Жительницу Цхинвали обвинили в связях с грузинскими спецслужбами

КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия обвинил жительницу Цхинвали в связях со спецслужбами Грузии.

В заявлении югоосетинского ведомства говорится, что женщина «поддерживала устойчивые контакты с представителями грузинских спецслужб, по заданиям которых осуществляла сбор и передачу информации в отношении обстановки, складывающейся на территории» Южной Осетии.

«Установлено, что склонение иностранной спецслужбой гражданки Южной Осетии к сотрудничеству осуществлялось под давлением, с угрозой привлечения последней к уголовной или административной ответственности на территории Грузии», – сказано в заявлении.

В югоосетинском КГБ при этом утверждают, что переданные грузинской стороне материалы «не составляют государственную тайну и не нанесли ущерба безопасности» Южной Осетии. В связи с этим жительнице Цхинвали предъявлено лишь официальное предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления».

В КГБ напомнили жителям Южной Осетии, что государственная измена и шпионаж – особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет. При этом в ведомстве говорят, что гражданин, своевременно сообщивший в компетентные органы о его контактах с представителями иностранных спецслужб, освобождается от уголовной ответственности.