Форум народного единства Абхазии: «Попытки создания видимости угрозы русскому языку выглядят нелепыми»

В политсовете партии «Форум народного единства Абхазии» прокомментировали заявление депутата Госдумы РФ Леонида Калашникова, усмотревшего в абхазском законопроекте о выборах депутатов риск дискриминации русского языка. Слова российского депутата в абхазской партии назвали «непродуманными и скоропалительными».

В партии утверждают, что в Абхазии уважительно относятся к русскому языку и русской культуре, и русский язык имеет широчайшее распространение среди всех слоев населения Абхазии.

«При этом сфера применения абхазского языка, несмотря на его государственный статус, реально сужается», – сказано в заявлении.

В Форуме народного единства говорят, что абхазскому языку «отведена второстепенная роль в деятельности всех ветвей власти».

«Равноценное знание абхазского и русского языков и депутатами абхазского парламента, и чиновниками всех уровней – это вопрос престижа языка, культуры, сохранения тех атрибутов государственности, без которых Абхазия утратила бы свою выстраданную веками историческую самобытность. И никакой дискриминации русского языка, никаких скрытых злых умыслов здесь не может быть по определению», – сказано в заявлении.

В партии считают, что «попытки создания видимости угрозы русскому языку в Абхазии выглядят крайне нелепыми».

«А вот угроза утраты абхазского языка действительно существует. Но исходит она в нынешних реалиях от самих нас, от абхазов, от абхазской интеллигенции, от абхазского руководства, фактически самоотстранившегося от данной проблемы. Но мы уверены, что наш народ добьется создания необходимых условий для возрождения абхазского языка, на котором созданы шедевры культуры, в его гармоничном сочетании с развитием русского языка, пользующегося огромным уважением в нашем обществе», – говорится в заявлении.