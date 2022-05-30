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В соцсетях сообщили об избиении замглавы югоосетинского Минобороны
В селе Дмениси, предположительно, избит и.о. заместителя министра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Сергей Кабисов. Об этом сообщается в югоосетинских Telegram-каналах.
Кабисов – фигурант уголовного дела об избиении журналиста Руслана Тотрова. Нападение было совершено во Владикавказе 21 января прошлого года. Кабисов и предприниматель Руслан Танделов потребовали от журналиста прекратить писать неправду о югоосетинском президенте Анатолии Бибилове. Свое требование, по показаниям Тотрова, они подкрепили угрозой: «если не прекратишь, я тебя грохну». После этих слов Сергей Кабисов нанес удар журналисту. Тотрову потребовалась медицинская помощь. Кабисов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом).
Инцидент с избиением самого Кабисова, по информации источников, носил чисто бытовой характер.
Журналист Руслан Тотров, комментируя инцидент, ответил на «хлынувший поток сообщений и инсинуаций».
«Ни я лично, ни наши соратники в Южной Осетии не имеем никакого отношения к избиению заместителя министра обороны Государства Алания Сергея Кабисова. Понимаю конспирологов, но их домыслы беспочвенны», – написал Тотров в Telegram-канале.
Другие новости дня
В Лувре посетитель измазал тортом защитное стекло «Джоконды»
В Париже в воскресенье посетитель Лувра, переодетый в пожилую женщину, в инвалидной коляске измазал тортом защитное стекло "Джоконды" - картины Леонардо да Винчи, также известной как "Мона Лиза".
По словам очевидцев, он неожиданно вскочил из кресла, попытался разбить пуленепробиваемое стекло, затем измазал его тортом с кремом и разбросал розовые лепестки и стебли. Его задержала охрана. При этом он выкрикивал, что художники должны задуматься о будущем планеты, которой грозит уничтожение.
Картина и стекло не пострадали. Руководство Лувра и правоохранительные органы пока не комментировали инцидент. О нём стало известно из публикаций очевидцев соцсетях.
"Мона Лиза" неоднократно становилась объектом нападения вандалов. В 1956 году один из посетителей Лувра облил полотно кислотой. В том же году в картину бросили камень, повредив красочный слой. После этого работу да Винчи закрыли пуленепробиваемым стеклом. В 1974 году на выставке в Токио посетительница в инвалидной коляске попыталась запачкать полотно красной краской из баллончика, протестуя против отсутствия условий для инвалидов. В 2009 году гражданка России бросила в картину да Винчи чашку с чаем, свой поступок она позже объяснила отказом в получении гражданства Франции.
В 1911 году "Джоконда" была украдена, а нашли ее только спустя два года.
Россия пообещала платить по госдолгу по схеме платежей за газ в рублях
Россия будет платить по госдолгу с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, но в обратном порядке. Об этом сообщил газете "Ведомости"глава Минфина России Антон Силуанов .
"Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону", — уточнил Силуанов.
Чтобы получить платеж в оригинальной валюте, инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.
Инвесторы могут не согласиться с этой схемой, тогда неисполнение долговых обязательств будет означать технический дефолт — заёмщик обязан отдавать деньги по схеме в соответствии с первоначальным договором.
24 мая министерство финансов США решило не продлевать лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Это означает, что впервые более чем за столетие Россия может оказаться в дефолте по государственному внешнему долгу.
В ответ Силуанов заявлял, что Россия продолжит обслуживать свой госдолг в рублях.
Президент России Владимир Путин потребовал с 1 апреля перевести в рубли расчеты за поставки российского газа в страны, которые Москва считает "недружественными".
Некоторые страны, например, Болгария, Польша и Финляндия, отказались платить за газ по предложенной схеме, после чего поставки в эти страны были прекращены.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан.
Победители «Евровидения» Kalush Orchestra продали награду с аукциона
Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году, продала с аукциона свою награду "хрустальный микрофон" за 900 тысяч долларов.
Аукцион транслировался на YouTube. Акцию организовал благотворительный фонд телеведущего и общественного деятеля Сергея Притулы. Победившая ставка была сделана в криптовалюте одной из украинских криптовалютных бирж, отмечает Русская служба Би-би-си.
Сергей Притула ранее говорил, что на собранные деньги организаторы хотят купить украинские беспилотники PD-2 для ВСУ.
В воскресенье у Бранденбургских ворот в Берлине состоялось благотворительном шоу "Save Ukraine - #StopWar" ("Спасите Украину - остановите войну"), в котором приняли участие мировые звезды, в том числе и группа Kalush Orchestra. Собранные пожертвования пойдут на помощь для больниц в двенадцати областях Украины, в которых лечатся те, кто получил ранения во время развязанной Россией войны.
Жители Литвы за три дня собрали 5 миллионов евро на турецкий беспилотник "Байрактар" для армии Украины. Информацию о сборе требуемой суммы подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Известно, что украинская армия широко и эффективно применяет беспилотники в ходе боевых действий против российской армии как для нанесения воздушных ударов, так и для ведения разведки.
Эрдоган приветствует усилия Армении и Азербайджана по «решению проблем»
«Победа в Карабахе ознаменовала начало новой эпохи на Кавказе, устранив препятствия на пути к прочному миру и всеобъемлющему урегулированию в регионе». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он выразил удовлетворение шагами, предпринятыми Азербайджаном и Арменией для решения проблем.
«Турция поддерживает усилия сторон по решению пограничных вопросов, выработке мирного соглашения и открытию транспортных коридоров. Успешная реализация этих усилий пойдет на пользу всем нам, всему нашему региону», — подчеркнул Эрдоган.
Турецкий лидер назвал отрадным факт проведения первого заседания пограничных комиссий, которое состоялось 24 мая на межгосударственной границе между Арменией и Азербайджаном, заявив, что в вопросе «Зангезурского коридора» достигнут прогресс.
«Мы также искренне продолжаем процесс нормализации отношений с Арменией. Мы продолжим укреплять нашу солидарность с Азербайджаном во имя региональной безопасности и процветания», — заявил Эрдоган.
- Армения заявляет о том, что все открываемые дороги в регионе должны оставаться под суверенитетом стран, через которые они проходят. Об этом, в частности, на днях заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, говоря об армяно-азербайджанских договоренностях по разблокированию транспортных связей.
Пожар произошел на ЗАГЭС – старейшей гидроэлектростанции Грузии
20 пожарных бригад были мобилизованы минувшей ночью на тушение пожара на территории старейшей в Грузии гидроэлектростанции – ЗАГЭС.
Пожар вспыхнул на одном из трансформаторов и распространился на соседние. Огонь был потушен за один час, причины устанавливаются, пишет агентство «Новости-Грузия».
ВИДЕО - Служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Не пострадало ни одно из зданий ГЭС, ни щит управления, ни машинное отделение. Удалось избежать и распространения пожара на жилые дома поблизости.
Станция расположена на реке Кура в 20 километрах от Тбилиси. Земо-Авчальская ГЭС (ЗАГЭС) была построена в 1927 году. Мощность – 42,8 МВт, среднегодовая выработка – 203 млн кВт·ч.
В России тестируют блокировку VPN-сервисов
В России начали тестировать блокировку VPN-сервисов, позволяющих, в том числе, получить доступ к ресурсам, заблокированным российскими властями. Об этом сообщает телеграм-канал GlobalCheck, занимающийся изучением блокировок в Рунете.
По данным GlobalCheck, в Западной Сибири и Краснодаре серверы на l2TP и IPsec (протоколы, используемые при VPN-соединениях) 29 мая оказались недоступны. Также IPsec недоступен в Ростове-на-Дону. В ряде регионов страны на некоторых операторах, включая Ростелеком, при работе IPsec не проходит соединение между сервером и клиентом в России.
"Это большой удар в том числе по корпоративным сетям - множество администраторов таких сетей сейчас срочно ищут решения для обхода", - говорится в сообщении.
С началом военной агрессии в Украине российские власти заблокировали сайты всех независимых СМИ, а также Facebook и Instagram, признав компанию Meta экстремистской. Более тысячи ресурсов попали под блокировку в связи с тем, что на них была опубликована информация о так называемой "специальной операции" России на территории Украины, подсчитал в апреле проект "Роскомсвобода".
26 мая стало известно, что Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру к внеплановым проверкам региональных интернет-операторов на предмет соблюдения законодательства о блокировках.
Роскомнадзор начал массово блокировать VPN-сервисы в России осенью 2021 года. Среди заблокированных — Cloudflare WARP, Nord VPN, RedShield VPN, Opera VPN и еще более десятка сервисов.
Байден с супругой посетили место массовой стрельбы в школе в Техасе
Президент США Джо Байден с супругой посетили небольшой техасский город Ювалде, чтобы поддержать его жителей и почтить память 19 учеников и двух педагогов, убитых в результате стрельбы в начальной школе 24 мая.
Поездка стала для Байдена уже второй за последние полмесяца, когда он приезжает на место массовой стрельбы, чтобы выразить соболезнования.
17 мая глава Белого дома побывал в Буффало, в штате Нью-Йорк, где встречался с семьями жертв стрельбы в супермаркете, открытой одним из сторонников концепции превосходства белой расы. Там погибли 10 афроамериканцев.
В Ювалде, в начальной школе Робба, глава Белого дома и первая леди США Джилл Байден в воскресенье посетили мемориал из 21-го белого креста, возложив цветы к другим траурным букетам и свечам у знака с названием учебного заведения. Публично произносить речь в Техасе глава американской администрации не планировал.
Днем ранее Байден, выступая в своей альма-матер, Университете штата Делавэр, сказал, что в класс начальной школы в Техасе, в супермаркет в штате Нью-Йорк и множество других мест «пришло зло, и погибли невинные люди». «Мы должны быть крепче, мы должны быть сильнее. Мы не можем запретить трагедии, я знаю. Но мы можем сделать Америку безопасней», - подчеркнул Байден.
Стрельба в Ювалде снова поставила контроль над огнестрельным оружием на первое место в политической повестке дня. Поездка президента и его супруги в Техас проходит также на фоне острых дискуссий относительно неспособности правоохранительных органов действовать оперативно, отмечает «Голос Америки».
Полицейских в Ювалде раскритиковали за то, что они позволили стрелку оставаться в школьном классе почти час, пока офицеры ждали в коридоре прибытия спецназа, а дети внутри в панике звонили в экстренную службу 911.
Министерство юстиции заявило, что проведет проверку реакции правоохранительных органов на стрельбу в школе и обнародует свои выводы.
Стрелок опознан как 18-летний житель Ювалде Сальвадор Рамос. Он был убит на месте сотрудниками сил безопасности. Его мотивы неизвестны. Перед тем как напасть на школу, Рамос выстрелил в свою бабушку. Нападение стало одним из самых массовых по числу жертв среди подобных атак на американские школы за всю историю.
Среди отправленных на войну в Украину из Чечни – осужденные за тяжкие преступления
В войне России против Украины участвуют осужденные за различные преступления, у некоторых из них еще не истек срок наказания. Журналисты проанализировали опубликованный украинской разведкой список из 2,5 тысяч кадыровцев и так называемых «добровольцев», отправленных из Чечни для участия в войне, и обнаружили среди них рецидивистов, а также тех, у кого еще не закончился срок заключения, пишет Кавказ.Реалии.
По подсчетам телеграм-канала «Можем объяснить», из 953 отправившихся из Чечни в Украину «добровольцев» из списка по меньшей мере 101 человек имеет «уголовное прошлое и настоящее». По данным сайтов судов, которые проанализировали авторы исследования, самыми распространенными уголовными статьями среди них оказались кражи и грабежи, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и оружия, нарушение ПДД. Также встречались приговоры за сношение с несовершеннолетними, незаконный оборот ядовитых веществ и служебный подлог.
Так, в списке отправленных в Украину оказался неоднократно судимый Бекхан Тайсумов – до конца 2022 года должен был отбывать срок в колонии общего режима за мошенничество. В статье также упоминается заключенный Тамерлан Магамерзуев, который был приговорен к принудительным работам в марте 2022 года, однако вместо отбытия наказания уехал в Украину.
- В начале мая заместитель министра внутренних дел по Чечне Аслан Ирасханов перед отправкой в Украину очередной группы так называемых добровольцев призвал их не заниматься мародерством.
- Правозащитники опубликовали аудиозапись, которая, предположительно, была сделана заместителем министра МВД по Чечне Асланом Ирасхановым. В ней он дает указание своим подчиненным «начать процесс» по вернувшимся из Украины добровольцам и приехавшим из Европы чеченцам – при малейшем подозрении на сопротивление режиму их необходимо «жестко задерживать» говорит голос на записи.
- В середине мая глава Чечни Рамзан Кадыров впервые официально назвал численность вооруженных подразделений республики, которые находятся на территории Украины. По его словам, речь идет о порядка трех тысячах человек. За несколько дней до этого Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало поименный список кадыровцев и так называемых добровольцев из Чечни - в нем указано 2 425 человек.
Чехия и Польша направляют армии Украины дополнительную помощь
Чехия и Польша направляют дополнительные вооружения Украине, власти которой пытаются сдержать российское наступление на востоке.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила 29 мая в телеэфире, что Прага намеревается вскоре поставить Киеву вооружения на сумму от 26 миллионов долларов до 30 миллионов. «Крайне важно, чтобы помощь поступала постоянно», - сказала министр, добавив, что с начала войны в конце февраля Чехия направила Украине военных грузов на сумму более 150 миллионов долларов.
Чешские СМИ передали, что в числе дальнейших поставок будут танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-1, самоходные пушки-гаубицы и, возможно, боевые вертолеты советского производства.
Польша передает Украине 18 бронированных самоходных артиллерийских установок Krab калибра 155 мм, сообщило в воскресенье Польское радио, сославшись на свои источники в Минобороны. Эти установки польского производства могут делать до шести выстрелов в минуту на расстояние до 40 км. Отмечается, что Варшава обучила работе на них около ста украинских артиллеристов.
Содействие армии Украины в связи с российским вторжением оказывают многие западные страны во главе с США и Великобританий.
Одновременно 29 мая стало известно, что правительство Германии предоставит Украине грантовую помощь в размере 1 миллиарда евро. Об этом по итогам переговоров с украинским министром финансов Сергеем Марченко сообщила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдхузен.
Германия и ранее после начала вторжения оказывала Украине финансовую поддержку. В то же время в адрес Берлина раздаются упреки в нежелании активно помогать Киеву в военно-технической области.
«С 30 марта по 26 мая в Украину пришли лишь две поставки оружия от федерального правительства [Германии]. Обе содержали лишь небольшие приборы. В середине мая Германия прислала 3000 противотанковых мин и еще 1600 специальных кумулятивных противотанковых мин», – отмечает украинское издание «Европейская правда». Обещанные поставки тяжелых вооружений так и не начинались.
В ЕС по-прежнему нет согласия по эмбарго на российскую нефть
Представители стран Евросоюза в воскресенье, в преддверии намеченного на 30–31 мая саммита блока, не смогли достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть, пишет Reuters.
Одновременно информагентство со ссылкой на чиновника ЕС передало, что в понедельник утром обсуждение планируется продолжить.
Как рассказал собеседник Reuters, cоглашение, по которому сейчас пытаются договориться, предполагает введение до конца года запрета на поставки российской нефти в ЕС по морю. При этом предусматривается исключение для нефти, поставляемой по российскому трубопроводу «Дружба», который обеспечивает энергоносителями Венгрию, Словакию и Чехию.
Reuters в преддверии саммита ЕС цитирует также министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Он сказал, что опасается, что единство стран-членов ЕС по вопросам, связанным с санкциями против Москвы, начинает рушиться. «После нападения России на Украину мы все увидели, что становится возможным при условии единства ЕС. Учитывая завтрашний саммит, надеюсь, что единство сохранится. Однако оно уже начинает вновь и вновь разрушаться», - говорит Роберт Хабек.
Ранее в воскресенье Bloomberg и Politico сообщили, что Еврокомиссия в преддверии встречи лидеров стран ЕС разработала компромиссное предложение по вопросу о нефтяном эмбарго.
Евросоюз уже более месяца не может одобрить шестой пакет санкций в отношении России в связи с ее вторжением в Украину, главным образом из-за позиции Будапешта. Венгрия против эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России, утверждая, что такой запрет сильно ударит по ее экономике. Компромиссный вариант предусматривает эмбарго только на морские поставки российской нефти и выводит из-под запрета поставки по трубопроводам, что позволит Венгрии и ряду других стран ЕС, не имеющих доступа к морю, по-прежнему получать сырую нефть из России.
Гаглоев: Формулировка референдума об объединении с Россией вызывает вопросы
Вопрос проведения референдума об объединении Южной Осетии с Россией, инициированный при предыдущем руководстве республики, стал темой обсуждения встречи избранного президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева с депутатами первого созыва югоосетинского парламента.
Было отмечено, что формулировка референдума вызывает сегодня вопросы, при этом необходимо провести соответствующие консультации с российской стороной.
«Впервые мы услышали об этом референдуме в ходе дебатов, его формулировка тогда звучала иначе, сегодня она - другая. Если бы вопрос стоял так: «Согласны ли вы вступить на правах субъекта в состав Российской Федерации?», то все бы было понятно. А сегодня формулировка референдума представлена следующим образом: «Об объединении Южной Осетии с Россией». Чтобы исправить ее, придется отменить указ, изданный моим предшественником. Я заранее предвижу, что это могут преподнести так, как будто я против своего народа. А разве это так?», – задался вопросом президент.
Глава республики обратил внимание и на финансовую составляющую проведения референдума, который обойдется республике в 32,5 миллиона рублей. «Мы можем изыскать возможности для его проведения, взять займ в банке, если бы Россия была готова принять нас в свой состав», – пояснил президент.
Депутаты первого созыва согласились с Гаглоевым в том, что «формулировка референдума некорректна и подлежит пересмотру», пишет информагентство «Рес». Прозвучали и мнения, что нет необходимости проведения повторного референдума, так как народ республики сказал свое слово по данному вопросу 30 лет назад.
«В 1992 году мы поддержали конкретный документ - решение Верховного Совета Южной Осетии о воссоединении с Россией. В его первом пункте говорилось: «просить Верховный Совет Российской Федерации принять Южную Осетию в свой состав». И этот документ не имеет срока давности», – заметил депутат первого созыва Вячеслав Гобозов.
Депутат первого созыва Константин Кочиев добавил, что официальная позиция России была озвучена послом Российской Федерации: «Там абсолютно четко все сказано. Мы не имеем никакого права без согласования с Москвой идти на такие шаги, надо провести консультации с российской стороной и согласовать все наши действия».
И.о главы МИД Дмитрий Медоев добавил, что «у республики есть межгосударственные обязательства, в которых четко написано, как нужно действовать сторонам на международной арене».
- В Южной Осетии, чью независимость от Грузии признают только несколько стран мира, включая Россию, назначен референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Указ подписан президентом Анатолием Бибиловым. Референдум назначен на 17 июля.
- 24 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии.
Король Иордании Абдалла II стал обладателем грузинского Ордена Золотого руна
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вручил Орден Золотого руна королю Иордании Абдалле II.
Гарибашвили прибыл в Амман для участия в официальной церемонии передачи Грузии участка на берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба премьера. По решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази Грузия получила участок землю у реки Иордан, где, согласно библейскому преданию, был крещен Христос. Объявлено об этом было 19 января 2022 года, в день, когда Православная церковь отмечает праздник Крещения Господня (Богоявление).
«Без преувеличения хочу сказать вам, что это величайший подарок и радость для всего нашего народа… Это большое историческое событие: в результате совместных усилий светской и духовной власти Грузия через 300 лет вернется на Святую Землю», - сказал Гарибашвили королю Иордании, пишет агентство «Новости-Грузия».
Речь идет о территории площадью 4 тысячи квадратных метров. С благословения Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго на этом месте будет построен грузинский культурный центр.
Гарибашвили подчеркнул, что строительство Грузинского культурного центра на Святой Земле будет способствовать углублению дружбы и сотрудничества между двумя странами. Премьер-министр поблагодарил Абдаллу II за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и пригласил посетить страну с официальным визитом.
- Орден Золотого руна был учрежден в 1998 года для награждения иностранных граждан и лиц без гражданства за значительные заслуги перед Грузией.
- В разные годы им награждались президент Азербайджана Гейдар Алиев, президент Израиля Моше Кацав, президент МОК Хуан Антонио Самаранч, Елизавета II, президенты Турции Сулейман Демирель и Реджеп Тайип Эрдоган и другие главы государств и политики.
Погранслужба сообщила об обстрелах ряда районов на севере Украины
Украинские пограничники сообщили о десяти обстрелах приграничных районов Черниговской и Сумской областей, начиная с утра 29 мая.
Как утверждает погранслужба, приграничные районы Черниговской области обстреливали девять раз. Там насчитали более 30 взрывов российских снарядов. Еще 5 российских минометных мин прилетели на территорию Шосткинского района Сумской области, пишет Русская служба «Би-би-си».
При обстреле Николаева в воскресенье утром погиб, по меньшей мере, один человек, двое были ранены. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич. Обстрелу, по его словам, подвергся один из жилых кварталов, повреждены три многоэтажки. Во второй половине дня в Николаеве снова раздавались взрывы.
Ожесточенные бои продолжаются возле Северодонецка. «Ситуация сложная и этого никто не скрывает. Российская армия является серьезным противником, но наши Вооруженные силы оказывают мощное сопротивление», – сказала замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона. По словам Маляр, ситуация все время меняется и поэтому говорить о каких-то конкретных результатах невозможно.
В вечерней сводке Генштаба Украины говорится, что российские войска вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Основной целью противника в Генштабе называют окружение украинских войск в Лисичанске, Северодонецке и блокирование основных логистических путей.
Российская сторона заявляет, что Северодонецк полностью заблокирован, украинские власти эту информацию не подтверждают.
Президент Украины Зеленский посетил Харьковскую область
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье побывал с рабочей поездкой в Харьковской области, впервые выехав за пределы киевского региона с начала российского широкомасштабного вторжения 24 февраля.
По информации офиса Зеленского, в ходе поездки президент посетил передовые позиции украинских военных, вручил государственные награды, а также провел совещание с местными чиновниками, включая мэра Харькова Игоря Терехова, начальника региональной военной администрации Олега Синегубова, членов армейского командования и руководства правоохранительных органов. «Вы рискуете своими жизнями ради всех нас и ради страны», - заявил Владимир Зеленский, обращаясь к военнослужащим.
Визит главы государства прошел в момент, когда Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о вызванных российскими обстрелами пожарах вокруг Харькова, второго по величине города страны. Россия продолжила бомбардировки Харькова после того, как украинским войскам несколько недель назад удалось отбросить российские силы с позиций вблизи города.
По словам Олега Синегубова, украинская армия добилась определенного успеха в контратаке. На данный момент 31% территории области оккупировано российскими войсками, 5% было недавно освобождено. «Мы пока не можем полностью проинспектировать некоторые из освобожденных населенных пунктов, поскольку обстрелы продолжаются, или осуществить полное разминирование и начать восстанавливать инфраструктуру», - одновременно сказал глава региональной администрации.
Он добавил, что в Харькове российские войска повредили более 2200 многоэтажек, из которых 225 полностью разрушены. Наибольший ущерб нанесен северным и восточным микрорайонам. Сведения невозможно проверить оперативно из других источников.
Владимир Зеленский предложил изучить целесообразность восстановления поврежденных панельных домов, говорится в сообщении его офиса, которое приводит Украинская служба Радио Свобода. «Если уж так произошло, и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях», – отметил Зеленский. Он также сказал, что это еще и возможность модернизировать страну и города, построив современное жилье.
Каха Каладзе посетит с официальным визитом Бухарест
Мэр Тбилиси Каха Каладзе 30-31 мая посетит с официальным визитом столицу Румынии Бухарест, сообщает Общественный вещатель Грузии.
По сообщению пресс-службы мэрии, в рамках визита запланирована двусторонняя встреча с мэром Бухареста Никушором Даном. Каха Каладзе и Никушор Дани подпишут Соглашение о побратимстве между Тбилиси и Бухарестом.
Также в Бухаресте, в парке короля Михая I будет открыт бюст Шота Руставели.
Заал Удумашвили покидает ЕНД и говорит, что возвращается в СМИ
Заал Удумашвили покидает «Национальное движение». Об этом он сказал на брифинге в партийном офисе. Заал Удумашвили говорит, что возвращается в СМИ, пишет Общественный вещатель.
«Я уверен, что «Национальное движение» будет той партией, которая будет иметь решающее слово в будущем, когда в этой стране произойдут перемены, сменится режим и произойдет это очень скоро, конечно, «Национальное движение» будет флагманом этих изменений.
Сегодня свобода слова в Грузии под угрозой и СМИ оказались на передовой линии борьбы. Исходя из своего опыта, я решил вернуться в СМИ. Я остаюсь на линии фронта, но меняю место дислокации. Я знаю, в чем будет главный вопрос, но сейчас не могу вдаваться в подробности. Мы очень скоро встретимся», - сказал Удумашвили.
Он не назвал свое будущее место работы, но уже ходят слухи, что он может стать лицом телеканала «Мтавари Архи», гендиректор которого Ника Гварамия был осужден на три с половиной года лишения свободы. Журналисты канала заявляют, что приговор был политический и требуют его освобождения, пишет агентство «Новости-Грузия».
В ЕНД решение Удумашвили об уходе встретили с пониманием. Лидер ЕНД Ника Мелия заявил, что в свое время приход в партию Заала Удумашвили стал очень важным для «Нацдвижения».
- Заалу Удумашвили - 51 год. До ухода в политику был известен как тележурналист и ведущий сначала на Первом канале ТВ Грузии, затем - телеканала «Рустави 2», был судьей конкурса Georgia’s Got Talent.
- В 2017 году ушел в политику и занял третье место на выборах мэра Тбилиси. В 2020 году прошел в парламент по партийному списку блока «Сила в единстве» в качестве одного из лидеров оппозиционного Единого национального движения.
Завершено следствие по делу убитого дочерьми Михаила Хачатуряна
Следственный комитет завершил расследование о сексуальном насилии и побоях в отношении Михаила Хачатуряна, убитого своими дочерьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме насильственных действий сексуального характера и истязаний, в обвинение добавлена новая статья - о распространении порнографических материалов.
Теперь с делом должны ознакомиться адвокаты убитого, после чего оно должно быть передано в суд. Адвокаты сестер Хачатурян с делом уже ознакомились.
Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили 57-летнего отца летом 2018 года. Сестры сами вызвали полицию. Их обвинили в убийстве. Свою вину они не признали. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Сейчас дело сестер Хачатурян находится на доследовании. Уголовное дело против Михаила Хачатуряна было заведено в марте 2020 года. Как ранее говорили адвокаты сестер, они рассчитывают на то, что в случае, если отец будет признан виновным, это станет доказательством того, что сестры, убивая его, находились в состоянии необходимой обороны - что освободит их от ответственности.
Ранее экспертиза Института судебной психиатрии имени Сербского пришла к выводу, что Михаил Хачатурян жестоко обращался со своими дочерьми и насиловал их. Каждая из сестер с 2014 года страдала от синдрома жестокого обращения из-за действий отца, а младшая сестра, как считают эксперты на момент убийства в 2018 году была в невменяемом состоянии.
Родственники Хачатуряна утверждали, что девушки все выдумали, так как страдают расстройством сексуальной сферы. Как сообщает ТАСС, его адвокаты по-прежнему настаивают на его невиновности по всем обвинениям.
Активисты призвали президента Грузии вернуться к процессу общенационального примирения
Участники движения «Время перемен» устроили акцию-перформанс у резиденции президента Грузии в Тбилиси. Собравшиеся призвали главу государства вернуться к процессу общенационального примирения, который Саломе Зурабишвили инициировала в декабре прошлого года. Идея заключалась в деэскалации политической поляризации в стране. С этой целью президент в течение некоторого времени проводила встречи как с представителями правящей партии и оппозиции, так и с гражданским сектором.
Сегодняшняя акция проходила под лозунгом «Не кладите на полку идею всеобщего примирения», сообщает SOVA.
«Саломе Зурабишвили положила на полку идею всеобщего примирения. Этому посвящен наш сегодняшний перформанс . К общенациональному примирению призывали наши западные партнеры, друзья Грузии. К сожалению, эта идея потерпела крах. Мы предлагаем Саломе Зурабишвили полностью выполнить этот план, чтобы, наконец, покончить с существующей в Грузии поляризацией», - заявил председатель движения Темур Цатиашвили.
- В декабре прошлого года Зурабишвили пообещала инициировать общенациональный диалог для достижения взаимопонимания между гражданами страны. Она подчеркнула, что это поможет обществу «достичь общего понимания недавней истории, преодолеть боль и двигаться вперед». По ее инициативе были проведены встречи с членами правящей команды, различных оппозиционных партий и другими представителями общественности.
- Президент обещала, что уже в начале 2022 года предложит новый, «общественный» формат, чтобы продолжить двигаться к общенациональному примирению, однако до сих пор этого не произошло. СМИ считают, что процесс затрудняют разногласия, существующие между президентом и «Грузинской мечтой».
В сухумском округе №8 будут проведены повторные выборы депутата парламента
В сухумском избирательном округе №8 (Маяк) не позднее двух недель будет проведено повторное голосование по выборам депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия.
Центризбирком утвердил результаты повторных выборов по округу №8, состоявшихся накануне, 28 мая. Из пяти кандидатов в депутаты парламента, баллотировавшихся по округу, наибольшее количество голосов получили:
- Наур Нармания – 776 голосов (34,43%),
- Леон Губаз – 695 голосов (30,83%).
- По информации агентства «Апсныпресс», в округе №8 12 марта баллотировалось 7 кандидатов в депутаты парламента. Во второй тур голосования вышли два кандидата - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта при повторном голосовании по этому округу оба кандидата получили равное количество голосов – по 989, поэтому выборы были признаны не состоявшимися.
Оппозиция продолжила акции протеста в Ереване
Парламентская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с его позицией по Нагорному Карабаху, накануне продолжила акции протеста в Ереване, сообщает Радио Азатутюн.
Лидер протестного движения Ишхан Сагателян заявил, что необходимо усилить давление на власти. Он заявил, что отныне все политические силы, а также неправительственные организации, интеллигенция, вузы должны высказаться о своей позиции.
«Это водораздел… С понедельника, с 11:00 мы всех вас приглашаем на площадь, пройдем по нескольким адресам, все должны отвечать по очереди, мы должны понять, кто за народ, а кто против», - заявил он.
Отметим, что в субботу в столице Нагорного Карабаха Степанакерте также прошли акции протеста в поддержку требований оппозиции в Армении.
Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца апреля, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.
Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.
Президент Армении завтра прибудет с визитом в Грузию
Президент Республики Армения Ваагн Хачатрян завтра, 30 июня, посетит с официальным визитом Грузию, сообщает Общественный вещатель.
Официальная церемония встречи состоится в Тбилиси во Дворце Орбелиани, после чего Хачатрян встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Планируется встреча президентов в расширенном составе делегаций, и выступление с совместными заявлениями для СМИ.
В рамках официального визита президент Армении также проведет встречи с премьер-министром и председателем парламента Грузии.
Ваагн Хачатрян возложит венки к Мемориалу героям, павшим в борьбе за единство Грузии, и почтит их память.
В Украине погиб полковник из пресс‑службы Минобороны РФ
Во время боев в Украине погиб сотрудник пресс-службы Минобороны России полковник Владимир Иванов. Это утверждает «Медиазона», ссылаясь на реестр дел о наследстве и утечки из российских баз данных.
О смерти Иванова ранее сообщил корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который вышел на акцию «Бессмертный полк» 9 мая с портретом Иванова. Поддубный назвал его воинское звание - полковник - но не место службы, написав лишь, что тот пошел на военную службу, окончив философский факультет.
Согласно реестру наследственных дел, 41-летний Владимир Иванов погиб 25 марта. Нотариус, оформлявший наследственное дело, указал в качестве адреса проживания погибшего адрес главного здания Министерства обороны в Москве.
По данным приложения Getcontact, телефон полковника в записных книжках у некоторых пользователей был записан как «Владимир Пресс-служба Минобороны». О сотруднике пресс-службы с таким именем писал и украинский проект «Миротворец», который утверждал, что Иванов «непосредственно причастен к ведению МО РФ информационной войны против Украины».
Министерство обороны публично не подтверждало гибель сотрудника пресс-службы. Также не известно, при каких обстоятельствах он погиб.
Согласно данным «Медиазоны» и Би-би-си, по открытым источникам удалось установить факт гибели в Украине более 2500 военнослужащих российской армии, в том числе около 60 офицеров в звании от подполковника и выше. Би-би-си также сообщает о подтвержденных случаях гибели почти 2-х тысяч бойцов вооруженных формирований пророссийских сепаратистов, в которые после начала войны призывали гражданских лиц. Реальные потери, по всей видимости, выше. Минобороны России не сообщало о них с конца марта, когда оно признало гибель в Украине более 1300 российских военных.
В Дагестане ГИБДД отправляет в военкомат водителей с крупными штрафами – источник
Источник Кавказ.Реалии в правоохранительных органах Дагестана подтвердил ранее появившуюся в соцсетях информацию о том, что в республике полицейские останавливают водителей со штрафами и «настоятельно рекомендуют» им проехать в военкомат. Их призывают записаться «добровольцами» на войну России против Украины. Ранее МВД по Дагестану эту информацию опровергло.
«В Махачкале проходят рейды. Насильно в военкомат никого не тянем, но предлагаем выбор: если штрафы на машину превышают 50 тысяч рублей или идешь в армию контрактником, или мы тебя **** (применяем жесткие меры – Прим. ред.). Некоторым грозим статьей об уклонении от армии», – рассказал Кавказ.Реалии инспектор ГИБДД, попросивший не указывать его имени.
Информацию о том, что полицейские останавливают машины и направляют людей в военкомат, разместил телеграм-канал «Нетипичная Махачкала». Об этом же сообщают пользователи социальных сетей. Например, блогер Саида Лугуева в сторис в инстаграм опубликовала фото с пустым водительским сиденьем в автомобиле, подписав его: «Тут был водитель такси. Но нас остановили и его забрали в военкомат. Это забавно. Ведь Дагестан был регионом, где нужно было взятку дать, чтоб пойти служить».
В МВД по Дагестану эту информацию опровергли. При этом в пресс-службе не объяснили появившиеся в социальных сетях сообщения о задержаниях водителей.
- Местный житель попытался поджечь здание военного комиссариата по Советскому району Волгограда. Это уже второй случай поджога военкомата за последние два дня в регионах юга России – поджог также произошел в приграничном Гуково Ростовской области.
- Находящиеся в армейском резерве жители Краснодарского края продолжают получать повестки с требованием явиться в военкомат для беседы о прохождении службы по контракту. При этом такие повестки комиссариаты начали рассылать за несколько месяцев до военной агрессии в Украине, а сами вызовы являются незаконными.
- В распоряжении Кавказ.Реалии оказались видеозаписи с двух встреч военного комиссара Армавира, Новокубанского и Успенского районов в Краснодарском крае Николая Юрова, агитировавшего местных жителей записаться контрактниками для отправки в Украину. За это им обещают порядка 300 тысяч рублей «боевых» с сохранением зарплаты и прежнего места работы.
Граждане Грузии в первом квартале потратили за границей 285 миллионов лари
Граждане Грузии в первом квартале 2022 года совершили более 260 тысяч поездок за границу, на которые потратили более 280 миллионов лари, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на BM.ge.
В среднем ежедневно за границу отправлялись до трех тысяч человек - это турпоездки, частные, деловые и бизнес-визиты. Согласно статданным, за январь-март из Грузии было совершено 261 400 визитов - в 4,2 раза больше, чем в начале прошлого года.
Сакстат подсчитал, что в целом расходы во время зарубежных путешествий в первом квартале составили 285,1 млн лари. В среднем каждая стоимость поездки - 1 318,8 лари. При этом почти треть (31,2%) указывали целью визитов посещение друзей и родственников.
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