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Мария Захарова вновь раскритиковала деятельность тбилисской лаборатории Лугара
В интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь рассказала о работе тбилисского центра Лугара и «военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве».
В Москве в очередной раз утверждают, что в Грузии «проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций».
По словам Захаровой, в лаборатории Лугара на постоянной основе развернуто «Управление медицинских исследований сухопутных войск США-Грузия».
«Российские официальные лица, в том числе по линии МИД и Минобороны, и общественные деятели, а также грузинские эксперты и представители гражданского общества неоднократно указывали, что деятельность центра Лугара вызывает серьезные вопросы на предмет соблюдения США обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», – сказала Захарова.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, утверждения, что активность Пентагона и связанных с ним структур сфокусирована исключительно на вопросах здравоохранения, не соответствуют действительности.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
- Москва активизировала дезинформационная кампания против лаборатории Лугара после начала вторжения в Украину. При этом на аналогичных объектах в Украине, по заявлениям российских чиновников, шли и разработки биологического оружия.
- Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что в украинских биолабораториях, созданных и финансируемых США, «проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей».
- 8 марта сообщество выпускников биофака МГУ распространило в фейсбуке пост, в котором потребовало от ряда российских прокремлевских СМИ прекратить «лживую пропаганду, основанную на дезинформации и ненависти».
- Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов недавно сказал, что происходит «смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, из Грузии на территорию ряда субъектов Российской Федерации».
- В течение многих лет Россия обвиняет тбилисскую лабораторию Лугара и в распространении африканской чумы свиней (АЧС). Игорь Кириллов во время выступления в ООН представил на слайде распространение с 2007 года АЧС «из Грузии в Российскую Федерацию, страны Европы и Китай».
Другие новости дня
Риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны
Риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен холодной войны. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Ситуация, как заявили в институте, усугубляется обострением ядерной риторики со стороны государств так называемого ядерного клуба, в который входят Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Эксперты утверждают, что несмотря на незначительное уменьшение количества ядерных боеголовок в 2021 году, все эти страны намерены увеличить их число в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов.
Из общего запаса — примерно 12 705 боеголовок — на начало 2022 года около 9440 находились на военных складах для потенциального использования. Около четырех тысяч были развернуты вместе с ракетами и самолетами, а около двух тысяч — почти все из которых принадлежали России или США — находились в состоянии повышенной боевой готовности, сообщили в институте.
Как отмечают эксперты, из-за ухудшения отношений между странами произошли проблемы и в области ядерной дипломатии. Россия открыто угрожала возможным применением ядерного оружия в контексте войны на территории Украины. После начала российского военного вторжения в Украину были фактически заморожены переговоры между РФ и США по стратегической стабильности. Кроме того, постоянные члены Совета Безопасности ООН Китай, Россия, Франция, США и Великобритания не присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия, а ядерная сделка с Ираном так и не согласована участниками.
Путин уволил Поклонскую с поста замглавы Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности заместителя главы Россотрудничества бывшего прокурора аннексированного Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поклонская сообщила в телеграме, что переходит на другую работу, но подробности не привела.
Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества 2 февраля. Она тогда заявила, что "видит своим приоритетом в Россотрудничестве защиту прав соотечественников, в частности в Украине".
Поклонская, которая родилась в Луганской области, была в числе тех, кто не поддержал российскую военную операцию в Украине. В интервью Катерине Гордеевой она назвала вторжение в Украину "катастрофой" и сказала: "Я – гражданка России, но украинка. Родина, конечно, там".
В эфире ютьюб-канала "Живой гвоздь", который ведут журналисты закрытого "Эха Москвы", она назвала букву Z символом трагедии и горя, потому что в ходе конфликта гибнут солдаты и мирные люди с обеих сторон.
Позже она написала в своём телеграм-канале: "Опасно слепо поклоняться любым символам – история этого не любит. На праздничных пасхах изображаются крестики, а не военные символы. В детских садах делают зарядку и учат стихи про маму, мир и добро, а не выстраивают детей в военные символы". Поклонская также добавила, что "назвать все эти вещи по-другому" она не может и готова понести наказание, если это нарушает её должностной регламент.
В октябре прошлого года Поклонская была назначена послом в островном африканском государстве Кабо-Верде. Однако она так и не приступила к исполнению обязанностей, объяснив, что у неё "изменились личные обстоятельства".
- Наталья Поклонская до 2014 года работала прокурором в Украине. После ввода в Крым российских войск и прихода к власти пророссийского правительства в марте 2014 года она была назначена прокурором аннексированного Крыма. В 2016 году была избрана в Госдуму по списку "Единой России". Власти Украины обвиняют её в ряде преступлений.
В Германии оппозиция призвала предоставить Украине, Грузии и Молдове статус кандидатов на членство в ЕС
Немедленно предоставить Украине, Грузии и Молдове статус кандидатов на членство в ЕС призвала немецкая оппозиция, пишет DW.
«В наших интересах открыть Украине, Молдове и Грузии путь в Евросоюз», – сказал эксперт по вопросам европейской политики Гунтер Крихбаум – представитель крупнейшей оппозиционной фракции бундестага, включающий в себя Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии (ХДС/ХСС).
«Поскольку процесс вступления часто бывает длительным, мы призываем к созданию новой модели, позволяющей кандидатам быть тесно связанными с Европейским союзом еще до полного членства», – добавил он.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что некоторые страны ЕС не согласны с тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата. Так, по данным агентства , против этого выступают Дания и Нидерланды, а Германия предлагает дать Украине некий условный статус кандидата.
В Грузии при этом обсуждают вероятность того, что статус кандидатов на членство в ЕС получат лишь Украина и Молдова.
Amnesty International: Россия обстреливала Харьков кассетными бомбами
Сотни мирных жителей погибли в Харькове в результате применения российской армией кассетных бомб и неуправляемых ракет. Об этом говорится в отчёте международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в понедельник, 13 июня.
Повторяющиеся обстрелы жилых районов Харькова являются неизбирательными ударами, и как таковые представляют собой военные преступления, заявляют правозащитники.
Amnesty Internationalутверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами многократного применения российской армией кассетных бомб и противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями. Россия факт применения запрещенных боеприпасов отрицала.
Жилые районы Харькова подвергались обстрелам и бомбардировкам с первого дня войны, и за два месяца непрерывных ударов нанесли масштабный урон городу с населением в полтора миллиона человек. По данным Харьковской военно-гражданской администрации, за время войны погибло 606 жителей города, 1248 были ранены.
Сотрудники Amnesty International опросили около 160 харьковчан, среди которых пострадавшие от обстрелов, их свидетели, родные жертв, а также врачи, лечащие раненых, и задокументировали по меньшей мере 28 случаев неизбирательных ударов по Харькову со стороны России.
Неуправляемые ракеты установок "Град" и "Ураган", которые российская армия широко использует в войне против Украины, неспособны точно поражать цель, часто отклоняясь от неё более чем на 100 метров. В жилых районах, где дома стоят на расстоянии всего нескольких метров друг от друга, использование таких ракет и обычной артиллерии неизбежно приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения, подчеркивает Amnesty International. Кассетные бомбы оснащены поражающими элементами, которые при подрыве в воздухе поражают площадь в сотни квадратных метров.
Беспорядочные обстрелы, в ходе которых гибнут мирные люди и уничтожается гражданская инфраструктура, считаются военным преступлением. Ответственные за эти атаки должны быть привлечены к суду, а пострадавшие и родственники жертв - получить компенсации, указывают правозащитники.
Французская TotalEnergies сможет поставить газ в ЕС из Катара
Французская TotalEnergies стала первым иностранным партнером в крупном энергетическом проекте Катара. Европейцы приобрели 6,25-процентную долю в газовом проекте North Field East (NFE) примерно за два миллиарда долларов. Об этом сообщает телеканал France 24.
NFE поможет Катару увеличить производство сжиженного природного газа более чем на 60 процентов к 2027 году, заявили в TotalEnergies. Сделка поможет компенсировать уход компании из России.
Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби сообщил, что действие совместного предприятия рассчитано до 2054 года. Другие иностранные фирмы также приобретут доли в NFE, но ни одна из них не будет больше, чем TotalEnergies, сказал Кааби, не раскрыв названия компаний. Источники в отрасли говорят, что речь идет об ExxonMobil, Shell и ConocoPhillips.
3 июня Евросоюз принял шестой пакет санкций в связи с российским вторжением на территорию Украины. Ограничения предусматривают частичное эмбарго на российскую нефть. ЕС принял решение отказаться от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Европейские страны сейчас ищут альтернативных поставщиков энергоресурсов.
Интернет-сервис ВТГРК взломали ради призыва остановить войну
Интернет-сервис "Смотрим.ру", предназначенный для просмотра российских телевизионных каналов с персональных компьютеров, владельцем которого является Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), был взломан в воскресенье вечером неизвестными хакерами.
В течение получаса на странице сервиса транслировалась заставка с надписью "Путин уничтожает украинцев! Остановите войну!". Телевизионные программы в это время были недоступны. Позже стартовая страница "Смотрим.ру" перестала работать полностью. Комментарии от владельцев сервиса не поступали.
С начала военного вторжения России на территорию Украины хакеры из группы Anonymous объявили о том, что будут совершать кибератаки на сайты российских госучреждений и СМИ. С того времени атакам, в частности, подверглись сайты Кремля, Госдумы, Министерств обороны, культуры и энергетики, Федеральной службы исполнения наказаний, Росстата, информационного агентства ТАСС, издания "Известия", и многие другие.
Столтенберг: мир возможен, но Украина не готова на него любой ценой
Мир на территории Украины вполне возможен, но главный вопрос в том, какую цену она готова за него заплатить. Задача Запада - сделать так, чтобы Киеву не пришлось идти на территориальные уступки и потерю независимости. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной с президентом Финляндии пресс-конференции.
По словам Столтенберга, Украина не готова на мир любой ценой.
"Не мне судить, насколько высокую цену Украина должна заплатить. Мы тоже платим цену, потому что оказываем поддержку и вводим санкции, но нет сомнения в том, что именно украинцы ежедневно платят самую высокую цену ", - подчеркнул глава НАТО.
Самый лучший путь прекращения боевых действий, по словам Столтенберга, отказ президента России от войны, поскольку только Кремль ответственен за войну.
Генеральный секретарь также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о завершении войны за столом переговоров. И задача западных партнеров - сделать позицию Киева максимально сильной, подчеркнул Столтенберг.
Руководитель НАТО не исключил, что мировой порядок из-за нападения России на Украину изменится, но решения споров должны быть найдены дипломатическим путём.
У абхазского президента обнаружили «помощника грузинского происхождения»
В пресс-службе президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания подтвердили, что его помощником по особым поручениям является россиянин Александр Мирелли.
Ранее Telegram-канал RESPUBLICA опубликовал сообщение о том, что у Аслана Бжания – «помощник грузинского происхождения», поменявший фамилию с Мирилашвили на Мирелли. Позже в Telegram-канале сообщили, что Мирелли числится в списке членов грузинской диаспоры – на сайте Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.
В пресс-службе Аслана Бжания призвали журналистов «не публиковать информацию с непроверенных сайтов, не выдергивать нужные им фото и фразы из общего контекста».
«Если верить данным интернет-портала, то членами грузинской диаспоры также являются Георгий Дмитриевич Гулия и Фазиль Абдулович Искандер. Надеемся, их происхождение не вызывает вопросов. Однако фото Искандера и Гулия, наравне с фото Александра Мирелли, размещены на данном сайте в разделе «Диаспора Грузии в лицах», – заявили в пресс-службе абхазского президента.
Там подчеркнули, что Александр Мирелли родился, вырос и начал свой трудовой путь в Сухуми, позже переехав в Россию.
По информации пресс-службы, за 23 года опыта на руководящих должностях в РФ Мирелли награждён медалями, почетными грамотами, отмечен благодарностями и приветственными письмами президентом РФ Владимиром Путиным, председателем Госдумы Борисом Грызловым, мэром Москвы Сергеем Собяниным и Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
«Уверены, что подобный опыт и профессиональные навыки весьма важны для Республики Абхазия», – сказано в сообщении.
На официальном сайте Мирелли указано, что в 2007-2018 годах он был помощником депутата Государственной Думы Станислава Говорухина, в 2009-2012 годах – заместителем губернатора Архангельской области, в 2014-2017 годах – советником губернатора Ненецкого автономного округа, с 2018 года – помощник депутата Госдумы РФ Алены Аршиновой и заместителя председателя Совета Федерации РФ Ильяса Умаханова.
Какими «особыми поручениями» абхазского президента занимается Александр Мирелли, не сообщается.
Макс Ферстаппен выиграл этап «Формулы - 1» в Баку
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в гонке восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» - Гран-при Азербайджана. Гонка прошла в воскресенье в Баку.
Второе место занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес, третьим стал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» занял в гонке четвертое место.
Максу Ферстаппену 24 года. Он одержал пятую победу на этапах «Формулы-1» в текущем сезоне. Всего на его счету 25 побед.
В европейских столицах прошли акции протеста, приуроченные ко Дню России
В воскресенье в нескольких европейских столицах прошли антивоенные акции, организованные, в основном, российскими эмигрантами и приуроченные ко Дню России. Самые массовые из них, с числом участников от ста до пятисот человек, состоялись в Лондоне, Варшаве, Берлине, Хельсинки, Париже, Праге, Вене, Тбилиси и Ереване.
Отмечается, что в уличном шествии в столице Великобритании вместе приняли участие эмигранты из России, беженцы из Украины и местные жители. Они прошли от Арки Веллингтона до здания российского посольства, скандируя: «Свободу России, мир Украине», «Путин и Лукашенко - террористы», «Россияне хотят мира» и «Путин - убийца».
В Варшаве организаторы акции назвали ее «День России без путинизма». Участники шествия начали его от посольства Украины и дошли до посольства России.
В Тбилиси акция прошла у бывшего здания посольства России. Участники принесли на нее так называемые альтернативные российские флаги, бело-сине-белые, а также нарисовали «народный алфавит», в котором каждая буква обозначала слово, символизирующее путинскую Россию - например, «П» - «пытки», «У» - «убийства», «Ц» - «цензура».
Еще одна акция против российской военной агрессии прошла в Киеве. Активисты вывесили на здание бывшего посольства РФ полотно с надписью «Последний День России», а вокруг него установили могильные кресты.
Встреча между национальной сборной Грузии и Болгарией завершилась вничью – 0:0
Встреча между национальной сборной Грузии по футболу и командой Болгарии в рамках Лиги наций УЕФА завершилась вничью со счетом 0:0, сообщает «ИнтерпрессНьюс». Матч состоялся на «Динамо Арена» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси.
Последний раз команды играли 6 июня в болгарском городе Разград и тогда грузинские футболисты одержали победу со счетом 2:5.
После сегодняшней встречи грузинская команда набрала 10 очков и утвердилась в статусе единоличного лидера в 4-й группе.
Свыше 50 человек задержаны в московском метро
Свыше пятидесяти человек были задержаны в воскресенье в московском метро, сообщают правозащитный проект «ОВД-Инфо» и несколько протестных телеграм-каналов. Среди них политические активисты, журналисты, а также просто граждане, которые ранее были замечены на акциях протеста против российской вооруженной агрессии в отношении Украины.
Отмечается, что полиция вычисляла людей с помощью системы распознавания лиц. От большинства из задержанных требовали подписать врученное им «предупреждение о недопустимости противоправных действий», после чего отпускали, однако некоторых из задержанных продержали в отделах полиции по четыре-пять часов, фотографируя и требуя предоставить отпечатки пальцев.
По данным «ОВД-Инфо», массовые задержания москвичей связаны с информацией, распространенной в различных телеграм-каналах, об акции протеста против войны в Украине, которая якобы должна была пройти в центре столицы 12 июня - в День России. Откуда появилась такая информация - не сообщалось.
В результате в Москве никакой крупной акции не состоялось. Несколько человек провели лишь одиночные пикеты, которые проходят в столице почти ежедневно. Так, на Тверской площади задержали пикетчика Дмитрия Коваля, который стоял с плакатом «Свободу политзаключенным! Свое мнение не преступление», а на Большом Москворецком мосту - активистку Татьяну Ломакину, которая провела одиночный пикет против войны в Украине. Сообщается, что на Ломакину составили административный протокол о дискредитации действий российской армии.
Несколько пикетчиков были также задержаны в Санкт-Петербурге. В частности, возле Гостиного двора задержали активиста Алексея Абдуллина, который стоял с антивоенным плакатом. В итоге ему тоже вменили статью о дискредитации вооруженных сил РФ.
Финляндия не станет вступать в НАТО без Швеции
Финляндия не вступит в НАТО без Швеции, если членство Стокгольма будет отложено из-за неурегулированных вопросов с Турцией. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Дело Швеции – наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку», - подчеркнул Ниинистё.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО из-за опасений за свою безопасность после нападения России на Украину. Против принятия скандинавских стран в военный союз выступила Турция.
Анкара среди прочего потребовала прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают её террористической. Кроме того, Турция настаивает на выдаче причастных к терроризму лиц из числа курдских активистов, которым предоставляет убежище Швеция.
Ниинистё на пресс-конференции со Столтенбергом заявил, что возражения Турции стали для него неожиданностью, но признал, что требования Анкары заслуживают самого серьёзного внимания.
Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что ни один из союзников НАТО не пострадал от большего числа террористических атак, чем Турция. Это, по словам главы НАТО, необходимо помнить и понимать.
В конце июня в Мадриде состоится саммит НАТО. Столтенберг пояснил, что мероприятие никогда не рассматривалось как крайний срок утверждения заявок Швеции и Финляндии. Военный союз продолжает контакты со Стокгольмом, Хельсинки и Анкарой, чтобы учесть "законные требования Турции".
Бастующие работники «Боржоми» собираются идти на Тбилиси
В понедельник на семь утра назначен сбор бастующих работников заводов «Боржоми», будет решаться вопрос о распространении акции на Тбилиси, сообщили «Новости-Грузия» в забастовочном комитете. По существующему на данный момент плану, акция разделится - половина участников направятся в Тбилиси, к зданию Госканцелярии, вторая часть останется пикетировать здания заводов.
Участники забастовки хотят предложить жителям Грузии вместе решить судьбу заводов.
«Минеральная вода «Боржоми» - это не только рабочие места, это часть нашей идентичности и посол Грузии во многих странах», - говорится в заявлении участников акции. Окончательный план действий будет объявлен к полудню завтрашнего дня.
- Рабочие двух заводов бастуют почти две недели. Они требуют долгосрочные контракты, повышения оплаты труда, восстановления уволенных сотрудников и выплаты задолженностей за два месяца.
- Заводы «Боржоми» лихорадит уже более двух месяцев. В конце апреля IDS Borjomi заявила о финансовых проблемах и остановила розлив воды - компания попала под санкции из-за российской доли в капитале. Через некоторое время заводы восстановили работу, но компания попыталась перевести рабочих на новые условия оплаты и началась забастовка. Бастуют до 600 человек, почти все рабочие двух заводов.
- Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили поручил инспекции труда разобраться в конфликте между дирекцией и рабочими заводов. Одновременно правительство ведет c IDS Borjomi International переговоры о передаче государству контрольного пакета акций.
- Компания IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, 60%-ной долей которой владеет компания «Альфа-групп». Ее основателем является российский предприниматель Михаил Фридман, подпавший под санкции Запада из-за ситуации в Украине. 40% IDS Borjomi International принадлежат миноритарным акционерам.
«Комитет против пыток» прекратил работу из-за статуса «иноагента»
Правозащитная организация «Комитет против пыток» прекратила работу в связи со статусом «иноагента». Об этом сообщил руководитель комитета Сергей Бабинец.
Минюст России признал организацию «иноагентом» в минувшую пятницу, 10 июня.
«Несмотря на очевидную пользу этой миссии, власть уже много лет подряд пытается придать ей очертания чужеродности и вредности, год за годом внося НКО, которые борются с пытками, в реестр иностранных агентов», - написал Бабинец в фейсбуке. Правозащитник добавил, что комитет расскажет о дальнейших планах в ближайшие дни.
»Комитет против пыток» начал работу в 2000 году. Он занимался общественным расследованием жалоб на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. Ранее организация уже была внесена в реестр НКО – «иностранных агентов». После этого она была ликвидирована как юридическое лицо.
- Законодательство об «иноагентах» в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации «иностранными агентами», если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются «политической деятельностью». Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
Госсекретарь США пожелал россиянам мирного будущего без репрессий
Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 июня, в День России, пожелал россиянам мирного и открытого будущего.
«12 июня 1990 года стало важным шагом в реализации стремления народа России к свободе, демократии и разрушении барьеров, отделяющих его от остального мира. Граждане России, как и люди во всем мире, заслуживают того, чтобы жить без репрессий и иметь возможность пользоваться своими правами человека и основными свободами, не опасаясь возмездия», - говорится в сообщении Блинкена.
Госсекретарь отмети, что в современной российской реальности Кремль усилил репрессии против гражданского общества и независимых СМИ. «Слишком много российских граждан находятся за решеткой за «преступление» - говорить властям правду», - подчеркнул глава Госдепартамента.
По мнению Блинкена, репрессии в отношении россиян происходят в то время, когда Кремль ведет ничем не спровоцированную и ничем не оправданную войну против суверенного, соседнего государства. «Правительство России пытается держать своих граждан в неведении относительно зверств, которые оно совершает против народа Украины», - говорится в обращении.
Война Кремля оставила Россию в международной изоляции и лишает российских граждан возможности строить лучшее будущее в гармонии со своими соседями, полагает госсекретарь. Он назвал изоляцию результатом решений российского руководства. Блинкен признал, что жители России все еще стремятся к свободе и достойной жизни – часто и большим личным риском.
- Ранее сегодня глава латвийского МИДа пожелал России поражения в войне с Украиной и построения современного правового государства. А глава КНДР Ким Чен Ын от имени народа Северной Кореи выразил «полную поддержку и одобрение» российскому народу.
- 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о суверенитете Российской Федерации. Праздничной датой 12 июня стало в 1992 году. В тот же день в 1991 году прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин.
Во Франции проходят парламентские выборы
Во Франции в воскресенье проходит первый тур выборов в парламент. Второй тур состоится через неделю, 19 июня.
Выборы президента Франции прошли в апреле, на них на второй срок был избран Эммануэль Макрон. Теперь его сторонники ведут борьбу за сохранение большинства в парламенте.
Макрон считается во Франции центристом; его соратникам приходится бороться с конкуренцией и слева, и справа. Чтобы продолжить реализовывать свою программу в ближайшие пять лет, ему необходима поддержка парламентского большинства. Главную конкуренцию ему составляет левая коалиция NUPES (Новый народный экологический и социальный союз), настроенная на социальные реформы бОльшую независимость Франции от Евросоюза и НАТО.
Лидер NUPES Жан-Люк Меланшон - ярый противник Макрона; ему удалось сплотить вокруг себя все ведущие французские левые и «зеленые» партии. Меланшон и его союзники выступают за понижение пенсионного возраста, повышение минимального размера оплаты труда, заморозку цен на жизненно важные продукты и товары и создание во Франции миллиона новых рабочих мест. Ранее Меланшон выступал также за выход Франции из НАТО, однако не был поддержан своими соратниками.
Французские крайне правые, в отличие от левых, так и не сумели объединиться после поражения на выборах премьер-министра своего кандидата Марин Ле Пен, и, по опросам, вряд ли смогут получить в парламенте больше нескольких десятков мандатов.
По данным соцопросов, сейчас коалиция Макрона может завоевать в парламенте от 275 до 315 мест (для достижения парламентского большинства ей достаточно завоевать 289 мест из имеющихся в парламенте 577). В пользу сторонников президента - особенности французской избирательной системы, при которой шансы на победу в мажоритарных округах в двух турах выше у центристов. Но поддержка левых остается высокой, особенно среди молодежи: в возрастной группе от 18 до 24 лет 44% французских избирателей на стороне Меланшона.
Представители югоосетинских властей продолжают незаконную бордеризацию у села Зардианткари
Представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия осуществили работы по незаконной бордеризации на разделительной линии близ села Зардианткари.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в СГБ Грузии, в связи с этим информирована наблюдательная миссия ЕС и активизирована «горячая линия».
«Имела место незаконная бордеризация на оккупированной территории близ села Зардианткари. Информирована наблюдательная миссия ЕС и задействована «горячая линия», - заявили в ведомстве.
Представитель Госдепа расшифровала в Тбилиси послание Вашингтона
Заместитель помощника госсекретаря по вопросам демократии и прав человека Кара Макдональд заявила в Тбилиси, что несет послание из Вашингтона о «глубокой обеспокоенности демократическим курсом Грузии».
Макдональд прибыла в Тбилиси для встреч представителями власти, оппозиции и гражданского общества для обсуждения текущих процессов. Она отметила на встрече с журналистами, что США продолжают свои инвестиции в поддержку демократического будущего Грузии и демократических устремлений, передает агентство «Новости-Грузия со ссылкой на портал Ассоциации ООН civil.ge.
Представитель американской администрации заявила, что во время ее встреч с грузинскими властями, оппозицией и представителями гражданского общества обсуждались вопросы демократического развития, избирательная и судебная реформа.
«В основном (мы говорили) о том, как поддержать то, чего хотят грузины, а именно интеграцию в ЕС и НАТО», - сказала Макдональд.
Она отметила, что приехала в Тбилиси в момент «уникальной возможности для Грузии». «Мое послание: не упустите эту возможность. Объединяйтесь вокруг того, чего хочет грузинский народ - что вы все выразили, то есть интеграции в ЕС и НАТО», - призвала представитель Госдепартамента США. Она подчеркнула, что на этом пути у Грузии есть много союзников, друзей и партнеров.
Через несколько дней в Тбилиси прибудет еще один представитель Госдепа - помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Тбилиси 17 июня, в рамках турне по кавказскому региону. Именно в этот день ожидается заключение Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС. Темы, заявленные к обсуждению американским дипломатом в Тбилиси: агрессия России против Украины, помощь США демократическому развитию, верховенству закона и экономической диверсификации Грузии.
Менее месяца назад Грузию посещал советник главы Госдепа США по политическим вопросом Дерек Шолле.
Митрополит Иларион: Я не вписался в поворот и оказался на обочине
Митрополит РПЦ Иларион (Алфеев), ранее освобожденный Синодом РПЦ от обязанностей главы Отдела внешних церковных связей, связал свой уход с поста с «требованиями нынешней общественно-политической ситуации».
На недавнем заседании Синода Иларион, считавшийся одним из самых влиятельных иерархов РПЦ, был выведен из состава Синода, в котором он состоял более 10 лет, и назначен главой Будапештской и Венгерской епархии. Это произошло на фоне решения Украинской православной церкви о полной независимости от Московского патриархата.
Иларион в воскресенье после литургии в московском храме на Большой Ордынке, настоятелем которого он был, попрощался с прихожанами и сказал о том, что думает по поводу своей отставки. По словам митрополита, он сам «не знает многих деталей». Иларион подчеркнул, что ему «было сказано», что отставка связана не с работой ОВЦС, а с требованиями общественно-политической ситуации. «Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот, я в него не вписался и оказался на обочине. Но это лучше, чем если бы я съехал в кювет, машина бы моя перевернулась и взорвалась», - сказал Иларион. Он отметил, что не гонится за карьерой.
Ранее источники Би-би-си в РПЦ утверждали, что новое назначение Илариона соответствовало его собственному желанию, а религиовед Андрей Шишков отмечал, что митрополит «ни разу не высказывался в поддержку военной кампании (в Украине), всегда обходил эту тему насколько возможно в публичных высказываниях». «Учитывая, что он занимал высокую должность, очевидно, что делал он это неспроста и хотел уйти», - считает Шишков.
В конце мая, после того, как УПЦ приняла в связи с войной в Украине решение о полной независимости от Москвы, Иларион официально заявлял, что поправки, внесенные в устав Украинской православной церкви, никак не меняют ее статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. Синод РПЦ, однако, не согласился с такой оценкой, фактически назвав эти изменения нелегитимными. Кроме того, он переподчинил Крымскую епархию УПЦ непосредственно Московскому патриархату.
Иларион считался одним из ближайших сподвижников патриарха Кирилла. Помимо прочего, он автор биографии Кирилла, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей».
Российские военные нанесли ракетный удар по Чорткову на западе Украины
В результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками в ночь на воскресенье по городу Чортков в Тернопольской области на западе Украины, пострадали 22 человека: тринадцать мужчин, семь женщин и двенадцатилетняя девочка. Такие данные приводят местные власти. Одна из ракет попала в газопровод; после этого в городе было отключено газоснабжение.
Четыре ракеты, как сообщается, были выпущены из акватории Черного моря. По словам главы Тернопольской городской администрации Владимира Труша, пострадали четыре жилых пятиэтажки.
Министерство обороны России подтвердило, что удар по Тернопольской области был нанесен ракетами «Калибр» с фрегата, находящегося в Черном море. Российские военные утверждают, что им удалось уничтожить крупный склад, где хранилось американское и европейское оружие и боеприпасы.
Глава полиции Тернопольской области Александр Богомол считает, что основной целью ракетного удара был военный объект, расположенный в Чортковской общине, но пострадали и жилые дома. По его словам, никакого оружия на военном объекте не было.
Чортков - второй по величине город Тернопольской области. Ранее по этой области, расположенной далеко от фронта, удары почти не наносились.
Основные боевые действия сейчас ведутся в Луганской и Донецкой областях. По сообщению Генштаба ВСУ, Россия продолжает попытки наступления в Северодонецке, где идут уличные бои, а также в направлении на Северск и Славянск.
Зурабишвили и Гарибашвили поздравили езидскую общину с праздником езидского храма в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет езидскую общину Грузии с с днем открытия единственного в Восточной Европе и странах постсоветского пространства езидского храма «Зиарата езид». По словам Саломе Зурабишвили, религиозное многообразие является одной из основ силы нашей страны.
«Поздравляю езидскую общину Грузии с праздником храма регионального значения «Зиарата езид» - тбилисского езидского храма и желаю вам мира и благополучия. Религиозное разнообразие нашей страны - одна из основ нашего богатства и ее силы», - написала Саломе Зурабишвили в социальной сети, пишет Общественный вещатель.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил езидов, проживающих в Грузии, и отметил, что основание храма является наглядным доказательством природной толерантности грузин и большого уважения к езидам, чему в 2015 году способствовала политическая команда «Грузинской мечты».
По словам главы правительства, грузины и езиды вместе строят будущее страны и заботятся о ее благоустройстве и развитии, что достойно высокой оценки.
Германия не разрешила Испании передать Украине танки
Германия не одобрила намерение Испании передать вооруженным силам Украины танки «Leopard 2А4» немецкого производства. Об этом сообщают германские СМИ со ссылкой на источники.
Если бы Берлин согласился с решением Мадрида, это был бы первый случай, когда страны НАТО передали бы относительно современные танки западного производства Украине.
Испания планировала передать ВСУ 40 немецких танков Leopard, выпущенных в 1990-е годы. Однако, по принятым международным правилам, она должна была предварительно согласовать свое решение со страной-производителем танков. По информации немецкой редакции Business Insider, испанские власти даже принесли Германии извинения за свои планы и доставленное канцлеру Гермаии Олафу Шольцу беспокойство.
Ранее Испания поставляла в Украину только легкое вооружение и боеприпасы, как и большинство стран НАТО. Танки Leopard, принадлежащие Испании, планировалось отремонтировать на базе НАТО в Латвии, где уже находятся около 500 испанских военнослужащих, и там же планировалось обучить украинских танкистов их использованию.
Мировые СМИ уже неоднократно писали, что, несмотря на отсутствие официальных заявлений, у стран НАТО существуют негласные договоренности не поставлять в Украину тяжелое наступательное вооружение и бронетехнику западного производства.
Глава МИД Латвии в День России пожелал РФ поражения в войне
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в отмечаемый 12 июня День России пожелал ей поражения в войне с Украиной.
«Желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства» - написал глава МИД Латвии в твиттере с хештэгом «День России 2022».
Ранее сообщалось о поздравлении с Днем России, направленном лидером КНДР Ким Чен Ыном. Согласно сообщению государственного агентства Северной Кореи (ЦТАК), в поздравлении на имя Владимира Путина, говорится, что российский народ «достиг больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, преодолевая всевозможные трудности и проблемы. Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение». Ранее Ким Чен Ын, прямо не упоминая войну в Украине, выражал солидарность народу России в связи «с его действиями по полному искоренению политических и военных угроз со стороны враждебных сил». КНДР, наряду с Беларусью, Сирией и Эритреей - одна из стран, которые выступили в ООН против осуждения российского вторжения в Украину.
Президент России Владимир Путин в воскресенье вручил в Кремле государственные награды. В частности, звезда Героя труда вручена кинорежиссеру и автору программы «Бесогон» Никите Михалкову. В своем выступлении Путин говорил о патриотизме и вновь напомнил об императоре Петре I, при котором, по словам Путина, «Россия вышла на позиции сильной, великой мировой державы». Несколько дней назад Путин сравнивал нынешнее время с эпохой Петра, говоря, что, как и во времена Северной войны, Россия «возвращает и укрепляет» территории.
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