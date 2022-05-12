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«Бледный, с трудом передвигается» - мать Саакашвили навестила его в клинике
Мать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания навестила его в клинике «Вивамеди». Политик был доставлен туда утром 12 мая после многочисленных призывов родственников, сторонников и неправительственного сектора, утверждающих, что состояние здоровья экс-президента продолжает ухудшаться, сообщает SOVA.
После встречи с сыном Гиули Аласания рассказала о его самочувствии. По словам матери политика, сегодня состояние Саакашвили было значительно хуже, чем даже два дня назад, когда она навещала его в руставской тюрьме.
«Он бледный, с трудом передвигается. Сказал мне, что вчера три раза упал. У него страшная слабость. Анализы сдали, и теперь необходимо изучить их. Я не знаю, как долго они оставят его там [в клинике], он нуждается в интенсивном лечении, чтобы выжить, вот о чем речь. Здесь его не реабилитировать, хотя врачи мне очень понравились», - сказала Аласания, вновь дав понять, что семья хочет перевести Саакашвили на лечение за границу.
По словам матери экс-президента, увиденное сегодня ее испугало: «Врачи еще не сталкивались с таким пациентом». Отметив, что у ее сына девять диагнозов, Гиули Аласания посетовала, что сами доктора «Вивамеди» признаются: у них нет соответствующего опыта. «Нам нужно не наблюдение, а лечение», - добавила мать Михаила Саакашвили.
Другие новости дня
Абхазский премьер Александр Анкваб провел совещание с экологами
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провел совещание с участием председателя комитета по экологии Савелия Читанава и директора Института экологии АНА Романом Дбар.
В ходе совещания были обсуждены проблемы морского берегоукрепления и берегообразования, влияние рек на экологию морской акватории и образование морских пляжей, необходимые работы по очищению русла рек от излишних инертных материалов, вызывающих их разлив и сопутствующие проблемы. Особое внимание было уделено контролю за процессом выборки инертных материалов с целью недопущения вреда экологическому балансу.
Как сообщает информагентство «Апсныпресс», помимо обсужденных вопросов, премьер-министр интересовался мнением специалистов о причинах гибели дельфинов, имевших место в последнее время. Ситуация обратила на себя внимание не только соответствующих служб, но и общественности.
По словам главных экологов, за этим периодическим явлением наблюдают специалисты не первый год. Эксперты ведут мониторинг ситуации. По их словам, причин гибели может быть несколько: повреждения, полученные особями в рыболовецких сетях, вирусные и инфекционные заболевания этого вида млекопитающих. По мнению участников совещания, несмотря на то, что на большинстве исследованных тушек дельфинов не найдено следов внешнего воздействия, важно более строгое контролирование условий использования рыболовецких сетей.
Премьер-министр поручил продолжить мониторинг и предложить меры, способствующие минимизации случаев гибели дельфинов в результате деятельности человека.
Бывший грузинский военный приговорен в Цхинвали к 5 с половиной годам
Гражданин Грузии, бывший военный Мамука Чхиквадзе, незаконно задержанный властями самопровозглашенной республики Южная Осетия, приговорен в Цхинвали к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии.
В заявлении СГБ говорится, что незаконному вердикту предшествовало похищение Чхиквадзе российскими оккупационными силами и фабрикация обвинения против него. Это в очередной раз показывает «негуманный и преступный характер оккупации», подчеркнули в ведомстве. В Службе госбезопасности добавили, что полную ответственность за нарушение прав человека в регионе несет Российская Федерация, осуществляющая эффективный контроль территории Южной Осетии.
«Для скорейшего освобождения Мамуки Чхиквадзе и других незаконно задержанных граждан Грузии центральное правительство использует все имеющиеся в его распоряжении механизмы и рычаги. Вопрос о незаконных действиях оккупационных сил, в том числе незаконных задержаний, является важной составляющей повестки дня при общении с международными партнерами и активно обсуждается во всех международных форматах», - говорится в сообщении СГБ.
Латвийский Сейм разрешил сносить в стране советские военные памятники
Парламент Латвии 12 мая в одностороннем порядке приостановил действие статей соглашения с Россией о защите советских памятников на территории страны и о не препятствовании похоронам бывших советских военных. Решение было принято сразу в двух чтениях.
Так Сейм убрал легальные препятствия для сноса мемориального комплекса воинам Советской армии, погибшим во время Второй мировой войны, который находится в парке Победы в центре города. Часть латвийского общества считает его одним из символов советской оккупации. Другая часть - прежде всего русскоязычные жители страны - выступает против сноса, считая, что памятник увековечивает память освободителей Риги от нацизма. Ситуация обострилась на фоне российского военного вторжения в Украину.
"Россия целенаправленно укрепляет сегодняшнюю ассоциацию Российской Федерации с Советским Союзом – и в риторике официальных лиц ", – заявил председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс. Он был одним из инициаторов голосования, — передаёт канал Настоящее время.
При голосовании в первом чтении против голосовали 20 депутатов, избранных от партии "Согласие", представляющий интересы русскоязычных жителей, — сообщает Delfi. Кроме памятника в Риге советские монументы и памятные таблички предлагаются к сносу и в других частях страны.
Текст договора предусматривает, что решение о его отмене Латвия должна принять совместно с Россией. Решение о сносе памятника теперь должна принять Рижская дума. 11 мая мэр Риги Мартиньш Стакис предположил, что снос пройдёт не раньше выборов нового состава Сейма, которые запланированы на 1 октября.
США ограничили передачу Украине разведданных о командирах РФ
Власти США разработали руководство по обмену разведывательными данными с Украиной. Новая инструкция принята, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Документ накладывает запреты на два вида информации, которой разведка США может делиться с Украиной. Первый запрет касается информации, которая могла бы помочь украинским военным убить представителей высшего российского командования. К ним относятся, например, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
Второй запрет наложен на информацию, которая может помочь атаковать российские объекты за пределами Украины. Это правило введено из-за опасения, что Россия может посчитать США участником таких нападений. Об этом газете на условиях анонимности сообщили представители президента США.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в разведке утверждали, что США передавали Украине информацию, которая могла привести к гибели нескольких российских генералов, а также затоплению крейсера “Москва”. В Пентагоне эти сообщения не подтвердили.
Сейчас США в режиме реального времени передают Украине информацию о местонахождении и передвижении российских войск, в том числе спутниковые снимки. Также США поставляют военную технику: тяжелую артиллерию, беспилотники и противотанковые ракеты.
Во вторник, 10 мая, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий выделение 40 миллиардов долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, подвергшейся российскому военному вторжению.
Косово подало заявку на вступление в Совет Европы
Частично признанная Республика Косово подала заявку на вступление в Совет Европы. Против этого резко выступает Сербия, которая считает частично признанную республику своей территорией. Вступление может обострить ситуацию в регионе, в Белграде объявили о созыве экстренного заседания Совета национальной безопасности.
Заявка на вступление подана в четверг, 12 мая. Для её одобрения поддержать вступление должны 2/3 членов Совета. Вероятнее всего, голосование будет успешным для Приштины, так как после исключения из Совета России у сторонников признания Косова достаточно голосов, чтобы набрать большинство, передаёт региональная служба Радио Свобода.
Косово объявило о своей независимости от Сербии в феврале 2008 года. Сейчас страну признают 98 государств. Однако республика не состоит в большинстве международных организаций, включая ООН. Приштина стремится изменить ситуацию, ставя своей целью членство в международных организациях.
Президент Сербии Александар Вучич 11 мая заявил, что Белград даст "сильный ответ" на заявку Косова, и республике будет "не так легко, как они представляют". Белград считает заявку на вступление нарушением Вашингтонских соглашений 2020 года, вводивших для Приштины годовой мораторий на подачу заявок на членство в международных структурах. Срок моратория уже истёк.
Бывший министр экономики РФ Улюкаев досрочно вышел из колонии
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев досрочно вышел из колонии №1 под Тверью. Ранее суд удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Представители прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказаний не возражали против УДО бывшего министра.
Улюкаев покинул колонию на внедорожнике Range Rover в сопровождении ещё двух машин без номеров.
Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года в офисе компании "Роснефть", которую возглавляет приближённый к Владимиру Путину Игорь Сечин. По версии следствия, Улюкаев вымогал у Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Роснефтью" компании "Башнефть".
В декабре 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 130 миллионов рублей. Министр вину не признал. Он настаивал на том, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.
Президент и премьер-министр Финляндии поддержали вступление страны в НАТО
Президент и премьер-министр Финляндии поддержали вступление страны в НАТО. Совместное заявление опубликовано в четверг, 12 мая. В тексте сказано, что союз поможет укрепить безопасность страны. В случае одобрения инициативы парламентом российская граница со странами НАТО увеличится на 1325 километров.
В заявлении политиков сказано, что надеются, что заявка будет подана в течение нескольких дней. Президент Саули Ниинистё накануне на пресс-сконференции заявил, что возможное вступление Финляндии в НАТО не будет представлять угрозы для России, а Москва должна понимать, что сама подтолкнула Хельсинки к такому решению.
По его словам, внеблоковый статус страны был её собственным выбором. Однако заявления Москвы о том, что Финляндия не может вступить в НАТО, подтолкнули её задуматься. Он добавил, что события в Украине дали понять, что Россия способна напасть на своего соседа.
Финляндия после Второй мировой войны придерживалась нейтрального статуса. Однако с 1994 года страна сотрудничали с союзом в рамках программы "Партнёрство во имя мира" и участвовала в организованной союзом миссии в Афганистане.
Предполагается, что кроме Финляндии от внеблокового статуса может отказаться соседняя Швеция. Ранее сообщалось, что страны могут подать совместную заявку на вступление в союз.
Россия запретила совершать сделки с бывшими «дочками» «Газпрома»
Правительство России опубликовало список зарубежных компаний, в отношении которых вводятся блокирующие санкции. Большая часть из них относится к группе Gazprom Germania. Это бывшее дочернее предприятие "Газпрома".
С компаниями запрещено совершать любые сделки, в том числе платежи и операции с ценными бумагами. Также вводится запрет на экспорт им или для них сырья и продукции, произведённой в России.
В санкционный список попала 31 компания. Тридцать из них принадлежат Gazprom Germania. В начале апреля - на фоне санкций, введённых после российского вторжения в Украину - правительство Германии временно национализировало компанию: до 30 сентября бывшая "дочка" Газпрома будет находиться под управлением Федерального сетевого агентства Германии.
В апреле российский "Газпром" объявил, что отказывается от своей немецкой дочерней компании. При этом он не проинформировал немецкое правительство о новом владельце, чем нарушил закон. Комментируя ситуацию, министр экономики Германии Роберт Хабек назвал решение о временной национализации "абсолютно необходимым", поскольку компания Gazprom Germania управляет критически важной инфраструктурой в стране и "чрезвычайно важна для газоснабжения". Ей, в частности, принадлежат подземные газохранилища.
Также блокирующие санкции наложены на компанию EuRoPol GAZ S.A. — владельца польского участка газопровода "Ямал-Европа". В конце апреля Польша ввела санкции в отношении "Газпрома". Ограничения подразумевают заморозку прав на акции и другие ценные бумаги, а также приостановку выплаты дивидендов. После этого "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу.
В районе завода «Азовсталь» погиб 27-летний грузинский боец
В районе завода «Азовсталь» в Мариуполе погиб грузинский боец – 27-летний Тато Бигвава. Молодой мужчина, предположительно, погиб в результате взрыва кассетной бомбы. Она была сброшена российскими войсками на территорию завода, используемого в качестве убежища бойцами батальона «Азов» и мирными жителями.
Как пишет СОВА со ссылкой на телеканал «Мтавари», перед смертью Бигвава обеспечивал безопасность гуманитарного коридора, предназначенного для эвакуации детей и стариков из убежища. После этого, во время патрулирования района, произошел взрыв. Последний раз боец разговаривал с семьей 7 мая.
Сообщается, что Тато Бигвава руководил второй ротой «Азова». После окончания Украинской военной академии он с 2014 года служил в батальоне, а около месяца назад президент Украины Владимир Зеленский наградил его Орденом мужества.
Семья Бигвава – вынужденные переселенцы из Сухуми, граждане Украины. Они жили в Днепре, но во время войны их дом был разрушен.
CNN показал кадры убийства мирных жителей российскими военными
Телеканал CNN опубликовал видео предположительного убийства российскими солдатами украинских мирных жителей.
В распоряжении телеканала оказалась запись с камер наблюдения в автосалоне на окраине Киева, ограбленном 16 марта во время попытки российской армии захватить столицу Украины.
Журналисты CNN также установили личности погибших – это владелец автосалона, фамилия которого не называется, и 68-летний Леонид Пляц, работавший там охранником.
На записи с камер наблюдения видно, как пятеро российских солдат, которые пытаются проникнуть в помещение автосалона, стреляя по замкам и разбивая стекла. К ним с поднятыми руками приближаются двое мужчин: владелец салона и охранник. Военные их обыскивают, после короткого диалога мужчины уходят.
В этот момент двое солдат возвращаются и стреляют им в спину. Пляц, получив ранение в ногу, смог добраться до пункта охраны и вызвать помощь, но к ее приезду скончался от потери крови.
В офисе Генпрокурора Украины CNN сообщили, что эти убийства расследуются как военные преступления. Телеканал запросил комментарий у Минобороны России. Однако ведомство не ответило на вопросы журналистов.
Власти КНДР сообщили о первых случаях заражения COVID-19 в стране
Власти КНДР сообщили о первых случаях заражения коронавирусной инфекцией, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел заседание политбюро и приказал усилить контроль в стране и на границах. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Сообщается, что случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" были обнаружены в Пхеньяне – анализы у жителей с симптомами COVID-19 были взяты 8 мая.
После этого во всей стране был введен режим "максимальной чрезвычайной ситуации" и объявлен локдаун. Сколько именно людей заразилось, не сообщается. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел заседание политбюро, призвав заблокировать все возможности распространения вируса и усилить пограничный контроль. Он пообещал, что страна преодолеет кризис, который, по его словам, возник неожиданно.
Администрация президента Южной Кореи сообщила о готовности оказать гуманитарную помощь властям Северной Кореи в борьбе с COVID-19, передает Reuters.
Власти Северной Кореи еще ни разу не отчитывались перед Всемирной организацией здравоохранения об обнаружении случаев коронавируса в стране.
После обнаружения вируса в китайском городе Ухань в конце 2019 года Северная Корея прекратила сообщение с Китаем и Россией. Однако есть предположения, что пограничники в Хесане занимались контрабандой с китайскими контактами.
Летом 2020 года власти КНДР заподозрили коронавирус у перебежчика из Южной Кореи. Из-за этого в приграничном городе Кэсон был введен карантинный режим. Впрочем, государственные СМИ так и не сообщили, был ли у этого человека диагностирован COVID-19.
В конце 2020 года японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники сообщила, что КНДР закупила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и китайское диагностическое оборудование.
В июне 2021-го лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о "серьезном инциденте" в сфере здравоохранения КНДР и уволил высокопоставленных членов партии за то, что они "пренебрегли выполнением важных решений" о "длительной государственной кампании по предотвращению чрезвычайной эпидемии". Агентства AFP и AP тогда писали, что слова лидера КНДР свидетельствуют о серьезном ухудшении ситуации с коронавирусом в стране.
Белгородская область сообщила о первом погибшем мирном жителе
В Белгородской области один человек погиб, шестеро получили ранения при обстреле села Солохи со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Погибший стал первой известной жертвой среди мирного населения России с начала войны с Украиной.
В селе есть разрушения. Из-за обстрела загорелся растущий за пределами населённого пункта камыш, но дома не загорелись, уточнил губернатор. Население села Солохи будет вывезено в безопасное место.
С начала российского военного вторжения в Украину белгородский губернатор, наряду с руководителями других приграничных регионов, неоднократно заявлял об обстрелах со стороны Украины российской территории.
В конце апреля сообщалось о гибели в Белгородской области российского военного при обстреле села Головчино в 15 километрах от границы с Украиной.
Тиньков: большинство бизнесменов из списка Forbes не поддерживают войну
Большинство богатейших бизнесменов России не поддерживают войну в Украине, заявил банкир Олег Тиньков в интервью журналисту Юрию Дудю.
По словам Тинькова, после вооружённого вторжения армии РФ на украинскую территорию он лично пообщался с 12 из 20 лидеров списка Forbes. "Они все в шоке", – сказал банкир, добавив, что отсутствие публичных заявлений против войны бизнесмены объясняют тем, что от них зависят тысячи сотрудников, а кроме того, как они считают, такие заявления ничего не изменят.
Ранее основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, находящийся за границей, выступил с несколькими публичными заявлениями, резко осуждающими военную агрессию России против Украины. В частности, он назвал войну "безумной", а поддерживающих её – "дебилами". После этого, по словам Тинькова, российские власти вынудили его продать свою долю в банке за "3% от реальной стоимости" – в противном случае, как утверждает бизнесмен, банк был бы национализирован.
Покупателем доли Тинькова стал приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Владимир Потанин. "Я не мог обсуждать цену, я оказался в положении заложника – берёшь, что дают", – пояснил Олег Тиньков.
В группе "Тинькофф" после антивоенных высказываний банкира фактически открестились от него, заявив, что "Олег Тиньков уже не принимает решений и не является сотрудником компании". Позже стало известно о переименовании группы и Тинькофф Банка.
В апреле 2022 года продажи автомобилей в России снизились в пять раз
В апреле 2022 года продажи новых автомобилей в России сократились на 78,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом говорится в исследовании Ассоциации европейского бизнеса.
За месяц продажи составили 32 706 автомобилей, в апреле 2021 года россияне купили чуть более 151 тысячи машин. В отчете отмечается, что все компании, попавшие в список 25 популярных брендов, показали падение.
В частности, "Автоваз", который остается лидером продаж, сократил реализацию с 37,9 тысяч до 8,5 тысяч (падение 78%). Kia сократила продажи с 19,1 до 4,6 тысяч, Hyundai с 15,4 до 4,1 тысячи, Renault с 13,9 до 2,2 тысяч. Skoda и Volkswagen сократили продажи почти в 10 раз, Toyota – в 11. С января по апрель в России продали 293 846 машин, что на 43% меньше, чем годом ранее.
В апреле 2020 с началом пандемии продажи автомобилей в России за месяц сократились втрое: 54,5 тысяч авто против 160,6 в марте 2020. За год продажи сократились на 64%.
- С началом российского вторжения в Украину в феврале 2022 года часть российских заводов ушли в простой из-за нарушения логистических цепочек и невозможности поставки комплектующих из-за рубежа. Иностранные автопроизводители, такие как Volkswagen, Skoda, Renault, BMW и Mercedes-Benz временно прекратили работу в России.
Саакашвили перевели из руставской тюрьмы в тбилисскую клинику
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили этапировали из руставской тюрьмы в тбилисскую клинику «Вивамед». Об этом сообщили грузинские СМИ.
Ранее сообщалось, что Саакашвили дал согласие на госпитализацию. В Минюсте Грузии ему предложили пройти обследование. По словам министра юстиции Рати Брегадзе, в случае необходимости Саакашвили окажут в клинике всю необходимую помощь.
Саакашвили страдает от цепочки осложнений – стойкого посттравматического стрессового расстройства и анорексии, развившихся, по версии ряда специалистов, в результате неадекватного лечения после продолжительной голодовки. Эксперты указывают о начале белкового голодания в организме Саакашвили и стремительной потере мышечной массы из-за того, что он, по его словам, не может принимать белоксодержащие продукты. В заключении консилиума врачей при Народном защитнике речь идет и о том, что властями не были учтены выданные ими ранее рекомендации о психофизической реабилитации заключенного, что привело к дальнейшему ухудшению состояния Саакашвили.
Сторонники бывшего президента, члены его семьи и политические союзники требуют, чтобы Саакашвили был переведен на лечение за границу.
В ближайшее время планируется встреча глав МИД Армении и Азербайджана
В ближайшее время планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом в ходе своего визита в Нидерланды заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
25 апреля главы МИД двух стран, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, провели телефонный разговор. Согласно сообщению, стороны согласовали структуру двусторонней комиссии по делимитации и приграничной безопасности. Также была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время заседания комиссии по делимитации и приграничной безопасности, передает Радио Азатутюн.
Папа Римский встретился с женами бойцов полка «Азов»
Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с женами бойцов полка «Азов». Мужья Катерины Прокопенко и Юлии Федосюк держат оборону на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Предприятие уже более двух месяцев осаждают российские войска.
Жены военнослужащих рассказали понтифику, что на заводе не осталось продовольствия и воды. «Вы наша последняя надежда. Мы надеемся, что вам удастся спасти их жизни. Пожалуйста, не дайте им умереть», - сказала Папе одна из украинок. Ее слова приводит издание The Insider. Франциск ответил, что будет молиться за тех, кто находится на «Азовстали».
Прокопенко и Федосюк передали Папе фотографии раненых бойцов с завода и обращение, в котором говорится, что военнослужащие готовы сдать оружие в третьей стране в случае эвакуации. По словам жен, военным нельзя сдаваться в плен России, так как там их ждут пытки и смерть.
На аудиенции присутствовал издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. Он спросил у понтифика, может ли тот приехать в Мариуполь. По словам Папы, визит для спасения людей на украинской территории не будет проблемой.
- 7 мая Украина заявила об эвакуации из помещений «Азовстали» всех женщин, детей и пожилых людей под эгидой ООН и Международного Красного креста.
- «Азовсталь» остается единственной территорией Мариуполя, которая находится под контролем Украины. Минобороны России заявляло о готовности взять завод штурмом, но президент Владимир Путин приказал отменить штурм и заблокировать предприятие.
- Мариуполь – портовый город на Азовском море – практически полностью разрушен. По данным местных властей, погибли не менее 20 тысяч человек. Уничтожено до 90 процентов городской застройки. В городе осталось около 100 тысяч человек из 400 тысяч, проживавших до войны.
Сторонники оппозиции заблокировали здание мэрии Еревана
Сторонники оппозиционного движения «Сопротивление» сегодня заблокировали все четыре входа в здание мэрии Еревана.
Возле здания сосредоточены силы полиции. Полицейские несколько раз предупреждали активистов, что те не имеют права блокировать правительственные здания, но это заявление было заглушено свистом и криками протестующих, сообщает Радио Азатутюн.
В ответ на требование полиции разблокировать входы в здание вице-спикер Национального собрания, депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян заявил, что нынешнему премьер-министру Николу Пашиняну в его бытность оппозиционером можно было блокировать правительственные здания, почему же тогда им теперь нельзя.
Рабочий день закончился, но сотрудники мэрии не смогли выйти из здания.
Ишхан Сагателян заявил: «В Армении нет власти, если мы захотим, заблокируем здание, вы находитесь в плену, вас надо спасать».
На площади Франции Ишхан Сагателян объявил, что акция протеста должна быть проведена на улицах Саят-Нова и Абовяна.
Ранее оппозиция провела шествия из разных районов Еревана.
Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца прошлого месяца, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.
Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения.
Россияне стали меньше доверять телевидению
В марте и апреле снизилась доля россиян, считающих телевидение наиболее надежным источником информации. Доверие к информации из социальных сетей и Telegram, напротив, повысилось. Об этом говорится в исследовании рекламной группы GroupM, пишет «Коммерсантъ».
В исследовании «Accelerate research» говорится, что 17 марта 33 процента респондентов называли телевидение наиболее надежным по сравнению с другими источником информации. По данным на 27 апреля, так считали 23 процента опрошенных. Сильнее всего снизилось доверие к телевидению у жителей небольших городов: с 34 до 24 процентов. В Москве и Санкт-Петербурге доля так же сократилась с 27 до 21 процента.
В то же время доверие к социальным сетям и Telegram за полтора месяца выросло с 19 до 23процентоы. Доверие к интернет-СМИ и официальным веб-сайтам также упало с 26 до 23 процентов. При этом люди в возрасте от 45 до 60 лет стали чаще доверить интернет-сайтам: 25 процентов в апреле против 20 процентов в марте.
По расчетам на основе данных Mediascope, время, которое проводит зритель за просмотром программ, снизилось у некоторых госканалов: у «Первого канала» на 18 процентов, у НТВ - на 6 процентов. У «России 1» показатель сохранился на прежнем уровне, а у «России 24» вырос более чем в половину.
Эксперты полагают, что зрители адаптировались к шоку от начала войны и потеряли интерес к новостям. Кроме того, телеканалы продвигают единственно возможную точку зрения на события, поэтому люди обращаются к интернету, чтобы узнать детали.
Бюджеты российских телеканалов вряд ли пострадают от снижения интересов к новостям, но они могут сильно пострадать из-за отказа иностранных компаний размещать рекламу на российском телевидении, пишет «Коммерсантъ».
В Финляндии арестовали имущество главреда «Московского комсомольца»
В Финляндии пристав арестовал дачу и землю, которая принадлежит главному редактору газеты «Московский комсомолец» Павлу Гусеву. Об этом сообщили издания YLE и Helsingin Sanomat.
СМИ со ссылкой на управление по взысканию долгов уточняют, что Гусев вместе со своей бывшей женой владеет дачей на озере Кернааланъярви и 20 гектарами земли в общине Янаккала. По мнению ЕС, «Московский комсомолец» поддерживает риторику и действия Кремля, а Гусев считается доверенным лицом и сторонником президента России Владимира Путина.
Также ведомство арестовало два автомобиля бизнесмена Григория Березкина - Ford Fiesta и Mercedes Benz Sprinter с прицепом. Власти ЕС назвали Березкина «приспешником» Путина. По данным Helsingin Sanomat, также арестованы счета компании Faberlic, которую связывают с лидером думской фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым.
- 8 апреля Евросоюз расширил санкции против России, добавив в список 216 физических лиц. Среди них оказались гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, главный редактор и гендиректор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Кремль исключил несколько СМИ из пула для общения с пресс-секретарём Путина
Кремль исключил несколько СМИ из пула для общения с пресс-секретарём президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым. Первым об этом сообщило издание "Медуза", чей корреспондент был без предупреждения удалён из чата в мессенджере ICQ для координации корреспондентов.
Из сообщения государственного агентства РИА "Новости" следует, что в числе удалённых также корреспондент закрытой радиостанции "Эхо Москвы" и украинского информационного агентства "Униан".
"Эха Москвы" не существует, УНИАН не выходит на связь, а у иноагента "Медуза" нет аккредитации", — объяснил Песков сокращение числа допущенных журналистов. "Медуза" отмечает, что редакция аккредитована при российском министерстве иностранных дел.
Насколько сильно сократился пул журналистов и кто ещё из него исключен — неизвестно. Администраторы чата сообщили "Медузе", что в пуле останутся "российские СМИ и СМИ, имеющие представительства в России".
Инаугурация Алана Гаглоева, предположительно, пройдёт 24 мая
Инаугурация лидирующего на выборах президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева пройдёт, предположительно, 24 мая. Об этом агентству «Рес» сообщила глава ЦИК Эмилия Гагиева.
По её словам, Центризбирком уже получил протоколы второго тура выборов из Москвы и Сухуми.
«Сегодня будут обрабатываться некоторые протоколы, в которых выявлены опечатки. И уже завтра, 12 мая мы проведем заседание, на котором будет утвержден итоговый протокол по выборам президента 8 мая», – сказала глава ЦИК.
Что касается даты инаугурации Гаглоева, она, по словам главы ЦИК, пройдет на десятый день после опубликования в государственных газетах итогового протокола голосования. Протокол, предположительно, будет опубликован в субботу – в газетах «Южная Осетия» и «Хурзарин».
Второй тур президентских выборов прошел в Южной Осетии 8 мая. Итоговая явка составила 68,2%. По информации ЦИК, за лидера оппозиционной партии «Ныхас» Алана Гаглоева проголосовали 54,2% избирателей, за действующего президента Анатолия Бибилова –43,3%.
С победой Гаглоева поздравили президент России Владимир Путин, а также главы Северной Осетии и Абхазии.
- Грузия и международное сообщество не признают выборы в Южной Осетии. В Тбилиси голосование назвали «незаконным актом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности страны».
Грузия поддержала закрытие офиса по неинфекционным заболеваниям ВОЗ в Москве
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может перенести за пределы России Европейский офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Накануне Европейский региональный комитет ВОЗ принял резолюцию с призывом закрыть офис, расположенный в Москве. За проект резолюции проголосовали страны ЕС, Украина, Грузия, Турция, Молдова и Израиль. Против выступили Россия, Беларусь и Таджикистан. Воздержались Армения и Казахстан.
«Региональный комитет предлагает Европейскому региональному директору ВОЗ изучить возможности, консультируясь с государствами-членами Европейского регионального комитета ВОЗ, для обеспечения технического содействия и поддержки со стороны Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, включая возможность перемещения вышеуказанного офиса за пределы Российской Федерации», – сказано в документе.
Специальная сессия комитета ВОЗ по ситуации в Украине была созвана по просьбе 43 государств-членов организации, в том числе Грузии.
Принятый накануне документ также содержит призыв рассмотреть возможность приостановки проведения всех региональных совещаний, конференций и семинаров в России.
В Минздраве РФ заявили, что приостановка работы офиса ВОЗ нанесет прямой ущерб всем странам.
Ранее источник Reuters сообщал, что ВОЗ избегает жестких санкций в отношении России, так как боится нанести вред здоровью населения страны.
«Аль-Джазира» обвинила израильских военных в убийстве журналистки
Палестинская журналистка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле застрелена во время израильского рейда в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Телеканал обвинил израильских солдат в её преднамеренном убийстве. Израиль обвинения отвергает и заявляет, что журналистку могли застрелить вооружённые палестинцы.
Утром 11 мая Абу Акле, освещавшая события в Дженине, получила пулевое ранение в голову и в критическом состоянии была доставлена в больницу. По сообщениям её коллег с места событий журналистка была в шлеме и бронежилете с надписью "пресса". Журналисты заявили, что Абу Акле застрелили израильтяне.
"Мы собирались снимать операцию израильской армии, как вдруг в нас стали стрелять, не попросив уйти или прекратить съёмку", — рассказал репортёр "Аль-Джазиры" Али Самуди. Он получил ранение в спину и также был доставлен в больницу. Сейчас он в стабильном состоянии.
"Аль-Джазира" приостановила свой эфир, чтобы сообщить о смерти журналистки, и призвал международное сообщество привлечь израильских военных к ответственности за их "преднамеренное убийство" Абу Акле, передаёт Associated Press.
Армия обороны Израиля категорически отрицает, что её войска преднамеренно преследовали журналистов. Военные заявили, что они открыли огонь в ответ на "массированный обстрел" во время операции в Дженине.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт сказал, что на основе уже собранной информации "существует значительная вероятность того, что причиной смерти журналистки стали вооруженные палестинцы, которые открыли яростный огонь". Израильские власти также заявили, что предложили Палестинской администрации провести совместное расследование — палестинцы, по утверждению Иерусалима, от предложения отказались.
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