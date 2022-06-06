Новости
Лидер «Республиканской партии Грузии» сообщила, что на неё напали в центре Тбилиси
Неизвестные напали на депутата парламента Грузии, лидера оппозиционной «Республиканской партии» Хатуну Самнидзе в центре Тбилиси. Об этом политик пишет на своей странице в Facebook.
Случай произошел сегодня на проспекте Руставели. Самнидзе находилась с оппозиционером Давидом Бердзенишвили, когда двое мужчин начали им угрожать, а после нанесли физические и словесные оскорбления. Медпомощь им не понадобилась.
Самнидзе считает, что нападение было спланировано, пишет агентство «Новости-Грузия».
«В этой стране оппозиции теперь нельзя ходить без охраны», — сказала она.
Леван Бердзенишвили, вокруг высказываний которого по поводу царя Ираклия II недавно возник скандал, является братом Давида Бердзенишвили и одним из идеологов старейшей в Грузии «Республиканской партии».
В настоящее время на месте происшествия мобилизована полиция. О задержании нападавших до сих пор не сообщалось.
Другие новости дня
Британия вслед за США поставит Украине системы залпового огня
Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров. Об этом в понедельник сообщил британский министр обороны Бен Уоллес - передаёт Reuters. 80 км - это больше, чем радиус действия российских РСЗО.
По его словам, Британия приспосабливает свои поставки вооружения Украине в соответствии с изменением российской тактики в стране. "Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования дальнобойной артиллерии, которую силы Путина использовали без разбора, чтобы разрушить города", – заявил Уоллес. По его словам, передача систем M270 согласовано с США, поскольку их производит американская компания и для передачи третьей стороне требуется формальное разрешение Вашингтона.
Ранее сами Соединённые Штаты объявили о том, что передадут Украине ракетные системы залпового огня HIMARS. Они, как утверждается, могут поражать цели на расстоянии до 64 км. При этом при использовании определённых типов боеприпасов они могут наносить удары и на расстояние до 300 или даже 500 км. В Вашингтоне заявили, что ожидают от Украины, что она не будет стрелять по целям на территории России.
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что в случае, если Украине будут поставлены дальнобойные ракеты, Россия начнёт наносить удары по тем объектам, по которым она пока их не наносит. Ранее Минобороны России говорило об ударах по "центрам принятия решений".
- Обсуждается поставка тяжёлого вооружения Украине и из других стран. При этом, как пишет Der Spiegel со ссылкой на источники, в частности Германия отказывается поставлять Украине танки, опасаясь, что в случае успешного развития украинского контрнаступления военные действия могут перекинуться на российскую территорию. Тогда "немецкие танки снова окажутся в России", чего властям ФРГ, очевидно в связи с памятью о Второй мировой войне, не хотелось бы. Spiegel и другие издания также писали о неформальной договорённости среди стран НАТО - не отправлять Украине западные танки новых моделей.
В МИД России подтвердили отмену визита Лаврова в Сербию
Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для пролета самолета министра иностранных дел Сергея Лаврова, который должен был 6 июня прилететь с визитом в Сербию. "Страны — участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи", — сказала Захарова в эфире итальянского телеканала La7.
Ранее об отмене визита Лаврова в Сербию по этой причине сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в российском МИДе. По его словам, российская дипломатия ещё не овладела "способностью к телепортации".
Накануне о том, что три соседние с Сербией страны - Болгария, Северная Македония и Черногория - закрыли небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова, написало сербское издание "Вечерние новости", опубликовав фотокопию документа, запрещающего полет, c печатью черногорских властей.
Газета обращает внимание на то, что ранее на этой неделе президент Сербии Александр Вучич публично заявил о логистических сложностях в связи с планируемым визитом Лаврова. Сегодня вечером Вучич обратится к нации в связи с отменой визита министра иностранных дел России в Белград.
Сербия осталась единственной страной-кандидатом в члены Евросоюза, которая не ввела санкции против России из-за вторжения в Украину. При этом она трижды проголосовала в ООН за резолюции, в которых Россия осуждается за агрессию и поддерживается территориальная целостность Украины. В конце мая президенты обеих стран договорились о новом трехлетнем соглашении на поставки российского газа.
В Британии пройдёт голосование о доверии премьеру Джонсону
Более 50 депутатов от правящей Консервативной партии призывают вынести вотум недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
В понедельник были собраны необходимые 54 подписи для проведения голосования о доверии. Голосовать будет фракция консерваторов в Палате общин, процедура состоится уже в понедельник вечером. Джонсону достаточно будет заручиться поддержкой половины соратников по фракции плюс 1 голос - это 180 депутатов. Ведущие министры кабинета поддержали Джонсона.
Ряд консерваторов - вслед за оппозицией - обвиняет Джонсона в безответственном поведении во время пандемии коронавирусной инфекции: несмотря на строгий локдаун, премьер устраивал многолюдные вечеринки в своей резиденции. Кроме того, критике подвергается решение правительства направлять часть людей, просящих в Британии убежища, в Руанду, где они должны ждать рассмотрения своих дел.
В 54-страничном докладе, подготовленном секретарем правительства Великобритании Сью Грей совместно с лондонской полицией, упоминается 16 разгульных вечеринок в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в 2020 и 2021 году. 83 участника, включая членов парламента, получили штрафы за нарушение локдауна.
Если сегодня более 50% консерваторов проголосуют за отставку Джонсона, партия, имеющая уверенное большинство в парламенте, должна будет выдвинуть нового кандидата в премьер-министры.
Глава Госдумы: Россия перестанет исполнять решения ЕСПЧ с 15 марта
Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта 2022 года. Компенсации по постановлениям, вступившим в силу до этой даты, будут выплачиваться только в рублях на счета в российских банках. Об этом сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.
Володин отметил, что соответствующие предложения уже рассматриваются в Госдуме. По словам спикера, одобрить законодательство о неисполнении решений ЕСПЧ планируется на этой неделе.
"Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям", — написал Володин. Среди подобных решений Володин отметил требование ЕСПЧ признать в России однополые браки, заключённые в других странах.
Также, согласно законопроекту, решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.
- Глава международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев отметил, что законопроект нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Согласно документу, Россия обязана исполнять окончательные постановления ЕСПЧ по любому делу, в котором она выступает стороной.
- Россия перестанет быть участницей Конвенции только 16 сентября 2022 года, через полгода после того, как её 16 марта исключили из Совета Европы за вторжение на территорию Украины. Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и стала первой в истории страной, исключённой из организации. При этом Москва утверждает, что сама вышла из Совета Европы.
- Законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ был внесён в Госдуму 16 мая 2022 года. Авторами законопроекта стали член Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.
«Роснефть» вышла из компании, владеющей активами в Грузии
Попавшая под санкции «Роснефть» вышла из компании Petrocas Energy Group, владеющей активами в Грузии. Двое представителей российской госкомпании в совете директоров ушли в отставку.
Как сообщается на официальном сайте Petrocas Energy Group, 49% акций у «Роснефти» выкупил руководитель компании Вано Накаидзе. Сумма сделки не разглашается.
Petrocas Energy Group, принадлежащая бизнесмену Давиду Якобашвили, владеет нефтеналивным терминалом в порту Поти, розничной сетью автозаправочных станций Gulf, а также занимается продажей авиатоплива.
«Роснефть» приобрела миноритарный пакет акций компании в конце 2014 года за $144 млн. В российской компании тогда заявили, что планируют существенно расширить свое присутствие на Южном Кавказе, увеличив географию деятельности и дополнительно диверсифицировав маршруты поставок.
- Давид Якобашвили – один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», которую впоследствии за $5,8 млрд купила PepsiCo. После этой сделки Якобашвили сосредоточился на частных инвестициях.
- Forbes ставит его на 173-е место среди богатейших людей России и оценивает состояние бизнесмена на 2021 год в $700 млн.
- Летом 2019 года он покинул Россию и говорил, что не вернется, пока не прояснится ситуация с уголовным делом, из-за которого в его музее «Собрание» прошли обыски. В мае 2020 года сообщалось, что он вернулся в Россию.
ЦИК Казахстана: изменение Конституции поддержали 77% граждан
Поправки в конституцию Казахстана на референдуме в воскресенье поддержали более 77 процентов граждан страны. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. Явка составила 68 процентов.
Изменения коснутся трети положений основного закона. В стране, в случае принятия поправок, будет восстановлен Конституционный суд. Из текста будут убраны все упоминания первого президента Нурсултана Назарбаева как лидера нации, то есть елбасы.
Родственникам президента запретят занимать руководящие посты в государственном секторе. А президенту запретят быть членом политических партий. Сенат потеряет право принимать новые законы: он будет одобрять или не одобрять законопроекты, поступившие из нижней палаты парламента и утверждать предложенные президентом кандидатуры ключевых чиновников.
Документ снижает до пяти процентов барьер для прохождения партий в парламент, процедура регистрации партий для участия в выборах упрощается. Беспартийным гражданам вновь разрешат баллотироваться в парламент и региональные законодательные собрания. 70 процентов членов парламента должны избираться по пропорциональной системе, а 30 процентов — по мажоритарной.
При этом в воскресенье днём сообщалось о многочисленных нарушениях в ходе референдума, в том числе - о предполагаемых вбросах бюллетеней и недопусках независимых наблюдателей на участки. Избирателям предлагалось проголосовать за весь пакет поправок, почти не дав времени разобраться в них, отмечала оппозиция. Активисты призывали президента отложить голосование, — сообщала Казахская служба Радио Свобода.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил реформировать Конституцию страны после подавления кровопролитных протестов в стране. Эксперты расценивают нынешний референдум как подготовку Токаева к выдвижению своей кандидатуры на второй президентский срок.
- Массовые протесты в Казахстане начались 2 января – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" – "Старик, уходи!" – требование ухода Назарбаева из власти. На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. По просьбе Токаева в страну были введены войска России и её союзников.
- По официальным данным, в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, подавляющее большинство – гражданские лица. Всего по итогам массовых протестов задержано 13 с половиной тысяч человек.
Зеленский побывал на фронте в Донецкой и Луганской областях
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье побывал в зоне боевых действий на востоке страны - в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
В частности, как он сам пишет в телеграм-канале, он посетил Лисичанск в Луганской области и Соледар - в Донецкой. Всего несколько километров отделяет эти города от передовых позиций российских войск. Зеленский поговорил с военными и вручил им государственные награды.
"Был в Лисичанске и Соледаре. Кое-что привезли военным - про это детально не буду - а кое-что привезли от них к вам. Это важно. Уверенность привезли. И силу", - сказал Зеленский в опубликованном в ночь на понедельник видео.
Лисичанск вплотную примыкает к Северодонецку, за контроль над которым в последние дни ведутся ожесточенные бои. Соледар находится на трассе, соединяющей Северодонецк и Лисичанск с основной территорией, контролируемой Украиной.
Ранее Зеленский также побывал в Запорожской области. Он посетил санаторий-профилакторий, где разместили украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России. Он пообщался с переселенцами. Переселенцы из Мариуполя рассказали о трагических событиях, которые им пришлось пережить из-за российского вторжения. "У нас нет сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет", - пообещал президент Украины.
Несколько дней назад Зеленский побывал также в Харьковской области, где тоже идут бои. Это был первый его выезд за пределы Киевской области после начала российского вторжения 24 февраля.
Абхазский президент Аслан Бжания вернулся из отпуска
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания вернулся из отпуска и приступил к исполнению обязанностей в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
Сегодня утром Бжания провел совещание с руководством администрации президента и начальниками управлений.
О том, что Бжания ушел в отпуск, стало известно 16 мая. В пресс-релизе говорилось, что в соответствии с законом, президенту предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 дней.
Обязанности президента в течение трех недель исполнял вице-президент Бадра Гумба.
Наставник сборной Болгарии по футболу подал в отставку после поражения от Грузии
Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров подал в отставку после поражения от Грузии (2:5) в матче группового этапа Лиги наций.
«Я не имею морального права оставаться. Беру на себя полную ответственность. Надеюсь, что придет какой-нибудь другой тренер, который сумеет взбодрить футболистов и изменить ситуацию. Это был мой последний матч», – заявил Петров после игры против Грузии.
На старте турнира Болгария сыграла вничью со сборной Северной Македонии – 1:1.
В ближайших двух матчах Лиги наций с командами из Гибралтара (9 июня) и Грузии (12 июня) сборной будет руководить технический директор Болгарского футбольного союза Георги Иванов, имеющий тренерскую лицензию УЕФА.
Рафаэль Надаль выиграл турнир «Ролан Гаррос» 14-й раз
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда в финальном матче Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос".
Надаль в 36 лет стал единственным в мире теннисистом, который выигрывал "Ролан Гаррос" 14 раз. Это 22-я победа Надаля в турнирах "Большого шлема" - рекорд для мужчин.
Кроме того, испанец стал самым возрастным победителем "Ролан Гаррос" в истории мужского турнира.
Для 23-летнего Рууда это был первый в карьере финал турнира "Большого шлема".
Общий призовой фонд второго в сезоне турнира "Большого шлема" превышает 43 с половиной миллиона евро. В турнире принимали участие шесть российских теннисистов. До ¼ финала дошёл Андрей Рублёв.
Politico: США не снимут санкции с РФ в обмен на экспорт зерна из Украины
США не намерены снимать введенные в отношении России санкции в обмен на отказ Москвы от блокады украинских портов в Чёрном море и возобновление экспорта зерна из Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника. Российские заявления на эту тему собеседник издания назвал "дипломатией вымогательства".
Сотрудники администрации президента США и американские законодатели скептически относятся к заявлениям России о готовности помочь в преодолении возможного продовольственного кризиса. В частности, сенатор от штата Айдахо Джеймс Риш назвал требование Москвы о снятии санкций для решения вопроса об экспорте зерна "шантажом", пишет Politico.
В Вашингтоне внимательно следят за ходом переговоров о возобновлении экспорта зерна через Чёрное море , которые ведут с Россией ООН и Турция. Источник издания подчеркнул, что Соединённые Штаты не согласятся на сделку, которая ослабит какое-либо экономическое давление на Кремль.
Собеседник Politico, представляющий ООН, также отметил, что увязывание экспорта зерна со снятием санкций осложняет и без того "хрупкий" процесс переговоров с Москвой.
В Кремле утверждают, что трудности с поставками продовольствия, которые, по оценкам ООН, уже грозят миллионам людей голодом, "стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введённых ими антироссийских санкций".
В ООН заявляли, что вывозу зерна препятствует блокада российскими силами украинских портов . Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-24" назвал эти заявления "блефом". Он заявил, что гарантирует проход украинских судов с зерном из черноморских портов в случае, если Киев расчистит фарватер от мин.
Ранее в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги Владимир Путин заявил, что Россия готова внести значительный вклад в преодоление мирового продовольственного кризиса, если Запад снимет санкции, введённые из-за войны в Украине.
Госдепартамент США в ответ на это указал, что санкции США разработаны так, что позволяют экспорт сельхозпродукции и удобрений из России, а значит, не влияют на поставки.
Россия и Украина входят в пятёрку крупнейших производителей зерна в мире. После начала вторжения российской армии в Украину цены на продовольствие стали резко подниматься.
Сборная Грузии по футболу выиграла с крупным счетом второй матч подряд
Сборная Грузии по футболу на выезде, на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде выиграла у сборной Болгарии со счетом 5-2. Это – вторая победа подряд грузинской команды в рамках розыгрыша Лиги наций УЕФА 2022/23. Ранее Грузия со счетом 4-0 выиграла у Гибралтара.
В матче против болгарской сборной счет открыл Зурико Давиташвили на 4-й минуте. Игрой сборной Болгарии Андреа Христов забил гол в собственные ворота на 31-й минуте (0-2). На 50-й минуте Атанас Илиев сократил отставание (1-2), после чего за грузинскую сборную забили Буду Зивзивадзе, Хвича Кварацхелия (с пенальти) и Вако Казаишвили (1-5). Илиян Стефанов забил второй гол за сборную Болгарии на 83-й минуте. В дополнительное время с пенальти отличиться не смог игрок сборной Грузии Ника Квеквескири.
В четвертой группе Лиги С у сборной Грузии 6 очков после двух побед, на втором месте с 4 очками – Северная Македония. У сборной Болгарии – 1 очко, у Гибралтара – 0.
9 июня сборная Грузии на выезде сыграет со сборной Северной Македонии, а 12 июня проведет домашний поединок против Болгарии.
Экзит-поллы: 3/4 жителей Казахстана выступили за изменение Конституции
Поправки в конституцию Казахстана поддержали, согласно данным различных экзит-поллов, от 74 до 79 процентов граждан страны.
В свою очередь Центризбирком Казахстана озвучил предварительные данные о явке избирателей: она составила почти 70 процентов. Это значит, что голосование будет признано состоявшимся: для этого было нужно участие более половины граждан, имеющих право голоса.
При этом в воскресенье днем сообщалось о многочисленных нарушениях в ходе референдума, в том числе - о предполагаемых вбросах бюллетеней и недопусках независимых наблюдателей на участки.
5 июня в Казахстане прошел референдум об изменении Конституции. Избиратели голосовали за принятие 56 поправок к основному закону. Документ был предложен после массовых протестов в стране, которые в январе переросли в кровавые беспорядки.
Президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что новый закон ограничит его власть. По его словам, принятие поправок станет залогом того, что беспорядки, прошедшие в стране в январе, не повторятся.
Изменения коснутся трети положений основного закона. В стране, в случае принятия поправок, будет восстановлен Конституционный суд, а из текста основного закона будут убраны все упоминания первого президента Нурсултана Назарбаева как лидера нации, или елбасы.
Родственникам президента запретят занимать руководящие посты в государственном секторе. Самому ему запретят быть членом политических партий. Количество назначаемых им членов Сената будет сокращено с 15 до 10. Сенат потеряет право принимать новые законы: он будет одобрять или не одобрять законопроекты, поступившие из нижней палаты парламента, и утверждать предложенные президентом кандидатуры ключевых чиновников.
Также поправки в Конституцию снижают до пяти процентов барьер для прохождения партий в парламент, и с 20 до 5 тысяч снижают число подписей избирателей, необходимых для регистрации партии. Кроме того, упрощается вся процедура регистрации. Беспартийным гражданам вновь разрешат баллотироваться в парламент и региональные законодательные собрания (масхилаты). 70 процентов членов парламента должны будут избираться по пропорциональной системе, а 30 процентов – по мажоритарной.
В Британии завершились торжества в честь «платинового юбилея» королевы
Королева Великобритания Елизавета II сообщила что она глубоко тронута празднованием своего «платинового юбилея» – 70-летия правления. В благодарственном сообщении она сказала, что ее вдохновили доброта, радость и родство британцев.
Королева вышла на балкон Букингемского дворца и поприветствовала участников театрализованного шествия, которым сегодня завершались торжества по поводу «платинового юбилея». На балконе вместе с Елизаветой II находились три поколения будущих монархов – принц Чарльз, принц Уильям и принц Джордж.
По улицам Лондона проехала 260-летняя золотая карета, которая везла Елизавету на ее коронацию в 1953 году. Изображение королевы в карете было представлено голограммой.
В шествии были задействованы красочные двухэтажные автобусы с открытым верхом, изображающие разные десятилетия правления королевы. В каждом из них было множество знаменитостей, представляющих достижения в области музыки, моды и искусства.
В честь юбилея по британской столице также прошлись участники уличных театров и танцевальных групп со всей Великобритании.
По подсчётам Би-би-си, в воскресных празднованиях участие приняли около 10 миллионов британцев.
Днём ранее, в субботу, королева не принимала участие в праздничном концерте перед Букингемским дворцом – после авиапарада в четверг королева сообщила, что ей нездоровится.
Перед началом субботней акции публике показали ролик, в котором королева пьет чай с медвежонком Паддингтоном. В ролике они признались, что оба носят с собой бутерброд с мармеладом. Заканчивается видео словами медвежонка «Счастливого вам юбилея. И спасибо вам за все».
Космический корабль КНР состыковался с орбитальной станцией
Китайский космический корабль «Шэньчжоу-14» с тремя тайконавтами на борту 5 июня успешно состыковался с базовым модулем орбитальной станции «Тяньгун», сообщает агентство «Синьхуа».
Это третий экипаж в истории китайской космической станции. В его составе Чэнь Дун, Цай Цзючжэ и Лю Ян. 10 лет назад она стала первой китайской женщиной, полетевшей в космос.
На орбите тайконавты пробудут полгода. Они должны закончить строительство станции, присоединив к ней два модуля, которые будут запущены в космос в июле и в октябре.
Китайская космическая станция «Тяньгун» - третья в истории космонавтики многомодульная станция после станции «Мир» и МКС, но меньшая по размерам.
Лаша Талахадзе стал шестикратным чемпионом Европы
Лаша Талахадзе стал шестикратным чемпионом Европы, пишет «ИнтерпрессНьюс».
В заключительный день юбилейного чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Албании Лаша Талахадзе, выступающий в весовой категории +109 кг, в рывке взял 208/212/217 кг и стал обладателем золотой медали.
Он также завоевал золотую медаль, подняв 245 кг в толчке. Он также стал лучшим в двоеборье, набрав 462 килограмма.
В Украине погиб генерал-майор российской армии Роман Кутузов
В Украине, во время боёв возле посёлка Николаевка Попаснянского района Луганской области, погиб генерал-майор российской армии Роман Кутузов. Об этом сообщили воевавший на стороне сепаратистов писатель Захар Прилепин и несколько прокремлёвских военных корреспондентов.
Отмечается, что район, в котором погиб Кутузов, в данный момент контролируется российскими войсками и сепаратистами так называемой Луганской народной республики.
В 2020-м году Кутузов командовал в Чите парадом в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Тогда он был начальником штаба 29-й общевойсковой армии.
Ранее СМИ, в числе которых российское издание "Медиазона" и британское Би-би-си, ссылаясь на открытые источники, сообщили о гибели за время боевых действий в Украине около 60 офицеров российской армии в звании от подполковника и выше. В Минобороны России эту информацию не комментировали.
Сербия сообщила о закрытии неба для самолета Лаврова тремя странами
Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Это произошло перед запланированным на 6–7 июня визитом российского министра в Сербию. Об этом пишет Сербское издание «Вечерние новости». Оно публикует фотокопию документа, запрещающего полет, печатью черногорских властей.
Официального подтверждения этой информации нет. Москва и Белград сообщение СМИ не комментировали.
Газета обращает внимание на то, что ранее на этой неделе президент Сербии Александр Вучич публично заявил о логистических сложностях в связи с планируемым визитом Лаврова. 6 июня Вучич встретится в послом России в Белграде Александром Бокан-Харченко.
Эрдоган раскритиковал Запад за отношение к безопасности
Страны Запада начали соглашаться с идеей Анкары о необходимости реформировать Совбез ООН. Об этом на съезде правящей Партии Турции заявил президент Реджеп Эрдоган.
Турецкий лидер вновь подчеркнул, что Финляндии и Швеции придется удовлетворить требование Турции, если они хотят вступить в НАТО. Анкара обвиняет эти скандинавские страны в лояльном отношении к Рабочей партии Курдистана. В Турции она признана террористической.
Эрдоган также назвал паникой происходящее в Европе из-за российско-украинской войны. «Система, созданная Западом для обеспечения собственной безопасности и благополучия, разрушается», - сказал президент. Он напомнил, что Турция уже 11 лет справляется с нелегальной миграцией из Сирии.
Ранее Эрдоган заявил о готовности к проведению военной операции на севере Сирии против отрядов народной самообороны Сирии (ОНС), которые Анкара считает террористической организацией.
Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Турцию от новой военной операции и призвал ее придерживаться линии прекращения огня, установленной в 2019 году.
Анкара с 2016 года провела четыре военные операции в Сирии и контролирует часть северного региона страны. Турция планирует оттеснить группировки ОНС и разместить в 30-километровой буферной зоне беженцев из Сирии.
Бека Гвиниашвили принес Грузии третье золото Тбилисского Большого Шлема
Девять грузинских дзюдоистов вышли сегодня в финальный блок турнира Большого шлема, проходящего в Тбилиси, пишет Общественный вещатель Грузии.
В весовой категории 90 кг Бека Гвиниашвили одолел в финальной схватке венгра Кристиана Тота. Этой победой Бека принес грузинской команде третью золотую медаль.
Напомним, что после двух дней соревнований у сборной Грузии восемь медалей – две золотые, три серебряные и три бронзовые.
В Алазанской долине откроются курсы для мастеров квеври
Профессиональные курсы для подготовки мастеров изготовления вина в квеври - древнем грузинском сосуде для выдержки вина, откроются в этом году в Напареули, в Алазанской долине. Идея принадлежит братьям-виноделам Георгию и Геле Гамткицулашвили, основателям компании Twins Wine House, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на BM.ge.
В прошлом году они уже создали ассоциацию гончаров, идея которой заключается в том, чтобы опытные мастера делились опытом с новым поколением. Именно технология хранения вин в квеври - гигантских глиняных кувшинах, закопанных в землю, позволяет получать модное сегодня в Европе «оранжевое вино». А в Грузии такое вино пили веками.
Грузинский традиционный метод хранения вина в глиняном кувшине квеври с 2013 года является памятником культурного наследия ЮНЕСКО. Самый древний квеври, найденный на территории Грузии, датируется VI тысячелетием до н.э.
Квеври бывают разных размеров - от обычного кувшинного до громадных, на несколько тысяч литров. Использованием квеври особо больших размеров отличается Кахетия, где можно встретить квеври до 6-8 тысяч литров. С прошлого года квеври получил статус объекта охраняемого географического указания, а Минсельхоз разработал пакет стандартов.
Под будущую «школу квеври» братья выделили помещения на своей ферме и обратились за финансовой поддержкой к Агентству международного развития США (USAID). Программа шестинедельных курсов сейчас проходит авторизацию, обучаться одновременно смогут 15 человек. На курсах будет изучаться история традиционного грузинского виноделия, секреты ухода за квеври и технология приготовления вин по старинному способу.
В Южной Осетии четверых медвежат-сирот готовят к выпуску в дикую природу
Четверых медвежат, мать которых была убита браконьерами, планируют выпустить в естественную среду обитания уже в июле, сообщила информагентству «Рес» руководитель югоосетинской природозащитной организации «Зеленая Алания» Залина Габаева.
На данный момент медвежата находятся в Балтинском заповеднике Знаурского района самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Все у них хорошо. Мы их забрали в состоянии маленьких детей, они плакали, требовали соску. Сейчас они к людям не просятся. Мы не заходим в клетку, просовываем трубу и туда наливаем кашу. Они еще не умеют есть твердую пищу. Мы пытались им давать яблоки, но они их только сосут», - поделилась Габаева.
Как отметила руководитель организации, как только медвежата научатся кушать правильно и появятся фрукты в лесу, их выпустят в дикую природу.
«В конце июля мы должны их выпустить. Их четверо, они пока не такие дружные. Медвежата дружат по двое, двое все время обнимаются, другие двое все время дерутся», - сказала Залина Габаева.
- Медвежата появились в Цхинвали в апреле, после того, как браконьеры убили их мать-медведицу. Мишек «разобрали» как котят, «Зеленая Алания» забила тревогу и объявила акцию по поиску медвежат. Помощь в поиске организации оказали добровольцы и журналисты республики.
Скончался известный грузинский театральный режиссер Темур Чхеидзе
Грузинский режиссер Темур Чхеидзе скончался в возрасте 78 лет, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Темур Чхеидзе окончил режиссерский факультет Тбилисского государственного театрального института в 1965 году. В 1965-1967 годах был режиссером Зугдидского драматического театра, в 1967-1970 годах - Грузинского театра юного зрителя, в 1970-1980 годах - Театра Руставели, в 1980-1990 годах - Театра Марджанишвили. В 1981-1988 годах - художественный руководитель Театра телевидения Грузии, преподавал актерское мастерство и режиссуру в Тбилисском государственном театральном институте.
С 1991 года - режиссер Санкт-Петербургского Большого драматического театра, с 2004 года - главный режиссер, с 2007 по 2013 год - художественный руководитель. Поставил около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей.
Является лауреатом множества наград и премий, в том числе медали Илии в 2013 году («Навсегда и везде, Грузия, я с тобой») за выдающийся вклад в грузинскую культуру и духовность; в 2010 году стал почетным гражданином Тбилиси, в 1981 году - Народным артистом Грузии.
В 1997 году получил высшую театральную награду Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучший режиссер» за пьесу Жана Ану «Антигона».
Темур Чхеидзе был обладателем Ордена Почета «Золотой Гран-при», а также награжден Государственной премией Шота Руставели, премией Котэ Марджанишвили, премией Михаила Туманишвили, грузинской театральной премией «Золотая маска» (дважды).
Грузинский патриарх поздравил королеву Елизавету II с 70-летием интронизации
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поздравил Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с 70-летием ее интронизации, пишет «Грузия онлайн».
«Ваше Величество, от имени Церкви Грузии и от себя лично сердечно поздравляю вас с 70-летием интронизации на престоле Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Сегодня вы самый выдающийся монарх в мире и самый могущественный и влиятельный глава королевского престола. Ваша деятельность – это целая эпоха, укрепившая вашу страну на протяжении многих лет в особо трудные времена и сыграла неизгладимую роль в истории вашего королевства.
Я всегда с большим уважением вспоминаю встречу с вами и содержательный разговор. Прошу Бога даровать вам долголетие и дальнейших успехов вашей королевской семье», - сказал Илия Второй.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.