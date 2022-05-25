В тбилисском метро образовалась пробка из людей

Американский бизнесмен и филантроп, основатель фонда "Открытое общество" Джордж Сорос призвал "как можно скорее" нанести поражение Владимиру Путину в Украине. Сорос выступил на Всемирном экономическом форуме. По его мнению, это "лучшая и, возможно, единственная возможность сохранить нашу цивилизацию".

Войну в Украине Сорос охарактеризовал как возможное начало Третьей мировой войны, назвав её проявлением главного, по его мнению, конфликта современности - между "открытыми обществами", к которым он относит большинство стран Запада, и обществами "закрытыми", к числу которых относятся Китай и Россия. "В открытом обществе, государство защищает свободу личности, в закрытом роль личности - служить интересам государства" - так Сорос описывает различие между этими двумя типами общественного устройства.

По мнению бизнесмена, в последние 2 десятилетия авторитарные тенденции в мире - на подъёме, в том числе потому, что "закрытые общества" поставили себе на службу современные технологии.

По мнению Джорджа Сороса, из-за войны все другие проблемы, стоящие перед человечеством, включая борьбу с изменениями климата, сейчас отошли на второй план, и это, а не только рост авторитарных тенденций, ставит под угрозу мировую цивилизацию, поскольку изменения могут принять необратимый характер.

Сорос описал своё видение начала и хода войны в Украине. По его мнению, Китай знал о подготовке Владимира Путина к войне. Российский президент, по словам Сороса, очевидно, рассчитывал, что русскоязычные жители Украины будут приветствовать его войска как "освободителей", но этого не случилось. После поражения под Киевом Путину пришлось менять свои планы. Сорос упомянул об осаде Мариуполя, предположив, что ею руководил генерал Владимир Шаманов (неясно, чем подтверждено такое утверждение) и военных преступлениях в Буче, ответственность за которые он возложил на российскую армию. По мнению Сороса, сейчас война вступает в фазу, когда может сказаться численное превосходство российской армии, однако, как считает Сорос, у Украины есть шансы на успешное сопротивление.

По мнению бизнесмена, Владимир Путин уже понял, что просчитался, и будет искать мира, однако в нынешних условиях перемирие с ним невозможно, поскольку "ему нельзя верить". Сорос поддержал расширение ЕС и укрепление европейского единства вплоть до федерализации, а также предположил, что у китайского лидера Си Цзиньпина, из-за ошибки в поддержке Путина и оказавшейся, по мнению Сороса, неэффективной политики "нулевого ковида", могут начаться проблемы.