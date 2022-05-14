На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,4

От площади Франции сегодня, 13 мая, с 16:00 стартовало шествие неповиновения, как его называет оппозиционное движение «Сопротивление». Протестующие прошли маршем к третьему корпусу здания правительства. Более часа они блокировали здание, перекрыв все входы.

Вице-спикер парламента, депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян по громкоговорителю заявил, что один из госслужащих в здании правительства написал заявление об увольнении и присоединился к ним. В пресс-службе правительства Радио Азатутюн сообщили, что в любом случае в официальной системе такой информации не видят.

Ишхан Сагателян также заявил, что один из сотрудников полиции также подал заявление об увольнении. В последнем сообщении на странице этого гражданина в Facebook говорится, что он пишет заявление и увольняется с работы. Речь идет об уже бывшем сотруднике полиции Менуа Арзуманяне.

Сагателян обратился к работающим в правительстве госслужащим, отметив, что они все вместе должны написать заявление и уволиться. «Не подчиняйтесь больше их указаниям, присоединяйтесь к народу», - заявил он.

«Я знаю, что значит быть госслужащим, знаю, что вам угрожают, выходите, напишите заявление об увольнении и присоединяйтесь к нам. Я сам был госслужащим, знаю, как тяжело сейчас нашим братьям и сестрам, находящимся в этом здании. Их будут запугивать увольнением и лишением пенсии, будут запугивать чем угодно. Но мы хотим им сказать то, что столько дней, сплотившись в один кулак, говорим - это борьба», - сказал оппозиционный депутат Арам Вардеванян.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, как долго будут продолжаться такие акции, вице-спикер НС от оппозиции сказал, что они будут продолжаться до тех пор, пока Никол Пашинян не уйдет в отставку. Ишхан Сагателян отметил, что они продолжат блокирование правительственных зданий.

Два дня назад оппозиция заблокировала все входы в здание мэрии Еревана.

Подойдя к зданию Службы национальной безопасности на улице Налбандяна, Ишхан Сагателян призвал сотрудников ведомства не выполнять указания правительства.

Он заявил, что их борьбу остановить не удастся.

Парламентская оппозиция Армении с конца апреля проводит акции протеста с требованием смены власти. На митинге оппозиции 1 мая в Ереване было объявлено о начале акций неповиновения. Оппозиция призвала своих сторонников выйти на улицы в ответ на заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки требований в вопросе статуса Нагорного Карабаха. В армянской оппозиции считают, что правительство Пашиняна намерено признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Представители власти отвергают критику оппозиции, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном Армения намерена отстаивать права армян Нагорного Карабаха. Они также отвергают требования оппозиции относительно отставки Пашиняна, утверждая, что протесты оппозиции не пользуются поддержкой у широких слоев населения.