США запретят американцам получать выплаты по российским облигациям

Белый Дом намерен со следующей недели запретить американским держателям российсих государственных облигаций получать по ним выплаты. Этот шаг будет предпринят в рамках санкций в отношении России, введенных ранее.

25 мая заканчивается льготный период, в течение которого такие выплаты допускались. Его решили не продлевать. Это означает, что впервые более чем за столетие Россия, скорее всего, окажется в дефолте по государственному внешнему долгу.

Это решение, по данным американских СМИ, было принято министерством финансов США после анализа возможных экономических последствий такого шага. Специалисты пришли к выводу, что последствия для американской экономики будут минимальными. Внешний долг России сравнительно невелик. Он составляет 75 миллиардов долларов. Более важно символическое значение этого шага. Несмотря на замораживание ее золотовалютных запасов в зарубежных банках Россия продолжала обслуживать свои долги. Она попыталась производить выплаты в рублях, на что держатели российских ценных бумаг не согласились. Москва угрожала обращением в суды в попытке предоствратить дефолт.

По разным оценкам, ее годовые доходы от экспорта энергоресурсов составят 200 миллиардов долларов.