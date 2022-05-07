Тинатин Зоидзе: Никто из граждан Украины, находящихся в Батуми, не останется на улице

«Ни один гражданин Украины не останется на улице в Батуми», - заявила в интервью Общественному вещателю глава департамента туризма Аджарии Тинатин Зоидзе в связи с заявлением Народного защитника по вопросу размещения беженцев из Украины в Грузии.

По словам Зоидзе, граждане Украины, проживающие в отелях класса люкс, останутся в них до тех пор, пока для них не будет найдено альтернативное жилье.

«Не соответствует действительности информация о том, что граждан Украины начнут спонтанно выселять из гостиниц. Все останутся на местах, пока не будет найдена альтернативная площадь. Процесс начался, люди расселены частично в Гонио, Чакви и Батуми. Потребность в жилье очень возросла, и мы не можем говорить о долгосрочных планах, потому что никто не знает, сколько продлится война в Украине, и с какими реалиями и проблемами мы столкнемся. Частный сектор бескорыстно поддерживает граждан Украины. Когда они не в состоянии размещать граждан Украины, то связываются с нами, и мы переводим людей в альтернативное жилье», - сказала Тинатин Зоидзе.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария распространила сегодня заявление по поводу размещения граждан Украины. В заявлении говорится, что «на основании обращения вынужденно перемещенных в результате российской военной агрессии граждан Украины и из сообщений СМИ, Народному защитнику Грузии стало известно, что граждане Украины, проживающие в гостиничном секторе за счет государственного финансирования, получили уведомления об освобождении номеров в ближайшие дни, из-за чего они могут остаться на улице».