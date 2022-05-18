Встреча генсека НАТО и премьер-министра Грузии отменена

Депутаты ЛДПР большинством голосов избрали Леонида Слуцкого главой фракции в Госдуме. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.



Слуцкий — председатель комитета по международным делам Госдумы — временно исполнял обязанности главы фракции ЛДПР после смерти 6 апреля от последствий коронавирусной инфекции лидера партии Владимира Жириновского. Вчера Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Жириновского.

Сообщается, что высший совет ЛДПР определит нового лидера на съезде 27 мая.

Слуцкий является депутатом Госдумы с 2000 года от партии ЛДПР, с 2016-го он занимает должность председателя Комитета по международным делам.

В 2018 году депутат оказался в центре скандала: корреспондентка "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и на тот момент журналистка RTVi Екатерина Котрикадзе обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах.

Депутат отверг обвинения в свой адрес, а комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях Слуцкого. После этого решения журналисты начали отказываться освещать работу парламента.

В сентябре этого года Радио Свобода нашло аккаунт дочери Слуцкого в TikTok, благодаря которому стало известно о турецкой недвижимости на шикарном курорте, которой пользуется семья депутата, о престижной американской школе в Швейцарии, где 1 сентября начала учиться его младшая дочь, и о его связях с кланом горских евреев из Азербайджана.

В 2019 году политик Алексей Навальный опубликовал расследование об имуществе семьи Слуцкого: у депутата и его родственников нашли незадекларированный гектар земли на Рублевке, "Мерседес Майбах" за 12 миллионов рублей, 825 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, пентхаус за 400 миллионов рублей.