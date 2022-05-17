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В Конгрессе США пройдут первые за 50 лет слушания по НЛО
Комитет по делам разведки Палаты представителей Конгресса США проведет первые за 50 лет слушания по вопросам неопознанных летающих объектов. Конгрессмены обсудят доклад, составленный на основе рапортов военных США, столкнувшихся с необъяснёнными явлениями в воздухе.
В документ вошли 144 события, фиксирующиеся с 2004 года. В 80 случаях летающие объекты были замечены несколькими датчиками. В 18 случаях сообщалось о необычной траектории движения или нестандартных характеристиках полёта объектов.
Одним из таких объектов, предположительно, оказался воздушным шаром, теряющим воздух. Остальные оказались неопознанными.
В отчёте названы пять категорий, по которым делятся летающие объекты – воздушные шары, дроны и птицы; природные явления; новые разработки или секретные программы США; новые технологии России, Китая или частных лиц и явления, не вошедшие в предыдущие разделы.
Указаний на возможную внеземную жизнь в документе, по данным СМИ, нет, но этот вопрос остаётся открытым.
Члены Палаты представителей считают, что правительству стоит серьёзно оценить потенциальные риски, связанные с национальной безопасностью – особенно те, объяснить которые пока сложно.
Перед конгрессменами выступят высокопоставленные представители Пентагона и разведки.
Последний раз конгресс проводил в 1969 году. Тогда были проанализированы более 700 объектов. Военные США пришли к выводу, что в них нет угрозы безопасности или инопланетных активностей.
Другие новости дня
Кремль задумал создать детское движение в столетие пионерии
Кремль, Росмолодежь и министерство просвещения обсуждают вопрос создания нового общероссийского движения детей и молодежи. Об этом сообщают РБК и "Московский комсомолец" со ссылкой на источники.
По данным изданий, законопроект о новой организации могут внести в Госдуму уже 19 мая – в день столетия советской пионерии. Необходимость создания движения один из источников объяснил задачей "воспитания патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков". Один из источников РБК отмечает, что членство в новой структуре планируется сделать необязательным.
Новая структура будет создана на базе уже существующих Российского движения школьников, проекта "Большая перемена" и целого ряда региональных организаций. Возможно, среди учредителей будет и движение "Юнармия", созданное по инициативе министра обороны Сергея Шойгу в 2015 году.
На пост лидера новой пионерии, согласно источникам, рассматривается заместитель главы Росмолодежи, 42-летний Дамир Фаттахов. Месяц назад идею создания движения, которое объединяло бы всех детей, поддержал Владимир Путин.
С 24 февраля российские войска проводят так называемую "специальную операцию" на территории Украины. В марте, через три недели после начала военного вторжения России в Украину, в распоряжении Радио Свобода оказалась запись видеоконференции для московских учителей истории – методичка, как им проводить "уроки пропаганды" относительно российско-украинской войны.
Линкольн Митчелл для CNN: в Тбилиси опасаются, что Путин может вторгнуться в Грузию
В Грузии сегодня очень сильны антироссийские настроения, везде видны признаки поддержки Украины – от надписей F*ck Putin на стенах домов до продажи сувенирной продукции в сине-желтой цветовой гамме, написал посетивший Тбилиси американский ученый и аналитик Линкольн Митчелл в своей колонке для CNN.
Митчелл рассказывает, что на дверях ресторанов приклеены стикеры с изображением украинского флага, а также приглашения внутрь всем, кто считает Путина военным преступником.
По оценке аналитика, атмосфера в городе напряженная, поскольку после начала военных действий в Украине Грузия не ввела запрет на въезд россиянам, и они ринулись в страну.
Местные считают, что это в основном связано не с эмиграцией из-за несогласия с действиями путинского режима, а, скорее, просто с желанием потратить здесь деньги.
«Во всем грузинском политическом спектре ощущается беспокойство по поводу очередного российского вторжения. Один член парламента, связанный с правящей партией, сказал мне, что его опасения заключались в том, что если бы Путин одержал быструю победу в Украине, то следующей на очереди была бы Грузия. Но несколько ученых и активистов указали, что если Путин завязнет в Украине, ему понадобится где-то быстрая победа, и он может перекинуться на Грузию», – заявил ученый.
Опасения в разговоре с Митчеллом высказала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Аналитик встретился с ней в президентском дворце, перед которым развешаны флаги Грузии и Украины.
«Нельзя исключать, что завтра они (Россия) захотят сделать что-то для того, чтобы спасти свое лицо. Это можно предотвратить единством внутри нашей нации и более крепкими связями с нашими союзниками», – цитирует Митчелл президента Грузии.
Митчелл также считает, что вступление в НАТО и ЕС вряд ли будет возможно для Грузии и Молдовы в краткосрочной перспективе. «Но война в Украине меняет международную политику и геополитические реалии», – заключает он.
Правительство России разрешило выпуск автомобилей по нормам начала 1990-х
Правительство России разрешило выпуск автомобилей по нормам начала 1990-х годов. У новых машин не обязательно наличие подушек безопасности, преднатяжателей ремней безопасности, они не обязаны соответствовать экологическим нормам "Евро". Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Автомобили разрешено производить без антиблокировочной системы ABS и системы контроля устойчивости автомобиля ESP. Они не обязаны комплектоваться системой экстренного оповещения об аварии "ЭРА-ГЛОНАСС". Упрощение связано с санкциями против российской экономики, кризисом международных перевозок и дефицитом микрочипов.
Большая часть технических требований к автомобилям в стране вводилась с начала 2000-х годов, после открытия в России заводов крупных западных автопроизводителей. Большинство из них остановилось после начала войны с Украиной.
Производство было остановлено, в частности, на заводе “Автотор”, собиравшем немецкие BMW, заводах Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге, двух заводах Volkswagen. Московский завод Renault и контрольный пакет производителя в "АвтоВАЗе" были переданы государству за два рубля. Кроме того, были остановлены многие крупные заводы автомобильных комплектующих.
Швеция прервала 200-летнюю политику нейтралитета и подала заявку в НАТО
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО. Прямую трансляцию вела 17 мая общественная телерадиокомпания Sveriges Television. До подписания документа Стокгольм больше 200 лет придерживался политики нейтралитета.
16 мая правительство Швеции объявило об окончательном решении о вступлении в союз. "Страна нуждается в гарантиях безопасности, которые приходят вместе с членством", — заявила премьер-министр Магдалена Андерсон. Она назвала это решение историческим изменением политики безопасности. Оно было принято на фоне вторжения России в Украину.
Заявку на вступление должны одобрить все страны НАТО. Ранее предполагалось, что это будет сделано в ускоренном порядке. Однако накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара будет голосовать "против". Он назвал Швецию "инкубатором террористических организаций".
Стокгольм предоставил политическое убежище многим курдам, которых в Турции считают связанными с Рабочий партией Курдистана. Турция обвиняет её в терроризме.
США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты
Военно-воздушные силы США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты ARRW. Запуск состоялся в прошлую субботу, 14 мая, у берегов Южной Калифорнии.
Ракету выпустил стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. После отделения от самолёта ARRW успешно запустилась и достигла скоростей, в пять раз превышающих скорость звука.
Это был первый тест такого типа оружия с воздушного носителя. Руководитель программы вооружений военно-воздушных сил США Хит Коллинз назвал результаты испытания "большим достижением".
Известно, что США в прошлом году дважды испытывали такой тип ракет, но обе попытки не были успешными.
CNN сообщало об испытаниях в марте этого года, но, по данным телеканала, американцы не сообщали о тестах, чтобы избежать ещё большей напряжённости в отношениях с Россией.
В апреле, на фоне войны с Украиной, Россия сообщила об успешных испытаниях ракеты "Сармат". По словам президента России, аналогов этому оружию не существует. Владимир Путин сказал, что комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны.
Впервые о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" с ядерным двигателем стало известно из выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием в марте 2018 года.
Позднее выяснилось, что для иллюстрации действия межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в выступлении Путина использовали кадры из компьютерного ролика 11-летней давности, где изображено, как ядерная ракета поражает штат Флорида. Американские СМИ тогда писали, что все четыре испытания ракеты, проведенные с ноября 2017-го по февраль 2018 года, закончились неудачно.
Треть гостиниц в Крыму может не открыться из-за вторжения России в Украину
До трети гостиниц и гостевых домов в аннексированном Россией Крыму могут не открыться летом из-за резкого падения спроса на фоне войны. Об этом газете "Коммерсантъ" рассказали представители туриндустрии.
Глава местной туристической ассоциации рассказала изданию, что ожидаемая загрузка на лето составляет 30–40 процентов, в то время как хорошим показателем для Крыма считается 70–80 процентов. Продажи туров год от году упали, по разным оценкам, на 50—85 процентов.
Негативно на продажах могли сказаться опасения туристов от войны, уход с рынка крупнейшего сервиса бронирования отелей Booking.com и низкая транспортная доступность полуострова.
После начала войны с Украиной аэропорт Симферополя был закрыт. Поездов туда не хватает. Железные дороги могут перевезти из России в Крым до 2,5 миллиона пассажиров в год. Но аэропорт Симферополя до закрытия обслуживал до 7 миллионов человек в год, отмечает газета.
Диппредставительства призвали власти Грузии защитить права ЛГБТКИ+
Посольства 28 стран, представительство ООН в Грузии, Делегация Европейского Союза и руководство Миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии выступили с совместным заявлением в поддержку ЛГБТКИ+ сообщества, которое приурочено к международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией (IDAHOBIT).
«ЛГБТКИ+ остаются одними из наименее защищенных и наиболее маргинализированных лиц в Грузии. Они сталкиваются с дискриминацией и насилием, о которых часто не сообщается, а защита и осуществление их прав по-прежнему остается сложной задачей.
Мы сожалеем, что, как и в предыдущие годы, из соображений безопасности люди не могут открыто проявлять свою солидарность с сообществом ЛГБТКИ+ и выступать против гомофобии, бифобии и трансфобии в Грузии.
Мы хотим подчеркнуть, что правительство Грузии несет ответственность за обеспечение права на мирные собрания, предотвращение дискриминации и насилия, а также за то, чтобы каждый человек в Грузии мог открыто и публично отметить IDAHOBIT в полной уверенности, что его права и безопасность защищены должным образом.
Мы принимаем к сведению, что несколько человек были приговорены к тюремным срокам за участие в позорных событиях 5 июля 2021 года, которые привели к срыву «Марша достоинства» и повлекли за собой насилие в отношении ЛГБТК+ лиц и сотрудников СМИ. Мы призываем власти привлечь к ответственности всех зачинщиков и виновных в насилии», – говорится в заявлении.
Как пишет СОВА, иностранные диппредставительства также отмечают, что с каждым днем все больше грузин поддерживают многообразие и считают, что защита прав ЛГБТКИ+ людей является важной.
«Последний социологический опрос указывает на продолжающийся рост процента грузин, которые считают неприемлемыми ограничения права на свободу собраний и самовыражения для ЛГБТКИ+ сообщества и полагают, что государство не реагирует должным образом на акты насилия и дискриминации в отношении ЛГБТКИ+ лиц. Политика и практика государства должны соответствовать международным обязательствам Грузии и реагировать на эти социальные изменения, должным образом обеспечивая эффективную защиту прав ЛГБТКИ+, в том числе посредством предстоящей Национальной стратегии и плана действий в области прав человека. Необходимо усилить меры социальной защиты, чтобы поддержать уязвимую группу», – сказано в открытом обращении.
Авторы письма призывают государственных, политических, гражданских и религиозных лидеров Грузии не жалеть усилий для борьбы с дискриминацией, стигматизацией и насилием в своих сферах ответственности.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария в своем заявлении в связи с Международным днем борьбы с гомофобией призвала госведомства к предотвращению преследований ЛГБТ–сообщества, передает агентство «Новости-Грузия».
«Правовое бездействие государства поощряет неравенство людей ЛГБТ+ почти во всех сферах общественной жизни, не улучшает качество их жизни и оставляет их незащищенными перед лицом насилия и дискриминацией», – заявляет Народный защитник.
Она отметила, что за последние годы в обществе сократились дискриминационные настроения, но «этому процессу не сопутствует последовательная и осмысленная политика».
- Международный день борьбы с гомофобией в Грузии неоднократно сопровождался стычками защитников прав ЛГБТ-сообщества с радикальными группировками. В стране этот же день по инициативе Церкви отмечается День сплоченности и святости семьи.
- День святости семьи был учрежден в Грузии в 2014 году, после того, как в 2013 году противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии, тогда пострадали около 30 человек.
- В 2021 году, 5 июля, действия радикальных группировок – противников Марша достоинства, переросли в преследование журналистов. Тогда пострадали более 50 представителей СМИ.
Йеллен: санкции против России схожи с санкциями Второй мировой войны
В понедельник министр финансов США Джаннет Йеллен провела параллели между замораживанием активов Центробанка России западными столицами с акциями против стран, оккупированных гитлеровской Германией, сообщает информационное агентство Reuters.
Выступая в Музее истории польских евреев в Варшаве, напомнила о том, что в 1940 президент тогда еще нейтральных Соединенных Штатов Франклин Рузвельт наложил арест на активы Норвегии и Дании, находившиеся в американских финансовых учреждениях. Эта мера была предпринята с целью закрыть Германии возможность воспользоваться достоянием оккупированных стран, находившимся в зарубежных банках. По словам Йеллен, уроки той эпохи полезны при выработке стратегии противостояния России. "Мы должны использовать все инструменты. имеющиеся у нас, чтобы противостоять тирании. Это урок, который актуален сегодня... Мы полны решимости привлечь Россию к отвественности и поддержать украинцев чем только возможно, - подчеркнула Йллен.
После российского вторжения в Украину Соединенные Штаты и Евросоюз заморозили активы Банка России, отрезав доступ российскому правительству к приблизительно двум третям золотовалютных запасов. Цель этой и других финансовых санкций против России - лишить ее средств на ведение войны в Украине. Финансово-экономические санкции, в том числе санкции против Владимира Путина, людей из его окружения, близких к правительству российских миллиардеров постоянно расширяются.
Зеленский подтвердил эвакуацию украинских военных с «Азовстали»
Украинских военных, защищавших "Азовсталь" в Мариуполе, вывозят с территории завода. Об этом сообщило агентство Reuters, публикуя фотографии автобусов. Информацию подтверждает Генштаб Украины.
Всего "Азовсталь" покинули 264 военнослужащих, из них 53 ранены, сообщает Генштаб. По данным Reuters, раненых доставили в город Новоазовск. Он находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. О вывозе раненых в Новоазовск ранее заявляло и Минобороны России.
Остальных 211 военных эвакуировали через гуманитарный коридор в Еленовку - также под контролем "ДНР".
О том, находятся ли украинские военные в плену, официально не объявлялось. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, для их "дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена".
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию из Мариуполя: "Благодаря действиям украинских военных – Вооруженных Сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН – мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек".
Ранее в понедельник было опубликовано видео, на котором командир украинского полка "Азов" Денис Прокопенко говорит, что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа". О каком решении идёт речь - в заявлении не было сказано.
Ранее Министерство обороны России заявляло, что с украинской стороной достигнута договорённость о вывозе раненых украинских военных с территории осаждённого завода "Азовсталь" в Мариуполе. О договорённостях также сообщал один из командиров сепаратистов Александр Ходаковский.
- "Азовсталь" после того, как жилые кварталы Мариуполя перешли под контроль российских военных, по-прежнему продолжают удерживать украинские военнослужащие. Они, как и украинское руководство, неоднократно обращались с призывами обеспечить эвакуацию с "Азовстали" по крайней мере раненых, которых, по последним сообщениям, несколько сот. Российская сторона настаивала на сдаче всех находящихся на заводе военных в плен.
Россию не допустили к тендеру на покупку прав для показа Олимпиады
Россию и Беларусь не допустили к тендеру на покупку телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.
Таким образом Россия и Беларусь не смогут показывать трансляции соревнований. Зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а летние Игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.
В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Советник Госдепартамента США Дерек Шолле посетит Грузию 18-19 мая
«Советник Госдепартамента США Дерек Шолле посетит Грузию», - говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента. В частности, по данным ведомства, Дерек Шолле прибудет в Грузию 18-19 мая для консультаций с грузинскими партнерами по вопросам европейской безопасности и демократического развития.
Советник Госдепартамента проведет встречи с представителями правительства, оппозиции и гражданского общества, чтобы обсудить оккупацию Россией территорий Грузии, жестокую войну Кремля против Украины и то, как должны развиваться стремления грузинского народа к демократическому, мирному, процветающему и евроатлантическому будущему, сообщает Общественный вещатель.
До Грузии Дерек Шолле прибудет в Молдову, где обсудит с правительством влияние текущей войны в Украине на Молдову, а также американо-молдавское партнерство в рамках стратегического диалога. Шолле также встретится с украинскими беженцами.
По заявлению Госдепартамента, визит Шолле укрепит поддержку США демократии, процветанию и безопасности Молдовы.
Из Грузии советник Госдепартамента отправится в Лондон.
На саммите ОДКБ Пашинян высказал критику в адрес организации
На юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вновь раскритиковал военный блок за то, что тот не отреагировал должным образом на вторжение вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении, сообщает Радио Азатутюн.
«Это важный для Армении вопрос, - сказал Пашинян. - В прошлом году, как раз в эти дни, войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Армения обратилась в ОДКБ, чтобы задействовать механизмы, предусмотренные «Положением о порядке реагирования на кризисные ситуации Организации Договора о коллективной безопасности» от 10 декабря 2010 года. Этот документ был утвержден Советом коллективной безопасности, однако, к сожалению, нельзя сказать, что организация отреагировала так, как ожидала Республика Армения».
Руководитель Армении, в настоящее время председательствующей в организации, об этом заявил в Кремле в присутствии глав государств-членов ОДКБ, в том числе президента России Владимира Путина, добавив также, что на протяжении многих лет государства-члены ОДКБ продавали Баку оружие. «Мы долгое время поднимали вопрос о продаже оружия государствами-членами ОДКБ недружественной для Армении стране. В итоге, это оружие было использовано против Армении, против армянского народа. И это тоже проблема».
Пашинян также подверг критике реакцию государств-членов ОДКБ во время и после 44-дневной войны 2020 года в Нагорном Карабахе, в то же время высоко оценив роль России и президента РФ Владимира Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Армянский лидер также подчеркнул важность дальнейшего развития ОДКБ, отметив, что считает организацию ключевым фактором в вопросе обеспечения стабильности и безопасности Евразийского региона и Армении.
В отличие от Пашиняна, президенты России и Беларуси сосредоточились на другом конфликте - войне на Украине. Говоря о войне, которая продолжается уже около трех месяцев, Путин вновь назвал ее спецоперацией и сообщил, что представит союзникам подробности во время встречи за закрытыми дверями. Президент Беларуси высказался более откровенно, заявив, что Россия не должна в одиночку бороться с попыткой расширения НАТО, страны ОДКБ должны действовать единым фронтом.
Никто из лидеров остальных четырех стран-участниц ОДКБ не заявил о своем желании выступить единым фронтом против НАТО. Президенты стран Центральной Азии больше говорили об угрозах, идущих из Афганистана, а премьер-министр Армении – о войне с Азербайджаном и несбывшихся ожиданиях от ОДКБ.
В совместном заявлении, принятом по итогам саммита, Украина не упоминается.
Президент Турции выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, 16 мая, что делегациям Швеции и Финляндии не стоит приезжать в Анкару, чтобы убедить его одобрить их заявки на вступление в НАТО. Сообщает агентство Reuters.
На пресс-конференции Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в Североатлантическом союзе.
«У обеих стран нет четкой позиции по отношению к террористическим организациям. Швеция – это инкубационный центр террористических организаций. Они приводят террористов в парламент, дают им трибуну, рассылают специальные приглашения», – заявил турецкий президент.
Анкара считает, что Швеция и Финляндия укрывают людей, связанных с боевиками Рабочей партии Курдистана и последователями Фетхуллаха Гюлена (последних обвиняют в попытки организовать государственный переворот в 2016 году). Турция считает обе эти организации террористическими.
Для вступления страны в НАТО все члены альянса должны поддержать заявку.
- Правительства Швеции и Финляндии задумались о вступлении в Североатлантический союз после начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
- В субботу, 14 мая, советник президент Турции Ибрагим Калин заявил, что страна не закрывает двери в НАТО перед Швецией и Финляндией, однако настаивает на переговорах с ними о вопросах, связанных с безопасностью, прежде всего – о прекращении поддержки курдских сепаратистов.
- 16 мая президент России Владимир Путин на форуме ОДКБ заявил, что не считает расширение НАТО непосредственной угрозой безопасности для Москвы, но это «вызовет ответную реакцию».
Премьер-министр Франции Жан Кастекс ушел в отставку
Президент Франции Эммануэль Макрон 16 мая принял отставку премьер-министра страны Жана Кастекса, сообщает AFP. Вместе с ним ушло и правительство Франции.
«Спасибо Жану Кастексу, его правительству и всей его команде. Почти два года он увлечено и преданно служил Франции. Давайте гордиться проделанной работой и достигнутыми совместными усилиями результатами», - написал Макрон в своем твиттере.
Кастекс был премьер-министром Франции с 2020 года. На его место президент назначил министра труда Элизабет Борн, пишет AFP. Второй раз в истории республики этот пост займет женщина.
Агентство dpa пишет, что такой выбор Макрона связан с желанием получить поддержку перед предстоящими парламентскими выборами как левых, так и консервативных избирателей.
- Отставка премьера и правительства – формальность во Франции после президентских выборов. Нового премьер-министра назначает президент страны. Глава правительства, в свою очередь, предлагает кандидатуры министров, которые президент вправе принять или отклонить.
- Эммануэль Макрон был переизбран на пост президента Франции 24 апреля 2022 года, победив во втором туре председателя партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
В городе Николаев на юге Украины закончилась питьевая вода
В городе Николаев на юге Украины еще как минимум два месяца не будет питьевой воды, – об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.
Техническая вода с сегодняшнего дня будет поступать в дома по расписанию: три часа утром и два часа вечером. Но использовать ее можно только для хозяйственно-бытовых нужд, сообщает «Николаевводоканал».
«Вода, которую мы сейчас подаем в трубы николаевцам, не соответствует качеству питьевой воды, и она фактически техническая. На сегодняшний день мы готовим презентацию отдельных четырех водозаборов с отдельными системами очистки воды до уровня питьевой», - добавляет мэр Николаева Александр Сенкевич.
Проблемы с водоснабжением начались в городе после обстрелов 12 апреля, когда был поврежден водовод Днепр – Николаев. Почти месяц централизованное водоснабжение работало с перебоями. Жителям приходилось использовать привозную воду из резервуаров-накопителей, а также из открытых скважин.
Утром 16 мая Николаев вновь подвергся обстрелу. Сообщается, что повреждено здание мебельного магазина и парковка.
В Ереване задержали более 90 участников оппозиционного автопробега
В Ереване задержали 91 участника оппозиционного автопробега. Об этом пишет армянская служба Радио Свобода.
В Ереване с середины апреля проходят протесты с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна после его заявления о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки требований по статусу Нагорного Карабаха. По мнению оппозиции, армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану.
По данным "Интерфакса", автопробег стартовал из четырех районов города, колонны должны были отправиться в центр города, двигаясь на максимально малой скорости и создавая многокилометровые пробки на дорогах. Однако полиция перекрыла все пути движения автоколонн и задержала участников.
В полиции, как пишет армянская служба Радио Свобода, заявили, что "такие групповые передвижения с участием водителей не только нарушают правила дорожного движения, затрудняют движение, но и создают угрозу безопасности движения". Там отметили, что эти действия являются правонарушениями и влекут за собой административную ответственность.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании "Нагорно-Карабахской республики".
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- “Нагорно-Карабахская республика” официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Инал Ардзинба: пацифистская риторика Тбилиси вызывает сомнения
Пацифистская риторика грузинских властей вызывает сомнения, – заявил глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба на заседании Общественного совета при абхазском МИДе. В частности, он прокомментировал заявления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что «никакого второго фронта в Грузии не будет».
«Заявление – это одно, а реальные действия – это совсем другое», – сказал Инал Ардзинба.
Абхазский министр прокомментировал и паузу в Женевских дискуссиях, которая, по его словам, возникла «по инициативе западных государств». Ардзинба говорит, что абхазская сторона готова возобновить работу в рамках дискуссий, так как это – «единственный международный механизм», где Абхазия имеет представительство.
Министр добавил, что общения с Грузией просто нет, так как Грузия – «государство, совершившее военную агрессию».
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
- Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
Абхазский президент Аслан Бжания ушел в отпуск
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания с сегодняшнего дня ушёл в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба абхазского лидера.
На какой срок Бжания ушел в отпуск, не сообщается. В соответствии с законом, абхазскому президенту предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 дней.
Согласно статье 55 абхазской конституции, президента в случае его отсутствия и невозможности осуществления им своих обязанностей замещает вице-президент.
Отметим, что 10 января текущего года Бжания «отбыл в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования». 25 января в пресс-службе сообщили, что Бжания прооперировали в одной из российских клиник. В частности, ему была проведена операция на почке.
Находясь на лечении, Бжания проводил ряд телефонных консультаций с членами абхазского правительства. Он вернулся в Абхазию 8 февраля, после завершения лечения.
Премьер-министр Грузии посетит с рабочим визитом Брюссель
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня отправится в Брюссель. Об этом он сообщил на заседании правительства.
В рамках рабочего визита Гарибашвили встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Европарламента Робертой Метсола и другими европейскими политиками.
«Как вы знаете, мы досрочно закончили работу над опросником (по вступлению в ЕС – ред.). Я хотел бы еще раз поблагодарить всех государственных служащих, которые были вовлечены (в этот процесс), министров, все правительство, все ведомства, парламент, за то, что опросник был заполнен вовремя и представлен в ЕС. По этим и другим вопросам у меня будут встречи в Брюсселе, на высшем уровне», – сказал Гарибашвили.
Как сообщалось ранее, с рабочим визитом в Брюссель отправился и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.
- Грузия и Молдова подали заявку на вступление в ЕС 3 марта, вслед за Украиной. Три страны уже прошли первую обязательную процедуру - ответили на масштабный опросник, обязательный для получения статуса страны-кандидата. В настоящее время ответы на несколько тысяч вопросов изучаются экспертами Еврокомиссии.
- У Еврокомиссии нет четких сроков, в течение которых она обязана подготовить заключение. Вступление в ЕС связано с долгими бюрократическими процедурами. Но эксперты ожидают, что на фоне событий вокруг Украины, Евросоюз не будет затягивать подготовку заключения по опросникам.
- 23-24 июня в Брюсселе пройдет саммит ЕС. Это самый ранний срок, когда могут быть рассмотрены вопросы статуса кандидатов для Украины, Грузии и Молдовы.
Правительство Швеции приняло решение о вступлении в НАТО
Правительство Швеции объявило о намерении вступлении в НАТО. Решение было принято после полномасштабного вторжения России в Украину. До этого Стокгольм больше 200 лет сохранял нейтралитет.
19 мая премьер-министр Магдалена Андерсон в обращении к парламенту в Стокгольме назвала решение "историческим изменением политики безопасности страны". "Швеция нуждается в гарантиях безопасности, которые приходят вместе с членством в союзе", — сказала она. Позже на пресс-конференции она сказала, что большинство депутатов поддерживает это решение.
Швеция и соседняя Финляндия координируют шаги о присоединении к союзу. Финляндия сохраняла нейтралитет после Второй мировой войны, где воевала на стороне нацистской Германии.
Вступление двух стран в два раза увеличит сухопутную границу России и НАТО. Российские официальные лица резко реагируют на решение Стокгольма и Хельсинки. 16 мая президент России Владимир Путин на форуме ОДКБ заявил, что не считает это расширение союза непосредственной угрозой безопасности для Москвы, но расширение инфраструктуры "вызовет ответную реакцию".
Минобороны РФ: есть договорённость о вывозе раненых с «Азовстали»
Министерство обороны России заявляет, что с украинской стороной достигнута договорённость о вывозе раненых украинских военных с территории осаждённого завода "Азовсталь" в Мариуполе.
По утверждению Минобороны, введён "режим тишины". Раненые, как утверждается, доставляются в Новоазовск - это город в Донецкой области под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.
Ранее о договорённостях сообщал один из командиров сепаратистов Александр Ходаковский.
Украина утверждения российской стороны пока не комментировала.
- "Азовсталь" после того, как жилые кварталы Мариуполя перешли под контроль российских военных, по-прежнему продолжают удерживать украинские военнослужащие. Они, как и украинское руководство, неоднократно обращались с призывами обеспечить эвакуацию с "Азовстали" по крайней мере раненых, которых, по последним сообщениям, несколько сот. Российская сторона настаивала на сдаче всех находящихся на заводе военных в плен.
Гражданская активистка Тамара Меаракишвили выиграла процесс в цхинвальском суде
Цхинвальский городской суд удовлетворил иск гражданской активистки Тамары Меаракишвили против прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», Меаракишвили дважды отказалась от предложения прокуратуры прекратить уголовное преследование за истечением срока давности якобы совершенных ею преступлений. Она настаивала, что на протяжении пяти лет подвергалась незаконному преследованию силовиков, поэтому требовала либо доказать ее вину, либо закрыть дело по реабилитирующим основаниям и привлечь к ответственности тех сотрудников прокуратуры, кто злоупотреблял властью.
Меаракишвили говорит, что её дело – политическое, решения по которому принимал лично югоосетинский лидер Анатолий Бибилов.
«Сейчас (после победы на президентских выборах Алана Гаглоева – ред.) я не знаю, что будет – будет ли прокуратура свободнее или нет. В личных разговорах мне говорят, что мы очень устали, мы знаем, что ты преступления не совершала, но пока ничего не можем (сделать). Возможно, они в пятый раз вернут дело в первую инстанцию. Возможно, предложат прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления. На это я с удовольствием соглашусь», – сказала Меаракишвили «Эху Кавказа», комментируя сегодняшнее решение суда.
- Меаракишвили под следствием с 16 августа 2017 года. Местная прокуратура возбудила против нее уголовное дело по обвинению в клевете на партию власти «Единая Осетия» и незаконном приобретении югоосетинского гражданства на основании поддельного документа. С 4 сентября 2018 года Тамара Меаракишвили находится под судом. С тех пор прошло несколько судебных процессов.
«Досье»: за Навальным следили частные детективы. Вероятно, по заказу ФСБ
За оппозиционером Алексеем Навальным, помимо сотрудников ФСБ, перед его отравлением следили частные детективы из агентства "Тень", расположенного в Рязани. Это утверждается в расследовании центра "Досье".
Наружное наблюдение за Навальным вплоть до дня его отравления в Томске - 20 августа 2020 года - осуществляли сотрудники "Тени", которые ранее служили в ныне упразднённой Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, пишет "Досье". Как говорится в расследовании, в числе основных заказчиков детективного агентства фигурируют крупнейшие российские госкорпорации. Также среди них упоминается начальник Научно-технической службы (НТС) ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев, в ведении которого, как утверждается, находится Институт криминалистики ФСБ, где, согласно многочисленным расследованиям, разрабатывались яды и сотрудники которого участвовали в отравлении Навального.
Сотрудники "Тени", как пишет "Досье", помимо прочего посещали Калинград, где, как утверждает Навальный, небольшой дозой "новичка" была отравлена его жена, а также следили за оппозиционером за рубежом.
"Досье" приводит имена тех, кто следовал за Навальным в его поездках. Это некие Александр Борзунов, Александр Зарубин, Андрей Маликов и Вячеслав Ромашин. Все они названы сотрудниками агентства "Тень". Незадолго до отравления Навального двое из этой четвёрки, как утверждается, следили и за его сотрудницей Марией Певчих.
Как видно из данных об авиаперелетах, детективы из "Тени" сопровождали Алексея Навального и его семью как минимум в шести поездках, в том числе в 2019 году в Таиланд. Тогда сам Навальный писал, что обнаружил за собой наблюдение.
Двое сотрудников агентства, которые, как утверждается, следили за оппозиционером, сказали центру "Досье", что это ошибка.
В расследовании содержится предположение, что частные детективы могли следить за Навальным в сотрудничестве с ФСБ, фактически по её заказу. О том, могли ли быть сотрудники "Тени" причастны непосредственно к отравлению, в расследовании не говорится.
- Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолёта Томск-Москва. Около трёх недель он провёл в коме. В Германии, куда он был доставлен на лечение, в его организме обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Группа Bellingcat и ряд СМИ в ходе расследования пришли к выводу, что к отравлению причастна группа сотрудников ФСБ. Российские власти отрицают сам факт отравления, утверждая при этом, что если он всё же имел место, то к нему могли быть причастны спецслужбы Запада или соратники оппозиционера. С января 2021 года вернувшийся в Россию Навальный находится под стражей.
МИД России: РФ готова стать для НАТО «непосредственной угрозой»
Москва готова к тому, чтобы стать для НАТО "непосредственной угрозой", если Североатлантический союз включит в свои программные документы такую характеристику России. Об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
"Будем им создавать непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки", - сказал Рябков в понедельник "Интерфаксу". На прошлой неделе сообщалось, что на саммите НАТО летом нынешнего года - в связи с российским вторжением в Украину и связанными с ним угрозами странам Запада - в стратегической концепции Североатлантического союза может появиться характеристика России как "непосредственной угрозы".
Рябков также прокомментировал возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Обе традиционно нейтральные страны накануне официально заявили о готовности подать заявку. По словам Рябкова, Россия "не будет мириться" с решением двух стран, а их безопасность "не укрепится". Замглавы российского МИД назвал планы Швеции и Финляндии "ошибкой с далеко идущими последствиями" и отметил, что российский ответ будет зависеть от конкретного развития событий после вступления двух стран в НАТО.
Президент Финляндии Саули Ниинистё накануне отметил, что реакция президента России Владимира Путина на его сообщение о решении Хельсинки вступить в НАТО оказалась более сдержанной, чем он ожидал. В то же время, ряд российских комментаторов резко критикуют Швецию и Финляндию и прямо угрожают им.
Две страны приняли решение вступить в НАТО на фоне российского вторжения в Украину. При этом одной из целей вторжения российские власти называли якобы существовавшую угрозу вступления Украины в НАТО.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в воскресенье, что решение связано со стремлением Хельсинки более не допустить войны с Россией.
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