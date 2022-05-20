Россия с 21 мая прекращает поставки газа в Финляндию

Россия остановит экспорт газа в Финляндию утром 21 мая. Об этом сообщает финская государственная энергетическая компания Gasum.

"В пятницу, 20 мая, ООО “Газпром экспорт” уведомило Gasum, что поставки природного газа в Финляндию будут прекращены 21 мая 2022 года в 4 часа утра", — говорится в заявлении компании.

По словам генерального директора Gasum Мики Вильянена, компания была готова к этой ситуации. В течение летнего сезона она будет поставлять природный газ через эстонский трубопровод Balticconnector. Автозаправочные станции продолжат работу в обычном режиме.

Во вторник, 17 мая, компания Gasum объявила, что не будет платить за газ в рублях, как требует "Газпром". Кроме того, у компаний есть серьёзные разногласия и по другим вопросам, говорится в сообщении. Gasum решила передать споры по контракту в арбитраж.

Финляндия импортирует природный газ из России более 45 лет. В декабре 2015 года контракт продлили до 31 декабря 2031 года.