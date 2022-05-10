Грузия сдала вторую часть опросника на вступление в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал вторую часть заполненного опросника на вступление в Евросоюз главе представительства ЕС в Грузии Карлу Харцелю.

Это часть обязательной процедуры для получения статуса-страны кандидата. Первая часть опросника содержала до 400 вопросов, вторая — около двух тысяч, передает агентство «Новости-Грузия».

«Всего получилось семь книг, и я с радостью передаю их вам. Мы с нетерпением ждем решения Еврокомиссии и её государств-членов», – заявил премьер.

Харцель отметил, что следующим шагом станет заключение Еврокомиссии по заявке Грузии.

«Процесс достаточно прямолинейный. Совет ЕС попросил Еврокомиссию прокомментировать ситуацию в отношении Украины, Молдовы и Грузии, а также их готовность взять на себя дальнейшие обязательства перед ЕС», — сказал Харцель.

Грузия и Молдова подали заявку на вступление в ЕС 3 марта, вслед за Украиной.

До этого правительство Грузии намеревалось подать официальную заявку на членство в ЕС в 2024 году.