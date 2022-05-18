Встреча Столтенберг-Гарибашвили прошла в резиденции генсека НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в своей резиденции. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

Ранее на сайте НАТО была опубликована информация об отмене встречи. После этого стало известно, что переговоры все же состоятся, но без представителей СМИ.

Как пишет Столтенберг в соцсети Twitter, на встрече обсудили «незаконную войну России в Украине».

«НАТО полностью поддерживает суверенитет, территориальную целостность и право каждой страны выбирать свой собственный путь, включая евроатлантические устремления Грузии», – пишет Столтенберг.

По информации пресс-службы грузинского правительства, на встрече было подчеркнуто, что евроатлантические устремления Грузии – важнейший приоритет внешней политики и безопасности страны. Стороны также обсудили подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в конце июня в Мадриде.

«Стороны выразили надежду, что прогресс Грузии и её устремления будут надлежащим образом отражены в дальнейших решениях альянса, с точки зрения политической поддержки устремлений страны и усиления её практических возможностей», – сказано в заявлении грузинской стороны.

Отметим, что сегодня же Столтенберг принял послов Швеции и Финляндии, которые передали ему официальные заявки на вступление стран в Североатлантический союз.