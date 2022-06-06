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В Украине погиб еще один грузинский доброволец
Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили сообщил о гибели еще одного грузинского бойца - Георгия Григолия, пишет Общественный вещатель.
По словам посла, на данном этапе никаких дополнительных подробностей не известно.
Сообщается, что Григолия был убит во время боев в Донецкой области недалеко от Бахмута. Семье погибшего уже сообщили о его гибели.
Другие новости дня
Индия ведет переговоры об удвоении импорта российской нефти
Индия ведет переговоры об удвоении импорта российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планом закупок.
По их данным, Индия надеется покупать нефть у "Роснефти" со скидкой, так как международные покупатели отказываются от сделок с Москвой из-за российского вторжения в Украину.
Если эти соглашения будут заключены, поставки будут проводиться отдельно от тех, что поступали из России в Индию до этого. Подробности насчет объема закупок нефти и цен пока еще обсуждаются с индийскими банками, которые должны финансировать грузы.
Как пишет Bloomberg, с конца февраля до начала мая Индия купила более 40 млн баррелей российской нефти. По подсчетам издания, это примерно на 20% больше, чем за весь 2021 год. Согласно данным Kpler, в апреле 2022 года Россия поставляла в Индию 284 000 баррелей нефти в день, в мае - 740 000 баррелей. В мае 2021 года этот показатель составил 34 000.
3 июня Евросоюз принял шестой пакет санкций в связи с российским вторжением в Украину, который предусматривает частичное эмбарго на российскую нефть. ЕС принял решение отказаться от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в страны ЕС, которые в силу своего географического положения находятся в особой зависимости от поставок из России. Болгария и Хорватия получат отсрочки на поставки вакуумного газойля и нефти по морю.
Парламент рассмотрит вопрос о прекращении полномочий Заала Удумашвили 9 июня
Парламент рассмотрит вопрос о прекращении полномочий члена «Национального движения» Заала Удумашвили 9 июня. Об этом сегодня на брифинге заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, сообщает Общественный вещатель Грузии.
29 мая член «Национального движения» Заал Удумашвили объявил, что покидает «Национальное движение». Как отметил Удумашвили, он возвращается в СМИ. Позже Заал Удумашвили заявил, что после выхода из «Национального движения» уходит и из парламента десятого созыва.
«Национальное движение» не сможет заменить Заала Удумашвили в парламенте, поскольку партия аннулировала избирательный список. У партии будет 29 депутатов в парламенте.
Компания «Боржоми» заявила сотрудникам о недопустимости ультиматумов
Владеющая заводами по розливу минеральной воды компания «Боржоми» не может выплачивать зарплаты большинству сотрудников из-за заморозки счетов. «В условиях крайне ограниченных финансовых ресурсов в первую очередь зарплата перечисляется сотрудникам, которые на данном этапе вовлечены в производственный процесс», - сказано в заявлении IDS Borjomi Georgia.
Информацию о наборе новых сотрудников из-за границы в компании называют ложью и «попыткой нагнетания процессов», пишет агентство «Новости-Грузия». При этом они подчеркивают, что «в ситуации, когда любая бизнес-компания провела бы полную реорганизацию, IDS Borjomi сохранила более 90% своих сотрудников».
В «Боржоми» приветствуют предложение премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о привлечении инспекции труда. Компания обещает предоставить ведомству «полную и исчерпывающую информацию» о трудностях, с которыми они сталкиваются в условиях санкций. Здесь же подчеркивается, что они не приемлют разговоры на языке ультиматумом и угрозы в адрес сотрудников, задействованных в производстве. «Любое такое действие повлечет соответствующее реагирование в полном соответствии с законом», - отмечено в заявлении.
С сегодняшнего утра сотрудники «Боржоми», большая часть которых бастует с 31 мая, блокируют входы на оба завода компании. Вывозить продукцию с предприятий невозможно. Протестующие требуют восстановить до полусотни освобожденных сотрудников и выплатить им зарплаты. Среди других условий – заключение новых трудовых договоров и повышение зарплат на 25%.
- Сотрудники «Боржоми» начали забастовку 31 мая, спустя примерно месяц после того, как компания приостановила работу из-за финансовых сложностей и санкций. 19 мая IDS Borjomi International сообщила, что готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы IDS Borjomi Georgia, владеющей заводами «Боржоми». Переговоры по передаче акций идут до сих пор.
Суд в Москве оштрафовал Радио Свобода еще на 20 млн рублей
Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы оштрафовал Радио Свобода еще на 20 млн рублей за неудаление информации, доступ к которой «подлежит ограничению». Речь идет о публикациях про российское вторжение в Украину.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского районного суда, всего в понедельник было рассмотрено 20 протоколов в отношении Радио Свобода. Ранее в суд поступили 60 протоколов, по которым были назначены штрафы на общую сумму 55,8 млн рублей.
24 февраля Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только «официальную российскую информацию». При этом российские власти настаивают на соблюдении собственной терминологии, согласно которой вторжение в Украину должно именоваться «специальной военной операцией».
После начала войны практически все независимые СМИ России были заблокированы под предлогом распространения ложной информации о вторжении в Украину.
Сайт Русской службы Радио Свобода начали блокировать в России 4 марта. Причиной Роскомнадзор назвал «распространение фейков о происходящем на территории Украины».
Пророссийское «Консервативное движение» оштрафовано в Грузии за сокрытие доходов
Пророссийская партия «Консервативное движение», более известная в Грузии как «Альт-инфо», оштрафована на 216 тысяч лари (73 тысячи долларов) за сокрытие информации о пожертвованиях.
С иском в Тбилисский городской суд обратилась Служба государственного аудита, пишет агентство «Новости-Грузия».
Ведомство утверждало, что «Консервативное движение» неправильно заполнило декларацию за 2021 год. В частности, в документе партия указала, что в декабре у нее не было финансовых оборотов, однако именно в это время «Консервативное движение» открывало свои офисы в разных регионах Грузии.
Также в иске речь шла о сокрытии неденежных пожертвований, которые партия получила «в виде изготовления брендированных материалов и ремонта региональных офисов». Кроме того, были случаи, когда партия арендовала помещение под офис без соответствующего соглашения.
Суд обязал «Консервативное движение» выплатить сокрытую сумму средств – 72 тысячи лари – в трехкратном размере.
Один из лидеров партии Константин Моргошия заявил, что они не согласны с этим решением обжалуют его. Здесь же он подчеркнул, что у «Консервативного движения» есть доноры, благодаря которым они продолжают функционировать.
«Дождь» планирует вещать из студий в Латвии, Нидерландах, Франции и Грузии
Телеканал «Дождь», получивший лицензию на вещание в Латвии, планирует вещать из студий в нескольких странах. Среди них – Грузия. Об этом сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
«9 июня мы начать вещание не сможем, но это произойдет вскоре, когда мы будем готовы. У нас много планов: вещать мы планируем из разных студий – в Латвии, Голландии, Франции и Грузии. Начнем с малого и постепенно будем расширяться по эфирной сетке. Мы очень соскучились, и, надеемся, вы – тоже. Все подробности скоро!» – написал Дзядко в своем Facebook–аккаунте.
В начале марта «Дождь» был вынужден прекратить вещание из-за так называемого закона о фейках. По словам гендиректора канала Натальи Синдеевой, продолжение работы канала в России грозило бы журналистам преследованием за любые публикации, не соответствующие позиции Кремля. Многие сотрудники «Дождя» покинули Россию, часть из них ведут собственные Youtube-каналы.
Из Тбилиси, в частности, ведут стримы Тихон Дзядко, Екатерина Котрикадзе и Анна Монгайт.
В Великобритании начался эксперимент по сокращению рабочей недели
Более 70 компаний различного профиля присоединились к эксперименту по введению четырёхдневной рабочей недели в Великобритании. В течение шести месяцев исследователи будут анализировать, как дополнительный выходной влияет на продуктивность, здоровье и счастье сотрудников, а также на доходы компаний, окружающую среду и гендерное равенство. Об этом рассказывает The Guardian.
Эксперимент основан на модели 100:80:100 — 100% оплаты за 80% времени в обмен на обязательство поддерживать 100% производительности. В исследовании примут участие более 3300 сотрудников различных компаний Великобритании, эксперимент станет крупнейшим в мире.
Джулиет Шор, профессор социологии Бостонского колледжа и ведущий исследователь пилотного проекта, назвала эксперимент "историческим опытом". "Мы проанализируем, как дополнительный выходной влияет на стресс и выгорание, на удовлетворённость работой и жизнью, на здоровье, сон и энергию сотрудников, а также на многие другие аспекты их жизни", – рассказала Шор.
"Моральный дух нашей команды уже улучшился, и мы надеемся, что наша производительность на работе станет выше", – сказал 25-летний Уайят Уоттс, руководитель компании Platten's Fish and Chips, которая присоединилась к эксперименту.
Эксперимент организован некоммерческой организацией 4 Day Week Global в партнёрстве с аналитическим центром Autonomy, кампанией 4 Day Week и исследователями из Бостонского колледжа, Кембриджского и Оксфордского университетов. Опыт по сокращению рабочей недели продлится шесть месяцев. В конце 2022 года аналогичные эксперименты должны пройти в Испании и Шотландии при поддержке их правительств.
- В России также неоднократно высказывались идеи о введении четырёхдневной рабочей недели. В начале мая 2022 года депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что "переход от пяти к четырём рабочим дням – вопрос недалёкого будущего". Вместе с тем он предположил, что это "приведёт к сокращению прибыли для некоторых видов бизнеса".
- По данным исследовательского центра портала Superjob, опубликованным в начале апреля 2022 года, переход на четырёхдневную рабочую неделю поддержали 48% респондентов. Около 32% выступили против, опасаясь снижения доходов. При этом в подавляющем числе опрошенных компаний ответили, что сокращение рабочей недели не рассматривают.
- В 2015–2019 годах подобный эксперимент проводился в Исландии. В рамках исследования около 3000 человек работали 35–36 часов в неделю без снижения зарплаты. По итогам эксперимент признали "ошеломляюще успешным": производительность труда выросла или осталась на прежнем уровне, а благополучие людей улучшилось. Работники стали меньше выгорать и уделять больше времени своему здоровью и хобби.
Украина: с начала российского вторжения погибли 32 журналиста
32 журналиста погибли в Украине с начала вторжения российских войск. Об этом сообщил в понедельник министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
6 июня в Украине отмечается День журналиста. Обращаясь к своим подписчикам в телеграме, министр отметил, что журналисты, работающие сейчас в боевых условиях, воюют "на передовой информационного фронта".
"За 4 месяца полномасштабной войны мы потеряли 32 коллег, за последние восемь лет – еще больше. Вы герои. Ваша роль, ваша храбрость и преданность своему делу недооценены", – пишет Ткаченко.
30 мая под Северодонецком погиб журналист француской медиакомпании BFMTV Фредерик Леклер-Имхофф. Он снимал репортаж об эвакуации мирных жителей из Луганской области и попал под обстрел вместе с эвакуационным автобусом.
29 апреля в Киеве в результате российского обстрела погибла журналистка Украинской службы Радио Свобода Вера Гирич: в её дом попала ракета. Также под обстрелами в Киеве 23 апреля погибла российская журналистка Оксана Баулина, выполнявшая редакционное задание The Insider.
13 марта в районе села Гута Межигорская под Киевом пропал без вести фотокорреспондент Макс Левин; его тело было найдено только в начале апреля. Многие журналисты были ранены, задержаны, подвергались жестокому обращению.
Литовский документалист Мантас Кведаровичюс, снявший в 2016 году фильм "Мариуполис", погиб 2 апреля при попытке покинуть Мариуполь, где он снимал новый документальный фильм – уже о войне; точные обстоятельства его смерти до сих пор неясны, по ряду утверждений, он был застрелен российскими военными.
Организация "Репортеры без границ", ведущая счёт жертвам и пострадавшим среди журналистов, уже подала несколько исков в Международный уголовный суд с требованием внести гибель журналистов на войне России против Украины в список военных преступлений.
В Южной Осетии экс-министр связи Георгий Кабисов вышел на свободу
Экс-главу Госкомитета информации, связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Кабисова уже освободили из-под стражи.
1 июня сообщалось, что он выйдет на свободу через десять дней. Однако Кабисова освободили уже в конце минувшей недели. Информацию об этом, в частности, распространило агентство «Рес».
Решение об условно-досрочном освобождении Кабисова принял Цхинвальский городской суд. Кабисов был осужден в 2018 году на 7 лет лишения свободы и провел в заключении пять с половиной лет. Он считает свое дело политической местью со стороны экс-президента Анатолия Бибилова.
На акции против «Тбилиси прайда» у посольства ЕС задержаны семь человек
Ультранационалисты провели сегодня акцию против ЛГБТ-сообщества у офиса представительства Евросоюза в Тбилиси. Как пишет грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на МВД, семерых участников акции задержали по обвинению в сопротивлении полиции и мелком хулиганстве.
По информации агентства «Новости-Грузия», на митинге собралось до двух десятков человек – участники различных радикальных группировок, которые сами себя называют защитниками традиционных ценностей. Они требовали не допустить проведения «Недели гордости» — серии мероприятий, которые активисты из движения «Тбилиси прайд» традиционно проводят в июне.
Собравшиеся держали плакаты с оскорблениями в адрес аккредитованных послов западных стран и надписями «Остановите ЛГБТ-пропаганду».
Радикалы призывали «прекратилось вмешательство ООН и ЕС во внутренние дела Грузии». Они пригрозили, что «сделают все возможное, чтобы предотвратить все мероприятия грязной ЛГБТ-недели».
Ситуация накалилась, начались стычки с полицией. После первых задержаний собравшиеся подожгли радужный флаг.
Среди задержанных – лидеры общественного движения «Нравственность» Гурам и Александр Палавандишвили.
Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра осудил акцию радикалов. Дипломат разочарован нападками на своих коллег, которые, по его словам, «достойно представляют свои страны и не жалеют усилий, чтобы помочь Грузии на её пути к ЕС».
Tbilisi Pride анонсировала Неделю гордости этим летом с 28 июня по 2 июля, но заявила, что вынуждена отказаться от марша из-за отсутствия гарантий безопасности. Одновременно были объявлены несколько мероприятий, которые будут проходить на частной территории.
Ультраправая организация Alt-Info в ответ несколько дней назад предупредила, что не допустит проведения открытых ЛГБТ+ мероприятий и пообещала вывести со своей стороны несколько тысяч человек.
Прокуратура требует лишить гражданства РФ экоактивиста Макичяна
Российского экологического активиста Аршака Макичяна, который выступает против войны в Украине, хотят лишить российского гражданства. С иском в Шатурский городской суд Московской области обратилась прокуратура. Об этом "Медиазоне" сообщили в правозащитном проекте "Первый отдел".
Прокуратура утверждает, что при подаче заявления в 2004 году о нём были предоставлены заведомо ложные сведения. О каких именно сведениях идет речь, в иске не сообщается. Шатурский городской суд Московской области рассмотрит его дело 9 июня.
Как рассказал Макичян в интервью "Медузе", он узнал об иске две недели назад, когда получил письмо на портале "Госуслуг" о возбуждении гражданского дела. Он попросил знакомых съездить в суд и уточнить детали, так как сам находится в Германии. В итоге ему прислали иск.
Активист считает дело политическим. Макичян живет в России с возраста одного года и получил российское гражданство в 2004 году, закончил здесь вуз и женат на россиянке.
Аршак Макичян активно участвовал в основанном Гретой Тунберг экологическом движении Fridays for Future, выходя на одиночные пикеты каждую пятницу.
После начала российского вторжения в Украину он принимал участие в антивоенных протестах, был задержан, а в марте он уехал из страны.
"Меня с детства оскорбляли за мою национальность, но я всегда считал себя россиянином. Что бы ни случилось, это моя страна и моя культура, и я их люблю. Сейчас меня хотят лишить гражданства за мой активизм, за то, что я требовал бороться с изменением климата и протестовал против войны, за то, что я не молчал. Конечно, я не замолчу и сейчас. Чтобы не решил суд 9 июня, я продолжу бороться за нормальную Россию будущего", — сказал Макичян.
- Согласно Конституции, родившегося в России человека нельзя лишить паспорта, однако если человек получил гражданство не по рождению, то есть возможность отменить решение о приобретении гражданства из-за ошибок в поданных документах, приговора за экстремизм или терроризм. С начала 2020 года по май 2021 года российского гражданства лишились 280 человек, сообщает "Медиазона".
Таиланд легализовал выращивание и употребление конопли в медицинских целях
С 9 июня в Таиланде разрешается выращивать и использовать коноплю для медицинских целей без санкции правительства. Все арестованные по обвинению в её употреблении и хранении будут освобождены. При этом курение марихуаны по-прежнему остаётся под запретом. Об этом сообщает таиландское издание The Thaiger.
Министерство здравоохранения Таиланда приняло решение исключить коноплю из списка наркотиков. В связи с этим представитель судов Таиланда Сорравит Лимпарангси заявил, что все обвиняемые в производстве, импорте, экспорте, распространении, употреблении и хранении конопли будут освобождены. Суд также прекратит дела в отношении тех, кто сейчас находится под следствием по аналогичным обвинениям. Кроме того, выплаченные по решению суда штрафы и залоги будут возвращены.
Согласно изменениям, легально можно использовать любую часть конопли, если количество наркотических веществ в ней не превышает 0,2%. Тем, кто планирует выращивать коноплю дома, необходимо зарегистрироваться в специальном приложении.
Однако, как уточняет издание, курение марихуаны по-прежнему запрещено, так как оно продолжает считаться нарушением общественного порядка. На "дымящих" потребителей марихуаны могут подать жалобу — и тогда нарушителям грозит три месяца тюрьмы и штраф в размере 25 тысяч бат (около 45 тысяч рублей).
Отмечается, что над декриминализацией употребления и хранения конопли работало Министерство здравоохранения Таиланда "в целях развития медицинского туризма и экономики страны". В настоящее время министерство уточняет ограничения и разрабатывает рекомендации по грамотному выращиванию и использованию конопли в домашних условиях, чтобы предотвратить её ненадлежащее употребление.
- В начале мая 2022 года правительство Таиланда пообещало раздать миллион бесплатных растений конопли для выращивания в домохозяйствах по всей стране.
- По данным на конец июня 2021 года, во многих странах Европы, Латинской Америки, а также в Австралии и некоторых штатах США употребление конопли разрешено по медицинским нуждам. В Грузии, Канаде, Мексике, Уругвае, ЮАР и в некоторых штатах США легализовано использование конопли и в немедицинских целях. Страны мотивировали своё решение борьбой с наркотрафиком, понижением интереса к тяжёлым химическим наркотикам и демаргинализацией наркозависимых.
В Латвии запретили все телеканалы из РФ и выдали лицензию «Дождю»
Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил транслировать в Латвии 80 российских телеканалов, которые ещё оставались доступны латвийским телезрителям после запрета вещания основных российских федеральных каналов.
Как сообщил агентству LETA председатель NEPLP Ивар Аболиньш, решение принято на основании новой законодательной норме, согласно которой в Латвии не могут работать телеканалы, зарегистрированные в стране, угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны. Такой страной Латвия считает Россию в связи с её вторжением в Украину.
Решение вступит в силу 9 июня и будет действовать, по словам Аболиньша, до тех пор, "пока Россия не прекратит войну и не отдаст Крым". Запрещены будут, в частности, каналы E TV, Иллюзион+, "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка" и другие.
Тот же совет по электронным СМИ в понедельник решил выдать лицензию на вещание в Латвии телеканалу "Дождь". Более 10 лет его редакция работала в Москве, однако в начале марта канал был вынужден прекратить вещание из-за так называемого закона о фейках. По словам гендиректора канала Натальи Синдеевой, продолжение работы канала в России грозило бы журналистам преследованием за любые публикации, не соответствующие позиции Кремля. Многие сотрудники "Дождя" покинули Россию, часть из них ведут собственные Youtube-каналы.
Ожидается, что вещание из Латвии начнётся 9 июня. Об этом сообщает Delfi. Сам "Дождь" пока официально не сообщал о возобновлении вещания.
Лидер «Республиканской партии Грузии» сообщила, что на неё напали в центре Тбилиси
Неизвестные напали на депутата парламента Грузии, лидера оппозиционной «Республиканской партии» Хатуну Самнидзе в центре Тбилиси. Об этом политик пишет на своей странице в Facebook.
Случай произошел сегодня на проспекте Руставели. Самнидзе находилась с оппозиционером Давидом Бердзенишвили, когда двое мужчин начали им угрожать, а после нанесли физические и словесные оскорбления. Медпомощь им не понадобилась.
Самнидзе считает, что нападение было спланировано, пишет агентство «Новости-Грузия».
«В этой стране оппозиции теперь нельзя ходить без охраны», — сказала она.
Леван Бердзенишвили, вокруг высказываний которого по поводу царя Ираклия II недавно возник скандал, является братом Давида Бердзенишвили и одним из идеологов старейшей в Грузии «Республиканской партии».
В настоящее время на месте происшествия мобилизована полиция. О задержании нападавших до сих пор не сообщалось.
Британия вслед за США поставит Украине системы залпового огня
Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров. Об этом в понедельник сообщил британский министр обороны Бен Уоллес - передаёт Reuters. 80 км - это больше, чем радиус действия российских РСЗО.
По его словам, Британия приспосабливает свои поставки вооружения Украине в соответствии с изменением российской тактики в стране. "Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования дальнобойной артиллерии, которую силы Путина использовали без разбора, чтобы разрушить города", – заявил Уоллес. По его словам, передача систем M270 согласовано с США, поскольку их производит американская компания и для передачи третьей стороне требуется формальное разрешение Вашингтона.
Ранее сами Соединённые Штаты объявили о том, что передадут Украине ракетные системы залпового огня HIMARS. Они, как утверждается, могут поражать цели на расстоянии до 64 км. При этом при использовании определённых типов боеприпасов они могут наносить удары и на расстояние до 300 или даже 500 км. В Вашингтоне заявили, что ожидают от Украины, что она не будет стрелять по целям на территории России.
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что в случае, если Украине будут поставлены дальнобойные ракеты, Россия начнёт наносить удары по тем объектам, по которым она пока их не наносит. Ранее Минобороны России говорило об ударах по "центрам принятия решений".
- Обсуждается поставка тяжёлого вооружения Украине и из других стран. При этом, как пишет Der Spiegel со ссылкой на источники, в частности Германия отказывается поставлять Украине танки, опасаясь, что в случае успешного развития украинского контрнаступления военные действия могут перекинуться на российскую территорию. Тогда "немецкие танки снова окажутся в России", чего властям ФРГ, очевидно в связи с памятью о Второй мировой войне, не хотелось бы. Spiegel и другие издания также писали о неформальной договорённости среди стран НАТО - не отправлять Украине западные танки новых моделей.
В МИД России подтвердили отмену визита Лаврова в Сербию
Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для пролета самолета министра иностранных дел Сергея Лаврова, который должен был 6 июня прилететь с визитом в Сербию. "Страны — участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи", — сказала Захарова в эфире итальянского телеканала La7.
Ранее об отмене визита Лаврова в Сербию по этой причине сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в российском МИДе. По его словам, российская дипломатия ещё не овладела "способностью к телепортации".
Накануне о том, что три соседние с Сербией страны - Болгария, Северная Македония и Черногория - закрыли небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова, написало сербское издание "Вечерние новости", опубликовав фотокопию документа, запрещающего полет, c печатью черногорских властей.
Газета обращает внимание на то, что ранее на этой неделе президент Сербии Александр Вучич публично заявил о логистических сложностях в связи с планируемым визитом Лаврова. Сегодня вечером Вучич обратится к нации в связи с отменой визита министра иностранных дел России в Белград.
Сербия осталась единственной страной-кандидатом в члены Евросоюза, которая не ввела санкции против России из-за вторжения в Украину. При этом она трижды проголосовала в ООН за резолюции, в которых Россия осуждается за агрессию и поддерживается территориальная целостность Украины. В конце мая президенты обеих стран договорились о новом трехлетнем соглашении на поставки российского газа.
В Британии пройдёт голосование о доверии премьеру Джонсону
Более 50 депутатов от правящей Консервативной партии призывают вынести вотум недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
В понедельник были собраны необходимые 54 подписи для проведения голосования о доверии. Голосовать будет фракция консерваторов в Палате общин, процедура состоится уже в понедельник вечером. Джонсону достаточно будет заручиться поддержкой половины соратников по фракции плюс 1 голос - это 180 депутатов. Ведущие министры кабинета поддержали Джонсона.
Ряд консерваторов - вслед за оппозицией - обвиняет Джонсона в безответственном поведении во время пандемии коронавирусной инфекции: несмотря на строгий локдаун, премьер устраивал многолюдные вечеринки в своей резиденции. Кроме того, критике подвергается решение правительства направлять часть людей, просящих в Британии убежища, в Руанду, где они должны ждать рассмотрения своих дел.
В 54-страничном докладе, подготовленном секретарем правительства Великобритании Сью Грей совместно с лондонской полицией, упоминается 16 разгульных вечеринок в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в 2020 и 2021 году. 83 участника, включая членов парламента, получили штрафы за нарушение локдауна.
Если сегодня более 50% консерваторов проголосуют за отставку Джонсона, партия, имеющая уверенное большинство в парламенте, должна будет выдвинуть нового кандидата в премьер-министры.
Глава Госдумы: Россия перестанет исполнять решения ЕСПЧ с 15 марта
Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта 2022 года. Компенсации по постановлениям, вступившим в силу до этой даты, будут выплачиваться только в рублях на счета в российских банках. Об этом сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.
Володин отметил, что соответствующие предложения уже рассматриваются в Госдуме. По словам спикера, одобрить законодательство о неисполнении решений ЕСПЧ планируется на этой неделе.
"Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям", — написал Володин. Среди подобных решений Володин отметил требование ЕСПЧ признать в России однополые браки, заключённые в других странах.
Также, согласно законопроекту, решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.
- Глава международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев отметил, что законопроект нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Согласно документу, Россия обязана исполнять окончательные постановления ЕСПЧ по любому делу, в котором она выступает стороной.
- Россия перестанет быть участницей Конвенции только 16 сентября 2022 года, через полгода после того, как её 16 марта исключили из Совета Европы за вторжение на территорию Украины. Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и стала первой в истории страной, исключённой из организации. При этом Москва утверждает, что сама вышла из Совета Европы.
- Законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ был внесён в Госдуму 16 мая 2022 года. Авторами законопроекта стали член Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.
«Роснефть» вышла из компании, владеющей активами в Грузии
Попавшая под санкции «Роснефть» вышла из компании Petrocas Energy Group, владеющей активами в Грузии. Двое представителей российской госкомпании в совете директоров ушли в отставку.
Как сообщается на официальном сайте Petrocas Energy Group, 49% акций у «Роснефти» выкупил руководитель компании Вано Накаидзе. Сумма сделки не разглашается.
Petrocas Energy Group, принадлежащая бизнесмену Давиду Якобашвили, владеет нефтеналивным терминалом в порту Поти, розничной сетью автозаправочных станций Gulf, а также занимается продажей авиатоплива.
«Роснефть» приобрела миноритарный пакет акций компании в конце 2014 года за $144 млн. В российской компании тогда заявили, что планируют существенно расширить свое присутствие на Южном Кавказе, увеличив географию деятельности и дополнительно диверсифицировав маршруты поставок.
- Давид Якобашвили – один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», которую впоследствии за $5,8 млрд купила PepsiCo. После этой сделки Якобашвили сосредоточился на частных инвестициях.
- Forbes ставит его на 173-е место среди богатейших людей России и оценивает состояние бизнесмена на 2021 год в $700 млн.
- Летом 2019 года он покинул Россию и говорил, что не вернется, пока не прояснится ситуация с уголовным делом, из-за которого в его музее «Собрание» прошли обыски. В мае 2020 года сообщалось, что он вернулся в Россию.
ЦИК Казахстана: изменение Конституции поддержали 77% граждан
Поправки в конституцию Казахстана на референдуме в воскресенье поддержали более 77 процентов граждан страны. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. Явка составила 68 процентов.
Изменения коснутся трети положений основного закона. В стране, в случае принятия поправок, будет восстановлен Конституционный суд. Из текста будут убраны все упоминания первого президента Нурсултана Назарбаева как лидера нации, то есть елбасы.
Родственникам президента запретят занимать руководящие посты в государственном секторе. А президенту запретят быть членом политических партий. Сенат потеряет право принимать новые законы: он будет одобрять или не одобрять законопроекты, поступившие из нижней палаты парламента и утверждать предложенные президентом кандидатуры ключевых чиновников.
Документ снижает до пяти процентов барьер для прохождения партий в парламент, процедура регистрации партий для участия в выборах упрощается. Беспартийным гражданам вновь разрешат баллотироваться в парламент и региональные законодательные собрания. 70 процентов членов парламента должны избираться по пропорциональной системе, а 30 процентов — по мажоритарной.
При этом в воскресенье днём сообщалось о многочисленных нарушениях в ходе референдума, в том числе - о предполагаемых вбросах бюллетеней и недопусках независимых наблюдателей на участки. Избирателям предлагалось проголосовать за весь пакет поправок, почти не дав времени разобраться в них, отмечала оппозиция. Активисты призывали президента отложить голосование, — сообщала Казахская служба Радио Свобода.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил реформировать Конституцию страны после подавления кровопролитных протестов в стране. Эксперты расценивают нынешний референдум как подготовку Токаева к выдвижению своей кандидатуры на второй президентский срок.
- Массовые протесты в Казахстане начались 2 января – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" – "Старик, уходи!" – требование ухода Назарбаева из власти. На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. По просьбе Токаева в страну были введены войска России и её союзников.
- По официальным данным, в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, подавляющее большинство – гражданские лица. Всего по итогам массовых протестов задержано 13 с половиной тысяч человек.
Зеленский побывал на фронте в Донецкой и Луганской областях
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье побывал в зоне боевых действий на востоке страны - в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
В частности, как он сам пишет в телеграм-канале, он посетил Лисичанск в Луганской области и Соледар - в Донецкой. Всего несколько километров отделяет эти города от передовых позиций российских войск. Зеленский поговорил с военными и вручил им государственные награды.
"Был в Лисичанске и Соледаре. Кое-что привезли военным - про это детально не буду - а кое-что привезли от них к вам. Это важно. Уверенность привезли. И силу", - сказал Зеленский в опубликованном в ночь на понедельник видео.
Лисичанск вплотную примыкает к Северодонецку, за контроль над которым в последние дни ведутся ожесточенные бои. Соледар находится на трассе, соединяющей Северодонецк и Лисичанск с основной территорией, контролируемой Украиной.
Ранее Зеленский также побывал в Запорожской области. Он посетил санаторий-профилакторий, где разместили украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России. Он пообщался с переселенцами. Переселенцы из Мариуполя рассказали о трагических событиях, которые им пришлось пережить из-за российского вторжения. "У нас нет сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет", - пообещал президент Украины.
Несколько дней назад Зеленский побывал также в Харьковской области, где тоже идут бои. Это был первый его выезд за пределы Киевской области после начала российского вторжения 24 февраля.
Абхазский президент Аслан Бжания вернулся из отпуска
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания вернулся из отпуска и приступил к исполнению обязанностей в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
Сегодня утром Бжания провел совещание с руководством администрации президента и начальниками управлений.
О том, что Бжания ушел в отпуск, стало известно 16 мая. В пресс-релизе говорилось, что в соответствии с законом, президенту предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 дней.
Обязанности президента в течение трех недель исполнял вице-президент Бадра Гумба.
Наставник сборной Болгарии по футболу подал в отставку после поражения от Грузии
Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров подал в отставку после поражения от Грузии (2:5) в матче группового этапа Лиги наций.
«Я не имею морального права оставаться. Беру на себя полную ответственность. Надеюсь, что придет какой-нибудь другой тренер, который сумеет взбодрить футболистов и изменить ситуацию. Это был мой последний матч», – заявил Петров после игры против Грузии.
На старте турнира Болгария сыграла вничью со сборной Северной Македонии – 1:1.
В ближайших двух матчах Лиги наций с командами из Гибралтара (9 июня) и Грузии (12 июня) сборной будет руководить технический директор Болгарского футбольного союза Георги Иванов, имеющий тренерскую лицензию УЕФА.
Рафаэль Надаль выиграл турнир «Ролан Гаррос» 14-й раз
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда в финальном матче Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос".
Надаль в 36 лет стал единственным в мире теннисистом, который выигрывал "Ролан Гаррос" 14 раз. Это 22-я победа Надаля в турнирах "Большого шлема" - рекорд для мужчин.
Кроме того, испанец стал самым возрастным победителем "Ролан Гаррос" в истории мужского турнира.
Для 23-летнего Рууда это был первый в карьере финал турнира "Большого шлема".
Общий призовой фонд второго в сезоне турнира "Большого шлема" превышает 43 с половиной миллиона евро. В турнире принимали участие шесть российских теннисистов. До ¼ финала дошёл Андрей Рублёв.
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