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На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло некоторое время назад на юге Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 21:14 по тбилисскому времени. Эпицентр находился у села Самеба, на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
О жертвах и разрушениях информации нет.
В последнее время село Самеба стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно. Вечером 13 февраля у Самеба было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2, а 1 мая - магнитудой 5,3.
Другие новости дня
Президенты Турции и Азербайджана открыли новый аэропорт в 80 километрах от Батуми
Церемония открытия нового аэропорта на северо-востоке Турции, в 60 километрах от границы Грузии, состоялась сегодня, 14 мая. Новый аэропорт расположен у побережья села Ешилькей в Пазарском районе, примерно в 80 километрах от грузинского черноморского города Батуми. Поскольку он находится на пересечении двух турецких провинций – Ризе и Артвин, получил название «Аэропорт Ризе-Артвин».
В церемонии открытия аэропорта приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев. Представители грузинского руководства на мероприятии не присутствовали, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Эрдоган назвал новый аэропорт показателем достижений Турции последних 20 лет в сфере гражданской авиации и транспорта. По его словам, построенная за 5 лет воздушная гавань, не только внесет вклад в развитие восточно-черноморского региона страны, но и облегчит сообщение с соседней Грузией.
«Аэропорт Ризе-Артвин, который мы построили в действительно сложной географии Восточного Причерноморья, также облегчит сообщение с нашей соседней Грузии. Для всех тех, кто хочет увидеть красоты края, а также тех, кто живет в этих краях и тех, кто приезжает к ним в гости, Артвин теперь находится на расстоянии билета на самолет», - сказал Эрдоган.
Площадь нового аэропорта – 30 тысяч квадратных метров. Он сможет принимать до 3 миллионов пассажиров в год. Стоимость проекта составила 4,4 миллиарда лир. Трехкилометровая взлетно-посадочная полоса аэропорта построена на морской насыпи. На сегодняшней день в мире только пять аэропортов с подобной инфраструктурой.
При проектировке аэропорта источником вдохновения послужила старая архитектура Ризе и чайные традиции провинции. Вход в воздушную гавань выполнен в форме чайного листа, а диспетчерская вышка - в форме чайного стакана.
Решением правительства Турции аэропорт Ризе-Артвин получил статус международной воздушной гавани. Первый регулярный рейс он принял сегодня – полет по маршруту Стамбул-Ризе-Артвин осуществил национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines.
В Португалии заблокировали продажу особняка Абрамовича
В Португалии блокирована продажа особняка находящегося под санкциями ЕС российского миллиардера Романа Абрамовича, сообщает местная газета Publico, не приводя источников информации.
Дом стоимостью в 10 миллионов евро находится на роскошном курорте Кинта-ду-Лагу. Его запись в регистре недвижимости была заморожена (то есть ее сейчас невозможно поменять) 25 марта по требованию Министерства иностранных дел, утверждает издание.
Publico утверждает, что Абрамович пытался продать особняк за 15 дней до российского вторжения в Украину, португальский банк заметил это и уведомил власти. На самой собственности есть знак, что она продана.
Министр иностранных дел Португалии Жоау Кравиньо в субботу заявил, что власти убеждены, что собственность принадлежит Абрамовичу, однако однозначно этот факт все же не подтвержден. Представители миллиардера заявили, что у него нет активов в Португалии.
Бывший владелец британского футбольного клуба «Челси» получил в Португалии в прошлом году гражданство на основании закона о натурализации потомков евреев-сефардов, бежавших от преследований с Иберийского полуострова в Средние века. О сефардах в России известно мало. Когда о португальском гражданстве Абрамовича стало известно, прокуратура начала расследование, в котором фигурировал раввин, выдавший сертификат с подтверждением сефардских корней Абрамовича.
Роман Абрамович после российского вторжения в Украину был внесен в санкционные списки ЕС - но не США.
The Insider: российские тележурналисты против войны с Украиной
Не более 10 процентов работников российского телевидения поддерживают войну с Украиной. Об этом на условиях анонимности в интервью изданию The Insider рассказал руководитель одного из российских телеканалов. Он допустил, что журналисты готовы эмигрировать, если какая-либо из стран предложит «понятные условия и перспективы».
Руководитель телеканала привел пример ведущей холдинга ВГТРК. По его словам, США отказали ей в визе. «Как только она говорит «ВГТРК», двери перед ней захлопываются», – сказал собеседник The Insider.
Некоторые сотрудники государственных и подконтрольных властям российских телеканалов (а это все, кто еще не заблокирован) не увольняются, но отказываются освещать войну с Украиной. В частности, работать в кадре после начала войны России прекратили ведущая новостей канала «Россия 24» Мария Гладких и ведущий «Москвы 24» Станислав Кулик, напоминает The Insider.
В феврале в России после начала войны с Украиной была фактически введена военная цензура. Власти требуют называть войну «специальной военной операцией» и запрещают сообщать о событиях вокруг боевых действий не по официальным российским источникам.
Как подсчитал правозащитный проект «Роскомсвобода», в России заблокировали более 3000 сайтов с начала войны в Украине. Большинство из них – по требованию Генпрокуратуры. В числе заблокированных сайтов – сайты Радио Свобода и проектов радиостанции.
Ереван обнародовал свои предложения Азербайджану
Армянская сторона обнародовала те пункты для начала мирных переговоров, которыми Ереван ответил на представленное азербайджанской стороной предложение из пяти пунктов. Шесть пунктов документа, составленного на русском языке, вчера в эфире Общественного телевидения Армении представил посол по особым поручениям Эдмон Марукян, сообщает Радио Азатутюн.
- По словам чиновника, в первом пункте документа отмечается, что армянская сторона отвечает на письмо азербайджанской стороны, которое Ереван получил спустя десять дней, 21 марта.
- По словам Марукяна, во втором пункте отмечается, что Армения никогда не имела и не имеет территориальных претензий к Азербайджану.
«Как вы помните, Азербайджан там говорит, что у вас не должно быть к нам территориальных претензий. Мы же говорим: у нас и не было к вам никаких территориальных претензий. И с самого начала все власти Армении всегда заявляли, что у нас нет территориальных претензий. Более того, здесь сказано, что 8 декабря 1991 года, подписав вместе с Азербайджаном договор о создании СНГ, Армения ратифицировала данный договор 18 февраля 1992 года. То есть, на момент подписания мы взаимно признали территориальную целостность и границы друг друга, присоединившись к данной структуре», - сказал Марукян.
- По информации посла по особым поручениям, в третьем пункте подчеркивается вопрос определения окончательного статуса Нагорного Карабаха.
«Для армянской стороны принципиальными являются вопросы обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха, соблюдения их прав и свобод, а также определения окончательного статуса Нагорного Карабаха», - пояснил чиновник.
- В четвертом пункте армянская сторона считает важным выполнение обязательств, изложенных в подписанных после войны трехсторонних заявлениях, в частности, возвращение военнопленных, разблокирование региона.
«Армянская сторона считает важными обязательства, изложенные в заявлениях президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Это, в частности, возвращение военнопленных, которое до сих пор не выполнено, разблокирование коммуникаций, которое Азербайджан затягивает», - сказал посол по особым поручениям.
- Уже в пятом пункте, по словам Марукяна, армянская сторона выражает готовность начать переговоры о нормализации отношений, установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта.
«Это те основополагающие принципы, которые были изначально. То есть, здесь закреплены право наций на самоопределение и другие важные права и свободы», - подчеркнул посол.
- В последнем, шестом пункте документа армянская сторона сообщила, что для организации переговоров Армения обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ.
Лавров: Запад объявил РФ «тотальную гибридную войну»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад объявил Москве «тотальную гибридную войну», последствия которой «почувствуют все без исключения». Лавров назвал действия Запада после российского вторжения в Украину «пещерным русофобским всплеском», заявил о «культуре отмены всего русского» и «государственном пиратстве» по отношению к российским активам на Западе.
Лавров выступил в Москве на заседании Совета по внешней и оборонной политике, в который входят лояльные Кремлю российские политологи и эксперты по внешней политике.
По словам Лаврова, сейчас определяется «место России в будущей архитектуре мироустройства», причем, по его мнению, в противостоянии с Западом Россия будет сближаться с такими странами, как Китая, Индия, страны Персидского залива и другие государства за пределами Европы и Северной Америки. О самой войне в Украине при этом российский министр практически не говорил.
Еще до начала российского широкомасштабного вторжения в Украину страны ЕС и США предупреждали Россию, что ответят на него санкциями и расширением помощи Киеву. Так и произошло. Страны Запада продолжают ужесточать санкции.
Министры иностранных дел стран «Группы семи» (G7), объединяющей США и другие крупные страны Запада, в субботу по итогам встречи в Германии призвали Китай отказаться от поддержки Москвы в конфликте с Украиной, указав, помимо прочего, что действия России влекут за собой масштабный продовольственный и энергетический кризис, который может затронуть множество стран за пределами региона конфликта - в том числе в Африке и Азии.
Страны «семерки» призвали принять срочные меры, чтобы разблокировать поставки зерна из Украины за рубеж. Утверждается, что в украинских портах скопилось 25 миллионов тонн пшеницы. Прекращение поставок зерна из Украины, по оценкам экспертов, может поставить ряд стран в Африке перед угрозой голода.
Министры также выступили за ужесточение санкций в отношении России, отказ от зависимости от российских энергоносителей, а также заявили, что их страны будут поставлять Киеву оружие «столько, сколько это потребуется». Они также вновь подтвердили, что не признают насильственное изменение границ Украины, в том числе аннексию Крыма Россией.
Ирина Верещук: Украина ведет переговоры об эвакуации с «Азовстали» 60 человек
Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с «Азовстали» в Мариуполе. Об этом сообщила вице-премьер-министр страны Ирина Верещук в интервью украинским СМИ.
«Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что по отношению ко всем сразу россияне не соглашаются. Итак, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек», - сказала Верещук.
- 13 мая бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко призвали мировых лидеров помочь в эвакуации гражданских и военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе.
- «Азовсталь» остается единственной территорией Мариуполя, которая находится под контролем Украины. Минобороны России заявляло о готовности взять завод штурмом, но президент Владимир Путин приказал отменить штурм и заблокировать предприятие.
- Российская армия предлагала военнослужащим сдаться, но они отказались это сделать. Родственники говорят, что военные готовы сдать оружие в третье стране в случае эвакуации. Сами военнослужащие также обращались к мировому сообществу с просьбой эвакуировать их с территории «Азовстали».
- Мариуполь – портовый город на Азовском море – практически полностью разрушен. По данным местных властей, погибли не менее 20 тысяч человек. Уничтожено до 90 процентов городской застройки.
Китайские корабли вошли в зону спорных японских островов
Четыре корабля береговой охраны Китая вошли в зону островов Сенкаку, которые контролируются Японией. Об этом сообщают японские СМИ.
Береговая охрана Японии направила китайским кораблям несколько предупреждений с требованием покинуть зону. Примерно через полтора часа корабли один за другим покинули территориальные воды, которые Токио считает своими.
Сенкаку – необитаемый архипелаг в Восточно-Китайском море, примерно в 170 километрах к северо-востоку от Тайваня. Острова относятся к японской префектуре Окинава, но на территории претендуют континентальный Китай и Тайвань.
Архипелаг отошел к Японии в 1895 году вместе с Тайванем после победы над Китаем. После Второй мировой войны острова перешли под контроль США, а затем были переданы Японии. Токио отказался от прав на Тайвань, поэтому Пекин считает, что Япония должна вернуть Китаю и Сенкаку.
После вторжения России на территорию Украины США, страны Запада и Япония стали высказывать опасения, что Китай применит российский сценарий для урегулирования споров с Тайванем. Остров объявил об отделении от Китая в 1949 году во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.
Японская префектура Окинава на этом фоне заявляла, что опасается быть втянутой в возможный территориальный конфликт Китая с Тайванем.
Глава разведки Украины утверждает, что Путин серьезно болен
Глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов утверждает, что президент России Владимир Путин серьезно болен, а недовольные его политикой люди в высших эшелонах российской власти уже готовятся отстранить его от власти.
Об этом Буданов заявил в интервью британскому телеканалу Sky News. По словам главы ГУР Украины, у Путина онкологическое заболевание. Источников своих утверждений о здоровье Путина он не привел.
Буданов предположил, что активные боевые действия между Россией с Украиной продлится до конца года, причем переломный момент наступит в августе. По мнению главы украинской разведки, по итогам войны Украина вернет себе контроль над всеми утраченными на данный момент территориями, включая Донбасс и Крым.
Газета The Times в субботу также публикует материал о предполагаемых проблемах со здоровьем Владимира Путина. Она ссылается на аудиозапись разговора, как утверждается, некоего российского олигарха с западным инвестором, которая оказалась в распоряжении американского журнала New Lines. Как утверждается, в ходе этого разговора, состоявшегося в марте, российский бизнесмен говорит о том, что Путин страдает раком крови. По его оценке, президент России «сошел с ума», приказав атаковать Украину, и своими действиями разрушил российскую экономику. Имя олигарха не называется.
Ранее покинувший Россию и продавший свой российский бизнес миллиардер Олег Тиньков в интервью Юрию Дудю заявил, что большинство богатейших россиян выступает против войны с Украиной.
Издание «Проект» недавно опубликовало расследование, из которого следует, что Путина часто посещают врачи, в том числе специалисты по хирургическому лечению онкологических заболеваний, в частности рака щитовидной железы. Пресса и пользователи соцсетей обращают внимание на то, что Путин, несмотря на утверждения о том, что он сделал прививку от коронавируса, продолжает принимать зарубежных лидеров за длинным столом, не вступая с ними в непосредственный контакт. Внимание привлекла и странная поза Путина во время недавней встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.
В Кремле состояние здоровья Путина, как правило, не комментируют или же утверждают, что президент здоров. Путин нечасто появляется на публике, однако на этой неделе он участвовал в параде в Москве 9 мая и ряде совещаний.
Владимиру Путину 69 лет. Согласно принятым по его инициативе поправкам к Конституции, он может, в случае переизбрания, оставаться у власти до 2036 года.
Латвия запретила въезд еще 102 россиянам
МИД Латвии расширил список нежелательных лиц из России, добавив в него 102 человека. Им запрещен въезд в страну на неопределенный срок. В основном, в списке деятели культуры.
В решении латвийского министра иностранных дел указывается, что перечисленные люди «выразили активную поддержку решения президента России о вторжении в Украину и однозначно оправдывают российскую агрессию в этой стране».
Среди прочих в список попали актеры Александр Панкратов-Черный и Владимир Гостюхин, режиссер Юрий Кара, поэт-песенник Александр Шаганов, музыкант Константин Бубнов.
В конце марта Латвия уже включил в список нежелательных лиц 31 деятеля культуры. Тогда в черном списке оказались телеведущие Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев, актеры Михаил Боярский и Сергей Безруков, пианист Денис Мацуев, певицы Полина Гагарина и Виктория Дайнеко, рэпер Тимати. В марте многие из них приняли участие в концерте-митинге «Крымская весна», посвященном годовщине аннексии полуострова.
Латвия пообещала и дальше расширять черный список, добавляя в него сторонников Кремля.
В Гудаутском избирательном округе №18 проходят повторные выборы
Сегодня, 14 мая, проводятся повторные выборы по Гудаутскому избирательному округу №18, сообщает информагентство «Апсныпресс».
По округу №18 баллотируются два кандидата: Лакербая Леонид Иванович и Таркил Беслан Иванович. На парламентских выборах 12 марта по округу №18 также баллотировались Леонид Лакербая и Беслан Таркил, но в тот раз ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов.
По данным на 14:00 явка избирателей составила 35,26%, сообщили в пресс-службе Центризбиркома самопровозглашенной республики Абхазия. Тем самым, выборы по округу считаются состоявшимися.
Президент Финляндии рассказал Путину о вступлении в НАТО
Президент Финляндии позвонил сегодня президенту России Владимиру Путину. Саули Ниинисте сообщил, что Хельсинки в течение следующих нескольких дней подаст заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба президента Финляндии.
Ниинисте сказал Путину, что действия России в последние месяцы заставили Финляндию обратить внимание на свою безопасность, поэтому руководство страны решило начать процесс вступления в военный союз. Финский президент также сказал, что Хельсинки продолжит выстраивать добрососедские отношения с Россией.
Путин в разговоре с Ниинисте отметил, что «отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным». Российский президент выразил уверенность, что никаких угроз безопасности Финляндии не существует, говорится в сообщении Кремля. Путин также предупредил Ниинисте, что вступление в НАТО может негативно сказаться на двусторонних отношениях.
Финляндия после Второй мировой войны придерживалась нейтрального статуса. Однако с 1994 года страна сотрудничали с союзом в рамках программы «Партнерство во имя мира» и участвовала в организованной союзом миссии в Афганистане.
Кроме Финляндии от внеблокового статуса намерена отказаться соседняя Швеция.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявление лидеров Финляндии и сказал, что в случае подачи заявок Швеция и Финляндия будут быстро и без проблем приняты в Североатлантический союз.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг назвал возможное вступление Финляндии в НАТО угрозой для России. «Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным», - заявил он.
- Одним из обоснований для вторжения на территорию Украины в феврале нынешнего года российские власти называли стремление этой страны вступить в НАТО, что, по их утверждению, якобы угрожает безопасности России.
В Тбилиси ответили Арестовичу: Грузия действительно не намерена начинать войну
Грузия не намерена начинать новую войну с абхазами и осетинами. Так председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе прокомментировал слова помощника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который выразил мнение, что власти в Тбилиси не способны войти в Цхинвали.
«Думаю, это его первая правильная оценка. Мы действительно не выглядим так, чтобы начать новую кровопролитную войну с абхазами и осетинами. Мы сделаем все возможное, чтобы изначально избежать любой эскалации. Конечно, это в национальных интересах нашего государства и, конечно, мы будем действовать в соответствии с этими интересами», - сказал Кобахидзе.
Ранее в эфире программы «Фейгин Live» на YouTube Арестович заявил, что запланированный в самопровозглашенной республике Южная Осетия референдум о вхождении в состав России может быть маленькой репетицией будущего референдума в Херсонской области Украины и в т.н. ЛНР и ДНР.
На вопрос ведущего, если Грузия решит предпринять какие-то военные действия, есть ли у нее шанс войти на территорию Цхинвали, Арестович ответил: «Я плохо знаю состояние Вооруженных сил Грузии, не могу оценивать. Но я хорошо знаю состояние грузинской власти, они не похожи на способных».
Это не первая заочная перепалка Арестовича и представителей «Грузинской мечты». В прошлом советник главы офиса Зеленского и лидеры правящей партии уже обменивались критикой.
Суд в Петербурге запретил публиковать данные о потерях российской армии
Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск о запрете данных на четырех сайтах, где сообщалось о потерях российской армии в ходе войны с Украиной. В списке значатся порталы турецкого агентства Anadolu, азербайджанского издания «Зеркало», чешской редакции телеканала CNN и украинского портала по логистике Logist today. Соответствующее сообщение публикует объединенная пресс-служба судов Петербурга.
С иском в суд обратилась военная прокуратура 301-го гарнизона. После проверки выяснилось, что сайты опубликовали «имена, анкетные и персональные данные погибших». Такая информация для распространения запрещена.
- Вскоре после вооруженного вторжения на территорию Украины российские власти ужесточили законодательство. В России заводят административные и уголовные дела против участников антивоенных выступлений по новым статьям о дискредитации российской армии и распространении фейков о ней, в том числе в соцсетях.
- Как подсчитал правозащитный проект «Роскомсвобода», в России заблокировали более 3000 сайтов с начала войны с Украиной. Большинство из них – по требованию Генпрокуратуры.
- По данным правозащитной организации «Агора», в России возбуждено как минимум 40 дел, связанных с антивоенными высказываниями. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.
Жители Чечни пытаются избежать принудительной отправки в Украину – правозащитники
В чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд» заявили о росте числа обращений от жителей Чечни, которые пытаются найти способы избежать отправки на войну против Украины.
В заявлении организации говорится о десятках сообщений от жителей республики с просьбой помочь выехать из России, так как их готовятся отправить в Украину.
«По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину», – утверждают в «Вайфонде». При этом организация подчеркивает, что не может помочь им выехать из Чечни.
Ранее о подобных обращениях в интервью Кавказ.Реалии говорила соучредитель «Вайфонда» Амина Садулаева: «На наши справочные номера люди пишут: «Помогите, меня сейчас на войну отправят, я не хочу этого делать».
Оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы опубликовали видео с отправкой в Украину «добровольцев» из республики – на записи слышен плач провожающих колонну женщин, которые стоят за оцеплением.
Критики Кадырова утверждают, что местных жителей принуждают к участию в войне, причем не только сотрудников силовых структур, но и тех, кто ими преследуется. Так, 9 апреля местные паблики распространили видео с отправкой на войну брата живущего в Турции блогера Хасана Халитова.
- Глава Чечни регулярно публикует видео с отправкой на войну так называемых «добровольцев», неоднократно призывал к эскалации конфликта, обращался к Владимиру Путину, а в один из дней даже допустил применение ядерного оружия против Украины.
- Кадыров ранее заявил, что университет спецназа в Гудермесе еженедельно «готовит для отправки около 200 добровольцев», подчеркнув, что речь идет в том числе об уроженцах других регионов России. Основатель исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в комментарии для Кавказ.Реалии отмечал, что подготовку в гудермесском центре вряд ли можно назвать полноценной.
- В конце апреля в Чечне обнаружили украденную в украинском Мелитополе сельхозтехнику западного производства стоимостью в несколько миллионов евро. Позднее стало известно, что кадыровцы не смогли завести машины из-за дистанционной блокировки.
В Госдуме назвали не вполне своевременной инициативу о присоединении Южной Осетии
«Организаторы референдума о присоединении Южной Осетии не ответили себе на вопрос, зачем этот процесс России», - заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»), передает информагентство «Рес».
«Я с уважением отношусь к Анатолию Ильичу Бибилову, но сейчас его действия не совсем корректны: если ты проиграл выборы, назначать референдум должен уже новый избранный президент. А если он исходит из желания что-то сделать напоследок, это некрасиво. России этот референдум сейчас ни к месту», – сказал Затулин «Ведомостям».
- Напомним, что накануне Анатолий Бибилов подписал указ о назначении референдума о присоединении самопровозглашенной республики к России на 17 июля. Новоизбранный президент Алан Гаглоев в свою очередь считает, что с референдумом спешить не стоит.
- Южная Осетия объявила о своем суверенитете в 1990 году. В 2008 году республика получила признание Москвы, а после этого еще нескольких стран мира. Грузия никогда не признавала это решение, в 2009 году в стране был принят закон, согласно которому Южная Осетия считается территорией, оккупированной Россией.
Арестович: Референдум в Цхинвали может быть репетицией будущего референдума в Украине
Референдум о присоединении самопровозглашенной республики Южная Осетия к России может быть маленькой репетицией будущего референдума в Херсонской области Украины или на территории т. н. ЛНР, ДНР. Такое заявление в эфире программы «Фейгин Live» на YouTube сделал Алексей Арестович – советник главы офиса президента Владимира Зеленского, пишет SOVA.
По мнению Арестовича, сейчас Россия попробует провести референдум в Цхинвали, чтобы проверить, «прокатит ли» он. Если не получится, то, наверное, они будут сдавать назад и в Украине, предположил он.
«С моей точки зрения, это может быть репетицией большого референдума на украинской земле. Сначала хотят посмотреть, прокатит ли маленький референдум. Во-вторых, маленькая победа. Надо же что-то объявлять. Вот будет победа в Южной Осетии. И в этой связи у меня вопрос к руководству Грузии. Я знаю, что они ответят, но риторический вопрос будет: «Вы вообще собираетесь что-то делать со своей территориальной целостностью и неприкосновенностью?». Или как? Или будем ругаться с Арестовичем».
По мнению советника офиса Зеленского, объявление референдума в Южной Осетии – это информационный вброс, призванный прозондировать почву. На вопрос ведущего, если Грузия решит предпринять какие-то военные действия, есть ли у нее шанс войти на территорию Цхинвали, Арестович ответил:
«Я плохо знаю состояние Вооруженных сил Грузии, не могу оценивать. Но я хорошо знаю состояние грузинской власти, они не похожи на способных. Может, они и способны, но по мне они не похожи. Потому что руководство страны не может позволить себе срываться в полемику с двумя советниками вне штата – мной и Подоляком. А они именно это сделали, на уровне премьер-министра, лидера правящей партии и т.д. Это обычно бывает, когда очень точно попали в больное место».
Арестович вновь дал понять, что спрашивать с властей Грузии будет народ: «Как с территориальной целостностью?». По его словам, сегодня есть риск, что кусок территории Грузии Россия заберет уже не де-факто, а де-юре.
ЕС и США осудили Израиль за действия на похоронах журналистки «Аль-Джазиры»
Евросоюз и США осудили Израиль после того, как израильские полицейские применили силу по отношению к участникам похорон палестинской журналистки телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу Акле.
Похороны проходили в пятницу, 13 мая, в Восточном Иерусалиме. В процессии участвовали сотни палестинцев. Как пишет The Washington Post, полицейские не разрешили участникам пронести гроб на руках, вместо установки его на катафалк.
Началась потасовка. Полиция применили против участников похорон дубинки и светошумовые гранаты. Израильская сторона утверждает, что некоторые палестинцы начали первыми кидать в полицейских камни.
Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель осудил «непропорциональное применение силы». Действия израильтян он назвал неуважительными.
Белый дом выразил обеспокоенность из-за полученной информации и заявил о необходимости проведения открытого расследования убийства журналистки.
СМИ также пишут, что некоторые должностные лица США по неофициальным каналам выразили Израилю протест, но официального подтверждения этим сообщениям нет.
- Известная палестинская журналистка Ширин Абу Акле была застрелена в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Съемочная группа «Аль-Джазиры» снимала в Дженине операцию израильской армии. Журналисты утверждают, что они были в жилетах и касках с опознавательными знаками прессы, но солдаты, якобы стали стрелять.
- «Аль-Джазира» призвала международное сообщество привлечь израильских военных к ответственности за их «преднамеренное убийство» сотрудницы телеканала.
- Армия обороны Израиля категорически отрицает, что ее войска преднамеренно преследовали журналистов. Военные заявили, что они открыли огонь в ответ на «массированный обстрел» во время операции в Дженине.
- По словам премьер-министра Израиля Нафтали Беннетта, существует значительная вероятность того, что причиной смерти журналистки стали вооруженные палестинцы, которые открыли огонь. Израильские власти также заявили, что предложили Палестинской администрации провести совместное расследование, но палестинцы от этого отказались.
CNN: генерал РФ приказал обстрелять Харьков кассетными снарядами
Генерал российской армии Александр Журавлев в конце февраля дал приказ обстрелять Харьков кассетными боеприпасами «Смерч». Об этом говорится в расследовании телеканала CNN.
Журналисты проанализировали видеозаписи ракетных ударов и фотографии неразорвавшихся снарядов с мест взрывов, а также поговорили с экспертами и очевидцами атак. Всего журналисты отследили 11 ударов с использованием реактивной системы залпового огня «Смерч» 27 и 28 февраля 2022 года.
Журналисты выяснили, что Харьков обстреливала 79-я ракетно-артиллерийская бригада, которая сейчас базируется в Белгородской области, граничащей с Украиной. Авторы расследования утверждают, что приказ об использовании «Смерча» мог отдать только командующий военного округа, в котором дислоцируется бригада - генерал-полковник Журавлев.
Кремль и Минобороны России не ответили на запрос CNN о комментариях.
В 2016 году Журавлев командовал группировкой российской армии в Сирии. ООН сообщала, что в период командования Журавлева количество ударов кассетными боеприпасами по сирийскому городу Алеппо резко увеличилось.
Минобороны России отрицало использование кассетных снарядов в Сирии, но в 2019 году показало их на выставке оружия, применяемого в ходе ведения военных действий в Сирии.
Кассетная бомба представляет собой контейнер, начиненный боевыми элементами: минами или флешеттами - маленькими дротиками, которые при взрыве могут поразить территорию размером в несколько футбольных полей.
В 2010 году начала действовать Конвенция, запрещающая применение кассетных боеприпасов. Договор подписали более ста государств. Украина и Россия к договору не присоединились.
В Батуми появится еще один пляж для лиц с ОВЗ
Еще один пляж для лиц с ограниченными возможностями появится в Батуми, сообщила администрация Батумского бульвара. Новый благоустроенный пляж расположится возле Ардаганского озера, напротив ресторана «Аджарский дом».
Администрация бульвара объявила электронный тендер на закупку двух специальных колясок, на которых можно опускаться прямо в море. Общая сумма тендера составляет 26 тысяч 400 лари (около 8,8 тысячи долларов), сообщает агентство «Новости-Грузия».
Впервые адаптированный пляж в Батуми был обустроен в 2019 году. А в этом году пляжи для лиц с ОВЗ будут функционировать уже в трех местах: «Аджарский дом» (Adjarian House), «Старый корабль» (Old Ship) и напротив улицы им. Грибоедова.
Люди с ограниченными возможностями смогут пользоваться специальными дорожками к мору, душем, раздевалками и колясками. На пляжах будет присутствовать персонал для помощи в передвижении.
Индия на фоне роста цен ввела запрет на экспорт пшеницы
Власти Индии ограничили экспорт пшеницы для обеспечения собственной продовольственной безопасности, пишет Times of India.
Этот шаг был сделан на фоне предполагаемого значительного падения производства из-за сильной жары и резкого роста внутренних цен на продукты питания, особенно на зерновые. Ограничения не коснутся экспортных заказов, уже заключенных частными трейдерами, отмечает Hindustan Times.
Индия – крупнейший в мире производитель пшеницы, ее доля составляет 13,5%. Запрет на экспорт, вероятно, приведет к дальнейшему росту мировых цен на продовольствие, которые выросли до рекордного уровня из-за отсутствия поставок пшеницы после войны России с Украиной.
Из-за боевых действий почти четыре с половиной миллиона тонн зерна заблокированы в портах Украины. Продукцию невозможно экспортировать из-за закрытых морских путей на фоне российского вооруженного вторжения. Россия и Украина обвиняют друг друга в срывах поставок.
Страны Запада неоднократно предупреждали о вероятном продовольственном кризисе и голоде в ряде стран из-за войны России с Украиной, так как оба этих государства – ведущие экспортеры зерна. В марте ООН зафиксировала рост цен на продукты более чем на 12 процентов. Это стало рекордом с 1990 года.
Резкий рост цен на продовольствие и перебои с поставками из России и Украины поставили под угрозу ситуацию с продовольствием в странах Ближнего Востока, Африки и некоторых регионах Азии, где население постоянно недоедает и где миллионы людей выживают за счет субсидируемого хлеба и дешевой лапши.
Жители Белгорода сообщили о взрывах в небе
В Белгороде в ночь на 14 мая были слышны взрывы. Об этом сообщили пользователи в соцсетях. Они делились видео, на которых были слышны громкие звуки и видны яркие вспышки в ночном небе.
Жители предположили, что события связаны с работой ПВО или авиации. Местные власти информацию пока не комментировали.
Белгородская область граничит Украиной. С начала российского военного вторжения в соседнюю страну белгородский губернатор, наряду с руководителями других приграничных регионов, неоднократно заявлял об обстрелах со стороны Украины российской территории.
11 мая стало известно о первом погибшем – 18-летнем жителе села Солохи.
По данным властей Белгородской области, всего в регионе в результате обстрелов были повреждены 280 домов, а также 85 транспортных средств - сельхозтехника, легковые и грузовые автомобили.
Алан Гаглоев: Мои действия будут направлены на соблюдение международно-правовых норм
«Действия по референдуму о присоединении республики к РФ будут направлены на соблюдение международно-правовых норм, проведение консультаций и выполнение договоренностей с Москвой. Я как сын своего Отечества и избранный народом президент Республики Южная Осетия всецело поддерживаю идею воссоединения разделенного осетинского народа в составе единой России, другой вопрос – настал ли сейчас тот исторический момент, когда необходимо издавать указ о назначении референдума и форсировать его проведение», - заявил избранный президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев.
Политик напомнил, что «воссоединение Южной Осетии с Россией является вековой мечтой осетинского народа, за воплощение которой отдали жизнь лучшие представители нашего народа, за воссоединение с Россией на референдуме 1992 года высказалось более 98% населения нашей республики».
При этом избранный президент подчеркнул, что как надежный стратегический партнер Российской Федерации и адекватная сторона договорных отношений Южная Осетия обязана выполнять статью 1 договора с Российской Федерации о союзничестве и интеграции.
«В ней сказано, что «Договаривающиеся Стороны проводят согласованную внешнюю политику, которая предполагает взаимный учет интересов Договаривающихся Сторон в различных сферах сотрудничества, информирование друг друга о совершаемых в этой связи действиях». Возникает вопрос – выполнил ли Анатолий Бибилов вытекающие из данного Договора действия, согласовал ли свое решение с уполномоченными должностными лицами Российской Федерации?
Надеюсь, что это так, иначе судьба референдума 1992 года может повториться. Для тех, кто забыл, напомню, что в 2014 году без согласования с Россией были проведены референдумы о воссоединении в Луганской и Донецкой народных республиках. Прошло 8 лет и мы видим, что своей цели они пока не достигли», - подчеркнул Гаглоев, комментируя в субботу подписание накануне действующим президентом Анатолием Бибиловым указа о назначении референдума по вопросу объединения Южной Осетии и России, пишет информагентство «Рес».
Также, продолжил политик, ему непонятно, «как можно было не согласовать дату референдума с избранным президентом Южной Осетии, зная, что весь комплекс мероприятий по референдуму необходимо выполнить ему, причем в период проведения кадровых преобразований».
«Задумался ли А.Бибилов о качестве подготовки к референдуму и его результатах в такой ситуации? Со своей стороны хочу заверить народ Южной Осетии – Государства Алания, что мои действия, связанные с объявленным референдумом, будут направлены на соблюдение международно-правовых норм, проведение консультаций и выполнение договоренностей с Российской Федерацией», - подытожил избранный президент.
- Напомним, что накануне Анатолий Бибилов подписал указ о назначении референдума по вопросу присоединения к России на 17 июля.
- Ранее сообщалось, что лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев победил на президентских выборах в Южной Осетии с 56,09% голосов, президент республики Анатолий Бибилов набрал 40,90% по итогам подсчета 100% бюллетеней. Итоговый протокол ЦИК опубликован в югоосетинских СМИ.
В Армении оппозиция заблокировала третий корпус здания правительства
От площади Франции сегодня, 13 мая, с 16:00 стартовало шествие неповиновения, как его называет оппозиционное движение «Сопротивление». Протестующие прошли маршем к третьему корпусу здания правительства. Более часа они блокировали здание, перекрыв все входы.
Вице-спикер парламента, депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян по громкоговорителю заявил, что один из госслужащих в здании правительства написал заявление об увольнении и присоединился к ним. В пресс-службе правительства Радио Азатутюн сообщили, что в любом случае в официальной системе такой информации не видят.
Ишхан Сагателян также заявил, что один из сотрудников полиции также подал заявление об увольнении. В последнем сообщении на странице этого гражданина в Facebook говорится, что он пишет заявление и увольняется с работы. Речь идет об уже бывшем сотруднике полиции Менуа Арзуманяне.
Сагателян обратился к работающим в правительстве госслужащим, отметив, что они все вместе должны написать заявление и уволиться. «Не подчиняйтесь больше их указаниям, присоединяйтесь к народу», - заявил он.
«Я знаю, что значит быть госслужащим, знаю, что вам угрожают, выходите, напишите заявление об увольнении и присоединяйтесь к нам. Я сам был госслужащим, знаю, как тяжело сейчас нашим братьям и сестрам, находящимся в этом здании. Их будут запугивать увольнением и лишением пенсии, будут запугивать чем угодно. Но мы хотим им сказать то, что столько дней, сплотившись в один кулак, говорим - это борьба», - сказал оппозиционный депутат Арам Вардеванян.
В ответ на вопрос Радио Азатутюн, как долго будут продолжаться такие акции, вице-спикер НС от оппозиции сказал, что они будут продолжаться до тех пор, пока Никол Пашинян не уйдет в отставку. Ишхан Сагателян отметил, что они продолжат блокирование правительственных зданий.
Два дня назад оппозиция заблокировала все входы в здание мэрии Еревана.
Подойдя к зданию Службы национальной безопасности на улице Налбандяна, Ишхан Сагателян призвал сотрудников ведомства не выполнять указания правительства.
Он заявил, что их борьбу остановить не удастся.
Парламентская оппозиция Армении с конца апреля проводит акции протеста с требованием смены власти. На митинге оппозиции 1 мая в Ереване было объявлено о начале акций неповиновения. Оппозиция призвала своих сторонников выйти на улицы в ответ на заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки требований в вопросе статуса Нагорного Карабаха. В армянской оппозиции считают, что правительство Пашиняна намерено признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.
Представители власти отвергают критику оппозиции, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном Армения намерена отстаивать права армян Нагорного Карабаха. Они также отвергают требования оппозиции относительно отставки Пашиняна, утверждая, что протесты оппозиции не пользуются поддержкой у широких слоев населения.
Югоосетинский Верховный суд признал законным проект указа о назначении референдума
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия не выявил нарушений в документах, направленных в суд действующим президентом Анатолием Бибиловым о назначении референдума в республике по вопросу объединения с Россией.
«Президиум Верховного суда Южной Осетии, рассмотрев материалы дела о проверке соблюдения требований, предусмотренных Конституцией республики в документах и приложенных к ним материалах, направленных в суд президентом, исследовав предоставленные документы, единогласно пришел к выводу, что нарушений не допущено и постановил признать законным проект указа президента "О назначении референдума Республики Южная Осетия" по вопросу: "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?"», - сообщили информагентству «Рес» в пятницу вечером в пресс-службе суда.
Ранее Анатолий Бибилов назначил своим указом референдум по вопросу объединения республики и России на 17 июля 2022 года. Указ опубликован на сайте югоосетинского президента.
- Отметим, что выступивший с инициативой о проведении референдума Бибилов во втором туре президентских выборов проиграл оппозиционеру Алану Гаглоеву. Последний, в свою очередь, считает, что с референдумом спешить не стоит. В Кремль также заявили, что не имеют отношения к идее проведения референдума.
- Южная Осетия объявила о своём суверенитете в 1990 году. В 2008 году республика получила признание Москвы, а после этого ещё нескольких стран мира. Грузия никогда не признавала это решение, в 2009 году в стране был принят закон, согласно которому Южная Осетия считается территорией, оккупированной Россией.
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