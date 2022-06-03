Акция протеста армянской оппозиции у правительственных дач сопровождалась столкновениями

Акция протеста оппозиции у правительственных дач в Ереване сопровождалась столкновениями, правоохранители применили спецсредство - световошумовые гранаты, а также провели задержания протестующих.

Полиция пока не сообщает информацию о том, сколько активистов задержано.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Артур Хачатрян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что у него есть информация, что задержан также его коллега, депутат Артур Саргсян. Эту информацию подтвердил депутат той же фракции Гегам Манукян. Однако в полиции об этом пока ничего не сообщают.

Неизвестно, сколько человек пострадали, но на кадрах видео видны машины скорой помощи.

Министерство здравоохранения сообщает, что вследствие инцидента в разные медицинские центры доставлены 35 граждан. В числе пострадавших есть как гражданские лица, так и сотрудники полиции. Все в настоящее время проходят обследование.

Как сообщили Радио Азатутюн в университетской больнице «Гераци», в больницу были доставлены 27 граждан, в том числе 21 полицейский, 6 гражданских лиц, из них две женщины.