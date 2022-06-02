Бизнесмену Галифу Озтюрку в Грузии грозит бессрочное заключение

Грузинская прокуратура будет требовать заключение под стражу в качестве меры пресечения для турецкого бизнесмена, гражданина Грузии Галифа Озтюрка. Вопрос об избрании меры пресечения будет решаться Батумским судом.

Озтюрк, чья компания контролирует крупнейшие отели в Батуми, был задержан после многочасового обыска в доме и офисах. При обыске было изъято 7,2159 грамм кокаина, заявили в прокуратуре.

На данный момент Озтюрк обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере — статья 260, часть 6, пункт «А» Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет или бессрочное лишение свободы.

Отметим, что Озтюрк перебрался в Грузию после того, как апелляционный суд Турции утвердил его пожизненное заключение за убийство, совершенное в 1996 году, сообщало накануне агентство Bloomberg.

Не исключено, что в ближайшие дни в Грузии против бизнесмена будут выдвинуты новые обвинения, пишет агентство «Новости-Грузия».

Следственная служба грузинского Минфина ведет в отношении бизнесмена расследование возможных фактов уклонения от уплаты налогов, изготовления и использования поддельных платежных документов и отмывании денег. Счета компании и бизнесмена арестованы.

Галифу Озтюрку и его «Метро Холдингу» принадлежат крупнейшая гостиница Батуми «Эйфория», отели «Интурист», «Метро скай тауэр» и «Бизнес ледженд», а также торговый центр «Метро сити».

После ареста бизнесмена сотрудники «Эйфории» вышли на митинг в его поддержку. Защита Озтюрка говорит о недоразумении и о том, что обвинения абсурдны.

По данным СМИ, по состоянию на 2020 год, Озтюрк инвестировал в Грузию 500 млн долларов. При этом его личность окутана тайнами и предположениями, а его бизнес в Грузии последние несколько лет является постоянным предметом журналистских расследований.

Пишут СМИ и о семейной жизни Озтюрка. Он завел со своей 24-летней женой более 20 детей с помощью суррогатных матерей. Семья заявляла, что в плане — довести число детей до 105.

Жена Озтюрка, в девичестве Кристина Гагаркина — из России, она познакомилась с будущим мужем во время отпуска в Батуми. После рождения детей она завела блог в инстаграме под названием BATUMI MAMA, где делится фотографиями и рассказами о семейной жизни.

Грузинская телекомпания Formula отмечает, в прошлом Галиф Озтюрк часто появлялся на публике вместе с премьерами Грузии — от Георгия Квирикашвили до Ираклия Гарибашвили.

А телеканал «Мтавари» утверждает, что за несколько дней до задержания турецкий бизнесмен написал письмо председателю правящей партии «Грузинская мечта» Ираклию Кобахидзе. В нем якобы говорилось о его конфликте с главой Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.

В правящей партии сообщения СМИ пока не прокомментировали.