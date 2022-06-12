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Встреча между национальной сборной Грузии и Болгарией завершилась в ничью – 0:0
Встреча между национальной сборной Грузии по футболу и командой Болгарии в рамках Лиги наций УЕФА завершилась в ничью со счетом 0:0, сообщает «ИнтерпрессНьюс». Матч состоялся на «Динамо Арена» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси.
Последний раз команды играли 6 июня в болгарском городе Разград и тогда грузинские футболисты одержали победу со счетом 2:5.
После сегодняшней встречи грузинская команда набрала 10 очков и утвердилась в статусе единоличного лидера в 4-й группе.
Другие новости дня
Свыше 50 человек задержаны в московском метро
Свыше пятидесяти человек были задержаны в воскресенье в московском метро, сообщают правозащитный проект «ОВД-Инфо» и несколько протестных телеграм-каналов. Среди них политические активисты, журналисты, а также просто граждане, которые ранее были замечены на акциях протеста против российской вооруженной агрессии в отношении Украины.
Отмечается, что полиция вычисляла людей с помощью системы распознавания лиц. От большинства из задержанных требовали подписать врученное им «предупреждение о недопустимости противоправных действий», после чего отпускали, однако некоторых из задержанных продержали в отделах полиции по четыре-пять часов, фотографируя и требуя предоставить отпечатки пальцев.
По данным «ОВД-Инфо», массовые задержания москвичей связаны с информацией, распространенной в различных телеграм-каналах, об акции протеста против войны в Украине, которая якобы должна была пройти в центре столицы 12 июня - в День России. Откуда появилась такая информация - не сообщалось.
В результате в Москве никакой крупной акции не состоялось. Несколько человек провели лишь одиночные пикеты, которые проходят в столице почти ежедневно. Так, на Тверской площади задержали пикетчика Дмитрия Коваля, который стоял с плакатом «Свободу политзаключенным! Свое мнение не преступление», а на Большом Москворецком мосту - активистку Татьяну Ломакину, которая провела одиночный пикет против войны в Украине. Сообщается, что на Ломакину составили административный протокол о дискредитации действий российской армии.
Несколько пикетчиков были также задержаны в Санкт-Петербурге. В частности, возле Гостиного двора задержали активиста Алексея Абдуллина, который стоял с антивоенным плакатом. В итоге ему тоже вменили статью о дискредитации вооруженных сил РФ.
Финляндия не станет вступать в НАТО без Швеции
Финляндия не вступит в НАТО без Швеции, если членство Стокгольма будет отложено из-за неурегулированных вопросов с Турцией. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Дело Швеции – наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку», - подчеркнул Ниинистё.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО из-за опасений за свою безопасность после нападения России на Украину. Против принятия скандинавских стран в военный союз выступила Турция.
Анкара среди прочего потребовала прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают её террористической. Кроме того, Турция настаивает на выдаче причастных к терроризму лиц из числа курдских активистов, которым предоставляет убежище Швеция.
Ниинистё на пресс-конференции со Столтенбергом заявил, что возражения Турции стали для него неожиданностью, но признал, что требования Анкары заслуживают самого серьёзного внимания.
Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что ни один из союзников НАТО не пострадал от большего числа террористических атак, чем Турция. Это, по словам главы НАТО, необходимо помнить и понимать.
В конце июня в Мадриде состоится саммит НАТО. Столтенберг пояснил, что мероприятие никогда не рассматривалось как крайний срок утверждения заявок Швеции и Финляндии. Военный союз продолжает контакты со Стокгольмом, Хельсинки и Анкарой, чтобы учесть "законные требования Турции".
Бастующие работники «Боржоми» собираются идти на Тбилиси
В понедельник на семь утра назначен сбор бастующих работников заводов «Боржоми», будет решаться вопрос о распространении акции на Тбилиси, сообщили «Новости-Грузия» в забастовочном комитете. По существующему на данный момент плану, акция разделится - половина участников направятся в Тбилиси, к зданию Госканцелярии, вторая часть останется пикетировать здания заводов.
Участники забастовки хотят предложить жителям Грузии вместе решить судьбу заводов.
«Минеральная вода «Боржоми» - это не только рабочие места, это часть нашей идентичности и посол Грузии во многих странах», - говорится в заявлении участников акции. Окончательный план действий будет объявлен к полудню завтрашнего дня.
- Рабочие двух заводов бастуют почти две недели. Они требуют долгосрочные контракты, повышения оплаты труда, восстановления уволенных сотрудников и выплаты задолженностей за два месяца.
- Заводы «Боржоми» лихорадит уже более двух месяцев. В конце апреля IDS Borjomi заявила о финансовых проблемах и остановила розлив воды - компания попала под санкции из-за российской доли в капитале. Через некоторое время заводы восстановили работу, но компания попыталась перевести рабочих на новые условия оплаты и началась забастовка. Бастуют до 600 человек, почти все рабочие двух заводов.
- Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили поручил инспекции труда разобраться в конфликте между дирекцией и рабочими заводов. Одновременно правительство ведет c IDS Borjomi International переговоры о передаче государству контрольного пакета акций.
- Компания IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, 60%-ной долей которой владеет компания «Альфа-групп». Ее основателем является российский предприниматель Михаил Фридман, подпавший под санкции Запада из-за ситуации в Украине. 40% IDS Borjomi International принадлежат миноритарным акционерам.
«Комитет против пыток» прекратил работу из-за статуса «иноагента»
Правозащитная организация «Комитет против пыток» прекратила работу в связи со статусом «иноагента». Об этом сообщил руководитель комитета Сергей Бабинец.
Минюст России признал организацию «иноагентом» в минувшую пятницу, 10 июня.
«Несмотря на очевидную пользу этой миссии, власть уже много лет подряд пытается придать ей очертания чужеродности и вредности, год за годом внося НКО, которые борются с пытками, в реестр иностранных агентов», - написал Бабинец в фейсбуке. Правозащитник добавил, что комитет расскажет о дальнейших планах в ближайшие дни.
»Комитет против пыток» начал работу в 2000 году. Он занимался общественным расследованием жалоб на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. Ранее организация уже была внесена в реестр НКО – «иностранных агентов». После этого она была ликвидирована как юридическое лицо.
- Законодательство об «иноагентах» в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации «иностранными агентами», если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются «политической деятельностью». Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
Госсекретарь США пожелал россиянам мирного будущего без репрессий
Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 июня, в День России, пожелал россиянам мирного и открытого будущего.
«12 июня 1990 года стало важным шагом в реализации стремления народа России к свободе, демократии и разрушении барьеров, отделяющих его от остального мира. Граждане России, как и люди во всем мире, заслуживают того, чтобы жить без репрессий и иметь возможность пользоваться своими правами человека и основными свободами, не опасаясь возмездия», - говорится в сообщении Блинкена.
Госсекретарь отмети, что в современной российской реальности Кремль усилил репрессии против гражданского общества и независимых СМИ. «Слишком много российских граждан находятся за решеткой за «преступление» - говорить властям правду», - подчеркнул глава Госдепартамента.
По мнению Блинкена, репрессии в отношении россиян происходят в то время, когда Кремль ведет ничем не спровоцированную и ничем не оправданную войну против суверенного, соседнего государства. «Правительство России пытается держать своих граждан в неведении относительно зверств, которые оно совершает против народа Украины», - говорится в обращении.
Война Кремля оставила Россию в международной изоляции и лишает российских граждан возможности строить лучшее будущее в гармонии со своими соседями, полагает госсекретарь. Он назвал изоляцию результатом решений российского руководства. Блинкен признал, что жители России все еще стремятся к свободе и достойной жизни – часто и большим личным риском.
- Ранее сегодня глава латвийского МИДа пожелал России поражения в войне с Украиной и построения современного правового государства. А глава КНДР Ким Чен Ын от имени народа Северной Кореи выразил «полную поддержку и одобрение» российскому народу.
- 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о суверенитете Российской Федерации. Праздничной датой 12 июня стало в 1992 году. В тот же день в 1991 году прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин.
Во Франции проходят парламентские выборы
Во Франции в воскресенье проходит первый тур выборов в парламент. Второй тур состоится через неделю, 19 июня.
Выборы президента Франции прошли в апреле, на них на второй срок был избран Эммануэль Макрон. Теперь его сторонники ведут борьбу за сохранение большинства в парламенте.
Макрон считается во Франции центристом; его соратникам приходится бороться с конкуренцией и слева, и справа. Чтобы продолжить реализовывать свою программу в ближайшие пять лет, ему необходима поддержка парламентского большинства. Главную конкуренцию ему составляет левая коалиция NUPES (Новый народный экологический и социальный союз), настроенная на социальные реформы бОльшую независимость Франции от Евросоюза и НАТО.
Лидер NUPES Жан-Люк Меланшон - ярый противник Макрона; ему удалось сплотить вокруг себя все ведущие французские левые и «зеленые» партии. Меланшон и его союзники выступают за понижение пенсионного возраста, повышение минимального размера оплаты труда, заморозку цен на жизненно важные продукты и товары и создание во Франции миллиона новых рабочих мест. Ранее Меланшон выступал также за выход Франции из НАТО, однако не был поддержан своими соратниками.
Французские крайне правые, в отличие от левых, так и не сумели объединиться после поражения на выборах премьер-министра своего кандидата Марин Ле Пен, и, по опросам, вряд ли смогут получить в парламенте больше нескольких десятков мандатов.
По данным соцопросов, сейчас коалиция Макрона может завоевать в парламенте от 275 до 315 мест (для достижения парламентского большинства ей достаточно завоевать 289 мест из имеющихся в парламенте 577). В пользу сторонников президента - особенности французской избирательной системы, при которой шансы на победу в мажоритарных округах в двух турах выше у центристов. Но поддержка левых остается высокой, особенно среди молодежи: в возрастной группе от 18 до 24 лет 44% французских избирателей на стороне Меланшона.
Представители югоосетинских властей продолжают незаконную бордеризацию у села Зардианткари
Представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия осуществили работы по незаконной бордеризации на разделительной линии близ села Зардианткари.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в СГБ Грузии, в связи с этим информирована наблюдательная миссия ЕС и активизирована «горячая линия».
«Имела место незаконная бордеризация на оккупированной территории близ села Зардианткари. Информирована наблюдательная миссия ЕС и задействована «горячая линия», - заявили в ведомстве.
Представитель Госдепа расшифровала в Тбилиси послание Вашингтона
Заместитель помощника госсекретаря по вопросам демократии и прав человека Кара Макдональд заявила в Тбилиси, что несет послание из Вашингтона о «глубокой обеспокоенности демократическим курсом Грузии».
Макдональд прибыла в Тбилиси для встреч представителями власти, оппозиции и гражданского общества для обсуждения текущих процессов. Она отметила на встрече с журналистами, что США продолжают свои инвестиции в поддержку демократического будущего Грузии и демократических устремлений, передает агентство «Новости-Грузия со ссылкой на портал Ассоциации ООН civil.ge.
Представитель американской администрации заявила, что во время ее встреч с грузинскими властями, оппозицией и представителями гражданского общества обсуждались вопросы демократического развития, избирательная и судебная реформа.
«В основном (мы говорили) о том, как поддержать то, чего хотят грузины, а именно интеграцию в ЕС и НАТО», - сказала Макдональд.
Она отметила, что приехала в Тбилиси в момент «уникальной возможности для Грузии». «Мое послание: не упустите эту возможность. Объединяйтесь вокруг того, чего хочет грузинский народ - что вы все выразили, то есть интеграции в ЕС и НАТО», - призвала представитель Госдепартамента США. Она подчеркнула, что на этом пути у Грузии есть много союзников, друзей и партнеров.
Через несколько дней в Тбилиси прибудет еще один представитель Госдепа - помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Тбилиси 17 июня, в рамках турне по кавказскому региону. Именно в этот день ожидается заключение Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС. Темы, заявленные к обсуждению американским дипломатом в Тбилиси: агрессия России против Украины, помощь США демократическому развитию, верховенству закона и экономической диверсификации Грузии.
Менее месяца назад Грузию посещал советник главы Госдепа США по политическим вопросом Дерек Шолле.
Митрополит Иларион: Я не вписался в поворот и оказался на обочине
Митрополит РПЦ Иларион (Алфеев), ранее освобожденный Синодом РПЦ от обязанностей главы Отдела внешних церковных связей, связал свой уход с поста с «требованиями нынешней общественно-политической ситуации».
На недавнем заседании Синода Иларион, считавшийся одним из самых влиятельных иерархов РПЦ, был выведен из состава Синода, в котором он состоял более 10 лет, и назначен главой Будапештской и Венгерской епархии. Это произошло на фоне решения Украинской православной церкви о полной независимости от Московского патриархата.
Иларион в воскресенье после литургии в московском храме на Большой Ордынке, настоятелем которого он был, попрощался с прихожанами и сказал о том, что думает по поводу своей отставки. По словам митрополита, он сам «не знает многих деталей». Иларион подчеркнул, что ему «было сказано», что отставка связана не с работой ОВЦС, а с требованиями общественно-политической ситуации. «Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот, я в него не вписался и оказался на обочине. Но это лучше, чем если бы я съехал в кювет, машина бы моя перевернулась и взорвалась», - сказал Иларион. Он отметил, что не гонится за карьерой.
Ранее источники Би-би-си в РПЦ утверждали, что новое назначение Илариона соответствовало его собственному желанию, а религиовед Андрей Шишков отмечал, что митрополит «ни разу не высказывался в поддержку военной кампании (в Украине), всегда обходил эту тему насколько возможно в публичных высказываниях». «Учитывая, что он занимал высокую должность, очевидно, что делал он это неспроста и хотел уйти», - считает Шишков.
В конце мая, после того, как УПЦ приняла в связи с войной в Украине решение о полной независимости от Москвы, Иларион официально заявлял, что поправки, внесенные в устав Украинской православной церкви, никак не меняют ее статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. Синод РПЦ, однако, не согласился с такой оценкой, фактически назвав эти изменения нелегитимными. Кроме того, он переподчинил Крымскую епархию УПЦ непосредственно Московскому патриархату.
Иларион считался одним из ближайших сподвижников патриарха Кирилла. Помимо прочего, он автор биографии Кирилла, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей».
Российские военные нанесли ракетный удар по Чорткову на западе Украины
В результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками в ночь на воскресенье по городу Чортков в Тернопольской области на западе Украины, пострадали 22 человека: тринадцать мужчин, семь женщин и двенадцатилетняя девочка. Такие данные приводят местные власти. Одна из ракет попала в газопровод; после этого в городе было отключено газоснабжение.
Четыре ракеты, как сообщается, были выпущены из акватории Черного моря. По словам главы Тернопольской городской администрации Владимира Труша, пострадали четыре жилых пятиэтажки.
Министерство обороны России подтвердило, что удар по Тернопольской области был нанесен ракетами «Калибр» с фрегата, находящегося в Черном море. Российские военные утверждают, что им удалось уничтожить крупный склад, где хранилось американское и европейское оружие и боеприпасы.
Глава полиции Тернопольской области Александр Богомол считает, что основной целью ракетного удара был военный объект, расположенный в Чортковской общине, но пострадали и жилые дома. По его словам, никакого оружия на военном объекте не было.
Чортков - второй по величине город Тернопольской области. Ранее по этой области, расположенной далеко от фронта, удары почти не наносились.
Основные боевые действия сейчас ведутся в Луганской и Донецкой областях. По сообщению Генштаба ВСУ, Россия продолжает попытки наступления в Северодонецке, где идут уличные бои, а также в направлении на Северск и Славянск.
Зурабишвили и Гарибашвили поздравили езидскую общину с праздником езидского храма в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет езидскую общину Грузии с с днем открытия единственного в Восточной Европе и странах постсоветского пространства езидского храма «Зиарата езид». По словам Саломе Зурабишвили, религиозное многообразие является одной из основ силы нашей страны.
«Поздравляю езидскую общину Грузии с праздником храма регионального значения «Зиарата езид» - тбилисского езидского храма и желаю вам мира и благополучия. Религиозное разнообразие нашей страны - одна из основ нашего богатства и ее силы», - написала Саломе Зурабишвили в социальной сети, пишет Общественный вещатель.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил езидов, проживающих в Грузии, и отметил, что основание храма является наглядным доказательством природной толерантности грузин и большого уважения к езидам, чему в 2015 году способствовала политическая команда «Грузинской мечты».
По словам главы правительства, грузины и езиды вместе строят будущее страны и заботятся о ее благоустройстве и развитии, что достойно высокой оценки.
Германия не разрешила Испании передать Украине танки
Германия не одобрила намерение Испании передать вооруженным силам Украины танки «Leopard 2А4» немецкого производства. Об этом сообщают германские СМИ со ссылкой на источники.
Если бы Берлин согласился с решением Мадрида, это был бы первый случай, когда страны НАТО передали бы относительно современные танки западного производства Украине.
Испания планировала передать ВСУ 40 немецких танков Leopard, выпущенных в 1990-е годы. Однако, по принятым международным правилам, она должна была предварительно согласовать свое решение со страной-производителем танков. По информации немецкой редакции Business Insider, испанские власти даже принесли Германии извинения за свои планы и доставленное канцлеру Гермаии Олафу Шольцу беспокойство.
Ранее Испания поставляла в Украину только легкое вооружение и боеприпасы, как и большинство стран НАТО. Танки Leopard, принадлежащие Испании, планировалось отремонтировать на базе НАТО в Латвии, где уже находятся около 500 испанских военнослужащих, и там же планировалось обучить украинских танкистов их использованию.
Мировые СМИ уже неоднократно писали, что, несмотря на отсутствие официальных заявлений, у стран НАТО существуют негласные договоренности не поставлять в Украину тяжелое наступательное вооружение и бронетехнику западного производства.
Глава МИД Латвии в День России пожелал РФ поражения в войне
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в отмечаемый 12 июня День России пожелал ей поражения в войне с Украиной.
«Желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства» - написал глава МИД Латвии в твиттере с хештэгом «День России 2022».
Ранее сообщалось о поздравлении с Днем России, направленном лидером КНДР Ким Чен Ыном. Согласно сообщению государственного агентства Северной Кореи (ЦТАК), в поздравлении на имя Владимира Путина, говорится, что российский народ «достиг больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, преодолевая всевозможные трудности и проблемы. Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение». Ранее Ким Чен Ын, прямо не упоминая войну в Украине, выражал солидарность народу России в связи «с его действиями по полному искоренению политических и военных угроз со стороны враждебных сил». КНДР, наряду с Беларусью, Сирией и Эритреей - одна из стран, которые выступили в ООН против осуждения российского вторжения в Украину.
Президент России Владимир Путин в воскресенье вручил в Кремле государственные награды. В частности, звезда Героя труда вручена кинорежиссеру и автору программы «Бесогон» Никите Михалкову. В своем выступлении Путин говорил о патриотизме и вновь напомнил об императоре Петре I, при котором, по словам Путина, «Россия вышла на позиции сильной, великой мировой державы». Несколько дней назад Путин сравнивал нынешнее время с эпохой Петра, говоря, что, как и во времена Северной войны, Россия «возвращает и укрепляет» территории.
На месте «Макдоналдса» в России открываются рестораны «Вкусно и точка»
Первые пятнадцать ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» открылись в Москве и Подмосковье 12 июня, в День России. Они должны заместить ушедшую из России после начала войны в Украине сеть McDonald's. Владельцы бренда планируют в ближайшее время открывать до 80 новых ресторанов каждую неделю на месте бывших «Макдоналдсов» по всей России.
Новое название до последнего момента держалось в секрете, о нем объявили только при открытии первых ресторанов.
До начала войны в Украине в России работало 850 ресторанов «Макдоналдс». В марте корпорация McDonald's объявила, что прекращает работу в России из-за ее вторжения в Украину, однако часть ресторанов еще продолжала работать по франшизе. 16 мая корпорация объявила об окончательном уходе из страны, а через три дня стало известно, что она продала свой российский бизнес бывшему совладельцу угольной компании «Южкузбассуголь» из Новокузнецка Александру Говору, который ранее управлял 25 ресторанами сети в Сибири.
Говор заявил, что надеется открыть под новым названием все 850 бывших ресторанов сети McDonald's в течение полутора-двух месяцев. Генеральный директор сети Олег Пароев пообещал, что «Вкусно и точка» постарается сохранить атмосферу «Макдоналдса», хотя признал, что с сохранением привычного меню есть проблемы. По его словам, в меню ресторанов не будет бургеров «БигМак» и мороженого «МакФлурри» из-за стойкой ассоциации с брендом «Макдоналдс».
Первый «Макдоналдс» в России открылся на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 года. В первый же день он обслужил более 30 000 посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории корпорации. Приход всемирно известной американской сети в СССР стал одним из символов перестройки. Этот же ресторан сегодня открылся среди первых под новым брендом. На открытие пришел мэр Москвы Сергей Собянин.
После начала войны в Украине Россию в связи с санкциями или по собственной инициативе покинули сотни международных компаний. Часть из них продали бизнес новым владельцам.
Грузия-Болгария: Матч Лиги Наций пройдет в Тбилиси на фоне особого ажиотажа
Матч по футболу 4-го тура Лиги наций Грузия-Болгария пройдет в Тбилиси в воскресенье, 12 июня, на стадионе «Динамо Арена», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Приезд сборной Болгарии в Тбилиси начался с ЧП - автобусы с игроками столкнулись в тоннеле по пути из аэропорта в отель. Полузащитник Тодор Неделев получил черепно-мозговую травму, его прооперировали, врачи уже оценили курс реабилитации в три месяца. Но, несмотря на происшествие, игра все-таки состоится.
Начало матча - в 20:00 по тбилисскому времени, прямую трансляцию будет вести Общественный вещатель Грузии.
На 8-й минуте матча стадион взорвется аплодисментами - так все выразят поддержку восьмому номеру «Ботева» и сборной Болгарии Тодору Неделеву, остающемуся в больнице. Билеты на предстоящий матч были полностью раскуплены еще неделю назад. Трибуны «Динамо Арена», вмещающие более 54 тысяч зрителей, будут заполнены полностью.
Болельщики в Грузии воодушевлены: команда уверенно оформляет победу за победой и является абсолютным лидером своей группы в Лиге наций. По итогам трех туров Грузия лидирует в группе с тремя победами и 9 очками. Болгары пока набрали всего 2 очка.
В первых трех турах грузины одержали над соперниками разгромные победы: Гибралтар (4:0), той же Болгарией (5:2) и, несколько дней назад, Северной Македонией (3:0). Болгары за три первых тура текущего розыгрыша Лиги наций не одержали ни одной победы. Помимо разгромного поражения от грузин, сыграли вничью с Северной Македонией (1:1) и Гибралтаром (тоже 1:1).
Обозреватели отмечают, что грузины выглядят явными фаворитами встречи, говорят о таланте Хвичи Кварацхелия, и что французу Вилли Саньолу удалось наладить с грузинами «приятный глазу остроатакующий футбол».
Саньоль на предматчевой пресс-конференции выразил поддержку болгарской сборной, пережившей ДТП, а свою команду предостерег «от эйфории» и призвал не расслабляться.
Владимир Зеленский стал лауреатом Премии Бориса Немцова за смелость
Лауреатом премии Бориса Немцова 2022 года стал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил в воскресенье Фонд Бориса Немцова за свободу.
Как говорится в сообщении, фонд в этом году принял решение номинировать на премию только представителей Украины. Среди них были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник Офиса президента Украины Алексей Арестович и другие. По результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда победителем стал президент Украины.
«Фонд Немцова осуждает военную агрессию России против Украины. Сам Борис Немцов всегда выступал против войны с Украиной. В 2014 году он собирал многочисленные митинги в Москве против этой войны. Он понимал, что Путин развязывает войну с Украиной, потому что не хочет, чтобы страна стала частью Европы. Я желаю Украине скорейшей победы и считаю это патриотической позицией, потому что победа Украины - это поражение авторитарного путинского режима, это победа ценностей гуманизма» - сказала соучредитель фонда Жанна Немцова.
В прошлые годы лауреатами премии «за исключительную отвагу в отстаивании демократических ценностей и прав человека» становились только граждане России - политики Алексей Навальный и Лев Шлосберг, гражданские активисты Константин Котов, Анастасия Шевченко, Ильдар Дадин и Надежда Митюшкина.
Российский оппозиционер Борис Немцов, осуждавший аннексию Крыма и агрессию против Украины, был убит в Москве в феврале 2015 года.
Троица - праздничные богослужения проходят во всех храмах Грузии
Грузинская православная церковь в воскресенье, 12 июня, отмечает праздник Святой Троицы. Праздничные богослужения проходят во всех церквях, но наиболее торжественно это происходит в самом большом храме - Кафедральном соборе Самеба (Троица) в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
День Святой Троицы, или Пятидесятница – это один из 12 главных христианских праздников, его отмечают на 50-й день после Пасхи.
Праздник отмечается верующими с 381 года. Именно тогда на Втором Вселенском Константинопольском церковном соборе было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе. В этот же день была также явлена полнота Святой Троицы.
В день Пятидесятницы православная церковь вспоминает события новозаветной истории, произошедшие после Воскресения Иисуса. Согласно преданию, через 10 дней после Вознесения на собрание апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени. Так ученики Иисуса получили возможность проповедовать на разных языках и распространять христианское учение. Именно поэтому этот праздник иногда называют «днем рождения церкви».
Председатель парламента Грузии совершит визит в скандинавские страны
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с делегацией 12-18 июня посетит скандинавские страны - Норвегию, Данию, Финляндию и Швецию, сообщает Общественный вещатель Грузии.
В ходе визита в Норвегию Шалву Папуашвили примет король Норвегии Харальд V. Запланирована встреча председателя парламента Грузии с норвежским коллегой Масудом Гарахани.
В Королевстве Дания Папуашвили встретится с королевой Дании Маргарет II. Запланирована встреча Папуашвили со спикером датского парламента Хенриком Дамом.
В рамках визита в Финляндскую Республику члены грузинской делегации проведут встречи со спикером финского парламента Матти Ванханеном и другими депутатами законодательного органа. Шалва Папуашвили будет присутствовать на открытии пленарного заседания финского парламента.
Председатель парламента Грузии завершит свой визит в скандинавские страны в Королевстве Швеция. Шалву Папуашвили примет король Швеции Карл XVI Густав, состоятся встречи со спикером парламента страны, статс-секретарем Министерства международного сотрудничества в области развития Андреасом Норленом.
В десятках стран в День России пройдут акции против войны в Украине
В десятках городов в разных странах мира 12 июня, в российский государственный праздник - День России - пройдут уличные акции против российской агрессии в Украине.
Акции, как правило, организуют живущие в этих странах россияне, которые не согласны с политикой Владимира Путина и выступают против войны. К участию приглашаются и граждане других стран.
Акции как правило пройдут у российских посольств или на центральных площадях городов. Активисты соберутся в частности в Ереване, Вене, Праге, Хельсинки, Тбилиси, Париже, Берлине, Лондоне, Вашингтоне - и ещё в десятках городов.
О каких-либо готовящихся акциях протеста в России или Беларуси на странице организаторов не говорится. Заявку на согласование акций никто не подавал, а за информирование о несогласованных акциях грозит наказание. Ряд активистов сообщали, что в преддверии 12 июня им звонили сотрудники правоохранительных органов и предупреждали об ответственности за участие в возможных акциях.
После российского вторжения в Украину 24 февраля во многих городах мира проходили массовые акции протеста, собиравшие тысячи и десятки тысяч участников. В них участвовали и россияне. В самой России были задержаны более 15 тысяч участников акций протеста. В последнее время массовых уличных акций против войны в России не было, проходят только одиночные пикеты, участников которых задерживают.
Часть Бердянска осталась без света после взрывов на подстанции
В находящемся под контролем российской армии городе Бердянск на юге Запорожской области Украины утром в воскресенье произошло несколько взрывов. Об этом сообщили очевидцы и ряд телеграм-каналов.
Сообщается о по меньшей мере трёх взрывах. На опубликованных видео - столбы дыма.
Член назначенной Россией так называемой администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в городе произошел теракт. Однако в телеграм-канале городской администрации появилась запись о том, что взрывы были связаны с коротким замыканием на трансформаторной подстанции Бердянска. В результате «загорелся и вышел из строя один из трансформаторов», и часть города осталась без света. Сообщение цитирует агентство ТАСС. Утверждается, что «электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время».
О пострадавших не сообщается.
Бердянск перешел под контроль России в конце февраля. В преддверии Дня России, который отмечается сегодня, в городе развесили билборды с поздравлением с этим праздником. Сообщается также, что российский флаг вывесили на главной площади серьезно пострадавшего в ходе боев Мариуполя.
Ранее сообщалось о взрывах в ряде городов в оккупированной Россией части Запорожской области. В Энергодаре в результате взрыва пострадал глава местной оккупационной администрации. Сообщалось также о взрывах в Мелитополе. Ответственность за них, как и за взрывы в Бердянске, никто пока не брал.
Ломджария раскритиковала власти Грузии: «История запомнит всех бездельников»
Народный защитник Грузии Нино Ломджария раскритиковала власти Грузии - это стало ответом на заявление премьера Ираклия Гарибашвили по поводу перспективы членства страны в ЕС, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сегодня Гарибишвили заявил журналистам, что предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС «имеет символическое значение». Отвечая на вопрос, что будет, если Грузии не дадут статус кандидата, Гарибашвили упрекнул тех, кто пытается представить такую ситуацию как потерю какой-то чудесной перспективы.
«История запомнит всех бездельников и временщиков, которые сейчас находятся в правительстве или парламенте, и спокойно смотрят, как разрушаются наши лучшие перспективы на будущее, и не только препятствуют, но и оправдывают и покрывают это», - написала Ломджария на своей странице в Facebook.
Одновременно она обвинила власти Грузии в невыполнении своих обязательств перед Евросоюзом по проведению демократических реформ. Омбудсмен указала, что это «прямое нарушение конституции».
- За последние пару дней Ломджария не раз выступала с жесткой критикой членов правящей партии «Грузинская мечта. Накануне Народный защитник выразила возмущение заявлением депутата парламента Дмитрия Хундадзе, который допустил, что Грузия может отказаться от статуса кандидата в члены ЕС, «если он будет предоставлен стране на несправедливых условиях». Парламентарий от «Мечты» был недоволен резолюцией Европарламента, которая призывает наложить санкции на основателя правящей партии, миллиардера Бидзину Иванишвили.
- Комментируя это заявление, Ломджария указала, что у Хундадзе нет права говорить от имени всех граждан страны, поскольку «большинство населения Грузии и конституция уже определились с европейским выбором».
ООН: 3,2 млн украинских беженцев получили временную защиту в ЕС
Уже более трех миллионов беженцев из Украины, по данным ООН, получили в странах ЕС статус временной защиты. Он позволяет им жить и работать в странах Евросоюза. Всего же с начала войны в ЕС - только по официальным данным - приехало почти пять миллионов украинских беженцев. Больше всего их приняли Польша, Чехия и Германия.
Это не все беженцы, а только официально зарегистрированные. Некоторые продолжают свой путь за пределы Евросоюза; некоторые не считают нужным регистрироваться и просить о помощи, и не попадают в статистику. Часть людей, приехавших в страны ЕС из Украины после начала войны, вернулась на родину.
На 9 июня Польша официально приняла более миллиона украинских беженцев; Германия - 780 тысяч; Чехия - 366 тысяч. Российская Федерация заявила ООН о более чем миллионе принятых ею беженцев из Украины, однако не предоставила данных о том, сколько из них получили какой-то официальный статус в России, и сколько могли уже вернуться домой. Украинские власти утверждают, что речь в данном случае идет не о беженцах, а о депортированных людях, и обвиняют Россию в нарушении их прав.
Польша, обладающая наиболее протяженной из всех стран ЕС границей с Украиной, принимает максимальное число беженцев. По данным польской пограничной службы, с начала войны по 9 июня в Польшу прибыло 3,865 млн украинцев, но более половины из них не стали подавать прошение о временной защите в Польше, а отправились транзитом в другие страны.
В большинстве стран Европейского союза украинцы получают не статус политического беженца, а статус временной защиты от войны. Он позволяет быстрее получить разрешение на проживание в ЕС, пока возвращение в родную страну невозможно, оформить социальную помощь, а также разрешение на работу и учебу. После завершения боевых действий, однако, предполагается, что получившие его украинцы потеряют этот статус и вернутся домой.
В целом начиная с 24 февраля границы Украины со странами Евросоюза пересекли примерно 7 300 000 украинских граждан и обладателей вида на жительство в Украине; чуть менее 2 400 000 пересекли украинские границы в обратном направлении. Около 8 млн человек, по оценкам ООН, стали внутренними переселенными лицами, переехавшими из зоны боевых действий в более безопасные области Украины.
На акции в Тбилиси потребовали запретить жертвоприношения на Ломисоба
Акция с требованием запрета жертвоприношений прошла в Тбилиси в преддверии праздника Ломисоба. Несколько десятков человек собрались у парламента Грузии, требуя на законодательном уровне запретить убийство животных в общественных местах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Мы боремся не против религиозного праздника или обычая, а против конкретной кровавой традиции, которая оборачивается многочисленными невинными жертвами», - заявили организаторы.
Собравшиеся держали плакаты с надписями «Нет ритуальным убийствам животных», «Нет жертвоприношениям», «Праздники без жертв». Активисты устроили перформанс, разыграв ритуал жертвоприношения под религиозные песнопения прямо на проспекте Руставели.
Кульминацией акции должно было стать шествие к Патриархии Грузии. Полиция не позволила провести его, говоря о существовании рисков для безопасности протестующих. В ходе начавшейся словесной перепалки двое активистов были задержаны в административном порядке за неподчинение требованиям сотрудников.
- Ломисоба - древний грузинский народный праздник, который, как считается, имеет языческое происхождение. Он отмечается ежегодно на седьмой неделе после Пасхи в горах на северо-востоке страны. В этот день верующие совершают паломничество к монастырю Ломиси примерно в 10 км от Гудаури. Возле церкви они совершают публичные жертвоприношения - сотни баранов, телят и кур приносят в жертву, прося благополучия для своих семей.
- Многие в Грузии считают, что жестокий обычай праздника Ломисоба является пережитком прошлого и противоречит духу христианства. Группа активистов уже несколько лет пытается запретить массовый ритуальный забой животных на Ломисоба. В разные годы они собирали подписи под петициями с этим требованием на имя президента и председателя парламента Грузии.
Навальный стал лауреатом премии Фонда жертв коммунизма
Находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом Медали свободы, которую ежегодно вручает американский Мемориальный фонд жертв коммунизма. Награду за него получила его бывший пресс-секретарь, а ныне вице-президент созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Анна Ведута. Она выступила на церемонии в Вашингтоне, - сообщает «Голос Америки».
В своем выступлении соратница Навального отметила, что сейчас «самое важное для Алексея Навального, для Фонда борьбы с коррупцией и для всех людей в мире – это остановить войну в Украине». По словам Ведуты, важную роль в достижении этой цели должны играть усилия по донесению правды о войне до российских граждан. Она сравнила ситуацию с той, которая существовала во времена Советского Союза, жители которого в конце концов перестали верить официальному советскому нарративу. От лица Навального Ведута призвала глав технологических гигантов вернуть отмененную в связи с санкциями возможность таргетировать рекламу на Россию, чтобы противники войны получили возможность провести направленную на россиян полномасштабную информационную кампанию.
Мемориальный фонд жертв коммунизма - американская некоммерческая организация антикоммунистического характера, образованная в 1993 году актом Конгресса США. В 2007 году по инициативе фонда в Вашингтоне был создан мемориал жертв коммунизма. Свою награду фонд вручает за защиту прав человека и противостояние коммунистическим и иным тоталитарным режимам. Навальному она была присуждена в январе за «смелое противостояние режиму Владимира Путина».
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