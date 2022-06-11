Футболисты сборной Болгарии попали в ДТП в Тбилиси, есть пострадавшие

Активисты по защите прав квир-активистов в Азербайджане впервые в истории страны объявили о планах проведения мероприятий, посвященных Месяцу гордости (Прайда) в июне этого года, пишет SOVA со ссылкой на OC Media.

«Мы вместе выступили с этой инициативой, чтобы стать голосом всех тех, кто сталкивается с проблемами, кому угрожает общество и правительство, и чьи права нарушаются», -сказала феминистская активистка Рабия Мамедова на пресс-конференции в Баку в четверг. Соорганизаторами мероприятия также выступили активисты движения за права гомосексуалистов Джавид Набиев и Али Маликов.

«Мы решили, что Месяц гордости, который ежегодно отмечается во всем мире, должен отмечаться и в Азербайджане. У нас есть веские причины для этого», - сказал Маликов в интервью OC Media. По его словам, азербайджанское ЛГБТК+сообщество находится под угрозой как со стороны общества, так и со стороны государства. Учитывая существующие угрозы, квир-сообщество должно найти свое место в обществе. Мамедова сообщила OC Media, что точный формат и даты проведения мероприятий еще определяются.

Во время пресс-конференции активисты обсудили многие проблемы, с которыми сталкиваются квир-люди в Азербайджане, в том числе со стороны правительства и общества в целом. Они привели такие примеры, как убийство журналиста и квир-активиста Аваза Хафизли его родственником, а также убийство женщин-трансгендеров.

Джавид Набиев рассказал OC Media, что последний раз квир-активисты собирались вместе, чтобы открыто поговорить с прессой, в 2014 году, после смерти Исы Шахмарлы.

Шахмарлы, открытый сторонник прав квир-людей в Азербайджане, покончил с собой в возрасте всего 20 лет, сославшись на давление, которому он подвергался из-за своей сексуальной ориентации.

«В современном мире, на международной арене, где права человека имеют первостепенное значение, настало время для ЛГБТК+людей в Азербайджане представить общественности свои проблемы и деятельность. Мы с этим даже опоздали», - сказал Набиев.