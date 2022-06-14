Российский миллиардер проиграл суд о публикации его адресов во Франции

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вновь исключил введение экономических санкций против России, заявив, что это противоречит национальным интересам страны.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», тем самым Гарибашвили ответил оппонентам правящей партии «Грузинская мечта» внутри страны, а также западным политикам, которые считают позицию Тбилиси по антироссийским санкциям недостаточно четкой.

«Евросоюз ежедневно платит России миллиард долларов. С начала войны 90 миллиардов долларов зашло в Россию в результате той торговли, которая до сих пор существует у Европы с Россией», – заявил премьер на заседании правительства.

По его словам, после введения санкций Грузии «фактически придется разорвать торгово-экономические отношения с Россией», что неизбежно затронет не только миллион грузин, проживающих в РФ, но и до четырех миллионов жителей Грузии.

«У нас что нет своих национальных интересов или у нас не живут люди? Может быть, грузинский народ снова хочет войны, угнетений, потери территорий, нашей государственности?», – сказал премьер.

Гарибашвили добавил, что ждет «справедливого решения» по предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

«Если кому и полагается статус кандидата, так это Грузии, а потом Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и поэтому ей должен быть предоставлен статус, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, то мы не хотим войны, друзья. Мы требуем заслуженного статуса, который заслужил грузинский народ на протяжении 30 лет борьбы и строительства демократии и благодаря осуществленным за последние девять лет реформам», – сказал Гарибашвили.

Раскритиковал глава Кабмина и грузинскую оппозицию.

«Секретарь Совета национальной безопасности Украины сказал, что они хотят открыть второй фронт в Грузии, добавив, что не только наши женщины и дети должны гибнуть, эта война должна переместиться в другое место, она должна переместиться в Грузию, согласно их плану. Вспомним, кто участвовал в этой кампании – конечно же, «Национальное движение» со всеми его сателлитами, эта пятая колонна, которая 24 часа в сутки борется против национальных интересов нашей страны, государственности. Вы, наверное, помните их согласованные действия, начавшиеся после того, как я сделал известные заявления вскоре после начала войны, которые, между прочим, начиная с американского лидера, и заканчивая европейскими лидерами, почти все сделали аналогичные заявления», – сказал Гарибашвили.

Грузинский премьер также рассказал о росте внешнеторгового оборота в стране.

«Внешняя торговля значительно улучшилась, эти тенденции продолжились и в мае. Рекордные объемы экспорта были зафиксированы не только по сравнению с прошлыми годами, но и по сравнению с последними месяцами в целом. Это нужно особенно отметить на фоне несчастий, происходящих в регионе. В Украине идет такая война, а у нас рост по всем направлениям – экспорт, туризм, общий двузначный экономический рост, что беспрецедентно», – заявил Гарибашвили.