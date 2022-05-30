Эрдоган приветствует усилия Армении и Азербайджана по «решению проблем»

«Победа в Карабахе ознаменовала начало новой эпохи на Кавказе, устранив препятствия на пути к прочному миру и всеобъемлющему урегулированию в регионе». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил удовлетворение шагами, предпринятыми Азербайджаном и Арменией для решения проблем.

«Турция поддерживает усилия сторон по решению пограничных вопросов, выработке мирного соглашения и открытию транспортных коридоров. Успешная реализация этих усилий пойдет на пользу всем нам, всему нашему региону», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер назвал отрадным факт проведения первого заседания пограничных комиссий, которое состоялось 24 мая на межгосударственной границе между Арменией и Азербайджаном, заявив, что в вопросе «Зангезурского коридора» достигнут прогресс.

«Мы также искренне продолжаем процесс нормализации отношений с Арменией. Мы продолжим укреплять нашу солидарность с Азербайджаном во имя региональной безопасности и процветания», — заявил Эрдоган.