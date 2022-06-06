Лидер «Республиканской партии Грузии» сообщила, что на неё напали в центре Тбилиси

Неизвестные напали на депутата парламента Грузии, лидера оппозиционной «Республиканской партии» Хатуну Самнидзе в центре Тбилиси. Об этом политик пишет на своей странице в Facebook.

Случай произошел сегодня на проспекте Руставели. Самнидзе находилась с оппозиционером Давидом Бердзенишвили, когда двое мужчин начали им угрожать, а после нанесли физические и словесные оскорбления. Медпомощь им не понадобилась.

Самнидзе считает, что нападение было спланировано, пишет агентство «Новости-Грузия».

«В этой стране оппозиции теперь нельзя ходить без охраны», — сказала она.

Леван Бердзенишвили, вокруг высказываний которого по поводу царя Ираклия II недавно возник скандал, является братом Давида Бердзенишвили и одним из идеологов старейшей в Грузии «Республиканской партии».

В настоящее время на месте происшествия мобилизована полиция. О задержании нападавших до сих пор не сообщалось.