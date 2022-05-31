По факту ранения 15-летнего подростка задержан его сверстник

По факту ранения 15-летнего школьника на окраине Тбилиси задержан его сверстник. Об этом сообщили в МВД Грузии.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на умышленное убийство несовершеннолетнего». По информации МВД, Г.Г. 2006 года рождения после ссоры нанес ножевое ранение Л.А. 2006 года рождения и скрылся с места происшествия.

Раненый подросток прооперирован и сейчас находится на искусственном дыхании, сообщили в клинике Amtel hospital.

«Похоже, что операция прошла успешно, кровотечение остановлено. Состояние стабилизировано, но ближайшие два дня — кризисные, пока он остается на аппаратном дыхании», — сказал заведующий детской реанимацией Мераб Джохадзе.

По его словам, было одно входящее ранение, но множественные повреждения внутренних органов, в том числе, кишечника.

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что тема школьных драк очень чувствительная для Грузии после трагедии в 2017 году. Тогда во время массовой драки школьников на улице Хорава погибли два старшеклассника. В деле оказались замешаны высокопоставленные родители, тогда на акции с требованием справедливого расследования на улицы вышли тысячи людей.