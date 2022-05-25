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Жительницу Цхинвали обвинили в связях с грузинскими спецслужбами
КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия обвинил жительницу Цхинвали в связях со спецслужбами Грузии.
В заявлении югоосетинского ведомства говорится, что женщина «поддерживала устойчивые контакты с представителями грузинских спецслужб, по заданиям которых осуществляла сбор и передачу информации в отношении обстановки, складывающейся на территории» Южной Осетии.
«Установлено, что склонение иностранной спецслужбой гражданки Южной Осетии к сотрудничеству осуществлялось под давлением, с угрозой привлечения последней к уголовной или административной ответственности на территории Грузии», – сказано в заявлении.
В югоосетинском КГБ при этом утверждают, что переданные грузинской стороне материалы «не составляют государственную тайну и не нанесли ущерба безопасности» Южной Осетии. В связи с этим жительнице Цхинвали предъявлено лишь официальное предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления».
В КГБ напомнили жителям Южной Осетии, что государственная измена и шпионаж – особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет. При этом в ведомстве говорят, что гражданин, своевременно сообщивший в компетентные органы о его контактах с представителями иностранных спецслужб, освобождается от уголовной ответственности.
- Ранее в МИД самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что правительство Грузии использует соцсети для дискредитации абхазских госведомств.
Другие новости дня
Несколько фестивалей отменили выступления диджея Нины Кравиц из-за её молчания о войне в Украине
Несколько музыкальных фестивалей отменили выступления российского диджея Нины Кравиц, предположительно, из-за её молчания о войне в Украине. На прошлой неделе контракт с музыкантом из-за недостаточно чёткой позиции расторг лейбл Clone Records. Внимание на это обратил журнал Time.
Диджея убрали из программы фестивали PollerWiesen в Дортмунде, The Crave в Гааге и Movement Detroit в США. Кроме того, её имя больше не упоминается на сайте Weekend Festival в Хельсинки.
Ранее Кравиц была раскритикована украинским сообществом в Детройте, обвинившем её в поддержке Путина за мемы с президентом в социальных сетях.
26 февраля, после вторжения России в Украину, 34-летняя музыкант написала в социальных сетях "я молюсь за мир", часть подписчиков сообщили ей, что её высказывания против войны могли бы быть более конкретными.
17 мая Кравиц сообщила в фейсбуке, что она считает "ужасным", чем стали отношения России с Украиной и выступает против любых форм насилия. В заявлении было сказано, что она никогда не выступала в поддержку никаких политиков и не планирует делать этого в будущем. "Я не понимаю политику или социальные процессы, на которые она влияет, поэтому я не считаю правильным комментировать их в социальных сетях", — написала она.
Nike и Marks & Spencer уходят из России
Американская компания Nike, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви и одежды, после 28 лет уходит с российского рынка из-за отсутствия возможности "в обозримом будущем" доставить продукцию в Россию. Об это пишут "Ведомости".
Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране сеть магазинов американского ритейлера.
"По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом", — говорится в письме президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам. Новые поставки продукции Nike в Россию приостановлены, а ранее ввезенный товар в дефиците, заявили в компании.
В начале марта Nike приостановила продажи в российском интернет-магазине, а спустя несколько дней решили временно закрыть все магазины в России. Эта мера касалась как принадлежащих компании магазинов, так и находящихся под управлением франчайзи, сообщал Reuters. При этом, в компании отмечали, что магазины Nike, принадлежащие независимым партнерам и управляемые ими, могут продолжать работу.
Представитель американского бренда заявил изданию, деловая активность в России приостановлена, но компания продолжает платить зарплаты сотрудникам.
По данным системы СПАРК, суммарная выручка «Найк» и «Найк ритейл» в прошлом году составила 25, 5 миллиардов рублей.
Сегодня же британский производитель одежды Marks & Spencer, приостановивший деятельность в России 3 марта, решил полностью уйти с российского рынка. Об этом говорится в отчёте компании по итогам первого квартала. Свое решение в Marks & Spencer объяснила тем, что не может поставлять товар в Россию из-за военных действий и проблем на границе с Евросоюзом.
- За три месяца после начала российского военного вторжения в Украину на фоне жестких санкций Запада в отношении Москвы сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса или уходе из России.
Геннадий Бекоев будет временно исполнять обязанности югоосетинского премьера
Новый президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал сегодня указ об отставке правительства. Кабинету министров поручено исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Временно исполнять обязанности премьера будет Геннадий Бекоев.
Ранее, после инаугурации Гаглоева правительство в полном составе сложило с себя полномочия. Премьер Бекоев поздравил нового президента со вступлением в должность, а также поблагодарил кабинет министров за совместную работу.
«Уверен, что новый кабинет министров продолжит эффективно решать вопросы социально-экономического развития нашей республики», – сказал Бекоев.
Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев выиграл во втором туре президентских выборов у действующего президента Анатолия Бибилова. Гаглоева поддержали 16 134 избирателя (56.09%). Инаугурация нового президента прошла накануне в югоосетинском Госдрамтеатре.
В тбилисском метро образовалась пробка из людей
Сегодня утром в тбилисском метро, на станции «Вокзальная площадь» образовалась пробка из людей. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
В Тбилисской транспортной компании заявили, что проблема возникла из-за большого числа пассажиров. «Вокзальная площадь» – единственный пересадочный узел в Тбилиси.
Отметим, что из-за подготовки к празднованию Дня независимости Грузии в Тбилиси перекрыт ряд центральных улиц. В городе периодически возникают пробки. Предположительно, именно это стало причиной роста пассажиропотока в метро.
США не продлили лицензию на обслуживание госдолга России
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США решило не продлевать лицензию, которая позволяет России проводить выплаты по обслуживанию внешнего долга. Об этом говорится в уведомлении на сайте министерства. Лицензия действовала до 25 мая.
Это означает, что впервые более чем за столетие Россия, скорее всего, окажется в дефолте по государственному внешнему долгу.
Решение не продлевать лицензию было принято министерством финансов США после анализа возможных экономических последствий такого шага. Специалисты пришли к выводу, что они будут минимальными. Более важно - символическое значение этого шага, который был предпринят в рамках введённых ранее санкций в отношении России за вторжение в Украину.
Ранее, 18 мая, министр финансов России Антон Силуанов в очередной раз заявил о намерении платить по государственному внешнему долгу в рублях , если лицензия, которая позволяет обслуживать его в долларах, не будет продлена. Ранее Россия уже попыталась производить выплаты в рублях, на что держатели российских ценных бумаг не согласились.
По данным агентства Bloomberg, после 25 мая и до конца 2022 года России будет необходимо произвести выплаты по внешним суверенным облигациям на сумму в почти 2 миллиарда долларов. Следующие выплаты намечены на 23-24 июня. Если их провести не удастся, формальный дефолт может ожидать Россию в конце июля.
Москва угрожала обращением в суды в попытке предотвратить дефолт.
Санкции, введенные Западом после вторжения России в Украину, запрещают операции с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния (ФНБ).
Сорос: необходимо победить Путина, чтобы сохранить нашу цивилизацию
Американский бизнесмен и филантроп, основатель фонда "Открытое общество" Джордж Сорос призвал "как можно скорее" нанести поражение Владимиру Путину в Украине. Сорос выступил на Всемирном экономическом форуме. По его мнению, это "лучшая и, возможно, единственная возможность сохранить нашу цивилизацию".
Войну в Украине Сорос охарактеризовал как возможное начало Третьей мировой войны, назвав её проявлением главного, по его мнению, конфликта современности - между "открытыми обществами", к которым он относит большинство стран Запада, и обществами "закрытыми", к числу которых относятся Китай и Россия. "В открытом обществе, государство защищает свободу личности, в закрытом роль личности - служить интересам государства" - так Сорос описывает различие между этими двумя типами общественного устройства.
По мнению бизнесмена, в последние 2 десятилетия авторитарные тенденции в мире - на подъёме, в том числе потому, что "закрытые общества" поставили себе на службу современные технологии.
По мнению Джорджа Сороса, из-за войны все другие проблемы, стоящие перед человечеством, включая борьбу с изменениями климата, сейчас отошли на второй план, и это, а не только рост авторитарных тенденций, ставит под угрозу мировую цивилизацию, поскольку изменения могут принять необратимый характер.
Сорос описал своё видение начала и хода войны в Украине. По его мнению, Китай знал о подготовке Владимира Путина к войне. Российский президент, по словам Сороса, очевидно, рассчитывал, что русскоязычные жители Украины будут приветствовать его войска как "освободителей", но этого не случилось. После поражения под Киевом Путину пришлось менять свои планы. Сорос упомянул об осаде Мариуполя, предположив, что ею руководил генерал Владимир Шаманов (неясно, чем подтверждено такое утверждение) и военных преступлениях в Буче, ответственность за которые он возложил на российскую армию. По мнению Сороса, сейчас война вступает в фазу, когда может сказаться численное превосходство российской армии, однако, как считает Сорос, у Украины есть шансы на успешное сопротивление.
По мнению бизнесмена, Владимир Путин уже понял, что просчитался, и будет искать мира, однако в нынешних условиях перемирие с ним невозможно, поскольку "ему нельзя верить". Сорос поддержал расширение ЕС и укрепление европейского единства вплоть до федерализации, а также предположил, что у китайского лидера Си Цзиньпина, из-за ошибки в поддержке Путина и оказавшейся, по мнению Сороса, неэффективной политики "нулевого ковида", могут начаться проблемы.
- Форум в Давосе в этом году проходит впервые за долгие годы без представителей России. Тема войны в Украине - одна из ключевых. В рвботе форума участвует по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский. В среду он вновь рассказал о своём возможном видении мирных переговоров с Москвой. По словам украинского президента, они могут начаться только после отвода российских войск на позиции до вторжения 24 февраля. Зеленский готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным - но только прямым.
- Российские власти и прокремлёвские комментаторы считают Сороса, фонд которого активно работал в России в 1990-е и начале 2000-х годов, "русофобом", стремящимся нанести стране ущерб. Фонд "Открытое общество" признан в России "нежелательной организацией".
При атаке на начальную школу в Техасе погибли 19 детей и учитель
При вооружённой атаке на начальную школу в Ювалде, штат Техас на юге США погибли 19 детей и учительница. Об этом сообщил сенатор штата Роланд Гутьеррес со ссылкой на местную полицию. Нападавший был застрелен. В перестрелке были ранены двое полицейских.
Инцидент произошёл во вторник, 24 мая. Нападавший вошёл в здание с пистолетом и, предположительно, с винтовкой, и открыл стрельбу сообщил губернатор штата Грег Эббот. В школе учатся дети от семи до 10 лет.
Стрельба в школе произошла за два дня до начала летних каникул, и поэтому вторник был необычным днем: дети сходили в зоопарк, а затем должна была состояться церемония награждения учеников. Детей попросили прийти в нарядной одежде, а не в школьной форме, пишет Би-би-си.
Как минимум 15 человек, пострадавших при нападении, по состоянию на ночь среды по московскому времени оставались в больницах. Двое из них, 10-летняя девочка и 66-летняя женщина, находились в критическом состоянии.
Стрелок опознан как житель Ювалде Сальвадор Рамос. По предварительным данным, он действовал в одиночку. Мотивы нападения неизвестны. Перед тем как напасть на школу, он выстрелил в свою бабушку. Большинство жителей города и учеников школы имеют испанские корни, большая часть учащихся — из малообеспеченных семей, передаёт The Texas Tribune.
О случившемся был поставлен в известность президент Джо Байден. Позже в своем обращении к конгрессу он призвал противостоять оружейному лобби в США после стрельбы в Техасе. Неспособность принять более строгие законы в этом вопросе вызывает возмущение, заявил президент США
Число жертв в инциденте стало одним из самых высоких в истории штата. В 1966 году в резудьтате стрельбы с башни Техасского университета в Остине погибли 16 человек. В 2018 10 человек были убиты при стрельбе в средней школе в Санта Фе.
Виктор Орбан вводит в Венгрии новое чрезвычайное положение
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил во вторник, что вводит в стране новое чрезвычайное положение, сославшись на вызовы, которые связаны с продолжающейся войной в соседней Украине.
При этом, как отмечает AFP, лишь в будущий вторник в Венгрии истекает режим другого чрезвычайно положения, действовавший из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Мир стоит на пороге экономического кризиса. Венгрия должна защищаться от войны и защищать финансовую безопасность своих граждан», - написал Орбан в фейсбуке, указав на необходимость «пространства для маневра и немедленных действий». Незадолго до его высказываний венгерский парламент, который лишь недавно приступил к работе после выборов, внес поправку в Конституцию, разрешающую правительству подобные меры.
Какие конкретно меры ждут Венгрию, будет объявлено в 25 мая, отметил Виктор Орбан.
Венгерский Союз гражданских свобод осудил действия премьера, подчеркнув, что «чрезвычайное положение теперь станет постоянным». Данный шаг дает Орбану «больше свободы действий, чем обычно», позволяет ему «ограничивать или же просто приостанавливать фундаментальные права каждого», подчеркивают в гражданском союзе.
Одновременно во вторник стало известно о письме Виктора Орбана председателю Совета ЕС Шарлю Мишелю, в котором венгерский премьер пишет, что его страну пока не убедили в необходимости поддержки европейского эмбарго на российскую нефть, и что выносить данный вопрос на обсуждение участников саммита ЕС на следующей неделе он (Орбан) считает пока бессмысленным.
В законодательном органе Венгрии у консервативной партии «Фидес» во главе с Орбаном большинство в две трети голосов.
У власти в Венгрии, входящей в Евросоюз и НАТО, Виктор Орбан находится уже 12 лет. Неоднократно западные страны-партнеры обвиняли его в злоупотреблении полномочиями и отходе от принципов демократии и основных свобод. Орбана и его партию также обвиняют в сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным, не прервавшемся и после начала войны на территории Украины, а также в коррупции, авторитаризме и экономическом популизме.
Главой ВОЗ переизбран эфиопский дипломат Тедрос Гебреисус
Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на второй пятилетний срок переизбран эфиопский дипломат Тедрос Гебреисус.
Его поддержали представители 155 стран-членов ВОЗ из 160 участвовавших в голосовании. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах назвал это «впечатляющим результатом». Одновременно указывается, что Гебреисус был единственным кандидатом на должность.
В 2017 году Тедрос Гебреисус стал первым африканцем, возглавившим ВОЗ.
Его пребывание на посту было отмечено непростым периодом борьбы во всем мире с коронавирусной инфекцией COVID-19, которая все еще продолжается.
Ряд стран резко критиковали ВОЗ под руководством Гебреисуса. К примеру США, когда американскую администрацию возглавлял республиканец Дональд Стран, обвиняли ВОЗ в защите интересов Китая в период пандемии. Также звучали обвинения в излишней медлительности в борьбе с болезнью.
Одновременно Тедрос Гебреисус имел широкую поддержку, в том числе со стороны бедных государств, доставку вакцин в которые нынешний глава ВОЗ активно продвигал.
Тедросу Гебреисусу 57 лет. СМИ отмечают, что в последнее время он все больше уделяет внимание состоянию систем здравоохранения тех стран, где ведутся боевые действия, в том числе государств Африки и Украины, в которой продолжается широкомасштабное российское вторжение.
ВСУ сообщает о «самой активной фазе» российского наступления в Донбассе
Украинские власти сообщили во вторник о начале «самой активной фазы» наступления российской армии на востоке и юге страны.
Представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил о попытках сил противника окружить Северодонецк и Лисичанск. Это последние крупные города в Луганской области, остающиеся под украинским контролем.
Утром российские войска вновь обстреляли химический завод «Азот» в Северодонецке, погибли четыре человека. Это сведения от главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. По его словам, плотность и количество российских обстрелов растет каждый день, об этом пишет Украинская служба Радио Свобода.
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) также сообщает, что российские войска при поддержке артиллерии и авиации наступают в направлении Красного Лимана. На Бахмутском направлении Россия наступает в районах Липово и Белогоровка. По Краматорску, Лиману и Славянску в последние часы были нанесены авиаудары, приводит сведения ВСУ Русская служба «Би-би-си».
Глава так называемой «Донецкой народной республики» Денис Пушилин заявил 24 мая о начале штурма Красного Лимана. Пушилин утверждает, что половина этого города в Донецкой области уже занята российскими силами и сепаратистами.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал во вторник в Telegram-канале, что при разборе в городе завалов многоэтажного дома в районе АЭС-2 на проспекте Мира обнаружили около 200 тел погибших с высокой степенью разложения. «Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших МЧС России оставило место работ. Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов запах распространился почти на весь квартал», - отметил он. Оперативно проверить данные в условиях войны невозможно.
На прошлой неделе Минобороны России заявило о взятии под контроль последнего очага сопротивления в Мариуполе - завода «Азовсталь», и сдаче в плен почти 2,5 тысяч украинских военных. В практически разрушенном при интенсивных бомбардировках городе, который с марта находился в осаде российских сил, могли погибнуть не менее 20 тысяч человек, отмечали представители украинских властей.
Фатма Джерен Язган: Турция будет решительным сторонником Грузии на ее пути в НАТО
«Грузинский народ и правительство Грузии продолжают идти по пути членства в НАТО. Турция будет решительным сторонником Грузии на пути к членству в НАТО», - заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган, сообщает Общественный вещатель Грузии.
По словам посла, президент Эрдоган, Турецкая Республика и внешняя политика Турции последние 30 лет поддерживают евроатлантическую интеграцию Грузии. Как заявила посол, Турция всегда готова помочь Грузии в ее евроатлантических устремлениях.
«Правительство Турции всегда подтверждало, что если у Грузии возникнет потребность в оборонных тренингах НАТО или в различных мерах по укреплению ее обороноспособности, Турция всегда готова ее поддержать. Турция всегда поддерживала членство Грузии в НАТО, и сегодня мы придерживаемся такой же позиции. Мы будем рады сегодня же видеть Грузию в НАТО. Наша позиция не изменилась, а укрепилась, что связано с событиями в регионе. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии. По мере того, как грузинский народ и правительство Грузии продолжают путь к членству в НАТО, Турция будет решительным сторонником Грузии на ее пути к членству в НАТО», - сказал Язган.
Хатуна Самнидзе: В Грузии идет война против женщин
Ситуация с насилием в отношении женщин в Грузии похожа на скрытую войну при бездействии властей, заявила депутат и лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе на заседании парламента.
«Две женщины в последнее время стали жертвами войны, на которую «Грузинская мечта» давно не обращает никакого внимания», - сказала Самнидзе, призвав принять срочные меры против фемицида.
За последние несколько дней в Тбилиси произошли подряд два страшных случая, когда мужья нападали на жен с холодным оружием. Одна из женщин была убита на глазах у ее детей в пассажирском автобусе, муж нанес ей десять ножевых ранений, сообщает агентство «Новости-Грузия». Второй случай произошел через два дня, муж напал на жену на автобусной остановке - женщина была доставлена в больницу, ее удалось спасти.
Семейное насилие входит в число самых распространенных правонарушений в Грузии, наряду с кражами и наркопреступлениями.
Депутат заявила, что в последнее время полиция выписывает меньше ограничительных ордеров в случае обращений женщин, а суд часто отменяет уже выписанные. «В нашей стране женщины умирают. Должны быть предприняты специальные меры. Призываю вас подумать и сделать конкретные шаги», - сказала Самнидзе.
Страшные факты расправы над женщинами уже вызвали в Грузии волну общественного возмущения. В социальных сетях начался флешмоб #არაქალთკვლა (#НетУбийствуЖенщин), к которому присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. В нескольких городах страны прошли акции протеста.
- По итогам первого квартала в Грузии семейное насилие вышло на второе место после краж - зафиксировано 1 056 случаев. В прошлом году жертвами семейного насилия в Грузии были признаны 8,4 тысячи человек, 6,9 тысяч из которых – женщины.
В США опубликовали доклад о пытках в лагерях для уйгуров в КНР
24 мая Фонд памяти жертв коммунизма в Вашингтоне получил доступ к внутренним компьютерным сетям полиции Синьцзяна в Китае и опубликовал доклад о пытках в лагерях для интернированных уйгуров.
Документ под названием «Полицейские файлы Синьцзяна» содержит десятки тысяч фото и видеодоказательств фактов насилия по отношению к уйгурским народам. В частности, доклад содержит кадры жестокого обращения с заключенными во время тренировок для полицейских. Например, людей в лагере заковывали в наручники и избивали.
Файлы из внутренних компьютерных сетей полиции Синьцзяна верифицировал Адриан Зенз, директор отдела китайских исследований в Фонде памяти жертв коммунизма.
В заявлении фонда говорится, что Си Цзиньпин лично отдал приказ обеспечить переполненные лагеря для интернированных дополнительной охраной. В базах данных полиции также содержится информация о том, что в 2018 году более 12 процентов взрослого, преимущественно уйгурского населения, находились в лагерях для интернированных, утверждает организация.
«Полицейские файлы Синьцзяна» подтверждают, что так называемые китайские профессиональные обучающие центры на самом деле являются тюрьмами», - заявил президент фонда Эндрю Бремберг.
Спикер МИД Китая Венг Венбин заявил, что «это свежий пример того, как антикитайские силы пытаются дискредитировать Китай», сообщает Bloomberg.
В 2019 году Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал полученные секретные документы китайских властей о лагерях, в которых содержатся мусульмане – жители Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.
В 2021 году Госсекретарь США Майк Помпео назвал геноцидом преследование уйгуров в Китае.
Россия запретила въезд 154 членам британской Палаты лордов
Россия в качестве ответной меры ввела персональные санкции в отношении 154 членов Палаты лордов парламента Великобритании.
Как сообщил 24 мая российский МИД, британским законодателям запрещен въезд в Россию, в том числе бывшему главе внешнеполитического ведомства и лидеру консерваторов Уильяму Хейгу.
В марте британское правительство ввело персональные санкции против «почти всего состава» российского Совета Федерации, отметили в МИД. В Москве также подчеркнули, что члены палаты лордов, которым закрыт въезд в Россию, «внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики».
Работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена, добавили в МИД страны.
Всего Палата лордов состоит из 800 членов. Среди внесенных Москвойв санкционный список, судя по всему, нет бизнесмена, сына бывшего сотрудника российской Службы внешней разведки Евгения Лебедева, который почти два года назад был награжден королевой Елизаветой II титулом пожизненного пэра. Тем самым Лебедев получил право заседать в Палате лордов.
Владелец компании Lebedev Holdings, выпускающей британские газеты The Independent и Evening Standard, был рекомендован на получение пэрства премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ноябре 2020 года британская королева присвоила Лебедеву еще один титул - барона Хэмптонского и Сибирского, писало недавно издание The Insider в публикации о том, что британское правительство не будет обнародовать детали получения Евгением Лебедевым титула пэра.
После начала российского вторжения в Украину 24 февраля страны Запада ввели против Москвы несколько пакетов широкомасштабных санкций, в том числе исключив несколько банков из системы обмена сообщениями SWIFT, ограничив российский экспорт, инвестиции, заморозив активы ряда бизнесменов, правительственных чиновников и членов их семей, введя запрет на поездки для многих высокопоставленных лиц.
В прошлом месяце под введенный Россией запрет на въезд попали 287 членов британского парламента. В Москве тогда указали, что эти законодатели сыграли наиболее активную роль в разработке антироссийских санкций и нагнетании «русофобской истерии».
Минобороны Украины: уроженцы Кавказа совершили неудачное покушение на Путина
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на президента России Владимира Путина было совершено неудачное покушение уроженцами Кавказа.
«Примерно два месяца назад было покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место. Огласки этого события нет, но это имело место», – сказал Буданов в интервью изданию «Украинская правда», пишет Кавказ.Реалии.
Официального подтверждения этой информации со стороны российских властей нет. Проверить эти данные в ходе действующей войны невозможно.
По данным украинской разведки, Владимир Путин также существенно сократил число приближенных к нему лиц в том числе из-за раскола внутри группировок, которые ранее поддерживали политику президента. В частности, Буданов говорит, что военные «не горят желание продолжать боевые действия» из-за значительных потерь в своих рядах, а бизнес выступает категорически против войны из-за существенных финансовых потерь, однако предприниматели не готовы говорить об этом открыто. За боевые действия выступают только спецслужбы России, которые изначально хотели скрыть ненужные траты на обеспечение их деятельности, заявил собеседник издания.
Буданов также подтвердил информацию о тяжелых заболеваниях Путина (в том числе рак), добавив, что у него есть еще «как минимум несколько лет».
О том, что Путина нередко посещает врач, специализирующийся на хирургическом лечении онкологических заболеваний, ранее сообщил «Проект» - издание обнаружило список персональных врачей, сопровождающих президента России в его поездках. «Одним из практически постоянных спутников российского лидера оказался сотрудник Центральной клинической больницы Евгений Селиванов» - говорится в расследовании. Утверждается, что тема его диссертации — «Особенности диагностики и хирургического лечения больных раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста», и только в Сочи этот человек прилетал к Путину не менее 35 раз.
В тексте прямо не утверждается, что Путин чем-то болен, и не называются конкретные диагнозы.
Как минимум, в двух случаях «Проект» может утверждать, что Путину проводили либо операцию, либо очень серьезную процедуру, скорее всего, в области спины - пишет издание. Эти случаи совпадали с «исчезновениями» Путина из публичной сферы, на которые в своё время обращали внимание медиа.
- Федеральная прокуратура Германии обвинила уроженца Чечни Валида Д. в подготовке убийства живущего в стране другого чеченца. Заказ на преступление поступил из окружения Рамзана Кадырова, передает «Немецкая волна» со ссылкой на следствие. С помощью «государственного заказного убийства» планировалось, в первую очередь, заставить брата жертвы прекратить критику властей Чечни, говорится в заключении.
- Московская полиция задержала уроженца Чечни Артура Денисултанова (он же Артур Курмакаев, Кринари и «Динго»), который известен как «личный киллер Рамзана Кадырова». Правоохранители считают, что он причастен к мошенничеству на 37 миллионов рублей. Ранее Денисултанова обвинили в покушении на Адама Осмаева, командира чеченского батальона имени Джохара Дудаева.
Пашинян и Блинкен обсудили вопросы региональной безопасности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону урегулирование нагорно-карабахского конфликта, открытие региональных коммуникаций, вопросы региональной безопасности.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, госсекретарь высоко оценил усилия правительства Армении, направленные на установление мира и стабильности в регионе, а также процесс демократических реформ в Армении, пишет Радио Азатутюн.
«Премьер-министр Пашинян поделился своими впечатлениями от состоявшейся 22 мая в Брюсселе трехсторонней встречи, подчеркнув, что в целом положительно оценивает встречу, однако, к сожалению, после встречи прозвучали комментарии, не имеющие ничего общего с содержанием обсуждений», - говорится в сообщении.
Энтони Блинкен, в свою очередь, подтвердил готовность США и впредь поддерживать демократические реформы в Армении, урегулирование нагорно-карабахского конфликта, демаркацию границы между Арменией и Азербайджаном, открытие региональных коммуникаций и установление региональной стабильности.
Были также затронуты обсуждения на уровне спецпредставителей Армении и Турции.
Вчера вечером, спустя день после брюссельских переговоров лидеров Армении и Азербайджана, Ереван и Баку почти одновременно опубликовали состав комиссий по вопросам делимитации и безопасности границ.
Суд отклонил апелляцию Навального. Его отправят в колонию строгого режима
Мосгорсуд во вторник отклонил апелляцию оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Приговор - 9 лет лишения свободы - оставлен без изменения и вступил в силу. Теперь Навального должны этапировать в колонию строгого режима.
Политик, который сейчас находится во Владимирской области колонии общего режима по другому делу, выступил на заседании по видеосвязи.
Он напомнил, что, согласно расследованию созданного Навальным ФБК, судья в ходе процесс созванивалась с сотрудником Администрации президента, - сообщает "Медиазона".
Также Навальный упомянул о другой судье - Наталье Репниковой, которая в феврале прошлого года заменила ему условный срок на реальный по так называемому делу "Ив Роше". По словам Навального, судья "передала через знакомых адвокатов", что сожалеет о своем решении, и назвала его "смелым человеком". "А через некоторое время Наталья Репникова умерла", — говорит Навальный, отмечая, что "формально" это случилось от коронавируса. Прямо оппозиционер не сказал, что подозревает кого-либо в убийстве судьи, но отметил, что теперь рекомендует судьям передавать ему, что они сожалеют, "осторожно".
Навальный обвиняет российские власти в том, что они организовали покушение на него в августе 2020 года с использованием яда "Новичок". По данным группы Bellingcat, "Новичком" были отравлены ещё несколько российских оппозиционеров и общественных деятелей, некоторые из них, как Навальный, выжили, некоторые нет.
Также в своём сегодняшнем выступлении Навальный назвал российские власти "врагами, предателями и убийцами русского народа" и выступил с критикой войны в Украине. "Ваше время будет не всегда и ваше время пройдет. И когда вы все будете гореть в аду, дрова будут подкидывать ваши деды, которые не хотели, чтобы вы устраивали новые войны в XXI веке" - приводит "Медиазона" слова Навального.
- Навальный в марте был приговорён Лефортовским судом Москвы к 9 годам колонии и штрафу, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд посчитал, что Навальный и его коллеги из ФБК незаконно собирали пожертвования и тратили их на личные нужды. Навальный отрицает свою вину и называет дело политическим. Процесс проходил в выездном режиме в исправительной колонии во Владимирской области. Адвокаты Навального настаивают на отмене приговора в том числе и потому, что настаивают, что в таком режиме тайна совещательной комнаты не могла быть соблюдена.
Бомбардировщики РФ и КНР провели полёт во время визита Байдена в Токио
Российиские и китайские стратегические бомбардировщики во вторник провели первый совместный полёт с начала российского вторжения в Украину. Самолёты, способные нести ядерное оружие, поднялись в воздух во вторник и пролетели над Японским и Востчно-Китайским морями.
Это произошло на фоне визита в регион президента США Джо Байдена, который во вторник втретился с лидерами Австралии, Японии и Индии. Эти страны участвуют в так называемом Четырёхстороннем диалоге по безопасности (Quad coalition), который, как считают в Пекине, направлен на противодействие Китаю.
Как пишет New York Times, совместные российско-китайские учения стали важным знаком того, что партнёрство между Москвой и Пекином остаётся прочным, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения в Украине.
Южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на официальных лиц сообщило о том, что два китайских и четыре российских самолёта пролетели недалеко от восточного побережья Южной Кореи, однако не нарушили её воздушное пространство.
Владимир Путин посетил Пекин за 3 недели до вторжения в Украину. Россия и Китай тогда подписали декларацию, в которой говорилось о "безграничном партнёрстве". Разведка стран Запада убеждена, что Китай знал о вторжении и просил Путина отложить его до завершения Олимпиады в Пекине, что и было сделано. Китай не осудил российское вторжение, фактически возложив ответственность за него на страны Запада. Вместе с тем, Пекин заявляет о приверженности территориальной целостности Украины. Страны Запада опасаются, что на фоне российского вторжения Китай может предпринять попытку силой установить контроль над Тайванем, который он считает своей территорией.
Минобороны России подтвердило совместный полёт стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" ВВС Народно-освободительной армии Китая. Продолжительность полёта составила 13 часов. В Минобороны заявили, что полёт не был направлен против третьих стран.
Би-би-си: в Украине погиб российский лётчик в звании генерала
В небе над Украиной погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев (сейчас этот род войск называется Воздушно-космическими силами). Это утверждает Русская служба Би-би-си. Информацию о гибели лётчика редакции подтвердили три бывших подчинённых Боташева. Минобороны России пока официально не подтверждало гибель Боташева.
В воскресенье 22 мая генштаб вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться, говорилось в сообщении. В российских телеграм-каналах вскоре появились сообщения о том, что самолёт пилотировал генерал Боташев. "Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё", - рассказал участник обсуждения в одном из каналов, назвав имя пилота. Администратор удалил этот комментарий, но другие участники продолжили обсуждение, используя инициалы К. Х. Б.
Как пишет Би-би-си, Боташев стал самым высокопоставленным лётчиком, о гибели которого стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка. Ему было 63 года. После отставки он работал заместителем председателя ДОСААФ Петербурга и Ленобласти по авиации. Каким образом 63-летний генерал в отставке оказался за штурвалом Су-25 в Украине, неясно. Бывшие подчиненные Боташева предположили, что он "просто не смог остаться в стороне". Известно, что через военкоматы и частные военные компании отставных офицеров вербуют для участия в войне.
На основе открытых источников Би-би-си известно о гибели в Украине по меньшей мере 31 российского военного летчика. Несмотря на утверждения российского Минобороны о почти полном уничтожении ПВО и ВВС Украины, западные разведки по-прежнему считают, что Россия не завоевала полного господства в воздухе. Украина по-прежнему располагает современными системами ПВО, а также многочисленными ПЗРК. Украина заявляет о том, что были сбиты 204 российских боевых самолёта, по открытым источникам можно подтвердить гибель около 20 самолётов. Минобороны России не комментирует эти цифры.
В США скончался эпатажный грузинский художник Дэвид Датуна
Известный грузинский художник Дэвид Датуна, проживавший последнее время в США, скончался в Бостоне в возрасте 48 лет.
О его смерти сообщили в соцсетях родственники, пишет агентство «Новости-Грузия».
Как рассказал грузинской службе Радио Свобода один из друзей художника, Дэвид Датуна умер от рака легких — в течение нескольких лет он боролся с этой болезнью.
Дэвид Датуна — родом из Тбилиси, переехал в США в 1999 году. Причислял себя к артистам современного искусства и говорил: «Я не художник, я — создатель».
Кроме своих работ — огромных инсталляций из линз, Датуна был известен своими эпатажными поступками.
В 2019 году на биеннале в Майами, он съел банан итальянского художника Маурицио Каттелана, приклеенный к стене серебристым скотчем и оценивавшийся в 120 тысяч долларов – это была арт-инсталляция «Комик».
«Я его съел, чтобы показать, как мало в мире осталось здравого смысла, если банан продается за 120 000», — заявил тогда Датуна.
После этого он прославился как «Голодный художник» и получил предложение от компании Dole создать серию NFT-картин для повышения осведомленности о голоде и продовольственной безопасности. Деньги от продаж картин пошли на благотворительность.
Югоосетинское правительство ушло в отставку после инаугурации Гаглоева
Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия во главе с Геннадием Бекоевым ушло в отставку. Об этом сообщили на заседании Кабмина, прошедшем сегодня после инаугурации нового югоосетинского президента Алана Гаглоева.
Как пишет агентство «Рес», Геннадий Бекоев поздравил Алана Гаглоева со вступлением в должность.
«В соответствии со статьей 75 Конституции и статьей 35 конституционного закона о правительстве, правительству положено сложить свои полномочия перед вновь избранным президентом Республики Южная Осетия», – отметил Бекоев.
По его словам, выполнение функций и сроки работы ушедшего в отставку Кабмина будут зависеть от указов нового президента.
- Лидера оппозиционной партии «Ныхас» Алана Гаглоева во втором туре президентских выборов поддержали 16 134 избирателя (56.09%), действующего президента Анатолия Бибилова – 11 767 человек (40,90%).
- Алан Гаглоев родился в Цхинвали 6 февраля 1981 года. Окончил Юго-Осетинский государственный университет. В 2001–2004 годах работал в Министерстве экономики Южной Осетии. В 2002 году поступил на службу в Комитет Государственной безопасности. В 2017 годы уволился в звании подполковника.
- В биографии указано, что Гаглоев – участник боевых действий в Южной Осетии в 2004 и 2008 годах. В 2017 году принимал участие в президентских выборах, занял третье место. С февраля 2020 года возглавляет политическую партию «НЫХАС». Женат, имеет двоих детей.
Белорусские власти признали экстремистской антиутопию о жизни в оккупированной Россией стране
Белорусское министерство информации включило роман "Собаки Европы" писателя Ольгерда Бахаревича в список экстремистских материалов. Одна из частей романа рассказывает о жизни в Беларуси будущего, находящейся под полным контролем России.
На запрет обратила внимание Белорусская служба Радио Свобода. Решение о запрете было принято Минским районным судом Минской области 17 мая. Книга стала первым художественным произведением, попавшем в список экстремистских материалов.
"Собаки Европы" вышли в 2017 году и заняла второе место в Премии Гедройца за лучшую книгу на белорусском языке, получила несколько литературных наград. Автор перевёл её на русский, в 2019 году она попала в шорт-лист престижной российской премии "Большая книга". Она переводилась также на французский и английский языки, готовится её перевод на немецкий.
Издание "Зеркало" отмечает, что запрет романа может быть объяснён как поиском идеологической крамолы, так и зачисткой независимых издательств в стране. После выборов президента в 2020 году, закончившихся протестами против официального победителя Александра Лукашенко, белорусские власти устроили беспрецедентную атаку на независимые медиа, оппозицию, культурные институты и гражданских и политических активистов. В стране заведены тысячи уголовных дел против оппозиции и людей, заподозренных в сочувствии к ней. Десятки тысяч человек вынуждены были покинуть страну.
Шойгу: Россия замедляет темп «операции» ради эвакуации населения
Наступление российских войск в Украине замедляется сознательно, чтобы дать возможность эвакуироваться мирным гражданам и избежать жертв среди населения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По словам министра, санкции против России и военная помощь Киеву от стран Запада не помешают Москве выполнить все задачи в Украине. При этом он в очередной раз подчеркнул, что Россия якобы была вынуждена начать так называемую "спецоперацию" для защиты населения Донбасса от "геноцида" и обеспечения безъядерного и нейтрального статуса Украины.
Утверждения о том, что Россия якобы сознательно сдерживает своё наступление начали звучать после того, как это наступление, после ряда первоначальных успехов, почти остановилось.
Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам", отвечая на вопрос о затягивании "спецоперации", заявил, что Россия "не гонится за сроками", и вновь выступил с утверждением, что "все цели, поставленные президентом России, будут выполнены".
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, написал в телеграме, что "в случае изменения сценария военной операции украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры".
Украинские власти утверждают, что упорное сопротивление украинских военных сорвало планы России на быструю победу. В целом такого же мнения придерживается и разведка стран Запада.
Ранее неоднократно сообщалось о планах России завершить войну до 9 мая.
24 мая исполнилось три месяца со дня начала широкомасштабного вторжения России в Украину, которое в Кремле называют специальной военной операцией.
Наибольших успехов российские военные достигли в первые дни, взяв под контроль Херсон и часть территорий юга Украины, а также большую часть Луганской области. Впоследствии российские войска ушли из северных районов Украины, потом и из-под Харькова, а бои в Донбассе приняли затяжной позиционный характер.
Жертвами боевых действий стали тысячи, а по некоторым данным - десятки тысяч мирных жителей.
Песков повторил, что Россия не планирует шаги по присоединению Южной Осетии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом пишет РИА Новости.
«Я уже говорил по этой теме и еще раз повторюсь, что никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется», – подчеркнул он.
Песков также указал на казус, из-за которого, по его словам, «нужно юридически подумать над формулировками».
«Вы знаете, там, конечно, по идее если серьезно к этому подходить, то там юридически нужно все-таки доработать этот вопрос, потому что если мы правильно понимаем, юридически сформулирован вопрос для референдума как объединение Республики Южная Осетия и России. То есть юридически это такой некий казус, потому что если объединение, значит, речь идет о создании некоего третьего государства, что конечно же, невозможно. Поэтому, конечно, там нужно чуть-чуть, наверное, юридически подумать просто над формулировками», – сказал Песков.
Отметим, что югоосетинский лидер Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум по вопросу «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?» Новый президент Алан Гаглоев, сегодня вступивший в должность, считает, что с референдумом спешить не стоит.
В МИД России заявили, что при обсуждении темы референдума нужно учитывать «существующую геополитическую ситуацию в мире».
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