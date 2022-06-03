Россиянина, осужденного в Грузии, могут передать в РФ для отбывания наказания

Санкт-Петербургский городской суд санкционировал передачу для отбывания наказания в РФ гражданина России, осужденного в Грузии по делу о наркотиках. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

В феврале 2019 года Тбилисский городской суд признал россиянина Сергея Зазовского виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном и особо крупном размерах, попытке незаконного сбыта в крупном и особо крупном размере.

Мужчина был приговорен к 20 годам лишения свободы в учреждении исполнения наказаний закрытого типа.

Как следует из материалов дела, рассмотренных судом Тбилиси, Зазовский при неустановленных обстоятельствах приобрел различные наркотики - часть запрещенных веществ он хранил, а часть расфасовал в пакеты, намереваясь впоследствии продать, и закопал в 147 местах на территории, прилегающей к Тбилисскому морю и Дендрологическому парку.

Рассмотрев представление ФСИН России о передаче Зазовского для отбывания наказания в РФ, Санкт-Петербургский городской суд пришел к выводу, что правовых оснований для отказа в удовлетворении представления нет.

«Суд постановил признать и исполнять на территории РФ приговор Тбилисского городского суда Грузии. Зазовскому определено к отбытию вместо 20 лет 17 лет, на территории РФ - 12 лет 11 месяцев 21 день в исправительной колонии строгого режима», – сообщает пресс-служба.

При этом Зазовскому в Грузии назначено дополнительное наказание (исчисляется после отбытия основного): он лишен прав заниматься некоторыми видами деятельности, водить автомобиль, изготавливать, приобретать, хранить и носить оружие, а также пассивного права на выборы в течение определенных сроков, говорится в сообщении. Российский суд дополнительное наказание исключил. Из сообщения следует, что это связано с переквалификацией действий Зазовского с УК Грузии по УК РФ.

Решение российского суда автоматически не означает, что Зазовского передадут для отбывания наказания в РФ. Согласно грузинскому законодательству, решение об этом должен принять министр юстиции Грузии.