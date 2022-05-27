Би-би-си рассказала об обходе санкций концерном «Калашников»

Концерн "Калашников" пытался обойти санкции для покупки в Европе линии по производству высококачественных патронов. Об этом говорится в расследовании Русской службы Би-би-си.

Расследователи изучили внутреннюю переписку "Липецкого механического завода". Она стала доступна после утечки – после войны России с Украиной хакеры стали атаковать сайты российских госструктур и компаний.

Ключевая продукция завода в Липецке – самоходные тягачи для зенитно-ракетных комплексов С-300.

Как утверждает Би-би-си, в конце декабря прошлого года коммерческий директор "Липецкого механического завода" Дмитрий Белых получил электронное письмо из Италии с новогодними поздравлениями. Отправителем значился Микеле Инверницци, собственник итальянского завода по производству прессов.

Расследователи пишут, что незадолго до Нового года Инверницци получил от завода необычный запрос на оборудование для автоматической линии для производства патронов. Так, вероятно, Белых оказался в списке адресатов для рождественского поздравления.

Из попавшей в открытый доступ после хакерской атаки переписки стало известно, что за запросом на приобретение линии для патронов мог стоять концерн "Калашников". Он находится под санкциями с 2014 года из-за аннексии Крыма.

Утечка содержит переписку более десятка топ-менеджеров завода с начала 2021 года по конец марта 2022 года. Подделать переписку такого большого объема сложно – к письмам приложены детальные финансовые отчеты предприятия, договоры с контрагентами, представления прокуратуры, материалы по исполнению гособоронзаказа, отмечает Би-би-си.