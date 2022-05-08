В Южной Осетии проходит второй тур президентских выборов

В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня, 8 мая, проходит второй тур президентских выборов. Как сообщила информагентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова, «на участках наблюдается активность избирателей, по информации, поступающей из избирательных участков с отдаленных сел, процесс голосования там начался без эксцессов».

МВД несет службу в усиленном варианте. Все избирательные участки республики находятся под охраной.

На пост главы республики претендуют два кандидата, вышедшие во второй тур - это действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

Всего открыто 76 избирательных участков в Цхинвали, а также во всех четырех районах Южной Осетии - Цхинвальском, Джавском, Знаурском и Ахалгорском. Кроме того, два участка открыты в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуми. ЦИК республики изготовил 40 тысяч бюллетеней. В стране зарегистрировано более 32 тысяч избирателей.

Избирательные участки закроются в 20.00 воскресенья.

Победитель определяется простым большинством голосов. Для признания второго тура выборов состоявшимся,в голосовании должны принять участие более 30% избирателей, внесенных в списки для голосования. В бюллетенях предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов.

За выборами будут следить наблюдатели из России, самопровозглашенных ДНР, ЛНР, Абхазии. Аккредитацию на выборы получили более 25 наблюдателей. Для освещения предварительных итогов голосования и результатов выборов в Цхинвали в 9 утра открылся информационный центр ЦИК. Первый брифинг ЦИК запланирован на 10:00 по местному времени.