Лаша Шавдатуашвили взял золото на турнире Большого шлема в Тбилиси

В Казахстане пятого июня проходит референдум об изменении Конституции. Избиратели голосуют за принятие 56 поправок к основному закону. Документ предложен после массовых протестов в стране, которые в январе переросли в кровавые беспорядки.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявляет, что новый закон ограничит его власть. По его слвоам, принятие поправок станет залогом того, что беспорядки, прошедшие в стране в январе, не повторятся.

На 9.00 мск в Казахстане по официальным данным проголосовали уже 43 процента избирателей.

Изменения коснутся трети положений основного закона. В стране, в случае принятия поправок, будет восстановлен Конституционный суд. Из текста будут убраны все упоминания первого президента Нурсултана Назарбаева как лидера нации, или елбасы.

Сам Назарбаев, как сообщается, проголосовал на референдуме. После беспорядков были сняты с постов ряд его родственников и приближённых, несколько человек были арестованы.

Родственникам президента запретят занимать руководящие посты в государственном секторе. Самому ему запретят быть членом политических партий. Количество назначаемых им членов Сената будет сокращено с 15 до 10. Сенаторы потеряет право принимать новые законы: он будет одобрять или не одобрять законопроекты, поступившие из нижней палаты парламента и утверждать предложенные президентом кандидатуры ключевых чиновников.

Документ снижает до пяти процентов барьер для прохождения партий в парламент, снижается, с 20 до 5 тысяч, число подписей избирателей, необходимых для регистрации партии, а также в целом упрощается вся процедура регистрации. Беспартийным гражданам вновь разрешат баллотироваться в парламент и региональные законодательные собрания (масхилаты). 70 процентов членов парламента должны избираться по пропорциональной системе, а 30 процентов - по мажоритарной.

Избирателям предлагается проголосовать за весь пакет поправок: в бюллетене под вопросом принимает ли избиратель изменения, будут лишь две графы - “да” и “нет”. Избирателям почти не дали времени разобраться в поправках, предупреждают независимые наблюдатели и оппозиция. Активисты призвали президента отложить голосование, - передаёт Казахская служба Радио Свобода. Многие эксперты воспринимают новый документ как подготовку к выборам президента, намеченную на 2024 год.