Депутат «Мечты»: Не считая оккупации, Грузию никогда не оскорбляли так, как это делает Киев

Миграционные власти Швеции отказали в предоставлении статуса беженца чеченцу Артуру Ш. (в настоящий момент в его интересах фамилия не разглашается). Его могут депортировать в Россию, где мигранту грозит опасность, заявляют правозащитники.

В чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд», которая базируется в Швеции, Кавказ.Реалии рассказали, что Артур Ш. смог сбежать из Чечни, где его пытали силовики.

«По нашим данным, в Чечне он общался с мужчиной, который сотрудничал с правоохранительными органами и был провокатором, что называется «кротом». В вину Артуру ставят некие разговоры, переписку, при том, что никаких реальных преступлений он не совершал. Правоохранители незаконно задерживали его и подвергали пыткам - тогда он отказался давать ложные показания на других людей и оговаривать себя. Артуру чудом удалось спастись и эмигрировать», - рассказали правозащитники.

По их словам, тогда же в Швецию смог уехать и брат мигранта, которому предоставили статус беженца. Артуру в этом статусе отказали, так как представителей миграционной службы насторожило, что заявитель не помнит малозначительные детали пыток, поэтому его историю сочли неубедительной. В то же время представители Красного креста провели экспертизу и задокументировали на теле и особенно на голове беженца шрамы, которые могут быть следами от пыток.

«Во-первых, Артура били по голове, у него имеются проблемы с памятью, во-вторых, пропуск мелких деталей как раз свидетельствует о том, что история не придумана, а пережита лично – если бы она была фейковой, проблем с выдуманными деталями не было бы», - отмечают в «Вайфонде».

Сейчас задержанный находится в депортационной тюрьме в ожидании высылки в Россию.