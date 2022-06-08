Президент Европарламента: дверь ЕС не должна закрыться для стран, которые считают Европу своим домом

Дверь Евросоюза не должна закрыться для стран, которые считают Европу своим домом. Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

«Европарламент предельно ясно заявляет, что для стран, которые считают Европу своим домом, дверь (ЕС) не должна закрыться. Это относится ко всем странам, которые подали заявки и хотят присоединиться к европейской семье», – сказала она.

Метсола указала, что данную позицию поддерживают различные политические группы в Европарламенте. Мнение европарламентариев, по словам Метсолы, она передаст членам Европейского совета в конце текущего месяца.

Отметим, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сегодня, выступая в Европарламенте, призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. В противном случае, по его словам, Путин получит месседж, что он может «безнаказанно идти дальше».

Он подчеркнул, что в Украине четко отдают себе отчет, что «это только статус кандидата», и готовы работать на европейском треке «быстро и качественно» дальше.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не воспринимает никакие альтернативы предоставлению статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

«Мы не будем воспринимать никакие суррогатные версии или альтернативы вместо статуса кандидата, какими бы они ни были. Нам нужен статус кандидата на членство в ЕС. Не кандидата в кандидаты, не потенциального кандидата или другой суррогат, ничего другого. Мы давно играем в эту игру и знаем, как это работает», – сказал Кулеба.