нет достоверных данных.
Еврокомиссия предлагает на 3 месяца отсрочить нефтяное эмбарго против РФ
Еврокомиссия – после возражений ряда стран ЕС, прежде всего Венгрии – внесла коррективы в предлагаемый ею шестой пакет санкций в отношении России в связи с её вторжением в Украину.
В новом предложении, которое в пятницу обсуждают послы стран ЕС в Брюсселе, содержится более долгий переходный период перед введением эмбарго на поставки российской нефти. По словам члена Еврокомиссии Паоло Джентилони, согласно новому предложению эмбарго вступит в силу через 9 месяцев, а не к концу года, как планировалось ранее.
Кроме того, для ряда стран – Венгрии, Словакии, вероятно, также Чехии – будет сделано исключение до 2024 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что не поддержит шестой пакет санкций в том виде, в котором он был предложен. По его словам, нефтяное эмбарго станет разрушительным для экономики Венгрии. Он также сказал, что против санкций в отношении религиозных лидеров – в санкционный список предлагалось включить предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла.
Позиция Орбана вызвала одобрение заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который назвал его слова "мужественным шагом". Других лидеров ЕС Медведев сравнил со "стадом".
Санкции для их вступления в силу должны одобрить все страны ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу сказала, что нефтяное эмбарго – непростой шаг, но в долгосрочной перспективе ЕС не может полагаться на поставки энергоносителей из России и не должен финансировать российский бюджет, средства которого идут на войну.
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Медведева и Шойгу
Украинская Генеральная прокуратура подозревает девятерых членов Совета безопасности России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Всем им выписаны повестки с вызовом на допрос 16, 17 и 18 мая. Документы опубликованы на сайте украинской Генпрокуратуры. Владимира Путина среди вызванных нет.
Офис генерального прокурора Украины намерен допросить заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, главу Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСБ Александра Бортникова, руководителя Службы внешней разведки Сергею Нарышкину и полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева.
21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации в Донбассе. Все вызванные Украиной на допрос присутствовали и выступали на нём в поддержку признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". Заседание транслировалось по телевидению. Спустя три дня, 24 февраля 2022 года, Россия вторглась на территорию Украины.
Следственный комитет России заявил, что установит должностных лиц Украины, вызвавших на допрос членов российского Совбеза. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК.
Совет безопасности РФ функционирует с 1992 года. Члены Совета назначаются президентом — председателем Совета безопасности — на персональной основе, а не по должности. Сейчас в Совбезе 12 постоянных членов и 17 работающих на непостоянной основе. Согласно закону РФ “О безопасности”, основная функция Совбеза — подготовка решений президента в области обеспечения безопасности.
Новым пресс-секретарём Белого дома впервые стала темнокожая
Новым пресс-секретарём Белого дома стала Карин Жан-Пьер. В конце следующей недели она сменит на посту Джен Псаки. Соответствующее назначение сделал президент США Джо Байден.
Карин Жан-Пьер 44 года. Она стала первой темнокожей женщиной и представителем ЛГБТ на должности пресс-секретаря.
Джен Псаки работала на разных позициях в администрациях Барака Обамы и Джо Байдена. После ухода из Белого дома она станет ведущей леволиберального канала MSNBC.
Карин Жан-Пьер родилась на карибском острове Мартиника, в заморском департаменте Франции. Выросла в Нью-Йорке. В прошлом работала аналитиком на телеканале, куда уходит Псаки. Больше двух десятков лет работала с Демократической партией США. Занимала директорскую должность в администрации Обамы. Перед переходом в команду Байдена работала в аппарате вице-президента Камалы Харрис.
В 2016 году Жан-Пьер была представителем либерального движения MoveOn. Оно среди прочего пропагандирует идеи инклюзивного общества, равенства, социальной справедливости и политического прогресса.
В Украине девять грузинских добровольцев получили легкие ранения
В ходе боев в Украине ранения получили девять грузинских добровольцев. Об этом на своей страничке в соцсети Facebook написал один из бойцов Ладо Гамсахурдия.
«В ходе столкновения мы, девять грузин, были ранены. Все мы – в порядке, твердо стоим на ногах. Лично мне осколок попал в бедро, выявлена легкая контузия. Как видите, я в порядке», – сообщил Гамсахурдия, опубликовав свое фото из больницы.
Как пишет СОВА, доброволец рассказал, что они участвовали в ожесточенном боестолкновении, но вышли из него без потерь, в то время как у противника – «солидные потери».
«Как сказал наш командир: мы отомстили за кровь наших грузинских бойцов», – добавил Ладо Гамсахурдия.
Отметим, что с 24 февраля в Украине погибли уже 10 грузинских добровольцев, воевавших на украинской стороне.
Мать Саакашвили: лиц, причастных к его пыткам, могут внести в аналог «списка Магнитского»
Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что лица, причастные к пыткам политика, бесчеловечному и жестокому обращению с ним, могут быть включены в аналог «списка Магнитского». Все эти лица уже идентифицированы, приводит ее слова телеканал «Мтавари архи».
Как пишет СОВА, Аласания обсудила вопрос самочувствия Саакашвили с депутатами Европарламента и представителями Совета Европы, в том числе с председателем Европейского комитета по предотвращению пыток. По ее словам, западные партнеры детально знакомы с делом Михаила Саакашвили и согласны с тем, что ответственность за здоровье и жизнь третьего президента Грузии теперь лежит на правительстве страны.
«Во время встреч от этих людей часто было слышно о «списке Магнитского». Все они были единодушны в том, что такой список должен быть составлен и люди, участвовавшие в этих пытках и бесчеловечном обращении, должны быть должным образом наказаны», – сказала Гиули Аласания.
27 апреля сформированный под эгидой Омбудсмена Грузии Нино Ломджария консилиум врачей подготовил очередной отчет о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Согласно заключению медиков, у экс-президента наблюдается белковое голодание. Саакашвили потребляет лишь около 1/4 ежедневно принимаемых им ранее калорий, поэтому функции его организма «замедляются».
5 мая члены семьи и сторонники экс-президента провели у здания администрации правительства Грузии акцию протеста с требованием защитить право Саакашвили на жизнь и здоровье.
«Список Магнитского» – перечень лиц, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть российского аудитора Сергея Магнитского, а также другие грубые нарушения прав человека в РФ. Изначально список содержал 60 фамилий чиновников, силовиков и судей, но впоследствии в разных странах принимались различные нормативные акты, которые расширяли перечень.
Военная прокуратура: крейсер «Москва» не участвовал в «спецоперации»
Российская военная прокуратура утверждает, что затонувший в апреле в Чёрном море флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва" - не входил в территориальные воды Украины и не участвовал в войне, которую российские власти называют спецоперацией.
Это следует из письма Военной прокуратуры Черноморского флота, скан которого опубликовал Дмитрий Шкребец, отец матроса-срочника Егора Шкребца, проходившего службу на "Москве" и объявленного пропавшим без вести. Комментариев прокуратуры и независимых подтверждений подлинности этого письма нет.
Как говорится в документе, крейсер "Москва" "не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции". В документе говорится, что Егор Шкребец официально объявлен пропавшим без вести в результате "чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель корабля".
- Крейсер "Москва" затонул, как заявило Минобороны России, в результате пожара и взрыва боезапаса на борту. О причинах пожара не сообщается. Большая часть экипажа, как утверждается, была эвакуирована. По официальным данным Минобороны, погиб 1 военнослужащий, ещё 27 объявлены "пропавшими без вести". От родственников и знакомых известны имена нескольких из них.
- Украинская сторона утверждает, что по крейсеру были выпущены 2 ракеты, которые и привели к пожару и затоплению корабля.
- Ряд американских СМИ - в частности NBC News, The Washington Post, The New York Times и CNN - со ссылкой на источники утверждают, что разведка Соединённых Штатов незадолго до гибели "Москвы" предоставила Украине информацию о местоположении крейсера в Чёрном море. При этом, как утверждается, США заранее не знали о том, что Украина собирается ударить по крейсеру, и не участвовали в принятии решения об ударе. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не предоставляли "информацию о целеуказании" на "Москву", сказав, что у Украины есть своя разведка.
- По украинским данным, крейсер участвовал в боевых действиях, в частности в захвате острова Змеиный в первый день войны 24 февраля. Почта Украины даже выпустила марку с изображением крейсера, посвящённую обороне острова - один из его защитников, как утверждается, нецензурно ответил на предложение "русского военного корабля" сдаться.
- Президент России Владимир Путин утверждал, что к участию в "спецоперации" не привлекаются военнослужащие-срочники. Однако известно, что в экипаже "Москвы" срочники были, это признало само командование. Ответ прокуратуры, очевидно, призван доказать, что гибель корабля и части его экипажа никак не связана с войной.
Абхазский клуб может войти в состав российской футбольной лиги
Заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов накануне провёл рабочую встречу с председателем Государственного комитета самопровозглашенной республики Абхазия по спорту Джемалом Губаз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.
Стороны обсудили «вопросы сотрудничества в сфере футбола между Сочи и Абхазией», а также возможность включения в число участников второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2) с сезона-2022/2023 абхазского футбольного клуба.
Сообщается, что в настоящее время Минспортом России пересматривается календарь официальных спортивных мероприятий, ведётся работа по изменению формата соревнований. Речь идёт, в частности, о включении в состав участников команд и спортсменов, «представляющих дружественные иностранные государства».
Военкомат в Нижневартовске закидали «коктейлями Молотова»
В Нижневартовске двое неизвестных забросали местный военкомат "коктейлями Молотова". На кадрах, которые опубликовало издание Baza, и которые сняты от лица совершивших поджог, видно, как в здание летят семь бутылок с зажигательной смесью, разбиваются несколько окон и начинается пожар. Позже он был потушен прибывшими на место сотрудниками МЧС.
Сообщается, что атака на военкомат, который находится на улице Мира, произошла ночью 4 мая. Задержаны ли участники поджога - неизвестно.
С начала вооружённого вторжения российской армии на территорию Украины несколько военкоматов в разных регионах России подверглись подобным нападениям. Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что атаки были совершены гражданами РФ, протестующими против войны и возможной мобилизации. Официального подтверждения этой информации нет.
За время войны Путин засекретил более половины своих указов
С начала войны с Украиной процент засекреченных указов Владимира Путина от общего числа подписанных им документов стал рекордным за последние 20 лет.
На это обратило внимание издание "Медиазона", изучив портал правовых актов и порядковые номера документов. Судя по ним, в марте были засекречены 54% от всех указов Путина, в апреле - 49%. Выше этот показатель был только в декабре 2002 года (59%) - тогда, напоминает "Медиазона", шла вторая чеченская война, а внутри страны произошло множество терактов.
Издание отмечает, что секретными указами, в частности, посмертно награждают орденами военных. Изучив сообщения различных городских и поселковых администраций о гибели российских военнослужащих на территории Украины, "Медиазона" сообщает о как минимум 600 таких награждений.
По различным оценкам, с начала вторжения армии РФ на территорию Украины погибли от 10 до 25 тысяч российских солдат. Минобороны РФ не сообщало о количестве погибших с 25 марта - тогда, по версии ведомства, их было 1 351.
В Казахстане назначен референдум по поправкам в Конституцию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 5 июня 2022 года референдума по внесению изменений в Конституцию. Об этом сообщает «Настоящее время».
Токаев заявил, что конституционная реформа нацелена на «комплексную трансформацию всей государственной модели». В частности, поправки в основной закон страны закрепят «окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством».
По словам Токаева, в новой редакции Конституции планируется «закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений».
- Как пишет казахская служба Радио Свобода, в марте Токаев, обращаясь с «посланием к народу», предложил внести изменения в Конституцию. Они предусматривают воссоздание Конституционного суда, который был упразднен в 1995 году; запрещают президенту состоять в политических партиях на период осуществления полномочий, а его близким родственникам – занимать политические или руководящие должности в квазигосударственном секторе; затрагивают работу парламента и избирательную систему.
- В конце апреля председатель мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов заявил, что принятие поправок к Конституции позволит упразднить конституционный закон о первом президенте. Именно этот закон гарантирует Нурсултану Назарбаеву иммунитет от преследования, неприкосновенность его имущества и активов членов его семьи, предусматривает ряд привилегий и финансирование из бюджета его канцелярии.
Путин извинился перед премьером Израиля за слова Лаврова о Холокосте
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом извинился за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о евреях и антисемитизме. Об этом сообщает канцелярия Беннета.
«Премьер-министр принял извинения президента путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», – говорится в сообщении по итогам переговоров.
На сайте Кремля об извинениях со стороны российского президента информации нет. Там говорится, что Путин поздравил Беннета с Днем независимости Израиля и обсудил с ним войну в Украине, в частности – эвакуацию людей с мариупольского завода «Азовсталь».
Кремль также сообщает, что лидеры двух стран обсудили приближающийся день победы - 9 мая. Президент России «напомнил, что из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40 процентов были гражданами СССР, и просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия».
- 1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Он предположил, что у Гитлера, под руководством которого были уничтожены 6 миллионов евреев, была «еврейская кровь». «Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи», – заявил Лавров. Слова российского министра вызвали возмущение руководства Израиля. Власти страны обвинили Лаврова во лжи и расизме и вызвали российского посла Анатолия Викторова для дачи разъяснений.
- 3 мая МИД России опубликовал статью «Об антисемитизме», обвинив Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве». На следующий день официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что израильские наемники воюют в Украине «плечом к плечу с боевиками «Азова».
Семья и сторонники Саакашвили проводят у здания правительства Грузии акцию протеста
Перед зданием правительственной канцелярии Грузии проходит акция в поддержку третьего президента страны Михаила Саакашвили. В ней принимают участие родственники политика, члены оппозиционного «Единого национального движения» и других политических партий, а также сторонники экс-президента, сообщает SOVA.
По словам организаторов акции, их главное требование – защитить право Саакашвили на жизнь.
«Государство всегда должно быть защитником фундаментального права – права на жизнь. В данном случае мы видим другое: имеется заключение квалифицированных врачей [консилиума] Народного защитника о тяжелейшем состоянии его здоровья. У нас есть информация от посетителей, которые его навещают, что его состояние – плачевное. Поэтому мы решили активнее включиться, чтобы все знали о его реальном физическом состоянии. Поэтому мы и собрались. Сегодня – первая акция, и они продолжатся», - сказал брат бывшего президента Давид Саакашвили.
- 27 апреля сформированный под эгидой омбудсмена Грузии Нино Ломджария консилиум врачей подготовил очередной отчет о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Согласно заключению медиков, у экс-президента наблюдается белковое голодание. Саакашвили потребляет лишь около 1/4 ежедневно принимаемых им ранее калорий, поэтому функции его организма «замедляются».
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